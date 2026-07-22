*11:38JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:テラドローン、キオクシアHD、インソースなど

＜3803＞ イメージ情 532 +80

大幅に続伸。fonfun＜2323＞とシステム開発及びシステムエンジニアリングサービス領域で業務提携契約を締結したと発表している。エンジニアリソースの相互融通及び体制強化のほか、既存顧客へのクロスセルの推進、人材育成及び技術ノウハウの共有、AI領域での共同人材育成プログラムの構築やAIを融合した次世代BPOへの転換検討などを図る。今後、業務提携の実効性を鑑みた上で、資本提携も検討するとしている。

＜278A＞ テラドローン 15840 +470

大幅に3日続伸。自律型AI迎撃ドローン「Terra A1 Autonomous」に関する開発及びテストを完了し、市場展開を開始したと発表している。また、同ドローンが実現したAIを用いた標的捕捉・自律航行・自律追尾に関する実証動画も公開した。従来の迎撃ドローンは操縦者による継続的な操縦が必要だったが、Terra A1 Autonomousは、AIによりカメラの映像をリアルタイムで解析し、対象ドローンを認識・追尾するという。

＜4889＞ レナサイエンス 1608 +58

続伸。サウジアラビア政府の医療研究機関であるキング・アブドラ国際医療研究センターと臨床試験契約を締結したと発表している。プラスミノーゲンアクチベーターインヒビター（PAI）-1阻害薬「RS5614」の第1相臨床試験をサウジアラビアで開始する。12月末までに被験者登録と試験を完了し、最終報告書を取り纏める予定。RS5614は、基礎研究で細胞の修復や細胞老化の抑制、がん細胞除去などの作用が確認されているという。

＜285A＞ キオクシアHD 67830 +6770

大幅続伸。米国半導体株の上昇を受けて、本日はAI・半導体関連株が全般買い先行。米SOX指数は5.2％の上昇となっており、とりわけ、マイクロンが12％高、サンディスクが14％高など、メモリー株の急伸が目立っている。本日は韓国市場でもサムスン電子などが買い先行。東京市場でも同社への関心がより高まる格好となっている。直近の株安に伴う追い証発生などの過度な需給懸念も後退する方向に。

＜6200＞ インソース 699 +68

大幅続伸。前日に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は44.5億円で前年同期比3.7％増となり、上半期実績の同0.3％増から増益幅はやや拡大。通期予想は据え置いているが、上場10周年を記念して5.5円の記念配当を実施すると発表。年間配当金は前期比10円増の35円となる。また、発行済み株式数の3.5％に当たる300万株、20億円を上限とする自社株買いの実施も発表。取得期間は7月22日から9月30日まで。

＜6769＞ ザイン - -

ストップ高買い気配。前日に業績予想の修正を発表、上半期営業損益は従来予想の3.9億円の赤字から3.1億円の赤字に上方修正、通期では0.1億円の黒字予想を据え置き。通期では純利益のみ有価証券売却益計上を要因として上方修正している。第1四半期営業損益は4.1億円の赤字を計上していたことで、上半期の計画比赤字幅縮小見込みを受けて、買い安心感が強まる状況となっているもよう。

＜4820＞ EMシステムズ 539 +19

買い先行。前日に上半期の業績上方修正を発表している。営業利益は従来予想の4.5億円から8.8億円、前年同期比57.7％減に引き上げ。厚生行政関連需要の剥落を見込んで営業体制を強化、選抜メンバーによる専門活動体制を構築したことで早急なリカバリが図れているもよう。同社では、第1四半期決算時に13.9億円から4.5億円に大幅下方修正を行っていた。なお、今回も通期予想は据え置いている。

＜6524＞ 湖北工業 4820 +255

大幅続伸。7月17日付で、東証プライム市場への市場区分変更申請を行ったと発表している。変更の可否及び時期については、東証による審査を経て決定されるため、現時点で確定はしていないもよう。アルミ電解コンデンサ用リード端子、海底光ファイバ通信ケーブル用デバイスなどで世界トップシェアを誇る企業のため、プライム上場に伴い、パッシブファンドのみならず、アクティブファンドの資金流入なども期待先行の状況に。《AT》