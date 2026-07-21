*15:56JST 日経VI：大幅に低下、株価大幅反発で警戒感は広がらず

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は21日、前日比-3.79（低下率10.28％）の33.07と大幅に低下した。なお、高値は40.49、安値は36.51。今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。日経225先物は先週末までの2日間でで4,800円下落しており、買い戻しが優勢だった。取引開始後に日経225先物が伸び悩む場面があり、引き続き株価乱高下が警戒され、日経VIは上昇して始まったが、その後は日経225先物が大幅に反発したことからボラティリティーの高まりを警戒するムードは緩和。日経VIは上昇幅を縮小し、午後は先週末の水準を下回る場面もあった。取引終了時に大幅い低下し、転じて本日を終えた。

【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。《SK》