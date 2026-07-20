中国CXMTのIPOが212倍の応募超過、収益急回復の裏側と技術・地政学リスク

中国のDRAMメーカーChangXin Memory Technologies（CXMT）のIPOには、中国の投資家口座940万件から申し込みが集まり、個人投資家向けの応募超過倍率は212倍となった。上海STAR Marketでの取引開始は7月27日が見込まれるが、この熱狂だけでは利益の帰属先や技術的な上限は分からない。投資家にとっては割安さと成長余地が焦点であり、調達先として検討する企業にとっては技術制約と安全保障上の論点が判断の中心となる。

■212倍の応募超過が示すもの

木曜夜、ChangXin Memory Technologies（CXMT）には中国の投資家口座940万件から株式の申し込みが集まり、South China Morning Postが確認した個人投資家向けの応募超過倍率は212倍となった。合肥を拠点とするこの半導体メーカーは、中国A株市場の半導体IPOとして過去最大規模の募集を締め切った。2020年のSMICによる532億元の上場を上回り、中国資本市場が北京の国産DRAM育成策に大きく賭けていることを示す、これまでで最も鮮明な兆候となった。割当先を決める抽選は月曜日に予定され、上海STAR Marketでの取引開始は7月27日と見込まれている。

投資家が殺到した背景には、具体的かつ数字で測れる事業ストーリーがある。CXMTは2023年に192.3億元の赤字だったが、2025年に初の通期黒字へ転換し、2026年第1四半期には売上高508億元、親会社株主に帰属する純利益247.6億元を計上した。売上高は前年同期比719%増だった。ただし、この応募超過倍率だけでは、利益が実際にどこから生まれているのか、誰に帰属するのか、技術面の上限がどこにあるのかまでは読み取れない。

■上場規模と配分の実態

CXMTの公募価格は1株8.66元で、増資後の発行済み株式の約10%に当たる約66.9億株を売り出し、グリーンシュー前の調達額は579億元となる。15%のオーバーアロットメントが全て行使されれば、総調達額は666億元に達し、約98億ドル（約1兆5,876億円、1ドル＝162円換算）規模となる見通しだ。これは2026年のアジア最大のIPOであり、中国資本市場の歴史でも、2010年の中国農業銀行による100億ドルの公募に次ぐ規模になる。IPO価格ベースの上場時時価総額は約5,790億元となる。

中国のオンラインIPO制度では、申し込み時点で現金を用意する必要はない。参加者は保有する上海上場株式に応じて抽選口数を得て、配分を受けた場合にのみ代金を支払う。木曜の有効申し込み株数は約8,170億株に達し、制度上のクローバックが発動して、約5.02億株が機関投資家向け枠から個人投資家向け枠へ振り替えられた。それでも最終配分率は0.47%にとどまり、申し込み口座のうち株式を配分されたのは200件に1件未満だった。

機関投資家の需要も個人投資家と同様に強かった。285の機関投資家による有効な予備入札は約1.24兆株に達し、当初のオフライン配分枠の約463倍に相当した。この中には、DeepSeek創業者の梁文鋒氏が共同創業したヘッジファンドHigh-Flyer Quantが運用する153本の私募ファンド商品も含まれ、合計125.5億株について1株8.78元で入札した。

上場審査の速さ自体も政府の意向を示している。CXMTの申請は2025年12月30日にSTAR Marketで受理され、2026年3月に財務データの期限切れを理由に短期間中断したものの、正式承認まで148日だった。これは同市場として記録的な審査ペースであり、アナリストは、北京が産業政策上の課題としてCXMTの資本増強を優先した表れだとみている。

見出しの数字だけでは見えにくい構造もある。IPO時の評価額でみると、CXMTの2026年予想利益に対する株価収益率は約5.9倍で、世界の同業メモリー企業のコンセンサスである約20倍を大きく下回る。この乖離を背景に、Hyperliquidの先物トレーダーは上場前のCXMT関連契約を最大8.64ドルで取引した。これは公募価格8.66元（約1.28ドル）を約575%上回る水準であり、市場が織り込んだ評価額は約5,000億ドルに達していたことになる。

■赤字から黒字へ急転した収益の中身

投資家の殺到は、中国テック業界でも近年まれにみる収益反転への賭けでもある。CXMTは2023年に192.3億元の純損失を計上したが、2025年には71.4億元の通期純利益へ転換した。2026年第1四半期だけで売上高508億元、純利益247.6億元を計上し、純利益は前年同期比1,688%増となった。2026年上期の純利益見通しは500億～570億元で、アナリストはこれを日次で約3億元を稼ぐ水準と表現している。

ただし、こうした数字には重要な留保がある。半導体業界の財務・技術分析を詳しく扱うSemiAnalysisによると、CXMTの連結純利益は、公開株式を保有する株主に実際に帰属する利益を大幅に上回っている。CXMTは主要ファブ子会社2社の長鑫新橋と長鑫集電北京の業績を連結しているが、経済的持分はそれぞれ約30.68%、31.72%にとどまる。一方、共同歩調を取る議決権の取り決めを通じて73～75%の議決権支配を確保している。

その結果、2025年度純利益の約74%は非支配持分に帰属し、連結純利益71.4億元のうち親会社株主に帰属したのは18.7億元にすぎなかった。CXMT株を買う投資家は、連結上ははるかに大きな利益を生み出している事業へのエクスポージャーを得る一方、現時点で親会社株主に帰属する経済的利益はそれより小さい。

■利益急回復を支えたメモリー市況

利益反転のマクロ要因としては、複数の機関が「15年に一度」と表現するメモリーのスーパーサイクルがある。その中心にあるのはAIインフラだ。Samsung、SK hynix、Micronは、高帯域幅メモリー（HBM）の大きな利益率を取り込むため、生産能力をHBMへ振り向けてきた。HBMはAI学習用チップで使われるDRAMの一種で、標準的なDRAMの2～3倍のウエハー面積を必要とする。この動きが従来型DRAM市場の供給を実質的に絞り込んだ。

その構造的な逼迫により、標準DRAMの契約価格は大きく上昇した。8GB＋256GBの民生向けストレージ構成の一例では、2026年第1四半期の価格が前年同期比で約200%上昇し、自作PC向け32GB DDR5キットの最低価格は375ドル（約6万750円、1ドル＝162円換算）に達した。CXMTは従来型のDDR5とLPDDR5/5Xを主力としており、大手3社がより高採算のAI向けメモリーを優先するために自ら空けた供給の穴を埋める立場に入った。

財務指標も追い風を裏付ける。CXMTの2025年の平均販売価格は前年比33.69%上昇し、歩留まり改善と規模拡大によって単位当たりコストは20%以上低下した。売上総利益率は2023年のマイナス1.93%から2025年には40.99%へ拡大した。ただし、こうした利益率は異例の市場の需給変動によるものであり、大手3社に対する構造的なコスト優位を意味しない。CXMTのビット当たりコストは、Samsung、SK hynix、Micronより依然として30%以上高い。

■世界4位だが、技術的な上限は明確だ

Omdiaのデータによると、CXMTの2026年第1四半期の世界DRAM売上高シェアは約7.6%で、世界4位だった。Samsungは約38%、SK hynixは約29%、Micronは約23%で、3社合計で市場の約89%を握る。CXMTは、大手がプレミアムAIメモリーへ振り向けた生産量を吸収する形でシェアを伸ばした。

CXMTは、中国で量産規模のDRAM生産を実現している唯一の垂直統合型デバイスメーカー（IDM）であり、設計、研究開発、製造、販売までを一貫して担う。現在の製品群はDDR4、DDR5、LPDDR4X、LPDDR5/5Xが中心で、PC、スマートフォン、サーバー、エッジAI機器の基盤となる主流規格を扱う。2025年売上高の98%以上はLPDDRとDDRの製品群から生まれている。

■EUVが使えないことの意味

CXMTの将来を制約する中核的な技術要因はリソグラフィーにある。同社の生産ロードマップは、極端紫外線（EUV）露光装置ではなく、深紫外線（DUV）のマルチパターニングを前提に組まれている。

この違いは重要だ。ASMLのEUV装置は波長13.5nmの光を使い、チップの微細構造を1回の露光で形成できる。この単一露光能力があるからこそ、SamsungやSK hynixは競争力のある歩留まりとコストで最先端ノードに到達できる。EUV装置は米国とオランダの規制により中国への輸出が禁じられており、唯一の製造元であるASMLも両国の規制に従う必要がある。

これに対しCXMTは、波長193nmのDUV装置を使い、回路形成を2～4回の露光に分けて補う。これはマルチパターニング、具体的には自己整合型ダブルパターニングおよびクアッドパターニング（SADP／SAQP）と呼ばれる手法だ。露光を追加するたびに位置合わせ誤差が積み重なり、製造工程も増えるため、EUVの単一露光に比べて歩留まりは下がり、ビット当たりコストは上がる。CXMTの現時点の最先端ノードは、社内で「G4」と呼ぶ世代で、セルサイズ約16nmの1Z級に相当し、これもDUVマルチパターニングのみで実現した。

Seoul Economic DailyとTechInsightsのアナリストは、CXMTの現在のDDR製品とSamsung、SK hynixの先端ノードとの間には約2～3世代の技術差があるとみている。CXMTはすでにDDR5の量産を始めているが、歩留まりは公開されておらず、アナリストは依然として世界大手に及ばないとみている。一方、Hardware Unboxedが2026年2月に行った独立系ハードウェア検証では、CXMTベースの民生向けDDR5キットのゲーム性能は、SamsungやSK hynixベースのキットと実質的に同等だった。現時点での差は、出荷されている製品の利用者向け性能よりも、主として製造経済性とプロセスノードの進展度にあることを示している。

■HBMの差はさらに大きいが、縮小は想定より速い

競争上の乖離がより大きいのはHBMだ。HBMは根本的に異なる製品アーキテクチャーで、複数のDRAMダイをTSV（シリコン貫通ビア）で垂直に積層し、そのスタックをシリコンインターポーザー上でGPUやAIアクセラレーターのすぐ近くに配置する。これにより、従来型DDR5がおよそ毎秒50GBであるのに対し、HBMは毎秒約1TBのメモリー帯域幅を実現する。約20倍の差があるため、NvidiaのAIアクセラレーターが必要とするのはDDRではなくHBMだ。

HBM市場ではSK hynixが約56%を握る。CXMTはエントリー向けHBM2でサンプル検証段階にあり、HBM3のサンプルはAIアクセラレーターでの試験用としてHuaweiへ送られた。CXMTの月間ウエハー投入量約26万5,000枚のうち、HBM向けは現在約5,000枚で、総生産量の2%未満にとどまる。この数字は2027年末までに5万5,000枚へ増えると予測されている。SamsungとSK hynixがHBM4の量産に向かう一方、CXMTは2027年のHBM3E量産を目標にしている。

この遅れは大きいが、アナリストは、装置制約だけから予想されるより速いペースで差が縮んでいると指摘する。業界分析では、韓国と中国のメモリー技術格差は全体として約3年で、従来推定されていた5年以上から縮小したとされた。また、HuaweiのAIシステムにCXMTのHBMチップが実際に導入されれば、歩留まり改善に向けた学習を大きく加速させる可能性があるという。HBMのTSV積層工程は、最先端ロジックほどEUVに直接依存しないため、高度パッケージングにおいてCXMTのDUV制約は、平面的なリソグラフィー微細化ほど絶対的ではない。

■Appleの評価試験と米国の安全保障リスク

CXMTのIPOを巡る商業面と地政学面の緊張は、IPO直前の9日間で最も鮮明になった。7月8日、Financial Timesは、Appleが中国で販売するデバイス向けに、CXMTのDRAMチップの本格的な試験・認定作業を始めたと報じた。これは予備評価より進んだ段階だという。同時にAppleは、米国のテクノロジー企業各社によるロビー活動を主導し、CXMTがEntity Listに追加されないとの確約をホワイトハウスと商務省に求めているとされる。この働きかけは継続中で、購入契約は発表されていない。

Appleが確約を必要とする理由は、CXMTが現在、米国防総省のSection 1260Hに基づく「Chinese Military Companies」リストに載っているためだ。このリストには、国防総省が中国人民解放軍との関係が疑われると判断した企業が掲載される。CXMTは2025年1月に初めて追加され、2026年2月の更新ではいったん削除されたように見えたが、その更新は説明なく撤回された。その後、2026年6月8日の国防総省による更新で正式にリストへ戻された。この更新では計65の事業体が新たに追加された。

1260H指定は、米企業がCXMTから調達すること自体を禁じるものではない。ただし、実務上の影響は異なり、Appleにとってはより重大になる可能性がある。2026年6月30日以降、米国防総省は1260H掲載企業から物品やサービスを調達することを禁じられている。つまり、CXMT製メモリーを組み込んだApple製品は、米政府の調達契約の対象外になる可能性がある。さらにCXMTは、米財務省や商務省の追加的な制限リストに指定されるリスクも高まっている。

地政学的な背景として、韓国の検察は2025年12月、Samsung Electronicsの元従業員10人を、Samsungの10nm DRAMプロセス技術をCXMTへ不正に移転した疑いで起訴した。推定被害額は約5兆ウォンとされる。CXMT自体はこの手続きで起訴されておらず、事件は元Samsung Electronics従業員を対象としている。

■中国の国家情報法が持つ意味

CXMTは消費者向け機器メーカーではなく、企業間取引を行うチップサプライヤーだ。同社のDRAMモジュール自体が独立して利用者データを収集・送信するわけではなく、組み込まれたホスト機器の指示に従ってデータを処理する。それでも、中国法上の同社の義務は、機微な用途でCXMT製チップの調達を検討する企業、システムインテグレーター、サプライチェーン担当者にとって重要になる。

2017年に制定され、2018年に改正された中国国家情報法では、全ての組織と国民に「国家情報活動を支持し、援助し、協力する」ことを法的に求めている（第7条）。第14条では、情報機関がその協力を要求できると定める。2014年の反スパイ法も、組織と個人は求められた情報を「事実どおりに提供し、拒んではならない」としている。さらに、中国のサイバーセキュリティ法（2016年）とデータセキュリティ法（2021年）は、データの国内保管や政府によるアクセスに関する追加要件を課している。

法学者の間では、第7条の協力義務が積極的な情報収集まで求めるのか、それとも要請された際の支援に限られるのかを巡って議論がある。一方、その義務が企業のプライバシーポリシー、西側諸国の子会社、データサーバーの所在地にかかわらず適用される点については、議論の対象になっていない。IPO前の時点で国有株主はCXMT株式の36.29%を保有し、中国政府の半導体「ビッグファンド」も主要投資家だ。さらに、1260Hリストにおける米国防総省の人民解放軍との関係を巡る判断が、米政府側の別の懸念を加えている。

機微な政府・防衛・情報機関関連のワークロード向けにCXMT製メモリーを評価する企業にとって、分析の出発点となるべきなのは、チップのベンチマークスコアやビット当たりコストではなく、この法的枠組みである。

■調達資金の使途と、これから直面する競争

CXMTは、基本調達額579億元を大きく3つの用途に振り向ける。約75億元をウエハー製造ラインの技術高度化、130億元をDRAM技術の高度化、90億元を将来技術の研究開発に充てる計画だ。同社は、生産能力を現在の月間約32万枚から2027年までに42万枚へ引き上げる拡張計画も示している。上海、北京の新施設と、合肥の大規模製造クラスターを通じて実現する計画だ。SemiAnalysisは、CXMTが2028年後半までに世界DRAM供給の約17%を占める可能性があると予測している。Counterpoint Researchのアナリストは、世界DRAM市場の少なくとも6分の1を握らなければ、上位3社と真に肩を並べる企業とはみなされないと指摘している。

ただし、この調達規模は、CXMTが参入しようとしている投資競争と比べると控えめでもある。SK hynixは、CXMTの募集開始のわずか10日前に265億ドル（約4兆2,930億円、1ドル＝162円換算）規模のNasdaq上場を完了した。韓国政府はSamsung、SK hynixと並行して、総額約6,000億ドル（約97兆2,000億円、1ドル＝162円換算）の国家半導体戦略を打ち出している。Micronは米国内のDRAM製造に2,500億ドル（約40兆5,000億円、1ドル＝162円換算）を投じる方針で、アイダホ州の施設は2027年半ばに生産開始が見込まれている。

DRAM業界はこの半世紀で9回の大きな好不況循環を経験してきた。今回の上昇局面はHBM向けへの生産能力再配分が構造的要因となっているが、大手各社が拡張した生産能力が稼働し始めると広く予想される2028年ごろには、従来型DRAMの価格動向が大きく反転する可能性がある。Gartnerは2026年2月、DRAMとSSDの価格が2026年末までに合わせて130%上昇すると予測した。ただし、高価格は一般に、その上昇局面を終わらせる生産能力への投資を促す要因でもある。朱一明会長も投資家説明会で、価格変動とAI設備投資の先行きの不確実性が重大なリスクであると認めた。CXMTは2030年までに、生産量の約75%をLPDDR5とDDR5にする目標を掲げている。

■CXMTが持つものと、まだ持たないもの

CXMTは、実在する商業規模を持ち、それが独立した検証によって裏付けられている企業である。世界DRAM市場シェアは4位であり、中国で初めてDRAMの量産と黒字化を実現したIDMでもある。大手競合が自ら生み出した構造的な供給のゆがみの受益者でもあり、212倍の応募超過は、まだ存在しない製品を巡る投機的な熱狂ではなく、実際の事業モメンタムを反映している。

一方で、CXMTにはまだ欠けているものも多い。EUVへのアクセスがないため、最先端では上位3社に匹敵するプロセスノードの経済性を実現できない。DDR5の歩留まりも開示されていない。競争力のあるHBMの大規模生産もまだ実現しておらず、現在の生産量に占めるHBM比率は2%未満にとどまる。ビット当たりコストでも大手3社と同等ではなく、30%以上高い。さらに、2026年6月に再掲載された米国防総省の1260H指定という、米政府による公式な安全保障上の判断も残る。そして、中国の国家情報法、サイバーセキュリティ法、データセキュリティ法は、同社が掲げる企業統治の内容にかかわらず、中国政府の情報活動への協力義務を生じさせる。

上海市場の投資家にとっては、こうした制約は予想利益の5.9倍という低いバリュエーションに織り込まれており、CXMTが差を埋められれば大きな上昇余地が残る。だが、西側企業がDRAMサプライヤーとしてCXMTを評価する場合、これらの制約はコスト削減効果と比較する際の脚注ではなく、判断枠組みの全体を構成する。

■注目ポイントQ&A

●なぜ技術差があるのにCXMTのIPOは212倍もの応募超過になったのですか

212倍の応募超過は、CXMTが技術差を解消したという判断ではなく、メモリーのスーパーサイクル下で中国の国産半導体産業へ投資したいという需要を映したものです。中国の投資家はSamsungやSK hynixの株式に直接アクセスしにくく、上場株を通じて中国国内のDRAM生産に投資できる選択肢はCXMTに限られます。加えて、2026年予想利益に対して5.9倍という低い評価が、同業企業のコンセンサスである約20倍と比べて割安感を生んでいます。応募超過は技術評価ではなく、市場センチメントのシグナルです。

●CXMTのDUV制約は、現在出荷しているチップに具体的に何を意味しますか

CXMTは、EUVを使う競合が1回で行う回路形成を、DUVマルチパターニングによる2～4回の露光に分けて近づけています。露光を重ねるたびに位置合わせ誤差と製造コストが増えます。民生向けDDR5では、独立テストでSamsungやSK hynixベースのキットと同等の性能が確認されていますが、競争上の本当の負担はコスト面にあります。CXMTのビット当たりコストは大手3社より30%以上高く、スーパーサイクル後の価格環境では価格競争力が弱まるほか、先端HBM製品に必要な最高密度のノードへ到達することも難しくなります。

●米国防総省の1260H指定は、CXMTのDRAMを買う企業に何を意味しますか

1260Hリストは、米国防総省が中国人民解放軍との関係が疑われると判断した企業を示すものです。多くの米企業にとって、CXMTから購入すること自体が直ちに違法になるわけではありません。ただし、2026年6月30日以降、CXMT製部品を組み込んだ製品は米政府調達契約の対象外になる可能性があります。米国防総省へ製品を供給している企業や、将来的に供給を目指す企業にとっては、直接的なサプライチェーン上の問題になります。加えて、CXMTは米財務省のNS-CMICリストや商務省のEntity Listに指定されるリスクも高まっています。これは中国の国家情報法に基づく義務とは別の論点です。

●AI主導のメモリー・スーパーサイクルが終わるとCXMTの利益率はどうなりますか

現在の収益急拡大は、技術効率の改善というよりも市場構造の変化によるものです。Samsung、SK hynix、Micronが高採算のHBMへ生産能力を振り向けたことで従来型DRAMの供給が減り、CXMTはその価格上昇の恩恵を受けています。アナリストは、大手各社が拡張した生産能力が稼働し始める2028年ごろに、従来型DRAMの価格が下がるとみています。CXMTはビット当たりコストが大手3社より30%以上高いため、価格が平常化した局面では利益率が大きく圧縮される可能性があります。今回のIPO資金は、その差をサイクル反転前に埋めるための技術投資と生産能力への投資に充てる計画です。

元記事: CXMT IPO Draws 212× Oversubscription: What China’s DRAM Bet Gets Right and Wrong