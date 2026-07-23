8億年前の地球を襲った「小惑星豪雨」の犯人を特定、木星の重力ゲートは今なお地球の脅威に

約8億年前に地球や月を襲った大規模な小惑星爆撃イベントの「犯人」が、小惑星「ユーラリア」の母天体であることが最新の研究で特定された。この爆撃を引き起こした木星の重力的な脱出経路は、現在も地球近傍小惑星を送り込む主要なルートとして機能している。この発見は、古代の地球環境激変の謎を解き明かすだけでなく、現代の惑星防衛にとっても重要な意味を持つ。

■地球を襲った「忘れられた第3章」の犯人を特定

今週、The Planetary Science Journal誌に掲載された新しい研究により、地球の爆撃史における「忘れられた第3章」の原因となった特定の小惑星ファミリーが特定された。さらに、その古代の襲撃を引き起こした重力的な脱出経路は、現在も地球近傍小惑星を送り込み続けている。

その犯人は、木星の重力ゲートウェイの内側境界付近で約8億年前に粉砕された、直径100キロメートルを超える炭素質小惑星「ユーラリア（Eulalia）」の母天体である。その破片は木星との3:1平均運動共鳴（J3:1）に流入し、その後1億〜1億5000万年にわたって地球、月、火星に降り注いだ。地球への衝突数は、月に比べて約20倍に達した可能性がある。

日本の月周回衛星「かぐや」のデータを用いた2020年の研究（Nature Communications誌に掲載）は、クレーターの形態データからこの衝突の急増をすでに確認していたが、サウスウエスト研究所（SwRI）のウィリアム・ボトケ（William Bottke）博士が率いる今回の新しい研究によって、ついにその原因となった小惑星ファミリーが特定された。

このJ3:1コリドーは、現在の惑星防衛プログラムが追跡している地球近傍天体（NEO）の供給源であり続けている。

■数億年にわたり爆撃を維持した「ヤルコフスキー効果」

J3:1平均運動共鳴は、宇宙における特定の場所というよりも、軌道のタイミングが生み出す罠のようなものである。この軌道領域に入った小惑星は、木星が太陽を1周する間にちょうど3周する。その結果、木星の重力による規則的かつ執拗な干渉を受け、小惑星の軌道は徐々に引き伸ばされ、惑星の軌道と交差する楕円軌道へと変化していく。

ユーラリアの母天体は、不運にもこのコリドーの内側境界のすぐ隣で崩壊した。同研究所のチームが同誌に発表したシミュレーションによると、衝突によって生じた破片の約半分は、衝突直後にJ3:1共鳴帯へと注入された。この第1波が、すぐに地球や月、地球型惑星への爆撃を開始した。

第2波はより緩やかに到来した。その後の1億〜1億5000万年にわたり、ユーラリア・ファミリーの破片のさらに4分の1が「ヤルコフスキー効果」によってJ3:1共鳴帯へと漂流していった。ヤルコフスキー効果とは、小惑星が太陽光を吸収し、それを赤外線エネルギーとして再放射する際に生じる微小な熱的な推進力である。熱は進行方向のわずかに後ろ側に放射されるため、小さくとも持続的な押し出す力が生まれる。小惑星帯の岩石天体にとって、この力は数百万年かけて軌道を共鳴帯にまで移動させるのに十分なものとなる。最終的にユーラリア・ファミリーの破片の約4分の3がJ3:1共鳴帯へと吸い込まれ、単発の衝突イベントでは不可能な、長期にわたる激しい爆撃を維持することになった。

共同著者であるプラハ・カレル大学のダヴィド・ヴォクロウリツキー（David Vokrouhlický）氏は、1998年にヤルコフスキー効果の標準的な分析モデルを開発した科学者であり、今回の論文でも、古代の爆撃がこれほど長期にわたって続いた理由を説明するためにこのモデルが用いられている。

■月が語る衝突 of 歴史と、地球への「20倍」の猛攻

地球自身にこれほど古い出来事の証拠を求めることは難しい。プレートテクトニクスによる地殻の循環や火山活動、侵食作用によって、地球上からは約6億5000万年前より古い衝突の証拠がほぼ完全に消し去られているからだ。一方、大気や液体の水、活発な地殻変動を持たない月は、古代のクレーターを極めて良好な状態で保存している。

大阪大学の寺田健太郎教授らが率いた2020年の研究では、日本の月周回衛星「かぐや」の画像を用いて59個の大型月クレーターの形成年代を分析し、そのうち8個が約8億年前に同時に形成されたことを突き止めた。研究チームは、このイベントで地球・月系に供給された流星物質の総質量が、恐竜を絶滅させたチクシュルーブ・インパクト（隕石衝突）の約30〜60倍に達したと推定している。この時期に形成されたクレーターの中には、月で最も目立つ衝突構造の一つである直径93キロメートルの「コペルニクス・クレーター」も含まれている。

ボトケ博士らの研究は、シミュレーションされたユーラリア・ファミリーの衝突フラックスが、この独立して特定されたクレーター群と一致することを示した。アポロ計画のサンプルや現代の軌道周回ミッションの画像によって精密にカタログ化されてきた、月の凍りついた暴力の記録は、小惑星帯における単一の破滅的なイベントにまで遡ることができることが証明された。

衝突の幾何学的な条件から、地球は月よりもはるかに過酷な状況に置かれていた。地球は月よりも大きく、重力も強いため、サウスウエスト研究所のシミュレーションによると、ユーラリアの爆撃期間中、月への大型衝突1回に対して、同等以上のサイズの天体が地球に約20回衝突したと考えられる。

■「スノーボールアース（全球凍結）」との奇妙な一致

地球上におけるこれらの衝突の物理的な証拠は失われてしまった。しかし、時間的な符合は残されている。ユーラリアによる爆撃のピークは、地球史上最も深刻な氷河期とされる「クリオジェニアン紀」（約7億2000万〜6億3500万年前）の開始直前に位置している。この時代、地球は赤道付近まで氷河に覆われる「スノーボールアース（全球凍結）」と呼ばれる状態に陥った。

ボトケ博士は、この関連性を過大評価しないよう慎重な姿勢を崩していない。今回の論文は、小惑星の衝突とクリオジェニアン紀の寒冷化との間の因果関係を確定させるものではない。しかし、このタイミングは魅力的な研究対象を提供している。ボトケ博士は「この爆撃のピークが、広範な寒冷化と生物圏の劇的な変化の時期と一致していることを考えると、前者が後者を引き起こしたと推測したくなるのは自然なことだ」と述べている。

2024年にScience Advances誌に掲載されたフー（Fu）氏らによる気候モデル研究では、クリオジェニアン紀以前の海洋条件下において、チクシュルーブ規模の衝突が氷とアルベド（反射率）の暴走フィードバックを引き起こし、全球凍結を誘発し得ることが示されており、チクシュルーブをはるかに上回る規模の爆撃が地球の寒冷化に寄与したという説に定量的な妥当性を与えている。

火星では、同じ爆撃が異なる痕跡を残した。同研究所のモデルによると、この爆撃は大規模な地震を引き起こし、火星の火山活動の急増期とも時期が一致している。これは、適切な場所で起きた小惑星の衝突が、惑星システム全体に影響を及ぼし得ることを示している。

■私たちの手元にある「古代の爆撃の破片」

ユーラリアの物語は、8億年前という途方もない過去だけでなく、現代の私たちのすぐ近くにも及んでいる。複数の独立した研究により、人類史上最も詳細に調査された2つの小惑星、すなわちNASAの「OSIRIS-REx」が探査した「ベンヌ」と、JAXAの「はやぶさ2」が探査した「リュウグウ」の最も有力な起源が、小惑星帯の内側にあるユーラリア・ファミリーまたはニュー・ポラナ・ファミリーであることが明らかになっている。

OSIRIS-RExは2023年9月にベンヌのサンプルカプセルを地球に届け、はやぶさ2は2020年12月にリュウグウのサンプルを持ち帰った。これらは現在、世界中の研究室で分析が進められている。今回のユーラリアに関する論文を発表したチームは、2025年にPlanetary Science Journal誌に掲載されたベンヌ、リュウグウ、イトカワの表面年代に関する研究の共同著者でもある。ボトケ博士やヴォクロウリツキー氏は、古代の爆撃史を解き明かすと同時に、その起源となった可能性が高いファミリーの断片を実際に手元で分析しているのだ。

このことが意味する内容は極めて直接的である。今日、研究室の顕微鏡でベンヌの微粒子を観察している研究者たちは、最初の動物が進化する数億年も前に地球を襲った小惑星ファミリーの「かけら」を、その目で見ている可能性があるということだ。

■今なお開かれた「重力のゲートウェイ」

ユーラリアの事例が科学捜査的に重要である理由は、その衝突が起きた場所の特殊性にある。小惑星帯の歴史において大規模な小惑星の崩壊は何度も起きているが、地球交差軌道へと効率的に物質を送り込める強力な共鳴コリドーのすぐ隣で起きたものは、ごく一部に限られる。

この位置関係により、ユーラリアの崩壊は局所的な出来事にとどまらず、太陽系規模のイベントとなった。また、これは現代の惑星防衛に直結する一般的な原則も示している。2026年2月にThe Astronomical Journal誌に掲載された独立したモデリング研究は、J3:1共鳴が、ν6永年共鳴と並び、現在も地球近傍小惑星（NEA）の2大供給ルートの一つであり、NEA全体の約16〜20%を占めていることを確認している。

J3:1共鳴を通じて脱出ルートをたどるすべての地球近傍小惑星は、ある意味で、かつてユーラリアの爆撃をもたらしたのと同じプロセスの末裔である。したがって、小惑星ファミリーの系譜を明らかにし、どのファミリーが活動的な共鳴コリドーの近くで崩壊したかを特定し、それらのコリドーがもたらす長期的な供給率をモデル化することは、現在も地球に向かう軌道上にある危険な天体の数を把握する上で直接的な意味を持つ。

ボトケ博士は「太陽系における生命の起源と進化の形成において、衝突が果たした役割についてはまだ十分に理解されていない」と語る。今回の研究により、ユーラリア・ファミリーは、チクシュルーブ衝突体や後期重爆撃期を引き起こした力と並び、その具体的な正体が特定された数少ない「容疑者」のリストに加わることになった。ボトケ博士は「クレーターだらけの月の表面は、地球の過去における巨大衝突を思い出させるが、これまでのところ、6600万年前のチクシュルーブ衝突イベントだけが生命への具体的な影響と強く結びつけられてきた」と指摘し、今回の研究はその結びつきが唯一のものではない可能性を示唆していると付け加えた。

これまでの定説では、地球の主要な衝突史は、約39億年前に起きた原因不明の「後期重爆撃期」から、中生代を終わらせた6600万年前のチクシュルーブ衝突へと一気に飛び越えていた。8億年前のユーラリアによる爆撃は、特定可能な起源を持つ「第3の独立したエピソード」として、その空白を正式に埋めるものとなった。

論文の著者らは、自らの手法を「宇宙の科学捜査（cosmic forensics）」と呼んでいる。衝突モデルと力学モデルを用いて、複雑な動物生命が誕生する数億年も前の出来事を再構成した。その捜査記録は、軌道探査機が捉えた月のクレーター形態、アポロ計画の宇宙飛行士が持ち帰った衝突ガラスの化学組成、そして現在も小惑星帯に残り、さらにはベンヌやリュウグウのサンプルとして地球の研究室でさらなる分析を待つユーラリア・ファミリーの「生き残り」という、3つの場所に保存されている。

■注目ポイントQ&A

●なぜこの古代の爆撃は1億〜1億5000万年もの長期間にわたって続いたのですか？

通常の衝突では一時的に破片が散らばるだけですが、ユーラリアのイベントでは2つのメカニズムが順に働いたためです。崩壊時に約半数の破片がすぐに木星のJ3:1共鳴帯に入り、初期の激しい爆撃を引き起こしました。その後、残りの破片の約4分の1が、太陽光の熱再放射による微小な推進力「ヤルコフスキー効果」によって、1億〜1億5000万年かけて徐々に同じ共鳴帯へと引き込まれたため、長期にわたる爆撃が維持されました。

●この爆撃を引き起こした重力的な脱出ルートは、現在も活動しているのですか？

はい、活動しています。ユーラリアの破片を地球へと運んだ「J3:1平均運動共鳴」は、現在も小惑星帯の内側から地球交差軌道へと小惑星を送り込む主要なルートです。複数の研究により、これが地球近傍小惑星（NEA）の2大供給源の一つであり、現在追跡されている天体の約16〜20%を占めていることが確認されています。そのため、どの小惑星ファミリーがこのルートの近くにあるかを理解することは、現代の惑星防衛において直接的な重要性を持っています。

●研究室にある「ベンヌ」のサンプルは、8億年前に地球を襲った小惑星ファミリーと同じものですか？

現在の証拠はその可能性を強く示唆しています。NASAのOSIRIS-RExが回収した「ベンヌ」と、JAXAのはやぶさ2が回収した「リュウグウ」は、いずれもユーラリア（またはニュー・ポラナ）ファミリーに属する可能性が高いとされています。100%の確実性はありませんが、軌道や組成のデータから関連性は極めて高いとみられており、今回の論文の筆頭著者であるウィリアム・ボトケ博士も、ベンヌやリュウグウの表面年代に関する共同研究を行っています。

●ユーラリアの爆撃が、地球の全球凍結（スノーボールアース）を引き起こしたのですか？

現時点では因果関係は証明されておらず、研究者も慎重な姿勢をとっています。しかし、爆撃のピークが、約7億2000万年前に始まったクリオジェニアン紀の全球凍結の直前と一致するという、極めて興味深い時間的符合が存在します。2024年の気候モデル研究では、チクシュルーブ規模の衝突でも全球凍結を引き起こし得ることが示されており、その30〜60倍の規模とされるユーラリアの爆撃が地球の気候激変に寄与した可能性は、物理的に十分に考えられるシナリオとして今後の研究が期待されています。

元記事: Ancient Asteroid Barrage Traced to Jupiter Gravity Gate That Still Threatens Earth Today