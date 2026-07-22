*09:05JST 日経平均は697円高、寄り後は上げ幅拡大

日経平均は697円高（9時5分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。中でも、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数が1.29％上昇、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が5.21％上昇と、ダウ平均（0.74％上昇）と比べ上昇率が大きく、東京市場でAIや主力半導体関連株の株価支援要因となった。また、昨日の韓国市場で主要株価指数のKOSPIが大幅に反発したことも東京市場で安心感となった。さらに、外為市場で1ドル＝163円10銭台と、昨日15時30分頃と比べ60銭ほど円安・ドル高に振れたことから、国内輸出企業の収益押し上げ要因になると期待する向きもあった。一方、イラン情勢の先行き不透明感が強く、昨日の海外市場で原油先物価格や米長期金利が上昇したことが東京市場の株価の重しとなった。また、昨日の日経平均が2,100円近く上昇したことから、目先的な戻り待ちの売りが出やすかった。さらに、米国で今晩、テスラ、アルファベット、IBMなどが4-6月期決算を発表することから、これを確認したいとして積極的な買いを手控える向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を拡大している。《SK》