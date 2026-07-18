ボーイング、次世代ナローボディ機を見据えた「短縮インレット」の飛行試験を開始

ボーイング、ルフトハンザ・グループ、ロールス・ロイスの3社は、エンジンの軽量化と静粛性を両立する新型インレット（吸気口）の共同飛行試験を開始した。この技術は、ボーイングやエアバスが計画する次世代ナローボディ（単通路）機の実現に向けた極めて重要なマイルストーンとなる。試験は2026年8月中旬まで実施され、得られたデータは将来の航空機設計や規制基準に影響を与える見通しだ。

■エンジン設計のジレンマに挑む共同試験

ボーイング、ルフトハンザ・グループ、ロールス・ロイスは、モンタナ州グラスゴーにおいて、再設計されたエンジンインレット（吸気口）の検証を行う共同飛行試験を開始した。この試験は、航空業界における長年の課題である「エンジンナセル（カバー）を軽量化・低抵抗化しつつ、同時に静粛性も高める」という矛盾の解決を目指すものである。

試験機には、ロールス・ロイス製「Trent 1000」エンジンを搭載したボーイング787-9ドリームライナーが使用されている。この機体は、8月中旬に試験が完了した後、ルフトハンザに納入される予定だ。今回の試験技術は、現在飛行しているワイドボディ機だけでなく、ボーイングやエアバスなどが将来開発する次世代ナローボディ機の完全新規設計（クリーンシート）プログラムを決定づける重要な鍵を握っている。

■トレードオフを打破する「拡張アコースティック・ライナー」

ターボファンエンジンのバイパス比（燃焼室をバイパスする空気の割合）を高めると燃費は向上するが、ファン径が大きくなり、ナセル全体も大型化する。ナセルのインレット内部には、ファンの騒音を吸収する「アコースティック・ライナー（消音ライナー）」が張られている。インレットを短くすれば軽量化と空気抵抗の削減につながるが、消音ライナーの面積が減るため、エンジン音がうるさくなってしまうという幾何学的なトレードオフが存在していた。

ボーイングの「次世代インレット」は、このトレードオフを打破するために設計された。インレットの長さを短縮しつつ、内部のより広い面積をカバーする「拡張アコースティック・ライナー」を採用することで、軽量化と消音性能の維持・向上を両立させている。モンタナでの試験でこの設計の有効性が実証されれば、数十年にわたりナセル設計を縛ってきた制約が解消されることになる。

■モンタナで実施される2つの検証

今回の試験では、ボーイングの子会社が運営するモンタナ州の試験施設において、2つの技術が評価される。

1つ目は「次世代インレット」そのものである。上昇、巡航、降下といった実際の飛行条件下で音響データを測定し、実験室レベルの技術を実機実証レベルへと引き上げる。

2つ目は「インテリジェント・オペレーション」と呼ばれる飛行経路アルゴリズムである。既存の航空交通管制の枠組みの中で、上昇・降下プロファイルを最適化し、燃料消費と地域社会への騒音を同時に低減する。今回の試験では、実際の運用環境でどの程度の削減効果が得られるかを測定する。

■737 MAXの教訓と次世代ナローボディ機への展望

エンジンサイズと機体形状の制約が最も顕著に現れたのが「ボーイング737 MAX」である。同機では、従来よりファン径の大きい「CFM LEAP-1B」エンジンを搭載するため、エンジン位置を主翼のより高く前方に配置し、地上高を確保するためにナセルの下部を平らにした独特の楕円形状を採用せざるを得なかった。

ボーイングは現在、737 MAXの後継となる次世代ナローボディ機の検討を進めており、早ければ2035年にも就航するとみられている。新設計の機体では、当初から超高バイパス比エンジンを搭載することを前提に脚や機体形状が設計される。このプログラムを成功させるには、大径で高効率なエンジンを軽量かつ低抵抗なナセルに収めるインレット技術の確立が不可欠となる。

■規制基準の策定を見据えたCLEENプログラム

今回の試験は、米連邦航空局（FAA）の「CLEEN（Continuous Lower Energy, Emissions, and Noise）」プログラムのフェーズIII（2021年〜2026年末）の一環として実施されている。このプログラムで検証された技術は、将来のFAAや国際民間航空機関（ICAO）の環境基準策定に反映される。

すでにFAAは次のフェーズIV（2028年まで、最大2,500万ドル（約40億5,000万円、1ドル＝162円換算）の資金提供を想定）の準備を進めており、航空業界全体の脱炭素化と静粛化に向けた技術開発が加速している。

一方、競合のエアバスもA320ファミリーの後継機（開発コード名：eAction）について、2027年のエンジン選定、2030年の正式ローンチ、2037〜2038年の就航を目指している。エンジンの高効率化とナセルの軽量化を両立するインレット技術は、両社の次世代機開発において極めて重要な意味を持つ。

■注目ポイントQ&A

●なぜエンジンのインレット（吸気口）を短くすると騒音対策が難しくなるのですか？

インレットの内壁には騒音を吸収する消音ライナーが設置されていますが、インレットを短くするとライナーを張る面積が減ってしまい、消音効果が低下するためです。ボーイングの新型インレットは、短い構造でありながら内部のより広い面積をカバーする「拡張アコースティック・ライナー」を採用することで、この課題の解決を図っています。

●FAAの「CLEEN」プログラムとは何ですか？

航空機の燃費向上、排出ガス削減、騒音低減を目指す、政府と民間企業の共同資金拠出による開発プログラムです。ここで実証された技術は、将来の航空規制や環境基準のベースとなる可能性があります。

●この試験はボーイング737の後継機の開発時期に影響しますか？

直接的な開発スケジュールを左右するものではありませんが、次世代ナローボディ機の実現には不可欠な技術検証です。新型機が採用する大径・高効率なエンジンを、重量や空気抵抗を抑えつつ機体に適合させるための基盤技術となります。

●将来的に旅客機の乗客や空港周辺の住民にどのようなメリットがありますか？

空港周辺の住民にとっては、最適化された飛行経路と新型インレットにより、離着陸時の騒音が低減されます。航空会社や乗客にとっては、機体の軽量化と燃費向上により、運航コストの削減や二酸化炭素排出量の抑制につながるメリットがあります。

元記事: Boeing Begins Flight Tests on Shorter Inlet Designed for Future Narrowbodies