Claude Fable 5のサブスク提供に決着、Maxは「週制限50%」で継続、Proは「100ドルクレジット」後に従量課金へ

Anthropicは、最上位AIモデル「Claude Fable 5」のサブスクリプションプランにおける提供方針を正式に発表した。現地時間2026年7月20日より、MaxおよびTeam Premiumプランでは恒久的な機能として維持される一方、ProおよびTeam Standardプランでのバンドル提供は終了する。Proプランなどのユーザーには1回限り100ドル（約1万6,200円）分のクレジットが配布されるが、消費後は高額なAPIレートでの従量課金に移行するため、ユーザーはプランのアップグレードや他モデルへの移行といった選択を迫られることになる。

■3度の延期を経て決定した新方針

5週間にわたり3回にわたって期限が延長された末、AnthropicはClaude Fable 5の恒久的なアクセス構造を決定した。7月17日の発表によると、7月20日より、MaxおよびTeam PremiumサブスクライバーはFable 5を恒久的な機能として利用できるようになる。一方で、ProおよびTeam Standardサブスクライバーは対象外となる。

ただし、MaxおよびTeam Premiumユーザーにも注意点がある。Fable 5の利用は標準の週制限の50%に制限される。さらに、同日に「Claude Code」の週制限50%ブーストが終了するため、標準の制限自体も縮小する。

ProおよびTeam Standardユーザーに対しては、1回限り100ドル（約1万6,200円、1ドル=162円換算、以下同）の利用クレジットが配布される。このクレジットを使い切った後、Fable 5の継続利用には、入力100万トークンあたり10ドル（約1,620円）、出力100万トークンあたり50ドル（約8,100円）という、Claudeモデルの中で最も高額なAPIレートが適用される。

■供給能力の課題と「Mythos」クラスの壁

Fable 5の恒久的なプラン移行への道のりは平坦ではなかった。当初は7月7日に無料提供を終了する予定だったが、ユーザーの反発を受けて7月12日に延長され、さらに競争環境やインフラ容量の変動に伴い7月19日まで再延長されていた。

Anthropicは7月17日の発表で、Fable 5への需要予測が困難であったことを認め、追加 of インフラ容量を確保しながら段階的にアクセスを提供してきたと説明している。

この容量不足の説明には技術的な裏付けがある。Fable 5は、2026年6月に導入された「Mythos」クラスに属する。これは「Opus 4.8」の上位に位置するモデル層であり、適応型推論（adaptive reasoning）アーキテクチャを採用しているため、Opus 4.8よりもトークンあたり大幅に多くの計算資源を必要とする。

■Fable 5の技術的特徴と高コストの理由

Claude Fable 5は、限定されたパートナー向けに提供されている「Claude Mythos 5」と同一の基盤モデルである。違いは、サイバーセキュリティの悪用や化学・生物兵器の製造、大規模なモデル蒸留の試みなどを自動検知する安全分類器（セーフティクラスファイア）が組み込まれている点だ。これが作動した場合、処理はOpus 4.8にフォールバックされるが、このフォールバックが発生するのはセッション全体の5%未満だという。

Fable 5は100万トークンのコンテキストウィンドウと、1レスポンスあたり最大12万8,000トークンの出力をサポートする。これは、コードベース全体や膨大な契約書、研究アーカイブを1セッションで処理し、長大な構造化出力を生成する用途向けに設計されている。また、Mythosクラスのモデルには30日間のデータ保持ポリシーが義務付けられている。

ソフトウェア開発ベンチマーク「SWE-Bench Pro」において、Anthropic独自の評価では80.3%のスコアを記録しているが、現時点で第三者による独立した検証は行われていない。独立系ベンチマーク「Artificial Analysis Intelligence Index」では、Fable 5のスコアは約59.9となっている。

■競合「GPT-5.6 Sol」の登場による戦略変更

当初、AnthropicはFable 5をサブスクリプションプランから完全に除外し、API経由の従量課金のみにする計画だった。しかし、OpenAIが7月9日に「GPT-5.6 Sol」を一般公開したことで方針転換を余儀なくされた。

GPT-5.6 Solの価格は入力100万トークンあたり5ドル（約810円）、出力100万トークンあたり30ドル（約4,860円）であり、Fable 5の約半額に設定されている。

ベンチマーク「Artificial Analysis Intelligence Index」において、GPT-5.6 Solのスコアは58.9であり、Fable 5（59.9）と実質的に同等の性能を持つ。さらに、同インデックスの分析によると、Solは同等の結果を得るために必要な出力トークン数が少ないため、タスクあたりのコストは約3分の1に抑えられるという。

この競争環境において、最上位モデルが含まれないMaxプランでは、競合に対する優位性を保てないとAnthropicは判断したとみられる。

■100ドルのクレジットで何ができるか

Proプランなどのユーザーに提供される100ドルのクレジットは、Fable 5の消費効率を考えると十分とは言えない。

出力100万トークンあたり50ドルのレートでは、自律的なコード移行や詳細な文書分析など、Fable 5が得意とする長大な生成タスクを伴うセッションを2回（計200万出力トークン）行うだけで、100ドルのクレジットは完全に枯渇する。

定常的にFable 5を使用していたProユーザーは、Maxプランへのアップグレード、下位モデルへの移行、あるいはクレジット終了後のAPI従量課金の受け入れという選択を迫られる。

■7月20日以降の料金体系

今回の改定により、Anthropicのモデルラインアップにおける価格差が鮮明になった。現在の4つのモデル層の価格（100万トークンあたり）は以下の通りである。

・Claude Haiku 4.5：入力1ドル（約162円）／出力5ドル（約810円）

・Claude Sonnet 5：入力2ドル（約324円）／出力10ドル（約1,620円）※2026年8月31日までの導入価格

・Claude Opus 4.8：入力5ドル（約810円）／出力25ドル（約4,050円）

・Claude Fable 5：入力10ドル（約1,620円）／出力50ドル（約8,100円）

Fable 5とOpus 4.8の出力コスト比は2:1であり、社内モデルの中で最大の開きがある。100万トークンのコンテキストや極端に長い出力を必要としないワークロードであれば、導入価格期間中のSonnet 5が最もコスト効率の高い選択肢となる。

7月20日以降、MaxおよびTeam Premiumユーザーは制限付きながら恒久的なアクセスを確保できるが、ProおよびTeam Standardユーザーにとっては大きな転換点となる。かつてリードエンジニアが約束した「ProプランへのFable 5の標準特典としての復活」が実現するかどうかは、今後のインフラ容量の拡大ペースにかかっている。

■注目ポイントQ&A

●7月20日以降もClaude ProプランでFable 5は使えますか？

いいえ、7月20日以降、ProおよびTeam Standardプランのサブスクリプション特典にFable 5は含まれなくなります。継続利用のために1回限り100ドル（約1万6,200円）分のクレジットが提供されますが、これを使い切った後は、入力100万トークンあたり10ドル（約1,620円）、出力100万トークンあたり50ドル（約8,100円）のAPIレートで課金されます。なお、MaxおよびTeam Premiumプランでは引き続き利用可能ですが、週制限の50%に制限されます。

●提供される100ドルのクレジットはどのくらい持ちますか？

利用するワークロードによりますが、高度なタスクを頻繁に行う場合はすぐに消費されます。出力100万トークンあたり50ドル（約8,100円）のレートが適用されるため、自律的なコード移行や大規模な文書解析などで200万出力トークンを生成するセッションを行うと、1回で100ドル分を使い切ることになります。日常的にヘビーな使い方をする場合、数週間持たせることは難しく、1〜数セッションで枯渇する可能性があります。

●Claude Fable 5とGPT-5.6 Solの違いは何ですか？

独立系ベンチマーク「Artificial Analysis Intelligence Index」において、Fable 5のスコアは59.9、GPT-5.6 Solは58.9となっており、一般的な能力はほぼ同等です。しかし、価格面ではSolが入力100万トークンあたり5ドル（約810円）、出力100万トークンあたり30ドル（約4,860円）と、Fable 5の約半額に設定されています。さらに、Solは同等のタスクをより少ない出力トークンで完了できるため、タスクあたりの実質コストは約3分の1に抑えられると報告されています。一方で、リポジトリレベルのソフトウェア開発タスクではFable 5がわずかに優位に立ち、ターミナルベースやエージェント型のコーディングタスクではSolが優位に立っています。

●Maxプランのユーザーは「週制限の50%」という制限に満足すべきでしょうか？

利用パターンによります。この50%の制限は標準の週制限を基準としていますが、7月20日には「Claude Code」の週制限50%ブースト特典も終了するため、基準となる標準制限自体が縮小します。たまに高度な推論モデルを必要とするユーザーにとっては、従量課金なしで利用できる恒久的な権利として価値がありますが、プロモーション期間中に大量のトークンを消費していたユーザーは、自身の利用実績と縮小後の制限を照らし合わせ、Maxプランを継続するか、Sonnet 5などを併用するハイブリッド運用に切り替えるかを検討する必要があります。

元記事: Claude Fable 5 Ends Subscription Limbo: Permanent for Max, Credits-Only for Pro