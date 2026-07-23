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東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ
*16:01JST 東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ
鉱業が上昇率トップ。そのほか銀行業、非鉄金属、証券業、パルプ・紙なども上昇。一方、不動産業が下落率トップ。そのほか食料品、小売業、医薬品、精密機器なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 鉱業 ／ 1,081.71 ／ 2.19
2. 銀行業 ／ 768.57 ／ 1.81
3. 非鉄金属 ／ 5,698.58 ／ 1.68
4. 証券業 ／ 981.75 ／ 1.36
5. パルプ・紙 ／ 695.17 ／ 1.33
6. 機械 ／ 5,041.87 ／ 1.31
7. 石油・石炭製品 ／ 2,842.43 ／ 1.09
8. 鉄鋼 ／ 777.81 ／ 1.03
9. 卸売業 ／ 5,894.8 ／ 0.94
10. その他製品 ／ 5,814.77 ／ 0.79
11. 電気機器 ／ 8,475.04 ／ 0.57
12. 情報・通信業 ／ 7,834.29 ／ 0.54
13. その他金融業 ／ 1,644.26 ／ 0.48
14. 輸送用機器 ／ 4,760.88 ／ 0.33
15. 保険業 ／ 4,091.98 ／ 0.31
16. 電力・ガス業 ／ 679.01 ／ 0.30
17. 海運業 ／ 2,151.12 ／ 0.29
18. 建設業 ／ 2,689.15 ／ 0.25
19. 繊維業 ／ 952.58 ／ 0.11
20. ガラス・土石製品 ／ 2,465.8 ／ 0.09
21. 化学工業 ／ 3,221.21 ／ 0.06
22. ゴム製品 ／ 6,006.35 ／ -0.01
23. 金属製品 ／ 2,087.05 ／ -0.02
24. サービス業 ／ 3,796.23 ／ -0.13
25. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,901.41 ／ -0.16
26. 水産・農林業 ／ 748.97 ／ -0.41
27. 空運業 ／ 237.1 ／ -0.47
28. 陸運業 ／ 2,297.13 ／ -0.64
29. 精密機器 ／ 13,785.61 ／ -0.68
30. 医薬品 ／ 3,892.94 ／ -0.70
31. 小売業 ／ 2,324.81 ／ -1.11
32. 食料品 ／ 2,798.23 ／ -1.14
33. 不動産業 ／ 2,561.25 ／ -1.55《CS》
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