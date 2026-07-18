Googleが「NotebookLM」を「Gemini Notebook」に改称、検索のAIモードは外部アプリとの双方向連携に対応へ

Googleは2026年7月16日（現地時間）、AIリサーチアシスタント「NotebookLM」を「Gemini Notebook」に改称した。同時に、Google検索の「AIモード」において、外部アプリ（Instacart、Canva、YouTube Music）との双方向連携を開始した。これにより、検索画面から直接外部アプリへアクションを書き込めるようになり、ユーザーの購買や創作のワークフローが大きく変化する可能性がある。

■NotebookLMから「Gemini Notebook」へ：何が変わったのか

Google I/O 2023で「Project Tailwind」の開発コード名で発表されたNotebookLMが、2026年7月16日に「Gemini Notebook」へと名称変更された。Googleの公式発表によると、このリブランドは同製品がGeminiファミリーに統合されたことを示すものだが、汎用アシスタントであるGeminiに吸収されるわけではなく、独立したリサーチツールとして存続するという。Google Labsのバイスプレジデントを務めるジョシュ・ウッドワード氏によれば、同製品は現在3,000万以上のユーザーと60万の組織に利用されているという（数値はGoogle発表によるもので、第三者機関による検証は行われていない）。

今回のリブランド以上に実質的な進化を遂げたのは、基盤アーキテクチャが刷新された2026年6月8日のアップデートだ。この際、モデルがGemini 1.5からGemini 3.5にアップグレードされ、Google I/O 2026で発表された自律型エージェントのオーケストレーション基盤「Antigravity」が統合された。さらに、すべてのノートブックに専用の安全なクラウドコンピューター環境が割り当てられるようになった。新名称とグラデーション仕様の新しいGeminiロゴは、今後数週間かけて各インターフェースに順次適用される。既存の共有リンクやURLは自動的にリダイレクトされるため、管理者やエンドユーザーによる対応は不要とされている。

■ノートブック内の「クラウドコンピューター」の仕組み

今回の発表における技術的なハイライトは、6月8日に導入されたクラウドコンピューター機能の提供対象が、当初の「Ultra」プラン限定から「AI Pro」サブスクリプション契約者へと拡大された点だ。

従来のNotebookLMは、アップロードされた文書をベクトルストアにインデックス化し、クエリに応じて関連箇所を抽出・要約する「検索拡張生成（RAG）」システムだった。そのため、スプレッドシートの内容を説明することはできても、そのデータを使って計算することはできなかった。しかし、新しいGemini Notebookは根本的に異なるアプローチをとる。

各ノートブックは、Google Cloudのコード実行プラットフォーム上で動作する、隔離された実行環境（サンドボックス化されたクラウドコンピューター）にアクセスできる。このサンドボックスは安全なコード実行スペースを提供し、100以上の厳選されたソフトウェアスキル（ライブラリ）をサポートしている。ユーザーがデータセットの分析を依頼すると、Gemini NotebookはPythonコードを生成し、隔離されたコンテナ内で実行して、チャートや表、完成された出力文書などの構造化された結果を返す。

この推論モデルと実行環境を繋ぐのが、オーケストレーションレイヤーの「Antigravity」だ。Gemini 3.5 Flashが分析の計画とコード作成、結果の解釈を行い、Antigravityが複数ステップのタスクシーケンス管理や対話を通じた状態保持、出力のルーティングを担う。これにより、ユーザーはノートブックの画面から離れることなく、チャート付きのPDFレポートやExcelスプレッドシート、PowerPointスライドを作成できる。Googleの社内ベンチマークによると、アップグレードされたシステムは従来モデルと比較して、並行評価の65％以上で優れており、高度なウェブ調査タスクでは78.2％、大規模な文書分析では69.9％の改善が見られたという。ただし、これらはGoogle独自の社内評価に基づく数値であり、第三者による検証は行われていないため、確定的な数値ではなく方向性を示すものとして捉えるべきである。

フォーブス（Forbes）の分析においてダン・フィッツパトリック氏は、この強力な機能に伴う現実的なリスクを指摘している。Gemini Notebookが分析手法の選択からコード作成、結果の説明までをすべて行うため、ユーザーがその前提条件や分析手法を検証することなく、AIが生成した出力をそのまま受け入れてしまう危険性がある。研究やデータ分析、学生の課題などで同ツールを利用する場合、手法が誤っていても出力がもっともらしく見えてしまう点には注意が必要だ。

このクラウドコンピューティング機能は、Google AI Ultraのサブスクリプション契約者、および「AI Ultra Access」か「AI Expanded Access」を持つWorkspaceユーザー向けに現在提供中だ。Web版のすべてのAI Proユーザー向けには、今後数週間かけて順次展開される予定である。

■Google検索がInstacartのカートに商品を登録できる理由

2025年初頭に提供が開始され、2026年を通じて拡大を続けているGoogle検索の会話型インターフェース「AIモード」が、Instacart、Canva、YouTube Musicの内部でタスクを実行できるようになった。Googleの発表によると、この連携機能は提供開始時点では米国限定（US-only）で、デスクトップとモバイルの両方に対応する。

このアーキテクチャは、Google I/O 2026からGeminiアプリに導入され、今年初めに検索のAIモードにも追加された「パーソナルインテリジェンス（Personal Intelligence）」および「コネクテッドアプリ（Connected Apps）」のフレームワークに基づいている。従来のシステムは「読み取り専用」であり、AIモードはGmailやGoogleカレンダー、連携アプリから文脈を取得して回答をパーソナライズするにとどまっていた。しかし今回のアップデートによりデータフローが「双方向」になり、検索AIが外部アプリに対して直接アクションを書き込めるようになった。

具体的な動作は以下の通りだ。例えば、バーベキューの計画をAIモードとの会話で進めながら買い物リストを作成した場合、Instacartアカウントを連携していれば、それらの食材を直接Instacartのショッピングカートに追加できる。ユーザーはその後、Instacartのアプリやウェブサイトを開いて決済を完了させるだけで済む。Canvaとの連携では、パーティーのチラシ作成などのデザインプロジェクトを指示すると、連携されたカレンダーの文脈を加味した上で、最適なCanvaのテンプレートを提示してくれる。YouTube Musicでは、AIモードとの会話を通じて作成したプレイリストを直接アカウントに保存し、すぐに再生することが可能だ。

特にInstacartとの連携は、プライバシーの観点から最も慎重な取り扱いを要する。会話型AIセッションから生成された構造化された商業データ（商品名や数量）が、ユーザーの購買履歴や保存された決済方法、優先店舗情報と紐付いたショッピングカートに書き込まれるためだ。Googleは、ユーザーがAIモードのコネクテッドアプリ設定で各アプリを明示的に連携する必要があること、またデータはGeminiのプライバシーポリシーに基づいて処理されることを説明している。同ポリシーには、安全性と品質向上の目的で、Geminiセッションの一部のデータに人間のレビュアーがアクセスする場合があることが明記されており、これはどのアプリを連携しているかに関わらず適用される。

■検索がユーザーの代理として「アクション」を起こす意味

Googleの製品発表では利便性の向上が強調されているが、これは単なる機能追加ではなく、構造的な変化であると言える。

今回のAIモードと外部アプリの連携により、Google検索は一部のユースケースにおいて「トランザクションを実行するAIエージェント」へと変貌を遂げた。これまでのAIモードは高度な情報検索・要約ツールだったが、今後はユーザーのカレンダーデータや嗜好、外部サービスのログイン情報を活用し、ショッピングカートへの商品追加、デザインテンプレートの生成、プレイリストの作成といった商業的・創造的なアクションをユーザーの代理として実行できるようになる。

しかし、トランザクションエージェントが誤った処理を行った場合の責任の所在について、Googleの発表資料では言及されていない。仮にAIモードがInstacartのカートに誤った商品を追加し、ユーザーが確認せずに決済してしまった場合、そのエラーの解決はユーザー自身がInstacartと行う必要がある。Geminiアプリのプライバシーハブには、連携サービスに対して「氏名や住所、または機密とみなされる情報などのデータ」を共有する場合があることが記載されている。買い物リストの作成において何が「必要な情報」に該当するかは、公開された技術仕様ではなく、Google独自のシステム実装によって定義されている。

Googleのアプローチでは、ユーザーが明示的にオプトインしてアプリを連携する必要があるため、意図しない連携の拡大はある程度防げる。しかし、この同意モデルはトランザクションごとではなくアカウントレベル（一度Instacartを連携すれば維持される）であるため、一度連携すると、その後のAIモードでの会話は個別の承認なしにカートへの書き込みが可能になる。

これらのやり取りを通じて、Googleがユーザーの嗜好や購買行動、計画策定プロセスについてどのような情報を取得するかについては、連携時の明確な開示画面ではなく、Geminiのプライバシーポリシー内に記載されている。

■加速するAIエージェント競争と今後の課題

Googleの今回の二重の発表は、2026年に入り急激に加速している競争環境を反映している。OpenAIのChatGPTやAnthropicのClaudeも外部アプリとの連携をサポートしており、単に質問に答えるだけでなく、現実世界のタスクを完了できるAIシステムの構築に向けて、主要なAIプロバイダーはエコシステムとのより深い統合を競い合っている。

Googleのアプローチは独自の戦略をとっている。すべてのユーザーの意図を1つの汎用アシスタントに集約するのではなく、検索、Geminiアプリ、Workspaceといった最もトラフィックの多い既存のサービスをアクションレイヤーへと変換し、同時にGemini Notebookを高度なリサーチに特化したツールとして位置づけている。

一方で、製品の混乱という課題も残されており、複数のレビュアーがこれを指摘している。GoogleのGeminiアプリ内にも、長期的なプロジェクトを永続的な文脈で整理するための「Notebooks」という機能が存在する。これらはGemini Notebookと同期するものの、同一の製品ではない。一方は汎用アシスタント内のチャット整理機能であり、もう一方は独立した文書分析・コード実行環境である。両者は名前とデータを共有しているが、異なるユースケースを想定している。Googleは、Gemini Notebookを「最高峰のリサーチツール」と位置づける以外に、両者を明確に区別するガイドラインを公開していない。

すでにGemini Notebookを利用している3,000万人のユーザーにとって、今回のコード実行機能のAI Proサブスクリプションへの拡大は、従来のNotebookLMでは不可能だった高度な分析力を提供する有意義なアップデートとなる。一方で、日常的にGoogle検索を利用する膨大なユーザーにとって、外部アプリとの連携は、利便性と引き換えにGoogleへのデータ提供範囲を商業や創作のワークフローにまで広げる選択を意味しており、連携にあたっては慎重な検討が求められる。

■注目ポイントQ&A

●Gemini Notebookとは何ですか？ 従来のNotebookLMと何が違うのですか？

Gemini Notebookは、NotebookLMが2026年7月16日に改称された新しい名称です。文書をアップロードしてAIアシスタントに質問できるという基本機能は同じですが、2026年6月8日のアップデートにより、基盤モデルがGemini 3.5に強化され、各ノートブックに隔離されたクラウドコンピューター環境が追加されました。これにより、従来の「文書の読み取りと要約」だけでなく、Pythonコードを自動生成・実行して、Excelファイルの作成やチャート付きPDFレポートの出力など、高度なデータ分析を直接実行できるようになりました。

●Gemini Notebookのコード実行機能を利用するには、有料プランが必要ですか？

はい、必要です。現在このクラウドコンピューターおよびコード実行機能は、Google AI Ultraのサブスクリプション契約者、およびWorkspaceの「AI Ultra Access」または「AI Expanded Access」をお持ちのユーザーに提供されています。Googleは今後数週間かけて、Web版のすべての「AI Pro」サブスクリプション契約者（月額20ドル、1ドル=162円換算で約3,240円）に対象を拡大する予定です。無料プランでの提供時期については発表されていません。

●検索のAIモードをInstacartやCanvaと連携すると、どのようなデータがGoogleに共有されますか？

アプリを連携すると、Googleのコネクテッドアプリ（Connected Apps）フレームワークを介して、タスク実行に必要な構造化データが各サービスに送信されます。例えばInstacartの場合、AIモードとの会話で生成された商品名や数量が共有されます。Geminiのプライバシーポリシーによると、タスク完了のために氏名や住所、あるいは機密性の高い情報が共有される場合があり、さらに安全性と品質向上のために人間のレビュアーがデータの一部にアクセスする可能性があります。連携は設定からいつでも解除できますが、アカウントレベルで連携されるため、一度接続すると個別の承認なしにカートへの書き込みが行われます。

●検索のAIモードにおけるアプリ連携は、Geminiアプリに搭載されていたものと同じですか？

アーキテクチャとしてはほぼ同じです。Googleは2026年前半に、同じコネクテッドアプリのフレームワークを使用して、Geminiアプリ内でCanvaやInstacartなどの連携を導入していました。今回の発表は、その機能をGoogle検索の「AIモード」自体に拡張したものであり、専用のGeminiアプリよりもはるかに多くの日常的なアクティブユーザーに届くことになります。なお、検索のAIモードにおける連携機能は、提供開始時点では米国限定となっています。

元記事: Google Names NotebookLM ‘Gemini Notebook,’ Lets Search Write to Third-Party Apps