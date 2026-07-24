Instagram、過去投稿のBGMを変更できる「Replace Audio」を順次提供　いいねやコメントは保持

Instagramは、投稿済みのフィード投稿やカルーセル（複数画像・動画投稿）のBGMを、コンテンツを削除することなく差し替えられる新機能「Replace Audio」の順次提供を開始した。本機能を使用すると、獲得済みの「いいね」やコメント、アルゴリズムによる到達数（リーチ）を保持したまま、アプリ内の楽曲ライブラリから新しいトラックを選択して変更できる。著作権失効などによる音声ミュート時の救済策として期待される一方、アルゴリズムによる新たな拡散効果が得られるわけではない点には注意が必要だ。

■過去のエンゲージメントを保持したままBGMの変更が可能に

Instagramは2026年7月21日、フィード投稿やカルーセルのBGMを、投稿を削除して最初からやり直すことなく変更できる新機能「Replace Audio」の提供を開始した。この機能はInstagramの最高責任者であるアダム・モッセーリ（Adam Mosseri）氏がThreadsでアナウンスし、同日にプラットフォーム側も認めた。

TechCrunchの報道によると、投稿の右上メニューから「編集」を開き、アプリ内の音楽ライブラリから新しいトラックを選択して保存するだけで完了する。その際、投稿が獲得した「いいね」、コメント、シェア、アルゴリズムによる到達数（リーチ）はすべてそのまま保持される。この機能はフィード投稿、動画投稿、カルーセルを対象にグローバルで順次展開されている。

従来、投稿のBGMを変更するには投稿自体を削除して再アップロードするしかなく、数週間や数か月かけて蓄積したエンゲージメントを放棄しなければならなかった。

■投稿の「音声ミュート」が発生する背景と理由

本機能の背景には、SNSにおける音楽著作権の複雑な構造がある。楽曲には「楽曲（作詞・作曲）」と「原盤（音源）」の2種類の著作権が存在する。

SRIPLAWによる分析によると、Instagramは主要レーベルや出版社と包括ライセンス契約を結んでいるが、ビジネスアカウントは「Meta Sound Collection」という商用利用可能な限定ライブラリに利用が制限されている。

また、Foxi Musicの2026年版著作権ガイドによれば、Instagramの音声識別システムはAI技術によって進化しており、ピッチやテンポが変更された音源であっても権利の不一致を検知して自動的にミュートする。ライセンス契約の変更やアカウント種別の違いにより、投稿後に突然音声が消えるトラブルが頻発していた。

■「Replace Audio」の操作手順と注意すべき制限

ARY Newsの解説によると、操作手順は4ステップで完結する。投稿の右上にある2本線メニューをタップし、「編集」から音声の置換オプションを選択、新曲と再生箇所を指定して保存するだけだ。差し替え回数に上限はなく、キャプションやタグ、位置情報、エンゲージメント指標は維持される。

ただし、Instagramは重要な制限事項も明記している。Instagramのクリエイタープロダクトマーケティング責任者であるジミー・オキーフ（Jimmy O'Keefe）氏がDigital Trendsに明かしたところによると、音声の変更によって投稿が再度アルゴリズムで配布されたり、追加の露出ブーストを受けたりすることはない。本機能はあくまで既存のパフォーマンスを保護するためのツールであり、再プロモーションを狙うツールではない。

■ビジネスアカウントおよびブランド側の留意点

ブランドや企業アカウントにとって「Replace Audio」は、ミュートが発生した際の削除・再投稿に伴う損失を回避できるという実用的なメリットがある。

しかし、SRIPLAWの分析が指摘するように、ビジネスアカウントで利用可能な音源が「Meta Sound Collection」に限られているという根本的なライセンス制限が解消されたわけではない。制限されたライブラリ内で別の楽曲に差し替えても、将来的な権利チェックを完全に回避できる保証はない。

そのため、ブランド側は本機能を事前予防策ではなく事後修復ツールとして理解すべきであり、確実に運用するにはEpidemic SoundやArtlistなどの外部商用ライセンス音源を活用することが推奨される。

■ユーザーの要望に応えた着実な機能改善の波

今回の「Replace Audio」は、Metaが2026年5月に導入した「Instants」機能での混乱や、AI機能「Muse Image AI」の撤回といった摩擦の後に提供された。TechTimesの報道が示すように、2026年6月に提供されたプロフィールグリッドの並び替え機能と同様、クリエイターから長年強く要望されていた実用的な改善策と言える。

■Instagramにおける音楽エコシステムの戦略的価値

Instagramにとって音楽は極めて重要な戦略領域だ。Metaが委託しLuminateが2026年4月に実施した調査（Music Business Worldwide報道）によると、音楽スーパーファンの58%がアーティストとの交流にInstagramを利用している。

Tubefilterの分析によると、Instagram上でのエンゲージメントとストリーミング再生数の伸びには強い相関が見られる。過去投稿の音声を最新楽曲へ差し替え可能にすることで、既存のコンテンツ資産全体で楽曲の発見・拡散が促進され、権利者とプラットフォームの双方に利益をもたらす構造となっている。

■注目ポイントQ&A

●Instagramの「Replace Audio」機能はどのように利用できますか？

BGMを変更したい投稿の右上メニューから「編集」をタップし、音声の置換オプションを選択します。ライブラリから新しい楽曲と再生範囲を選んで保存するだけで、既存の「いいね」やコメントを残したまま楽曲を変更できます。

●過去投稿のBGMを変更すると、アルゴリズムで再度露出が増えますか？

いいえ、増えません。Instagramのプロダクトマーケティング責任者ジミー・オキーフ氏によると、音声の置換によって投稿が再評価されて新たなリーチを獲得することはありません。既存の数値を保持するための機能です。

●ビジネスアカウントでも「Replace Audio」を使えますか？

利用可能ですが、選択できる楽曲は商用利用が許可されている「Meta Sound Collection」内に制限されます。削除ペナルティは回避できますが、利用可能な音源の範囲自体が拡大するわけではありません。

●なぜアカウント種別によって選択できる楽曲が異なるのですか？

著作権法上、個人利用と商業利用でライセンス要件が異なるためです。個人・クリエイターアカウントは包括契約により広範な楽曲を利用できますが、ビジネスアカウントは商業利用権がクリアされた楽曲に限定されます。

元記事: Instagram Replace Audio Lets You Swap Music on Old Posts Without Losing Likes