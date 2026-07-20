米国初の商業用GEO衛星整備機「MRV-1」、7月21日打ち上げへ　ロボットアームで寿命延長ポッドを装着

ノースロップ・グラマンの「Mission Robotic Vehicle（MRV-1）」が、米国時間2026年7月21日にSpaceXのファルコン9ロケットで打ち上げられる予定だ。これは、高度約2万2000マイル（約3万5000キロメートル）の静止軌道（GEO）で、ロボットアームを使って人工衛星を物理的に整備する米国初の商業宇宙機となる。本ミッションでは、顧客の衛星に取り付けて寿命を6年間延長する3基の「Mission Extension Pod（MEP）」も同時に打ち上げられる。

■静止軌道上の衛星を修理する米国初の商業宇宙機

SpaceXのファルコン9ロケットは、米東部時間7月21日午後5時15分（日本時間7月22日午前6時15分）に開く4時間の打ち上げ枠で、ケープカナベラル宇宙軍基地の第40発射施設から打ち上げられる予定だ。翌日にも予備の打ち上げ機会が設定されている。このロケットには、これまで米国の商業宇宙機が静止軌道で成し遂げたことのない作業、すなわち2本のロボットアームを使って高度約2万2000マイル（約3万5000キロメートル）の衛星を物理的に修理する宇宙機「Mission Robotic Vehicle（MRV-1）」が搭載される。ノースロップ・グラマンが開発したMRV-1には、すでにすべて販売済みの「衛星用ジェットパック」とも呼べる寿命延長ポッド（MEP）3基も同乗する。

このミッションは、ロボットアーム能力を備えた米国の商業宇宙機が静止軌道で運用される初の事例となる。静止軌道は、世界中の数億人にテレビ放送、ブロードバンド、気象データ、軍事通信を届ける約500機の稼働中衛星が存在する軌道帯だ。現在、GEO衛星は推進剤が尽きると、搭載機器がすべて正常に動作していても、運用事業者は退役させるのが一般的だ。代替衛星の製造と打ち上げには2億〜4億ドル（約324億〜648億円、1ドル＝162円換算）がかかるため、MRV-1はその判断を自動的なものではなくすことを目指している。

この打ち上げは、中国が静止軌道で史上初の衛星間燃料補給を実証してから13カ月後、また米宇宙軍がMRVの運用開始後に有償顧客となる意向を確認してから数週間後に行われる。米宇宙軍司令部のスティーブン・ワイティング大将は、中国の実証を人民解放軍が宇宙ロジスティクスに関心を持つ証拠だと述べた。Air and Space Forces Magazineは2025年12月、MRV-1を含む米国の4つの軌道上サービスミッションが、国家的な協調対応として扱われていると報じた。

■非協力的な衛星にも対応する高度なロボットアーム

MRV-1の最大の特徴は、国防高等研究計画局（DARPA）の資金提供を受け、米海軍研究所（NRL）が開発したロボットペイロードだ。ノースロップ・グラマンは2024年11月にこのNRL製ロボットペイロードを受け取り、MRV-1に統合した。深宇宙の温度変化の下で性能を検証するため、極低温熱真空チャンバー内で試験された2本の高い器用さを持つアームは、無重力空間で1センチ未満の精度を要する機械的作業を実行できる。これらのアームは、マシンビジョン追跡、LiDARアレイ、赤外線センサーを使い、回転している、応答しない、あるいはそもそも訪問を受ける設計になっていない「非協力的」な衛星にも接近できる。

アームに搭載されたモジュール式ツール格納部により、ミッション中に機能別ハードウェアを交換できる。このためMRV-1は、基地やデポに戻ることなく、近接構造検査から保護用熱ブランケットの切断、詰まった太陽電池アレイの復旧まで任務を切り替えられる。サービスを受ける衛星側に協調的なドッキングインターフェースは不要であり、まさにそこが要点だ。商業的な軌道上サービスが現実的とみなされる前に作られたGEO衛星群全体が、潜在的な顧客基盤になる。

MRV-1の重量は約3,000キログラムで、設計上の運用寿命は10年だ。DARPAのプログラムマネージャーであるジェームズ・シューメーカー氏は、これを「単なる技術デモというより、運用システムに近い」と表現した。通常は概念実証が成果物となることの多いDARPAプログラムとしては、注目すべき発言だ。この評価は、DARPAがRobotic Servicing of Geosynchronous Satellites（RSGS）プログラムに4億2000万ドル（約680億円）を投じてきたことと、ノースロップ・グラマン自身が20年にわたりサービス技術に数億ドルを投資してきたことの両方を反映している。

■寿命延長ポッド「MEP」の仕組み

同じファルコン9に搭載される3基の「Mission Extension Pod（MEP）」は、それぞれ重量400キログラムの宇宙機だ。GEOの基準では低コストにできるほど小型だが、MEP自体にはランデブー用ハードウェアは搭載されていない。ここにMEP設計の経済的な要点がある。接近、捕獲、取り付けに伴う複雑さをすべて1機の共用MRVプラットフォームに担わせることで、SpaceLogisticsは各ポッドに完全な推進・誘導システムを載せるコストを不要にしている。各MEPは、電気スラスターとキセノン燃料を備えた比較的シンプルな推進ユニットになる。単独では顧客衛星に到達できないが、その必要もない。

ファルコン9から分離後、各MEPは搭載する太陽電気推進、すなわちキセノンを使うホール効果スラスターを用いて、静止トランスファ軌道から完全なGEOまで上昇する。この技術はMEVや商業GEOプラットフォームにも使われているもので、所要期間はおよそ14カ月とみられる。この移動時間は電気推進に固有の工学的なトレードオフだ。ホール効果スラスターは非常に高い比推力、つまり燃料効率を実ばる一方で推力は非常に低く、化学ロケットなら数日で済むところを、数カ月にわたる連続噴射が必要になる。このトレードオフによって、400キログラムのMEPを取り付ける価値があるほど小型で手頃なものにできる。

MRV-1とMEPがそれぞれ独立してGEOに到達すると、MRV-1は各ポッドを見つけ、ロボットアームで捕獲し、割り当てられた顧客衛星まで運んで、その衛星の構造体に直接ボルトで固定する。取り付け後は、MEPが軌道保持と軌道上の機動をすべて担い、搭載ペイロードがまだ機能しているにもかかわらず退役する可能性があった衛星の寿命を6年間延長する。MRV-1はその後、分離して次の任務へ向かう。

今回のミッションを支援するファルコン9の第1段ブースターは32回目かつ最後の飛行となる。より重いペイロード一式を静止トランスファ軌道へ投入するため、展開後に着陸を試みない使い捨て構成で飛行する。

■すでに決定している3つの顧客

今回のミッションで打ち上げられる3基のMEPは、すべて買い手が決まっている。オーストラリアの衛星運用事業者Optusは、販売された最初のMEPを購入した。このMEPは、2009年に打ち上げられ、オーストラリアとニュージーランドで固定通信と直接放送サービスを扱うKuバンド通信衛星「Optus D3」に取り付けられる予定だ。残る2基は、SESの子会社であるIntelsatが2023年に発注した。ただしIntelsatは、50機を超えるGEO衛星フリートのうち、どの衛星にポッドを取り付けるかを公表していない。

■これまでの実績とアーキテクチャの進化

MRV-1は前例なしに登場するわけではない。ノースロップ・グラマンの子会社SpaceLogisticsは、2020年からGEO衛星とのドッキングを行っている。2020年2月25日には「Mission Extension Vehicle-1（MEV-1）」がIntelsat 901にドッキングし、史上初の商業衛星間ドッキングとなった。2021年4月にはMEV-2がIntelsat 10-02に続き、MEV-1が最初のIS-901ランデブーで行ったようなGEO上方の墓場軌道ではなく、運用中の軌道スロットで直接ドッキングした。MEV-1は2025年4月に5年間のIS-901ミッションを完了し、初の商業GEOアンドッキングを実行した後、2機目の顧客衛星へ移動した。

MRV-1は、1つの根本的な点でこれらの機体の一世代先にある。各MEVは1機の衛星にドッキングして寿命延長を担う方式だったのに対し、MRV-1は軌道上での10年間に複数の顧客衛星へ最大30基のMEPを取り付けるよう設計された再利用可能なプラットフォームだ。単一用途の寿命延長機から複数ミッション対応のロボットプラットフォームへというこの設計転換こそ、MEPの経済性を成り立たせているものであり、SpaceLogisticsのロブ・ホージ社長が「これまで存在しなかった」軌道上サービスインフラと表現するものだ。

■ワシントンで高まる安全保障上の緊迫感

MRV-1の軍事的な背景は、近年の出来事と切り離せない。2025年7月、中国の衛星「実践25号（Shijian-25）」は、衛星追跡企業が静止軌道における初の衛星間燃料移送と位置づける作業を行い、以前に燃料が枯渇していた「実践21号（Shijian-21）」とドッキングした。中国当局はこのミッションについて、「衛星燃料補給と寿命延長サービス技術」を試験するものと説明していた。当時、同じ能力をGEO高度で実証した米国の機体はまだなかった。

この実証により、米国の宇宙ロジスティクスは商業的なニッチ分野から国家安全保障上の優先事項へと一気に引き上げられた。2025年8月、米宇宙軍司令部のスティーブン・ワイティング大将は「軌道上のガソリンスタンド」の必要性を公に訴え、中国のGEO燃料補給ミッションを、人民解放軍が軌道上に包括的なロジスティクス・インフラを構築しようとしている証拠として挙げた。同じ月、Air and Space Forces Magazineは、MRV-1を含む米国の4つの軌道上サービスミッションが、国家的な協調対応として扱われていると報じた。

DARPAはRSGSプログラムに4億2000万ドル（約680億円）を投じてきた。その目的は、米国が代替衛星を打ち上げずに自国のGEO資産を検査、修理、アップグレードできない未来を避けることにある。MRV-1には、米宇宙軍が承認した初の軌道上燃料補給インターフェース規格である「Passive Refueling Module（PRM）」も搭載される。つまり、この機体自体も軌道上で推進剤を受け取り、運用範囲を広げられる。

■軍事衛星における燃料補給の重要性

MEPの取り付けとは別に、MRV-1は宇宙軍自身の燃料補給構想の中心にあるハードウェアを試験するためにも使われる。ノースロップ・グラマンは7000万ドル（約113億円）の「Elixir」契約に基づき、GEO高度以上で史上初となるヒドラジン燃料移送の実証を準備している。MRV-1のPassive Refueling Moduleは顧客衛星に取り付けられ、その後、燃料を搭載した別の宇宙機のActive Refueling Moduleとのドッキングを通じて補給を受ける予定だ。

軍事的な理由は明確だ。防衛衛星が軌道上で回避行動や位置変更を行うたびに、現時点では補充できない推進剤が消費される。中国が自国衛星へ燃料補給できる能力を持つことは、中国の軍事プラットフォームが、米国の衛星運用者を制約する燃料寿命の制限を同じようには受けず、米国の宇宙資産に接近、回避、監視するために積極的に機動できることを意味する。宇宙システム軍団のスコット・カーステッター氏は2026年5月、MRV-1の運用開始後に同組織が顧客パートナーになる計画だと記者団に述べた。その目的は、「そのサービスを必要とする利用者がいる場合、実際にノースロップ・グラマンを通じてサービスを調達するために、われわれを経由して進められるようにする」ことだという。

■数十億ドル規模に成長する市場

SpaceLogisticsはMEPの価格を公表していないが、商業的な理屈を組み立てるのは難しくない。毎年およそ10機以上のGEO衛星が、トランスポンダーや顧客契約は完全に運用可能なまま、推進剤の寿命を迎えている。そのいずれかを置き換えるには、何年もかけて数億ドル規模の宇宙機を製造、統合、試験し、打ち上げなければならない。既存衛星の軌道上運用をその数分の一の費用で数年延ばせるなら、明らかな選択肢となる。

Research and Marketsは、宇宙空間での製造、サービス、輸送市場を2025年時点で21億8000万ドル（約3532億円）と推計し、ロボットによるサービス技術の進展と衛星寿命延長需要の高まりを背景に、2030年には52億3000万ドル（約8473億円）へ成長すると予測している。米政府監査院（GAO）は2025年、国防総省とNASAだけで、過去10年間にISAM実証ミッションの開発へ20億ドル（約3240億円）以上を費やしたと指摘した。

競争環境も広がっている。フランスのスタートアップInfinite Orbitsは、SESと契約し、Enduranceドッキング機を使う別のGEO寿命延長ミッションを2027年後半の打ち上げ予定で進めている。アストロスケールは、低軌道でランデブー・近接運用能力を持つプラットフォームを展開している。GEOにおけるMRV-1の優位性はロボットアームだ。ドッキングインターフェースのない衛星に接近し、物理的にハードウェアを取り付けられること、そして10年間にわたって複数の顧客衛星に再利用できることにある。

■打ち上げから最初の取り付けまでのプロセス

7月21日の条件が整えば、ファルコン9はMRV-1と3基のMEPを静止トランスファ軌道に投入する。そこから各宇宙機は、搭載するホール効果スラスターを使って、それぞれ独立して完全なGEOまで上昇する。この過程にはおよそ14カ月かかる見込みだ。この移行期間中、ノースロップ・グラマンの地上管制官はシミュレーションでロボット手順をリハーサルし、地上試験で構築したモデルを、宇宙にあるMRV-1からの実際のテレメトリと照合して調整する。

シューメーカー氏は、最初の接触計画を慎重な「ベビーステップ」のアプローチだと説明している。まず小さく較正されたアームの動きを実行し、システムがモデル通りに正確に反応することを運用担当者が確認してから、実際のポッド取り付けへ進む。この慎重さは、軌道上サービスがまだSFのように見られていた時代に作られた衛星に対し、高度約2万2000マイル（約3万5000キロメートル）で機械式アームを操作するという工学的な複雑さと、3件の顧客契約が待っており、アーム1本の不具合でも3件すべてを危うくしかねないという商業上の重要性の両方を反映している。

取り付けスケジュールが維持されれば、最初のMEPは2027年後半のいずれかの時点でOptus D3、またはIntelsatフリートのいずれかの衛星にボルトで固定される。その時点でSpaceLogisticsは、業界が10年近くかけて目指してきた衛星サービスモデルを実証することになる。

7月21日の打ち上げ枠は米東部時間午後5時15分に開く。予備の打ち上げ枠は7月22日水曜日の同時刻に開く。

■注目ポイントQ&A

●MRVのロボットアームは、サービス対応設計になっていない衛星にどのように作用しますか？

NRLが開発した2本のアームは、マシンビジョン追跡、LiDAR距離センサー、赤外線ターゲティングを組み合わせて、衛星がゆっくり回転していたり、協調的なドッキングポートを持たなかったりする場合でも、安全に接近できます。位置を合わせると、アームは1センチ未満の精度で機械的作業を行い、Mission Extension Pod（MEP）を対象衛星の外部構造に直接ボルトで固定できます。各アームのモジュール式ツールホルダーにより、MRVはミッション中に機能の異なるツールを交換でき、基地に戻ることなく検査からハードウェア取り付けへ移れます。重要な制約は、対象衛星が静止軌道上にあり、MRVの10年の運用期間内に到達可能でなければならないことです。

●打ち上げから最初のMEPが取り付けられるまでに14カ月もかかるのはなぜですか？

MRVと3基のMEPはいずれも、太陽電気推進を使って静止軌道へ到達します。これは、キセノンイオンを非常に高い効率で噴射する一方、推力は非常に低いホール効果スラスターです。化学ロケットなら数日でGEOへ到達できますが、電気推進では数カ月かけて外側へらせん状に軌道を上げていきます。このトレードオフがMEP構想全体の経済的な土台です。電気スラスターは十分に軽く低コストなため、400キログラムのポッドを商業的に成り立たせられます。ファルコン9はペイロードを静止トランスファ軌道へ投入し、そこから各宇宙機が約14カ月かけて自力の電気推進で上昇した後、MRVが取り付け作業を始めます。

●衛星サービス分野において、中国は米国よりも進んでいますか？

特定の能力では、そうです。中国は2025年7月に静止軌道で初の衛星間燃料移送を実証しており、これは米国の機体が同高度で同等の能力を実現する約1年前のことでした。米国はGEO寿命延長の商業実績ではより長い歴史があり、ノースロップ・グラマンのMEV-1は2020年に初の商業GEOドッキングを完了しました。ただし、中国の2025年の燃料補給ミッションは、自律した推進ユニットを取り付けるのではなく、実際の推進剤を移送するという、異なる、そして arguably より柔軟なアプローチでした。MRV-1はロボットアームとハードウェア取り付けのギャップに対応し、Elixirプログラムは推進剤移送に対応します。どちらも現在、資金が投じられ、進行中です。

●MRVの利用料金はいくらですか？また、誰がこのサービスを購入できますか？

SpaceLogisticsはMEPの価格を公表していません。このサービスは、MRVが到達可能なGEO宇宙機を持つ商業または政府の衛星運用事業者であれば、国際的な事業者を含めて利用できます。最初のミッションの3基のMEPはすでに契約済みで、OptusがD3衛星向けに1基、SES/Intelsatが未公表のフリート衛星向けに2基を確保しています。2027年後半の最初の取り付け後にMRVが運用可能になれば、SpaceLogisticsは単純な寿命延長にとどまらず、衛星の検査、再配置、修理、ペイロードのアップグレードなど、より広範なロボット機能に関心を持つ追加顧客との対話を始める見込みです。

元記事: Robotic GEO Satellite Mechanic Launches Tuesday: First American Commercial Servicer