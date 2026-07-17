後場の日経平均は2614円安でスタート、イビデンやSUMCOなどが下落



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;64220.62;-2614.92TOPIX;3936.20;-92.59



[後場寄り付き概況]

後場の日経平均は前日比2614.92円安の64220.62円と、前引け（63896.48円）からやや下げ幅を縮小してスタート。ランチタイム中の日経225先物は64020円-64470円のレンジで推移。ドル・円は1ドル＝162.30-40円と午前9時頃とほぼ同水準。アジア市況は上海総合指数がマイナス圏で推移し1.6％ほど下落している一方、香港ハンセン指数は小幅高で始まった後に下げに転じ1.9％ほど下落している。後場の東京市場は前引けに比べやや買いが先行して始まった。日経平均は昨日一日と今日の前場の合計で4800円を超す下げとなっており、下値では買いが入りやすいもよう。一方、ダウ平均先物が時間外取引で下げており、東京市場の株価の重しとなっているようだ。

セクターでは、非鉄金属、電気機器、金属製品が下落率上位となっている一方、小売業、海運業、その他製品が上昇率上位となっている。東証プライム市場の売買代金上位では、キオクシアHD＜285A＞、SUMCO＜3436＞、太陽誘電＜6976＞、イビデン＜4062＞、スクリーンHD＜7735＞、村田製＜6981＞、KOKUSAI＜6525＞、レーザーテック＜6920＞、アドバンテスト＜6857＞、ローム＜6963＞が下落。一方、サイゼリヤ＜7581＞、任天堂＜7974＞、郵船＜9101＞、JT＜2914＞、ファーストリテ＜9983＞、ソニーG＜6758＞、富士通＜6702＞、リクルートHD＜6098＞、NTT＜9432＞、サンリオ＜8136＞が上昇している。《CS》