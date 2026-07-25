ウクライナ、レイセオンとパトリオット迎撃弾の共同生産で枠組み合意　残る課題は

ウクライナは7月23日、レイセオンとパトリオット迎撃弾を国内で共同生産する枠組み合意に達したと発表した。ただし、生産に必要な米政府の正式な許可は公に確認されておらず、製造する迎撃弾の種類も確定していない。ウクライナの防空能力強化につながる可能性はあるものの、実際の生産開始には年単位の準備が必要とみられる。

■迎撃弾の枯渇が招いた防空上の空白

ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は7月23日、ウクライナ国内でパトリオット迎撃弾を共同生産する枠組み合意にレイセオンと達したと発表した。戦時下の国でNATO標準の地対空ミサイルを共同生産する、初の正式な合意となる。発表に先立ち、ゼレンスキー氏はジョセフ・デアントナ副社長率いるレイセオン代表団と会談した。

今回の発表には大きな意味がある一方、二つの重要な疑問が残る。生産開始を法的に可能にする文書を米政府が発給したのか、そしてレイセオンが生産するのはウクライナが最も必要としている迎撃弾なのかという点だ。今回の枠組みが将来ウクライナの都市を守ることになるのか、それともあらゆる産業上の前例からみて年単位を要するプロセスの一段階にとどまるのかは、この二つに左右される。

ウクライナは7月1日ごろ、弾道ミサイルへの対処能力がパトリオット系列で最も高いPAC-3 MSE（Missile Segment Enhancement）の最後の迎撃弾を発射した。ロシアは7月6日、イスカンデルM弾道ミサイル23発と極超音速対艦ミサイル「ツィルコン」6発をキーウに向けて発射したが、いずれも迎撃されなかった。キーウでは少なくとも11人が死亡し、数十人が負傷した。キーウ・インディペンデントは、首都と周辺州を合わせた死者を26人と報じた。ウクライナ空軍報道官のユーリー・イフナト大佐は「パトリオットのシステム数は足りている。必要なのはミサイルの継続的な供給だ」と述べた。

不足は一時的ではなく、構造的なものだ。ウクライナによるパトリオット迎撃弾の通常時の消費量は月60～70発で、ロシアによる集中攻撃時には150～180発へ増える。これは現在の世界全体の月間生産量の3倍近い。一方、ロシアは毎月約40～50発のイスカンデルMと10発のキンジャール極超音速ミサイルを製造している。ウクライナが最重要の迎撃弾を消費するペースは、NATO水準の世界生産量を恒常的に上回るか、同程度に達している。

国連人権機関の公式統計によると、2026年6月にはウクライナの民間人293人が死亡し、1990人が負傷した。ロシアによる全面侵攻開始以降でも特に被害の大きい月の一つだった。5月も274人が死亡し、1763人が負傷した。国連人権監視団によると、死傷者数は2025年5月から93％増えた。主因は弾道ミサイルで、枯渇したパトリオット迎撃弾の在庫では対処できなかった。

ニューヨーク・タイムズのデータを引用したユーロマイダン・プレスによると、ロシアが2026年にウクライナへ発射した弾道ミサイルは521発で、2025年同期の2倍を超えた。ウクライナは7月上旬までに、このうち164発を撃墜したという。

■7月23日の枠組み合意で決まったこと

ゼレンスキー氏はレイセオン代表団との会談後、「レイセオンは非常に強力な防衛企業であり、ウクライナは長年にわたり、ロシアの残虐な攻撃から国民を守るために同社の装備を使用してきた」と述べた。さらに「提携をさらに高い段階へ引き上げ、最も重要な防空装備の一つであるパトリオット迎撃弾を、ウクライナがレイセオンと共同生産できるようにする同社の姿勢に感謝する」と語った。

会談では、攻撃用途ではない他の軍事装備をめぐる協力も取り上げられたが、ゼレンスキー大統領府は詳細を明らかにしていない。ゼレンスキー氏は、政府と民間部門のチームが「すべてを最終決定する」ため連絡を続けるとも述べた。この表現からは、取り決めの技術的条件がまだ固まっていないことがうかがえる。

今回の発表は、7月8日にアンカラで開かれたNATO首脳会議を機に急速に進んだプロセスの次の段階だ。ゼレンスキー氏は同会議で、ウクライナによるパトリオット迎撃弾の生産を認める政治的承認をドナルド・トランプ米大統領から得た。トランプ氏は記者団に「パトリオットを製造するためのライセンスを与える」と述べた。その3日前、ウクライナはキーウ上空でロシアの弾道ミサイルを1発も迎撃できなかった。

レイセオンの地上・防空システム部門を率いるトム・ラリバティ氏は、7月20日のファーンボロー国際航空ショーで、同社が計画を詳しく検討していると認めた。「ウクライナおよび米政府と連携しながら、何が実現可能で、何がウクライナにとって最善かを判断するため、三つの取り組みすべてについて検討している」と記者団に説明した。検討対象は、部品製造、保守・再認証、ミサイル全体の組み立てだ。

■枠組み合意は生産許可ではない

最も重要なのは、今回の発表が米政府による製造許可ではないという点だ。ウクライナ政府とレイセオンとの枠組み合意は商業上の約束であり、製造ライセンス契約（MLA）ではない。米国務省国防取引管理局（DDTC）がMLAを発給しなければ、法的に生産を始めることはできない。

DDTCが運用する国際武器取引規則（ITAR）は、米国軍需品リストに掲載されたすべての防衛装備品の輸出を規制している。米国外でパトリオット迎撃弾を製造するには、正式なMLAが必要だ。これは大統領による政治的発言とは別の規制上の手続きである。アンカラでのトランプ氏の発言は政治的な承認であって、MLAそのものではない。執筆時点で、DDTCはウクライナ向けMLAの発給を公に確認していない。

レイセオンもファーンボローで慎重な説明をしていた。ラリバティ氏は「実現可能性調査を進めるのと並行して、米政府とライセンス手続きにも取り組む」と述べた。調査と許認可を並行して進めるという説明は、正式なライセンスをまだ得ていないことを示唆する。

米国が歴史的にパトリオットの生産ライセンスを与えてきたのは、防衛産業の認証基盤を持つ日本、ドイツ、ギリシャなど、緊密な同盟国やパートナーに限られてきた。ウクライナはNATO加盟国ではない。今回の枠組み合意は対象国を広げる政治的意思を示すが、それを実行に移す規制手続きは追いついていない。

■生産候補はGEM-T、弾道ミサイル対処には能力差

レイセオンとの枠組みで生産される可能性が最も高いのは、PAC-2 GEM-T（Guidance Enhanced Missile-Tactical）だ。ただし、ウクライナ軍がすでに認識している能力上の差がある。

GEM-Tは爆風・破片効果型の迎撃弾で、約90キログラムの弾頭に重さ45グラムの破片を詰め、標的に十分接近したところで近接信管を作動させて破壊する。これは1990年代初頭のパトリオットが採用していた基本的な方式だ。航空機、巡航ミサイル、一部の弾道ミサイルには有効だが、弾道ミサイルの弾頭自体を直接破壊するものではなく、弾頭の残骸が防護対象地域に到達する可能性が残る。

ウクライナが弾道ミサイル防衛で最も切実に必要としているPAC-3 MSEは、異なる仕組みを採用する。飛行の最終段階で180基の小型姿勢制御モーターを順番に作動させ、マッハ5を超える相対速度で飛来する弾頭へ迎撃弾を直接衝突させる。「ヒット・トゥ・キル」と呼ばれる運動エネルギー方式で、標的をそらすのではなく弾頭そのものを破壊する。

1基の発射機に搭載できる弾数も、GEM-Tの4発に対してMSEは16発で、搭載能力には4倍の差がある。これらの数値は、ディフェンス・エクスプレスによるウクライナの迎撃手段の分析で詳しく示されている。

弾道ミサイルに対するGEM-Tの有効性は、PAC-3 MSEより約20～30％低いと評価されている。一方、GEM-Tにはドイツですでに実証された認証済みの工業プロセスを使い、比較的現実的な期間で製造できる利点がある。MSEには構造的な供給上の制約がある。

■PAC-3 MSEをすぐに増産できない理由

PAC-3 MSEは、製造開始から完成まで約24カ月かかる。生産ペースは、下位サプライヤーが供給する一つの部品に制約されている。

すべてのPAC-3 MSEを標的へ誘導するアクティブKaバンド・レーダーシーカーは、ボーイングが米アラバマ州ハンツビルの単一施設で製造している。ボーイングによる2025年の納入数は約650～700基だった。この供給量が世界的なMSE組み立て能力の拡大を制限しており、三菱重工業の日本国内施設で年30発から60発へ増産する取り組みにも影響している。外交政策研究所（FPRI）は「下位サプライヤーが追いつかなければ、最終組み立て能力は意味を持たない」と指摘した。

米国防総省はボトルネックへの対応として、シーカー生産を3倍にするための7年間の枠組み合意を2026年4月にボーイングと締結した。同時期にロッキード・マーティンと結んだ47億ドル（約7708億円、1ドル＝164円換算）の契約は、完成弾の組み立て能力を3倍超に引き上げることを目指す。

それでも、MSEの年間生産数が2000発に達するのは早くても2030年と見込まれている。アーカンソー州カムデンの生産ラインから供給される迎撃弾は、2026年のイラン紛争後に必要となった米中央軍の在庫再構築と、インド太平洋地域における抑止上の既存の責務に、すでに充てられている。

GEM-Tはシーカーのボトルネックを回避できる。単一燃焼式の固体燃料エンジンはMSEの二重燃焼式モーターより単純で、近接信管を用いる誘導システムはハンツビル製シーカーを必要としない。

レイセオンとMBDAドイツによる合弁会社COMLOGは、ドイツ・シュローベンハウゼンで2024年にGEM-T生産ラインの建設を始めた。レイセオンがファーンボローで示した情報によると、欧州顧客への初回納入は契約によって2027年または2028年になる見通しだ。

このドイツ工場は、COMLOGを通じてウクライナへGEM-Tを供給するため、ドイツが2026年4月に資金を拠出した37億ドル（約6068億円、1ドル＝164円換算）の契約にも関係する。ウクライナがシュローベンハウゼン製の迎撃弾を受け取るのは、早くても2027年となる。ウクライナ国内の共同生産はこれと並行して進むもので、より早く実現するわけではない。

■戦時下で認証済み生産拠点を造る難しさ

2024年にGEM-Tの生産承認を得た欧州諸国でも、国内製の初回分を配備できるのは2027年になる見通しだ。レスポンシブル・ステートクラフトによるウクライナの生産見通しの分析では、経験のある施設でも認証済みミサイル生産ラインの立ち上げに3年を要する現実が示されている。

ウクライナでは、あらゆる面で事情がさらに複雑になる。NATO標準の精密ミサイルを製造するには、認証済みの製造環境、立ち入りを管理した上でのサプライヤー監査、品質保証工程が必要だ。ウクライナが無人機製造で成果を上げてきた分散型工場の方式は、パトリオット級の装備には転用できない。

生産施設がロシアの攻撃対象になる問題もある。レスポンシブル・ステートクラフトが引用した防衛専門家は、ウクライナに設けるパトリオット迎撃弾工場について「ロシア政府の攻撃対象リストの最上位近くに置かれる」と指摘した。その場合、ウクライナは限られたパトリオット迎撃弾の一部を、他のインフラではなく建設途上の工場の防護に振り向ける必要がある。

ロシア側は、ウクライナのミサイル関連生産インフラを把握していることをすでに示している。2026年7月の攻撃では、ミサイル計画を支援していると特定されたキーウの電子機器生産拠点や物流拠点が標的となった。航空専門家のバレリー・ロマネンコ氏はディフェンス・エクスプレスに対し、ロシアによる標的選定は意図的かつ組織的だと説明し、「ロシアは、ミサイル生産に関与し得るウクライナ国内の企業をすべて把握している」と述べた。

中間的な選択肢として広く議論されているのが、GEM-Tの初期生産、または少なくとも重要な部分組み立てをドイツのCOMLOG施設や欧州の別の防護された拠点で始め、生産物をウクライナへ送る案だ。状況が整った段階で、ウクライナ国内へ生産を移す可能性もある。

ゼレンスキー氏は2026年末までに技術的な生産準備を整える目標を公表している。ただしレスポンシブル・ステートクラフトによると、防衛顧問らは、これは実際の生産開始ではなく準備段階を意味すると認めている。

英政府に対してロシアのウクライナ侵攻に関する助言を行ったセント・アンドルーズ大学上級講師のマーク・デボア氏は、ユーロマイダン・プレスに「弾道ミサイルを阻止できる迎撃弾を製造できる国は5、6カ国しかない」と述べた。さらに「米国の生産量は年約600発だが、ロシアは月約70発の弾道ミサイルを製造し、1発を阻止するには迎撃弾が2、3発必要になる」と説明した。

■複数の迎撃ミサイル計画を並行して検討

レイセオンとの合意は、より広範な産業戦略の一部だ。ウクライナはPAC-3 MSEの別個のライセンスについて、ロッキード・マーティンとも並行して協議している。これは独立した計画であり、固有のライセンスとサプライチェーン交渉を必要とする。

ロッキード・マーティンはファーンボローで、新型迎撃弾PAC-3 ACE（Adapted Capability Effector）を発表した。1発当たりの価格は200万ドル（約3億2800万円、1ドル＝164円換算）未満で、MSEの約半額とされ、欧州での共同生産を想定している。同社によると初期生産は36カ月以内に開始できる可能性がある。ただしACEには、長距離で激しく機動する弾道ミサイルに対するMSEの能力を支える姿勢制御部がない。

ウクライナはEUの枠組みの下、SAMP/T迎撃弾の共同生産についてフランス、イタリアとも合意した。ゼレンスキー氏は、ウクライナが「Freya」計画で独自開発した弾道弾迎撃ミサイルFP-7.xをパトリオットのハードウェアと統合する構想にも言及している。この実現には、今回の枠組み合意が想定するより大幅に踏み込んだ技術共有が必要になる。Freya計画の現在の開発段階と統合上の課題は、ザ・ウォー・ゾーンが報じている。

■合意の意義と、なお残る年単位の距離

米国の大手防衛企業が、NATO標準の地対空ミサイル迎撃弾について、ウクライナとの共同生産に書面で正式に関与するのは初めてだ。これは決して小さな進展ではない。米国はパトリオットの生産技術を、輸出する技術の中でも特に厳格に管理してきた。今回の枠組み合意は、高強度の戦闘を続けるNATO非加盟の友好国に生産協力の範囲を広げるものだ。

しかし、この合意だけでは迎撃弾は1発も生産されない。生産を認める米国の正式な輸出許可は発給されていない。管理対象部品のサプライチェーンには認証が必要で、生産施設も空からの攻撃に耐えられるよう防護しなければならない。

生産される可能性が最も高いGEM-Tは、直近2カ月で数百人のウクライナ民間人を死亡させたロシアの弾道ミサイルに対し、在庫枯渇前に防空部隊が依存していたPAC-3 MSEより有効性が20～30％低いと評価されている。

キーウ上空がウクライナ国内製の迎撃弾で守られる段階にはまだ達していない。将来それを可能にする生産ラインにはレイセオンという企業名が加わったが、最初の迎撃弾が完成するまでの年単位の距離は変わっていない。

■注目ポイントQ&A

●ウクライナはいつパトリオット迎撃弾の生産を始めますか

確定した生産開始日はありません。7月23日の枠組み合意は商業上の約束であり、製造ライセンスではありません。生産開始には米国務省国防取引管理局が正式な製造ライセンス契約を発給する必要があります。2024年にGEM-Tの生産承認を得た欧州諸国でも初回生産は2027年の見通しで、ウクライナでは施設の防護、サプライチェーンへのアクセス、ロシアによる攻撃への対策がさらに必要です。

●GEM-TとPAC-3 MSEは何が違いますか

GEM-Tは標的の近くで爆発し、破片で破壊する爆風・破片効果型です。PAC-3 MSEは高速で標的へ直接衝突し、弾頭そのものを破壊するヒット・トゥ・キル方式です。弾道ミサイルに対するGEM-Tの有効性はMSEより約20～30％低いと評価されています。発射機1基当たりの搭載数も、GEM-Tの4発に対してMSEは16発です。一方、GEM-TはMSEの増産を制約しているボーイング製レーダーシーカーに依存しないため、より現実的な生産候補です。

●なぜドイツではGEM-Tを生産するのですか

MSEは完成まで約24カ月を要し、米アラバマ州ハンツビルの単一施設でボーイングが製造するKaバンド・レーダーシーカーに依存しています。2025年の供給量は約650～700基で、世界的な増産を妨げる要因となっています。GEM-Tはこの部品を必要としないため、ドイツ・シュローベンハウゼンのCOMLOG施設で、より実現可能性の高い日程で生産できます。ドイツが2026年4月に資金を拠出した37億ドルの契約も、この施設で生産するGEM-Tを対象としています。

●GEM-Tで弾道ミサイルを迎撃すると何が起きますか

GEM-Tの近接爆発によって弾道ミサイルの飛翔体を破壊したり軌道をそらしたりできても、爆発物や子弾を含む弾頭の残骸が地上へ向かい続ける可能性があります。PAC-3 MSEは運動エネルギーによる直接衝突で弾頭そのものを破壊します。GEM-Tによる迎撃にも防護効果はありますが、MSEによる直接破壊と同じ水準で弾頭の無力化を保証するものではありません。

元記事: Raytheon Will Build Patriot Interceptors in Ukraine: What the Deal Still Lacks