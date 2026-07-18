超加工食品が心血管死の3割前後に関与か、GLP-1薬は体重減少と独立して炎症を抑制：ICO 2026報告

メキシコシティで開催された国際肥満会議（ICO 2026）が2026年7月17日に閉幕し、肥満危機の捉え方と対策を再考させる3つの重要な知見が示された。超加工食品（UPF）が心血管疾患による死亡の23〜38%に関与している可能性を示すカナダのモデリング研究、GLP-1受容体作動薬が体重減少とは独立した抗炎症作用によって心血管リスクを下げている可能性を示すメタ分析、そしてGLP-1薬への関心が急増する一方でライフスタイル改善への関心が横ばいにとどまっているという検索データ分析である。これらの知見は、個人の努力だけに依存する減量から、食品環境の規制やマルチモーダルな医療介入へと議論を広げるものとなっている。

■超加工食品と心血管死：カナダのモデリング研究が示すリスクと専門家の慎重論

モントリオール大学公衆衛生研究センターのヴァージニー・ハメル博士とジャン＝クロード・ムバラック博士が率いる研究チームは、カナダにおける超加工食品（UPF）の摂取と心血管疾患リスクに関するモデリング研究を発表した。この研究は、2015年に収集された全国代表の食事データと、2019年の全国心血管健康統計に基づいている。食事データによると、工業的な原材料や添加物を主に用い、家庭での調理には通常あまり使われない成分を含む「NOVA分類カテゴリー4」の食品は、カナダの成人の1日あたり総エネルギー摂取量の43%を占めていた。

比較リスク評価モデルを適用した結果、研究チームは2019年における新規心血管疾患症例のうち、5万8,200件から9万6,000件がUPFの摂取に起因すると推計した。これは23万5,800から38万8,700の障害調整生命年（DALY）に相当する。さらに、UPFの摂取量を半分に減らすことで、カナダ国内だけで年間5,000人から8,300人の心血管疾患による死亡を防げる可能性があると算出された。著者らは、カナダと同様の食事パターンを持つ他の高所得国でも同様の結果が予想されると明記している。なお、この研究はHeart and Stroke Canadaの資金提供を受けて行われた。

一方で、この結果を確認した独立専門家からは慎重な見方も示されている。レディング大学のギュンター・クーンレ教授は、研究全体の前提となっているNOVA分類システムが、コーラのような飲料と栄養強化された全粒穀物シリアルを同じ「有害な」カテゴリーにまとめている点を指摘し、モデルが依拠している相対リスク推計は「弱いデータに基づいている」と主張した。キングス・カレッジ・ロンドンのトム・サンダース教授は、カナダにおける心血管疾患による死亡が過去20年間で約80%減少している事実に触れ、同期間にUPFの消費が同じように減少していないことを考えると、UPF消費を主要な心血管死の原因とみなす説明とは整合しにくいと述べた。

また、アバテイ大学のアルベルト・フィオーレ教授は、基礎となったコホート研究でUPFと心血管疾患の関連を食品サブタイプ別に分解すると、「その大部分は砂糖入り飲料と加工肉製品によって引き起こされている」と指摘した。これらは、工業的加工という概念を持ち出すまでもなく、栄養学的な観点から有害性が数十年前から確立されている食品である。オープン大学のケビン・マッコンウェイ教授は、「起因割合（attributable fraction）」は技術用語であり、直接的に「〜が原因である」という意味ではないと警告した。このモデルでUPF消費に起因するとされた死亡は、別のモデルでは喫煙や座りがちな生活習慣に起因するとされる可能性があり、どちらのモデルも間違いとは言えない。

著者らも論文内でこれらの限界をいくつか認めており、5,000人から8,300人という防ぎ得る死亡数の幅は、その不確実性を反映している。UPFの多い食事が心血管アウトカムの悪化と関連しているという科学的な方向性はよく確立されている。一方で、「超加工」そのものが独立した悪影響のメカニズムなのか、あるいは単に栄養プロファイルの悪さを代理しているにすぎないのかは、依然として開かれた論点である。

研究の著者らが譲れないとみているのは、政策的含意である。著者らは「公衆教育と個別カウンセリングは健康増進の重要な構成要素であり続けるが、より広い環境面・政策面の支援がなければ、その効果は限られる」と記した。著者らの見方では、必要な構造的対策は、食品への課税、パッケージ前面の表示、マーケティング規制、食品の再処方（原材料や栄養設計の見直し）目標である。

■チリが示した規制の有効性とカナダの現状

ICO 2026で最も対照的だったのは、科学的証拠の進展と、その影響が大きい国々における食品政策の現実とのギャップである。チリは、2026年6月にThe Lancetに掲載され、学会でも議論された研究において、包括的な国家食品政策が小児肥満の測定可能な減少と関連することをもっともらしく示す初の証拠を提示した。

チリで2016年に施行された「食品ラベル・広告法（FLAL）」は、糖分、飽和脂肪、塩分、カロリーが高い食品に対する黒い八角形のパッケージ前面警告ラベルの義務付け、学校での該当製品の販売規制、子供向けマーケティングの制限という3つの措置を同時に導入した。4歳から6歳の学童30万人以上を対象とした全国データを分析した結果、法施行から18か月後に学校に在籍していた児童は、FLAL導入前の同学年の児童と比べて、過体重または肥満である可能性が測定可能な形で低かった。過体重または肥満の有病率は、女児で2.9%、男児で2.4%減少した。

これに対し、ハメル、ムバラック両氏の死亡率モデリング研究で食事データの対象となったカナダには、チリが用いたような構造的介入はない。著者らはチリのパッケージ前面警告制度を実証済みのモデルとして挙げ、導入後に高カロリー食品の購入が約4分の1減少したことや、メキシコにおける10%の砂糖入り飲料税がUPF消費の6.3%削減につながったことを紹介している。

■GLP-1受容体作動薬は炎症抑制を通じて心疾患と闘うのか

オゼンピックやウゴービなどのGLP-1受容体作動薬がもたらす心血管上の恩恵は、大規模なランダム化比較試験で確認されている。なかでもSELECT試験では、セマグルチド2.4mgの週1回投与により、糖尿病を合併しないが肥満と既存の心血管疾患を持つ成人において、主要有害心血管イベント（MACE）が20%減少することが示された。ただし、この試験だけでは、その理由を十分に説明できなかった。媒介分析では、心血管上の恩恵のうち腹囲の減少で説明できるのは約33%にとどまり、少なくとも3分の2の効果は体重減少では説明できないままだった。

メキシコ国立循環器病研究所のマリオ・セサール・トーレス・チャベス博士がICO 2026で発表したメタ分析は、この未解明部分に対する候補となるメカニズムを提示している。糖尿病のない成人2万3,652人を対象とした10件のランダム化比較試験を分析した結果、GLP-1受容体作動薬による治療は、プラセボと比較して高感度C反応性タンパク（hsCRP）を約45%減少させることと関連していた。この減少は、参加者がどれだけ体重を減らしたかを調整した後でも維持されていた。

hsCRPは単なる周辺的な指標ではなく、それ自体が心血管イベントの独立した予測因子として確立されており、JUPITERを含む大規模試験で検証されている。臨床的な基準に照らしても、hsCRPの45%減少は意味のある心血管介入といえる。サブグループ解析では、肥満と体重関連の心血管代謝合併症を持つ参加者で最も大きな減少率（約48%）が観察され、駆出率が保持された心不全（HFpEF）患者と、既存の心血管疾患を持つ患者では、それぞれ約38%の減少が認められた。また、セマグルチドとチルゼパチドの間でhsCRP減少効果に有意な差は検出されず、この効果が特定の分子に固有の例外ではなく、GLP-1受容体作動薬という薬効クラスの特性である可能性が示唆された。

このメカニズムは、セマグルチドによる心臓保護効果が体重減少から予測されるよりも早い段階で現れること、ベースラインの体重にかかわらず効果が見られること、脂肪量の減少を超えた経路が関与していることを示したSELECT試験の事前指定分析とも重なる。免疫細胞（マクロファージや好中球）に発現するGLP-1受容体が炎症シグナルを直接抑制するという仮説は、トーレス・チャベス氏の知見およびSELECT試験の結果と整合している。ただし、炎症抑制がどの程度寄与しているかを特定する機構的試験は、まだ完了していない。

■GLP-1薬への検索関心は急増、ライフスタイル改善への関心は横ばい

オゼンピックへの関心は、単に高まっただけではない。形そのものが変わった。バル＝イラン大学のオルナ・レゲス教授と、同大学所属でスタンフォード大学健康政策部門の客員研究員でもあるリオラ・シュムエリ博士は、2016年から2025年までのGoogle検索データを分析し、肥満治療薬とライフスタイルに基づく体重管理に対する世間の関心が10年間でどう変化したかを追跡した。

食事プログラムや運動計画といったライフスタイルアプローチへの関心は、研究期間を通じて一貫して高く、10年間ほぼ安定していた。一方で、肥満治療薬への関心は約25倍に増え、2025年までに、ライフスタイル戦略が長年維持してきた検索ボリュームの水準に近づいた。

レゲス教授は、研究発表に伴うコメントで「これらの薬剤の登場は肥満治療に革命をもたらし、減量やその他の健康アウトカムに対して大きな恩恵を示し、薬物を用いて体重を管理することへの一般の関心を高めた」と述べた。シュムエリ博士は、公衆衛生上の懸念の中心にある点として、医療システムはGLP-1薬とエビデンスに基づくライフスタイル介入を積極的に統合する必要があり、薬物療法への熱意がライフスタイル介入の代替になってはならないと指摘した。

この検索トレンドは、オークランド大学のボイド・スウィンバーン教授が学会の公衆衛生トラックで提唱した「相乗的システム理論（Synergistic Systems Theory）」とも重なる。スウィンバーン教授は、肥満は「設計通りに機能している2つのシステム」の交差点で生じると論じた。すなわち、満腹に達する前に満腹シグナルを上書きするよう設計された食品を生み出す工業的食品システムと、進化の過程で体重増加に偏りを持つ人間のエネルギーバランスシステムである。どちらのシステムも故障しているわけではない。まさにそれが問題なのだという。

この枠組みが正しいとすれば、GLP-1薬への関心が25倍に増えたこと自体が一つの症状である。症状、つまり過剰な体重に対処するツールばかりが世間の関心を集め、その症状を生み出すシステム、すなわち食品環境や食品産業の設計上の選択は、一般の議論の枠外に置かれたままになっている。

■肥満外科手術の役割：GLP-1薬時代におけるマルチモーダル治療

国際肥満代謝外科連盟（IFSO）が金曜日のシンポジウムで提起した問いは、防御的なものではなかった。世界各地の肥満外科手術プログラムは、薬物療法の台頭に直面して後退しているのではなく、積極的に再調整を進めている。

シンポジウムに登壇した外科医らは、特定の患者サブグループにおいて、代謝・肥満外科手術がなお独自の利点を持つことを示す証拠を提示した。対象となるのは、重度の肥満患者、薬物療法に十分反応しない患者、そして外科的な解剖学的変化による追加的な代謝効果、特に2型糖尿病の改善などから恩恵を受ける肥満関連合併症を持つ患者である。肥満外科手術とGLP-1受容体作動薬は、いずれも多くの患者で大幅かつ持続的な減量を達成し得る。しかし、同じ仕組みで同じことをしているわけではない。シンポジウムで示された証拠は、両者を競合関係として捉えるよりも、患者選択と治療順序をどう組み立てるかという観点の方が臨床的に有用であることを示していた。

外科、薬物、ライフスタイル、そして新たな精密医療アプローチを組み合わせる「マルチモーダルな肥満治療」という枠組みは、今回の学会全体が導き出した構造的な結論でもある。ICO 2026の科学的知見は、生涯にわたる肥満の複雑性に対して、単一の治療法だけで全ての患者に対応することはできないという現実を明確にしている。

■食品環境の測定による政策変更の加速

ICO 2026では、肥満を減少させ得ることを科学が示している対策と、各国政府が実際に導入している政策との間の乖離が繰り返し議論された。食品・肥満・非感染性疾患研究、モニタリング、行動支援のための国際ネットワーク（INFORMAS）は、金曜日の公衆衛生セッションで、各国の食品環境をベンチマークするための更新版ツールを発表した。

INFORMASの枠組みは、健康的な食品と不健康な食品の入手可能性、価格の手頃さ、プロモーション状況を政策投入要素として追跡し、各国政府に食品環境への説明責任を求めるための標準化された国際比較を提供する。木曜日に開かれた世界保健機関（WHO）とユニセフ（UNICEF）による「肥満対策加速化計画」のセッションでは、2026年のマドリード・グローバル・ストックテイキングと、同計画の下で設定された2030年肥満目標に向けた進捗がレビューされた。

ICO 2026の閉会式では、フィリップ・ジェームズ賞の授与と、ICO 2028の開催都市の発表が行われる。今回の会議は、50年に及ぶ国際肥満会議の歴史の中で、ラテンアメリカで初めて開催された。世界肥満連盟の会長であり、メキシコ国立公衆衛生研究所の栄養・健康研究センター長を務めるシモン・バルケラ博士が率いる連盟が、肥満に起因する非感染性疾患の負担が深刻なこの地域を意図的に選んだことは、地理的なメッセージでもある。

■ICO 2026が残した課題

メキシコシティでの3日間の科学的議論は、製薬業界にとっても食品業界にとっても必ずしも心地よいものではない、一貫した構図を描き出した。

超加工食品は、測定可能で、潜在的には大きな心血管負担をもたらしている。ただし、その負担の具体的な大きさは統計的に争いがあり、それを減らすための政策手段、すなわちパッケージ前面表示、マーケティング規制、食品税はチリで有効性が示されている一方、カナダの研究が最も必要性を示唆する多くの国では導入されていない。

GLP-1受容体作動薬は、単なる減量薬ではない。体重減少とは独立した抗炎症メカニズムを通じて心血管疾患と闘っているように見える。トーレス・チャベス氏の枠組みでいえば、これは減量を主作用とし、その副次的効果として心血管上の恩恵をもたらす薬ではなく、体重減少を副次的に生じさせる心血管薬の一群と捉え直せる可能性がある。この再定義は、SELECT試験とICO 2026の知見を合わせると、処方、保険適用、健康格差の観点から無視しにくい意味を持つ。

また、GLP-1薬への検索関心が25倍に急増する一方で、ライフスタイル戦略への関心が横ばいにとどまっていることは、薬物では解決できない公衆衛生コミュニケーション上の問題である。売り込みやすいツールが最も注目を集める一方で、その治療対象となる疾患の構造的な要因に対処できているかどうかは、別の問題として残されている。

■注目ポイントQ&A

●超加工食品（UPF）の摂取を減らすことで、本当に何千人もの心血管死を防ぐことができますか？

カナダの研究チームによる2026年のモデリング研究では、UPF消費を半減させることで、カナダで年間5,000人から8,300人の心血管死を防げる可能性があると推計されています。この推計は、同国の心血管死全体の23〜38%がUPF消費に関連しているように見えるという結果に基づいています。ただし、複数の独立専門家は、このモデルが観察研究由来のリスク推計に依存しており、因果効果を過大評価している可能性があること、起因割合の統計は喫煙や社会経済的不利といった複数のリスク要因間で重複し得ること、またリスク推計がカナダではなくフランス、イタリア、米国の研究から引かれていることを指摘しています。UPFの多い食事が心血管アウトカムの悪化と関連するという証拠の方向性は一貫していますが、具体的な死亡数は確定した因果予測ではなく、大きな不確実性を伴う推計として理解する必要があります。

●セマグルチド（オゼンピックやウゴービ）は、体重減少以外の仕組みで心疾患リスクを下げているのですか？

はい、その可能性が示唆されています。ICO 2026で発表されたトーレス・チャベス氏のメタ分析と、SELECT試験の事前指定分析はいずれも、その見方を支えています。糖尿病のない成人2万3,000人超を含む10件のランダム化比較試験では、GLP-1受容体作動薬による治療が、体重減少量を考慮した後でも、心血管イベントの独立した予測因子である高感度C反応性タンパク（hsCRP）を約45%減少させることと関連していました。SELECT試験では、セマグルチドの心血管上の恩恵のうち、腹囲の減少で説明できるのは約3分の1にとどまりました。提案されている仕組みは、GLP-1受容体の活性化が免疫細胞に直接抗炎症作用を及ぼすというものですが、この経路を確認する機構的試験はまだ完了していません。

●GLP-1薬が利用できる現在でも、肥満外科手術を検討する価値はありますか？

はい、特定の患者では検討する価値があります。ICO 2026のIFSOシンポジウムで示された証拠は、重度の肥満患者、薬物療法に十分反応しない患者、外科的な解剖学的変化による代謝効果から恩恵を受ける2型糖尿病などの肥満関連疾患を持つ患者では、肥満外科手術がGLP-1薬単独とは異なる利点を持ち続けていることを示していました。現在浮上している臨床的な見方は、「手術か薬か」という二者択一ではなく、分野でマルチモーダル肥満治療と呼ばれる枠組みの中で、両者を順番に、または補完的に用いるというものです。どの治療が適切かは、患者の健康状態、合併症、薬物療法への反応によって変わります。

●警告ラベルなどの規制がない国でも、個人で超加工食品の摂取を減らすべきですか？

科学的には、減らすべきだと言えます。超加工食品の摂取を減らす根拠は、政府が食品表示法を導入しているかどうかとは独立して成り立ちます。特に砂糖入り飲料や加工肉製品は、心血管リスクとの関連が最も強く示されている食品です。ICO 2026で示されたチリの証拠は、構造的政策が人口レベルでUPF消費を減らす助けになることを示していますが、ある国にそうした政策がないからといって、個人の食事に関する証拠が変わるわけではありません。成人は、未加工または最小限の加工にとどめた食品を中心とする食事へ移行することで、政府が八角形ラベルを義務付けているかどうかにかかわらず、心血管リスクを意味のある形で減らせる可能性があります。臨床医も、本研究の定量的な疾病負担の推計を、明示された注意点とともに、食事指導の会話に生かすことができます。

元記事: Ultra-Processed Food Drives a Third of Heart Deaths, GLP-1 Drugs Fight Inflammation