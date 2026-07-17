*02:33JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場を受けオプション売りが続いた。リスクリバーサルでは3カ月物を除いて円先安観に伴う円プット買いが強まった。特に1年物は、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ円プットスプレッドが優勢となった。

・1カ月物6.17％⇒5.95％（08年＝31.044％）

・3カ月物6.89％⇒6.75％（08年＝31.044％）

・6カ月物7.49％⇒7.39％（08年＝23.92％）

・1年物8.14％⇒8.09％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋1.31％⇒＋1.27％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋0.79％⇒＋0.79％（08年10/27＝+10.65％）

・6カ月物＋0.35％⇒＋0.34％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.00％⇒―0.02％（08年10/27＝+10.71％）《KY》