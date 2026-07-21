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東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ
*16:10JST 東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ
鉱業が上昇率トップ。そのほか保険業、石油・石炭製品、非鉄金属、その他 金融業、銀行業なども上昇。一方、その他製品が下落率トップ。そのほか水産・農林業も下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 鉱業 ／ 1,048.2 ／ 5.06
2. 保険業 ／ 4,042.54 ／ 4.69
3. 石油・石炭製品 ／ 2,771.43 ／ 4.41
4. 非鉄金属 ／ 5,428.11 ／ 4.33
5. その他金融業 ／ 1,630.53 ／ 4.26
6. 銀行業 ／ 739.19 ／ 3.90
7. 証券業 ／ 962.14 ／ 3.79
8. 卸売業 ／ 5,734.38 ／ 3.44
9. 電気機器 ／ 8,357.35 ／ 3.23
10. 機械 ／ 4,938.05 ／ 2.73
11. パルプ・紙 ／ 684.36 ／ 2.45
12. ガラス・土石製品 ／ 2,429.29 ／ 2.28
13. 不動産業 ／ 2,626.86 ／ 2.21
14. 鉄鋼 ／ 771.7 ／ 2.12
15. 情報・通信業 ／ 7,851.27 ／ 2.00
16. ゴム製品 ／ 6,053.11 ／ 1.78
17. 電力・ガス業 ／ 675.85 ／ 1.62
18. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,959.69 ／ 1.56
19. 繊維業 ／ 947.99 ／ 1.51
20. 輸送用機器 ／ 4,740.22 ／ 1.41
21. 建設業 ／ 2,682.35 ／ 1.36
22. 化学工業 ／ 3,223.79 ／ 1.35
23. 医薬品 ／ 3,951.04 ／ 0.97
24. 海運業 ／ 2,115.88 ／ 0.91
25. サービス業 ／ 3,902.1 ／ 0.74
26. 陸運業 ／ 2,333.32 ／ 0.74
27. 金属製品 ／ 2,105.07 ／ 0.61
28. 精密機器 ／ 14,066.88 ／ 0.46
29. 空運業 ／ 241.73 ／ 0.46
30. 食料品 ／ 2,835.66 ／ 0.39
31. 小売業 ／ 2,384.92 ／ 0.35
32. 水産・農林業 ／ 751.57 ／ -0.02
33. その他製品 ／ 5,805.13 ／ -1.40《CS》
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