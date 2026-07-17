EU、ウェアラブル端末をバッテリー交換義務化から除外へ――米国の外交圧力で「ブリュッセル効果」に狂い

欧州委員会は2026年7月14日、スマートウォッチやスマートグラスなどのウェアラブル端末について、2027年2月に施行予定のユーザーによるバッテリー交換義務化の対象から正式に除外する委任規則を採択した。これにより、Apple WatchやMetaのRay-Banスマートグラスなどは、現行の密閉型デザインを維持したままEU市場での販売を継続できることになる。この決定はウェアラブル業界に安堵をもたらす一方、修理する権利（Right to Repair）運動にとっては後退を意味し、EUの規制力が米国の外交圧力によって和らいだ稀有な事例として注目されている。

■EUバッテリー規則「第11条」の要求と除外の背景

2023年8月に発効したEUのバッテリー規則（規則 EU 2023/1542）は、段階的に要件を導入してきた。その中で最も構造的な変更を求めるのが「第11条」である。同条項は、2027年2月18日以降、EU加盟27カ国で販売されるすべてのポータブル機器に対し、専門的な工具や技術的トレーニングなしに、消費者が自らバッテリーを取り外して交換できる構造にすることを義務付けている。EUはこの規制について、機器の寿命を延ばし、電子廃棄物を削減し、リサイクルを促進するための環境および消費者保護の施策であると説明してきた。

これまでも、医療機器や、電動歯ブラシや口腔洗浄器といった水中で使用される「湿式機器」については、ユーザーがバッテリー室を開閉することで防水性が損なわれ、安全上のリスクが生じるとして除外規定が設けられていた。ウェアラブル端末は、防水設計が必要であり、極限まで小型化されているためバッテリーへのアクセスが技術的に制限されるものの、明確な分類がなされない曖昧な位置づけにあった。今回の7月14日の委任規則は、ウェアラブル端末を含む6つの新製品カテゴリーを除外リストに追加することで、その曖昧さを解消した。

■密閉型リチウムイオン構造を簡単に開けられない安全上の理由

ウェアラブル端末が除外された安全上の根拠は、リチウムイオンバッテリーの化学的性質にある。リチウムイオン電池は水分との接触を防ぐために完全に密閉されている必要がある。リチウムは水と反応して水酸化リチウムと水素ガスを発生させ、多くの電池で使用されている有機炭酸塩電解質は、セルが穿刺されて空気に触れると発火する恐れがある。ユーザーがバッテリーを取り外す際に、工具の滑りやセルの変形などの物理的損傷を与えると、熱暴走（発熱が自己増幅して火災や破裂に至る現象）を引き起こす危険性がある。これは仮定の懸念ではなく、2022年のFitbit Ionicの回収（リコール）では、米国で115件のバッテリー過熱報告があり、2度および3度の火傷を含む78件の負傷が確認されている。

さらに、防水性能の維持という課題もある。プールや海での使用に耐えるスマートウォッチは、一定の締め付け力で維持される連続的な外周ガスケットによって防水性を実現しており、この密閉構造はユーザーが開閉できるバッテリードアとは構造的に両立しない。欧州委員会の委任規則の本文でも、ウェアラブル端末の小型化により「バッテリーが容器内に非常に強固にカプセル化されているため、それを取り外す際にバッテリーの損傷や穿刺という無視できないリスクが生じる可能性がある」と明記されている。AmazonがKindleの再設計で行ったような、接着密閉をネジ止めパネルと圧縮Oリングガスケットに置き換える設計変更は、電子書籍リーダーでは可能だが、筐体全体の再設計が必要となる。手首のわずかな隙間に収まるミリ単位のウェアラブル端末において、このトレードオフは現時点では実用的ではない。

ただし、今回の除外措置は「部分的」なものである。ウェアラブル端末のバッテリーは、エンドユーザーではなく「独立した専門の修理業者」によって取り外しおよび交換が可能でなければならない。メーカーは、専門業者による交換に必要な専用工具を、合理的かつ非差別的な価格で独立系修理ショップに提供する義務を負う。この区分により、訓練を受けた技術者が使用済みバッテリーを抽出して処理できるため、規制のリサイクル目的は維持されつつ、安全性や防水性を損なわずに消費者向けのバッテリー室を設けることは現行の技術では不可能であるという現実が考慮された。

■AppleやSamsungへの影響と、Metaへの実質的な恩恵

多くのウェアラブルメーカーにとって、今回の除外措置の実質的な効果は、懸念されていた設計変更の混乱を回避できたことにある。Apple Watch、Samsung Galaxy Watch、Garmin fēnix、Samsung Galaxy Budsなどは、その製品カテゴリーを定義づけている精密に加工された密閉型デザインを維持できる。調査会社IDCのデータによると、2025年の世界のウェアラブル出荷台数は6億1150万台に達しており、この規模を考慮すると規制の影響は極めて大きい。

特にMeta Platformsにとって、この除外は即座に大きな恩恵をもたらす。MetaがEU市場でディスプレイ搭載のRay-Banスマートグラスを展開するにあたり、2025年9月の米国発売以来、2つの規制上の障壁に直面していた。1つは今回のバッテリー規制であり、同製品のスリムなフレームデザインを維持したまま第11条に適合させることは困難であった。もう1つの障壁である、コンピュータビジョンやリアルタイムアシスタント機能に関する「EU AI法」への適合については、依然として解決していない。

バッテリー規制の障壁が取り除かれたことは、Metaにとって明確な勝利である。この問題は外交的な関心も集めていた。駐EU米国大使のアンドリュー・パズダー氏は今年初めのイベントで、この対立を公に指摘し、「バッテリーが取り外しできないという理由だけで、このグラスを販売できない世界で唯一の市場が欧州連合である」と述べていた。Ray-Banブランドを所有し、Metaと共同でグラスを製造する仏伊のアイウェア企業EssilorLuxotticaは、過去の報道においてコメントを控えていたが、パズダー氏の発言後に同社の株価は上昇した。欧州委員会の報道官は、今回の除外が業界からの圧力によるものかというテックメディア「The Register」の質問に対し、その関連性を否定し、「欧州委員会は誰の圧力にも屈していない。我々の提案は、消費者団体、業界関係者、および加盟国との幅広いパブリックコンサルテーションを経たものである」と回答している。

■「ブリュッセル効果」は今も機能しているのか

この除外措置のより広範な意味は、対象となる特定の製品よりも、地政学的な圧力の下でEUの規制力がどのように作用するかを示した点にある。

コロンビア大学法科大学院のアヌ・ブラッドフォード教授が提唱した「ブリュッセル効果」とは、EUが公式な法的メカニズムなしに、自国の規制基準を世界に輸出できる能力を指す。約4億5000万人の消費者を抱えるEUの単一市場は、ほとんどの多国籍企業にとって撤退できないほど大きいため、EU向けに製品を製造する企業は、市場ごとに別々の生産ラインを維持するよりも、世界的にEU基準に準拠した仕様を採用するのが一般的である。USB-C充電端子の義務化はその典型例であり、EUが域内のみに適用される基準を要求したところ、Appleは2つのハードウェアバリアントを製造することが経済的に不合理であるため、世界的にUSB-Cを採用した。業界アナリストは、第11条のバッテリー要件についても同様の論理が適用され、EU準拠のウェアラブル設計がそのまま世界標準になると予想していた。

しかし、今回のウェアラブル端末の除外はこの構図を複雑にしている。USB-Cの先例が最も直接的に適用されるはずだった製品カテゴリー（世界共通の単一ハードウェアとして製造されるウェアラブル端末）が、世界的な普及を促すはずだった義務化要件から除外されたためである。USB-Cの先例と今回のバッテリーのケースで異なっていたのは、規則策定プロセスにおいて、米国側から持続的かつ注目度の高い外交圧力が存在したことである。パズダー大使の介入や、MetaによるEU当局への直接的な働きかけ、そして米欧間の規制摩擦が高まる中でこの問題を貿易障壁として位置づけたことが、USB-Cの時には存在しなかった政治的ダイナミクスを生み出した。

近年の学術研究では、地政学的対立や地域的なルール形成が進む中で、ブリュッセル効果が「後退」しつつあるのではないかという疑問が提起され始めている。2026年7月14日に採択されたウェアラブル端末のバッテリー除外は、その議論を裏付ける具体的なデータポイントとなる。十分な外部圧力がかかれば、EUの規制は、ブリュッセル効果が依存する「世界的な準拠圧力」を生み出す前に緩和され得る。USB-Cの先例がほぼ自動的なメカニズムとして確立したものが、今回のケースでは外交的介入によって阻止された形であり、米欧間のテクノロジー貿易摩擦が続く中で注視すべき動向である。

■除外された6つのカテゴリー

ウェアラブル端末の除外は、今回の委任規則でカバーされた6つの新しい製品カテゴリーの中で最も注目されているが、それだけではない。欧州委員会はスマートウォッチ、フィットネストラッカー、スマートグラス、ワイヤレスイヤホンに加え、充電式バッテリーを搭載した「電動玩具」を追加し、新しい「EU玩具安全規則（EU 2025/2509）」との整合性を図った。さらに、化学工場や鉱山施設で使用される防爆モーター、センサー、ポンプ、フォークリフトなど、潜在的に爆発の危険性がある雰囲気で使用される機器を規定する「ATEX指令」の対象機器も追加された。

また、欧州委員会の更新されたガイドラインでは、食品に接触する設計の「ワイヤレス温度計プローブ」や、体に装着する「医療用投与システム」も個別に追加された。除外されたすべてのカテゴリーにおいて、「専門業者による交換可能性」の要件が適用される。つまり、訓練を受けた技術者がバッテリーにアクセスでき、その作業を行うための工具が非差別的な価格で独立系修理ショップに提供されなければならない。

さらに欧州委員会は、今回の更新を利用して、ワイヤレスイヤホンの充電ケースメーカーの間で不確実性が生じていた疑問を明確にした。ワイヤレスイヤホンの充電ケースは、ポータブルバッテリーを内蔵した製品ではなく、それ自体が「ポータブルバッテリーそのもの」として構成されているため、第11条の適用範囲から完全に外れると裁定された。

■スマートフォンやタブレットへの影響はなし

今回のウェアラブル端末の除外は、スマートフォンやタブレットには適用されない。これらは一部異なる規制プロセスに直面している。iPhoneや主要なAndroidスマートフォンの多くは、EUバッテリー規則と「スマートフォンおよびタブレット向けエコデザイン規則（規則 EU 2023/1670）」の相互作用により、すでに除外要件を満たしている。特定のバッテリーサイクル寿命性能の基準とIP防水規格を満たしているデバイスは、ユーザーがアクセスできるバッテリー室を設けなくても、独立した専門業者による交換が可能であれば、統合された規制フレームワークを満たすことができる。

この区分が重要である理由は、既存の除外対象に含まれないデバイスカテゴリーにおいては、2027年の交換義務化要件が依然として設計上の決定を左右することを意味するためである。任天堂の「Nintendo Switch 2」は、2027年2月の期限を前に、EU市場向けにユーザーがアクセス可能なバッテリー室を追加する再設計が進められていると報じられており、AmazonもKindle電子書籍リーダーの全ラインナップをネジ止め式の筐体に再構築し、ユーザーによるバッテリー交換を可能にすることを認めている。修理権利の擁護団体であるiFixitは、2026年7月14日の声明で、これらの規制対応に伴う再設計をEUバッテリー法が「徐々に機能している」証拠であると評価する一方で、ウェアラブル端末の除外措置については、バッテリーサービスを専門業者に限定することで、消費者が最終的に得る利益に対して「煩わしい」コストを強いることになると指摘している。

■修理権利擁護団体の主張

元の第11条の要件を推進してきた消費者・環境擁護団体の連合体「Right to Repair Europe」は、早くも2023年の時点で、湿潤環境を理由にした除外経路が抜け穴になるリスクを指摘していた。iFixitのポリシーエンジニアであり、同連合のアドバイザリーネットワークのメンバーでもあるトーマス・オプソマー氏は当時、「一部の関係者が、湿った環境で使用される製品の除外規定を利用して規制への準拠を回避しようとしている」と警告し、その除外は「根拠のない安全性の主張に基づいている。すでに市場には、簡単にバッテリーを交換でき、かつ湿った環境で動作する製品が多く存在する」と述べていた。

その予測は、今回の7月14日の委任規則という形で現実のものとなった。同連合が抱くより広範な懸念は、専門業者による交換のみを認める除外措置が、「耐久性」と「修理性」の間の誤った二項対立を強化することにある。これは、現在の製造規模においては、デバイスを「防水かつ密閉」にするか「ユーザーが修理可能」にするかのどちらか一方しか選択できず、両立はできないという欧州委員会の論理の根底にある前提に対する反論である。接着剤を使わずにIP規格を維持するガスケットベースの筐体設計など、技術開発は進んでおり、この制約が永続的なものではないことを示唆しているが、現行世代のウェアラブル端末にとっては現実的な制約となっている。

■今後の見通し

7月14日に採択された委任規則は、まだ発効していない。欧州委員会による採択後、欧州議会とEU理事会に送付され、正式な審査期間に入る。両機関から異議が出なければ、EU官報に掲載された20日後に発効する。審査期間中に異議が申し立てられれば、除外措置が遅延または阻止される可能性があるが、技術的な性質を持つ委任規則においてそのような事態が発生することは比較的稀である。

委任規則の採択と同時に、欧州委員会は、製品メーカーが市場全体で新しい例外規定を一貫して適用できるようにするための更新されたガイドラインを公開した。

これとは別に、さらに早い規制期限が迫っている。EUの「修理する権利指令（指令 2024/1799）」が、本日（2026年7月16日）から15日後の2026年7月31日に発効する。この指令は、メーカーに対して合理的な価格での修理の提供、スペアパーツや修理マニュアルの提供を義務付けるほか、サードパーティ製パーツによる修理を制限する「パーツペアリング」などのソフトウェアによる修理制限を禁止している。現在、ウェアラブル端末は同指令の修理義務の対象範囲には含まれていないが、将来のエコデザイン規制によって追加される可能性があり、ソフトウェアによる修理制限の禁止はより広範に適用される。

現時点において、ウェアラブル業界は規制上の回答を得た。Apple Watchは密閉されたままであり、スマートグラスはスリムなままである。かつてすべてのウェアラブル端末に影響を及ぼすとみられていた2027年2月の法改正は、製品設計の根本的な見直しを強制することなく通過することになる。この結果が、適切な技術分析によるものか、効果的な業界ロビー活動によるものか、あるいはブリュッセル効果が機能する前に規制を和らげた外交圧力によるものかという疑問は、欧州委員会の公式な否定にもかかわらず、この出来事がどのように記憶されるかを決定づけることになるだろう。

■注目ポイントQ&A

●新しいEUの規則のもとでも、スマートウォッチやフィットネストラッカーのバッテリーを交換することはできますか？

はい、可能ですが、自分で行うことはできません。今回の除外措置は部分的な緩和であり、完全に規制から除外されたわけではありません。ウェアラブル端末のバッテリーは依然として取り外しおよび交換が可能である必要がありますが、それはエンドユーザーではなく、独立した専門の修理業者によって行われる必要があります。メーカーは、専門技術者がデバイスを破壊せずにバッテリーにアクセスできるようにし、必要な専用工具を合理的かつ非差別的な価格で提供する義務があります。これにより、メーカーの認定サービスセンターだけでなく、街の修理ショップでもバッテリー交換が可能になります。

●スマートフォンのバッテリーは自分で交換できるのに、なぜスマートウォッチのバッテリーは自分で交換できないのですか？

スマートフォンのバッテリーは平らで長方形の筐体内に収まっており、設計上、全体のサイズを維持しながらネジ止めやプルタブでアクセスできるスペースを確保しやすいためです。一方、スマートウォッチのバッテリーは、防水性能を担保するために外周がガスケットで完全に密閉された筐体内にあります。この密閉を適切に処理せずに開閉すると、防水性能（IP規格）が失われるだけでなく、リチウムイオン電池に水が侵入して火災が発生するリスクが生じます。リチウムは水と激しく反応するため、水分を完全に遮断しなければならず、セルの穿刺や不適切な再密閉は発火の原因になります。欧州委員会の委任規則でも、小型化された筐体を開ける際のリスクが除外の技術的根拠として挙げられています。

●この除外措置により、MetaのRay-Banスマートグラスは欧州で販売できるようになりますか？

部分的には進展しましたが、完全ではありません。バッテリー規制の障壁はクリアされ、密閉型デザインであることを理由にEUでの販売が禁止されることはなくなりました。しかし、もう1つの規制上の問題である「EU AI法」への適合が未解決のままです。これには、生体データ処理やリアルタイムのアシスタント機能に関する懸念が含まれており、EUの規制当局はさらなる精査が必要であるとしています。Metaは、すべての機能を搭載できない状態でのEU市場への投入を避けていると報じられており、現在はAI法への適合が主な課題となっています。

●この除外措置は、EUの規則が世界標準になる「ブリュッセル効果」が失敗したことを意味しますか？

この製品カテゴリーにおいては、少なくとも現時点では失敗したと言えます。ブリュッセル効果は、企業が市場ごとに異なる仕様の製品を作るよりも、EU基準に合わせた単一の製品を世界展開する方が経済的に合理的であるという仕組みに基づいています。当初は、第11条によってウェアラブル端末の世界的な再設計が強制されると予想されていましたが、今回の除外により、EU専用のハードウェアを作る必要がなくなったため、そのインセンティブが失われました。USB-Cの先例と異なり、今回は米国の外交圧力やMetaなどの直接的な働きかけが規制策定プロセスに影響を与えたため、ブリュッセル効果が抑制された具体的な事例となりました。

元記事: EU Exempts Wearables From Battery Law After US Pressure Derails Brussels Effect