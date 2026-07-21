『BLEACH 千年血戦篇』最終第4クール「The Calamity」が7月25日配信開始へ、ユーハバッハの野望を「熱力学第二法則」で読み解く

アニメ『BLEACH 千年血戦篇』の最終章となる第4クール「The Calamity」が、2026年7月25日（土）より配信・放送開始となる。本作のラスボスであるユーハバッハが掲げる「死のない世界」という目的は、単なる悪役の誇大妄想ではなく、現代物理学における「熱力学第二法則」や量子力学の観点から極めて整合性の高い議論として解釈できる。本稿では、今週末のプレミア公開を前に、作品のSF・物理学的側面を深掘りする。

■今週末のプレミア公開と配信情報

VIZ Mediaの発表によると、『BLEACH 千年血戦篇』の最終章となる第4クール「The Calamity」が、米国時間7月25日（土）午前7時30分（PDT、日本時間同日午後11時30分）に米Huluおよび世界各国のDisney+で配信開始される。これは、久保帯人の25年にわたる人気フランチャイズの最終章を、劇場に足を運ぶことなく、地理的な制限もほぼなしに視聴できる最も広範なアクセス機会となる。今週届くのは、この10年間で最も視聴されたアニメシリーズの一つである本作の、完結へと向かう最初の章だ。

『BLEACH 千年血戦篇 — The Calamity』は、PIERROT FILMSが制作し、田口智久が監督を務める復活アダプタシオンの第4クール（最終章）である。原作漫画の第664話から第686話にあたる、久保のオリジナルサーガの完結部を全13話構成でアニメ化し、毎週土曜日のプレミア公開後に新エピソードが順次配信される。

日米同時配信（サイマルキャスト）により、日本のテレビ東京系列での放送（日本時間土曜夜11時）と、米国Huluでの配信は数時間以内の時差で行われる。アジアの一部地域ではAni-Oneを通じて配信される。また、2025年5月にAdult SwimのToonamiブロックで放送が開始された英語吹き替え版も、追ってHuluで配信される予定だ。

現在、これまでに放送された第1クールから第3クールまでの全40話がHuluとDisney+で配信されている。前作の第3クール「相剋譚（The Conflict）」は2024年12月28日に2話連続のフィナーレで終了しており、今回は約19ヶ月ぶりの新エピソードとなる。

■世界の崩壊と「単一障害点」としての霊王

この最終章が内包する破滅的な前提は、世界の構造そのものに起因している。屍魂界（ソウル・ソサエティ）の宇宙論的構造の中心に封印されている存在「霊王（原文ではAdnyeusと表記）」は、単なる統治者ではなく、世界を維持するための「インフラ」そのものであった。

宇宙物理学において「トポロジカル欠陥（topological defect）」とは、宇宙が冷却されて相転移を起こす際に形成される安定した物質の配置を指す。ケンブリッジ宇宙論センターの説明によれば、これは相転移が完了した後も元の対称的な相を維持し続け、膨大なポテンシャルエネルギーを蓄えている領域である。

霊王は構造的にこのトポロジカル欠陥に類似している。BLEACHの設定において、霊王は生と死の区別がなかった混沌とした初期状態を、現世、屍魂界、虚圏（ウェコムンド）の3つの世界に分割した。彼は単に世界を分けただけでなく、自らがその境界そのものとなり、生きたまま封印されることで、3つの世界が再び混沌とした平衡状態へと逆戻りするのを防いでいる。彼が取り除かれれば、相転移は逆転する。

システムエンジニアは、このような構造を持つインフラを「単一障害点（SPOF）」と呼ぶ。屍魂界の軍事・行政を担う護廷十三隊は、その死がシステム全体の崩壊を招くような存在の上に文明を築き上げた。物語の序盤で黒崎一護がユーハバッハに騙されて霊王を斬り伏せたのは、劇的な事故ではなく、ユーハバッハがこの設計上の脆弱性を突いた結果なのだ。

■ユーハバッハの「死のない世界」と熱力学第二法則

熱力学第二法則は、いかなる孤立システムにおいても、エントロピー（微視的な状態の無秩序さの尺度）は決して減少しないことを示している。宇宙はビッグバン時の極めてエントロピーの低い状態から始まり、常に無秩序化へと向かっている。死、衰退、生物学的な老化、そして時間の不可逆的な流れは、すべてこの初期の非対称性の結果である。ニュートンやマクスウェル、シュレーディンガーの微視的な物理法則は時間対称的だが、時間の矢は法則そのものの非対称性からではなく、この境界条件から生じている。

エントロピーが最大に達した宇宙は、物理学で「熱的死（heat death）」と呼ばれる。1865年にルドルフ・クラウジウスが提唱したこの状態は、完全な熱平衡状態であり、物理的プロセスを駆動するためのエネルギー勾配が一切存在しない。構造も、差異も、そして死も存在しない。クラウジウスはこれを「宇宙のエントロピーは最大値へと向かう」と表現した。

これこそが、ユーハバッハが提案している世界そのものである。彼は、霊王が混沌とした空無を3つの構造化された世界に分割したことを、本来は未分化であった宇宙に対して非対称性と方向性（苦痛）を恣意的に導入した「押し付け」であると捉えている。彼の目指す「死のない世界」とは、すべての勾配が均一化され、非対称性がなくなり、死をもたらすプロセスすら存在しない「熱平衡状態（最大エントロピー状態）」にほかならない。この目的は一見すると誇大妄想のように聞こえるが、実際には物理学が予測する宇宙の最終状態そのものである。

これに対する一護の抵抗は、熱力学的な論理に対する反論ではなく、その受け入れの拒絶である。一護は、複雑性、個性、記憶、そして関係性が可能となる、熱力学的には一時的で確率の低い「低エントロピーの構造化された状態」を守るために戦う。この最終決戦は、エントロピーの増大と、それに抗う秩序ある宇宙との戦いを、剣を交える二人の人物として具現化したものなのだ。

■「全知全能」の限界と量子デコヒーレンス

ユーハバッハの固有能力「全知全能（ジ・オールマイティ）」は、すべての可能な未来を同時に見通し、自らが選択した結果へと書き換える力である。

これが対応する理論物理学の枠組みは、ヒュー・エヴェレット3世が1957年に提唱した量子力学の「多世界解釈」である。この解釈では、量子測定が行われるたびに宇宙の波動関数が分岐し、すべての可能な結果が異なる分岐として同時に存在する。全知全能が機能するためには、ユーハバッハは単一の分岐に収縮することなく、分岐する複数の未来の確率振幅を同時に読み取る必要がある。

しかし、物理学には「量子デコヒーレンス」という厳しい制約が存在する。巨視的なシステムが環境と相互作用すると、その量子状態の情報は周囲の粒子に拡散し、量子的な重ね合わせ状態を維持する干渉効果がほぼ瞬時に失われる。巨視的な生物学的システムは、わずかフェムト秒（10のマイナス15乗秒）単位で古典的な挙動へとデコヒーレンスを起こす。システムが一時的に維持し得るいかなる分岐間のコヒーレンスも、即座に破壊されてしまうのだ。

これはプロットの穴ではない。作中では、精神世界の物質の基本基質である「霊子（レイシ）」が、十分な濃度においてデコヒーレンスを起こさない媒体として機能しているという前提によって、この物理的制約をクリアしている。この設定は、現実の物理学の問題構造と驚くほど精密に一致している。

また、全知全能の能力が、ユーハバッハが起きている間は自身にあり、眠っている間は部下のユーグラム・ハッシュヴァルトに移行するというシステムは、1つの量子状態を「状態を読み取る観測者」と「状態を書き込む観測者」の2人で分割している状態に類似しており、一貫した内部論理を保っている。

■全知全能を打ち破る「逆因果律」

完全な未来予知を持つ存在を理論的に打ち破るための物理学的アーキテクチャも、精密に説明することができる。

1955年に渡辺慧が提唱し、1964年にヤキール・アハラノフ、ピーター・バーグマン、ジョエル・レボウィッツらが独立して再発見した「2状態ベクトル形式（Two-State Vector Formalism）」は、量子システムが過去からの初期条件によって前向きに進化するベクトルだけでなく、未来の境界条件から後ろ向きに進化するベクトルの2つによって完全に記述されるとする。この枠組みでは、現在の状態は未来の境界条件からも影響を受けるという「逆因果律（レトロコーザリティ）」が導入される。

これを全知全能に当てはめると、ユーハバッハの予知モデルは「固定された現在」から前向きに進化する確率分岐を読み取っているため、もし宇宙の過去の歴史（因果関係の歴史）そのものが改変された場合、彼の予測モデルは誤った初期状態から計算を行うことになる。前提となる過去が書き換えられれば、どれほど完璧な予知能力であっても、導き出される未来はすべて誤ったもの（Garbage In, Garbage Out）になる。これは量子情報理論でも知られている構造であり、単なるフィクションの都合ではない。

■霊子とヒッグス場、そして非平衡熱力学としての音楽

BLEACHの世界を構成する「霊子」は、単なるファンタジーの設定として片付けられがちだが、物理学的な分析にも耐えうる構造を持っている。

2012年7月4日にCERNでヒッグス粒子の観測によって存在が確認された「ヒッグス場」は、全時空に浸透しているスカラー量子場である。粒子はヒッグス場と結合（相互作用）することで質量を獲得する。霊子もこれと構造的に同様の機能を果たしている。霊子は精神世界に遍在する基質であり、その濃度は場所によって異なる。死神が体内で霊圧を生成するのに対し、滅却師（クインシー）は環境中の霊子を吸収して利用する。前者は外部の場の密度に依存せず質量を持つ粒子、後者は外部の場と強く結合する粒子のアナロジーとして捉えることができる。

また、本作の音楽を担当する鷺巣詩郎の劇伴にも、物理学的なアナロジーが見出せる。彼の音楽の特徴である、解決しない不協和音やサスペンデッド・ハーモニーは、システムが平衡状態に向かって崩壊しつつある「非平衡熱力学」の状態を音響的に再現していると解釈できる。音楽的な未解決さは、まさに平衡状態に達していない過渡期のシステムそのものを表現しているのだ。

■視聴方法と作品の軌跡

『BLEACH 千年血戦篇 — The Calamity』は、日本時間7月25日（土）午後11時30分（PDT午前7時30分）に米Huluおよび世界各国のDisney+で配信が開始され、以降は毎週新エピソードが追加される。日本のテレビ東京系列では、同日夜11時（JST）から放送される。

これまでの第1クールから第3クールまでの全40話も配信中だ。原作漫画は2001年8月に連載を開始し、今年で25周年を迎える。世界累計発行部数は1億3000万部を突破しており、本作の完結によって、ジャンプの「ビッグ3」と呼ばれた作品のうち『NARUTO -ナルト-』（2017年完結）に続き、2つ目の作品がアニメとして完結を迎えることになる。

■注目ポイントQ&A

●『BLEACH 千年血戦篇 — The Calamity』はいつ、どこで視聴できますか？

2026年7月25日（土）より、日本ではテレビ東京系列にて夜11時（JST）から放送されます。米国ではHulu、その他の国々ではDisney+にて、日本時間同日午後11時30分（PDT午前7時30分）から配信が開始され、以降は毎週新しいエピソードが追加されます。

●ユーハバッハが目指す「死のない世界」とは何ですか？

熱力学における「熱的死（最大エントロピー状態）」に相当する状態です。すべてのエネルギー勾配や非対称性が消失した完全な熱平衡状態では、いかなる物理的プロセスも発生しないため、生も死も存在しなくなります。彼はこれを苦痛のない理想的な世界として掲げています。

●ユーハバッハの未来予知能力「全知全能」はなぜ打ち破ることができるのですか？

量子力学の「2状態ベクトル形式」や「逆因果律」の観点から説明できます。彼の予知は「固定された現在」を前提に未来を計算しているため、もし過去の因果関係そのものが改変された場合、前提となる初期データが狂い、予測される未来のモデル全体が破綻するためです。

●物理学の知識がなくてもアニメを楽しめますか？

はい、十分に楽しめます。作中の能力や設定は直感的かつドラマチックに描かれており、物理学的な解釈は作品をより深く楽しむための副次的な視点にすぎません。しかし、これらの科学的背景を知ることで、一護とユーハバッハの戦いが「宇宙の秩序とエントロピーの戦い」という壮大な哲学論争であるという側面が見えてきます。

元記事: Bleach: The Calamity Hits Hulu Saturday, and Yhwach Is Fighting the Second Law