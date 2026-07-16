タムロン、12mmスタートのF2.8超広角ズーム「12-20mm F2.8」

タムロンは15日、ソニーEマウントおよびニコンZマウント用のフルサイズミラーレス対応超広角ズームレンズ「12-20mm F2.8（Model A084）」を正式発表した。12mmスタートでズーム全域F2.8を維持しながら、これまでにない手頃な価格帯を実現している。ソニーEマウント版は7月30日に1,699ドル（約27万5,000円）で、ニコンZマウント版は8月27日に1,799ドル（約29万1,000円）で発売される予定だ。

（※編注：本記事は米国での流通価格をもとに書かれたものです。2026年7月16日時点で、日本国内での希望小売価格は、ソニーEマウント版が379,500円・実売予約価格約29万8000円～、ニコンZマウント版は399,960円・実売予約価格約31万6000円～です）

■12mmスタートがもたらす変化

超広角F2.8クラスの基準となってきた14mmスタートと12mmの違いは、数値上はわずかだが実用上は大きい。フルサイズセンサーにおいて12mmは約122度の対角画角を持ち、部屋の壁を数フィート外側に広げたような視覚効果や、パノラマ合成なしで天の川のアーチと広大な前景を1枚に収めることが可能になる。

Digital Camera Worldのレビューによると、両マウントにおいて同等の画角と開放F値を持つ市場で唯一の競合レンズは、ソニーの「FE 12-24mm F2.8 GM」（約3,000ドル／約48万6,000円）とニコンの「NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S」（約2,400ドル／約38万9,000円）だが、これらは価格が約2倍するか、画角が狭いかのいずれか、あるいはその両方である。

（※編注：2026年7月16日時点で、ソニーの「FE 12-24mm F2.8 GM」は国内定価480,700円、国内実売約39万円～、ニコンの「NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S」は国内定価はオープン、国内実売約30万円～です）

特にニコンZユーザーにとって、この差は決定的だ。ニコンのZ 14-24mm f/2.8 Sは14mmスタートであり12mmの選択肢は含まれていない。A084の登場により、Zマウントユーザーは初めて、純正レンズを下回る価格で12mmスタートのF2.8超広角ズームを手にすることができるようになる。これまでZマウント向けには、価格帯を問わずサードパーティ製の12mmスタートAFズームは存在しなかった。

■570gでF2.8通しを実現した光学設計

A084は、大口径超広角ズームとしては異例の軽さを実現している。ズーム全域でF2.8を維持しながら、ソニーEマウント版で570g、ニコンZマウント版で585gに抑えられている。価格面で直接の競合となるソニーのFE 12-24mm F2.8 GMは847gだ。A084が277g軽く、約1,300ドル（約21万1,000円）安価である理由は、レンズの光学設計にある。

ズーム全域で一定の絞り値を維持するには複雑な光学設計が必要となる。焦点距離が長くなるにつれて、同じ物理的な絞り開口部でも相対的に小さくなるため、追加のレンズ群やより大きな前玉で補正しなければならない。この設計上の負担はズーム倍率に比例する。ソニーのFE 12-24mm F2.8 GMはズーム倍率2倍（24÷12＝2）で14群17枚の構成だが、タムロンのA084はズーム倍率1.67倍（20÷12＝1.67）で12群17枚構成となっている。このズーム域の短縮こそが、タムロンが570gと1,699ドルを実現できた最大の技術的理由である。ズーム時に動くレンズ群が少なくなり、鏡筒をよりコンパクトにできるうえ、ズーム全域での収差補正の自由度も少なく済む。

また、タムロンは軽量化のために光学式手ブレ補正機構を搭載しないという意図的な決定も下している。ソニーとニコンのフルサイズミラーレスカメラはともにボディ内手ブレ補正（IBIS）を搭載しており、12mmから20mmの超広角域において、このレンズの主な用途（風景、星景、室内）ではレンズ内手ブレ補正の実用的なメリットは限定的といえる。DPReviewの報道によれば、この省略により軽量化とコスト削減が図られているという。

なお、DPReviewによると、Eマウント版とZマウント版の100ドル（約1万6,000円）の価格差は、ほぼ同一の光学系によるものではなく、生産規模の違いや製造上の都合、各マウントシステムにおける競争環境を反映したものだとタムロンは説明している。

■光学性能とオートフォーカス

A084は、1枚のXGM（大口径ガラスモールド非球面）レンズ、3枚のGM（ガラスモールド非球面）レンズ、1枚のED（異常低分散）レンズ、3枚の標準的な低分散レンズを含む12群17枚の光学構成を採用している。タムロンのXGMプロセスは、ダイヤモンド研削ではなくガラスモールドによって非球面を形成するもので、純粋な球面設計では2〜3枚を要する精密な収差補正を1枚で実現する。4枚の非球面レンズが連携し、大口径や画面周辺部で性能を低下させる主な収差（球面収差、色収差、周辺ボケ、そして星景写真で特に問題となるサジタルコマフレア）を抑制している。

サジタルコマフレアは、星景写真の四隅にある星や点光源がシャープな点ではなく、彗星や鳥の翼のような形ににじむ収差だ。広角レンズの開放絞りにおいて補正が最も難しい収差の一つであり、絞り径と画角の両方が大きくなるほど悪化するため、超広角F2.8ズームではまさにこの条件が最大化される。PetaPixelのレビュアーが暗い草原の空の下でA084をテストしたところ、コマ収差の補正が確認された。F2.8の極端な四隅にはわずかな非点収差があったものの、コマ収差による歪みは補正されていたという。

オートフォーカスには、タムロンのVXD（リニアモーターフォーカス機構）が採用されている。これはスピーカーのコイルと同じ電磁気学の原理で動作し、永久磁場内のコイルに電流を流すことで発生する推力により、フォーカス群を光軸に沿って直線的に移動させる。ギアや減速機構がなく、位置は電流に正比例する。その結果、動画撮影に十分な静音性と、トラッキング撮影に十分な精度を備えたAFを実現している。最短撮影距離は12mm端で0.18mと、広大な風景や星景を主眼とするレンズとしては異例の短さだ。これにより、小さな前景の被写体をレンズから数インチの距離に配置し、歪んだ広大な背景と組み合わせるといった極端な近接撮影の構図が可能になる。

12枚羽根の円形絞りは、開放から2段絞り込んでもほぼ円形を保つよう設計されており、F4やF5.6で撮影する際にボケのハイライトや光条の形状を重視するフォトグラファーにとって重要なポイントとなる。

■初期レビューの評価

発表と同時に公開されたThe Phoblographer、Digital Camera World、PetaPixel、DPReviewの初期ハンズオンレビューは満場一致で好意的なものだった。

Digital Camera WorldはソニーEマウント版をテストし、中央部のシャープネスは優れており、周辺部に向かってわずかに甘くなる程度だと評価。色再現性と歪曲収差の良好な補正を称賛し、肯定的な初期評価を下した。PetaPixelはニコンZマウント版をテストし、「極めて良好」に機能し「価格に対する価値が素晴らしい」と購入を推奨する一方で、絞り込んだ際の20mmでの像面湾曲を指摘している。The Phoblographerはニューヨークの雨の中でレンズをレビューし、防滴構造が宣伝通りに機能することを確認した。また、同メディアの星景写真テスターはコマ収差補正の主張が事実であることを確認し、5つ星中4つ星の評価を与えている。

DPReviewは、タムロンが最近の製品で意図的に省いていたEマウントでのクリック付き絞りリングが復活したことを確認し、コントロールリングが感触だけで区別できる点を評価した。4つのレビューすべてが、新しい「Toned Profile Next」デザイン言語（より太いグリップリング、操作面のテクスチャ更新、マウント部のシャンパンゴールドのブランドリングの細幅化、従来の「Di III VXD」といった技術的な文字列を廃し、焦点距離と絞り値のみのシンプルな名称規則への変更）に言及している。

■フィルター運用における留意点

すべてのレビューで一致して指摘された唯一の懸念点は、フィルターシステムだ。一体型の取り外し不可能な花型フードを採用しているため、標準的な前面ねじ込み式のガラスフィルターは使用できず、後部のホルダーに合わせてシート状のゼラチンフィルターをカットする必要がある。

フルサイズセンサーの12mmにおいて、122度の対角画角で光を集めるためには、前玉が十分に大きく凸状でなければならない。このようなレンズの前面に標準的な円形フィルターリングを設けると、非現実的なほど大きなフィルター径が必要になるか、画面の四隅に干渉してケラレ（周辺減光）が発生してしまう。これはこの焦点距離における普遍的な物理的制約であり、ソニーのFE 12-24mm F2.8 GM、シグマの14-24mm F2.8 Art、ニコンのZ 14-24mm f/2.8 S、キヤノンのRF 10-20mm F4 Lもすべて同じ制約に直面し、前面のフィルターネジではなく後部フィルターホルダーを使用するという同じ方法で解決している。

A084は、カットしたゼラチンフィルターやシートフィルターを受け入れるように設計された後部フィルターホルダーを備えている。The Phoblographerは、シート状のNDフィルターをサイズに合わせてカットする作業を「理想的とは言えない」と評し、少しでも大きすぎたり小さすぎたりすると切りにくい寸法にトリミングしなければならないと指摘した。Digital Camera Worldのハンズオンレビューにもある通り、タムロンはこのワークフローの変化を認識しており、サードパーティメーカーと協力して専用のインサートを開発中であると述べている。フィールド撮影での露出制御にハーフNDフィルターを多用する風景写真家にとっては、購入前に考慮すべきワークフローの変更となる。なお、マットボックスやカスタムフードアタッチメントを使用すれば標準的な角型フィルターも装着可能だが、これらは同梱されていない。

■星景写真における強みと妥協点

暗い空の下での本格的な星景写真を主な用途とするフォトグラファーにとって、A084のズームの利便性は、いかなる光学設計でも埋めることのできない「光量」という妥協を伴う。より明るい単焦点レンズは、単位時間あたりに大幅に多くの光を取り込むことができる。例えば、Viltroxの16mm F1.8は、F2.8の約2.4倍の光を取り込む（絞り値の比の2乗：(2.8÷1.8)²から算出）。これは直接的に、ISO感度を下げ、露出時間を短くし、ノイズの少ないクリアな空を撮影できることを意味する。最高感度での夜景撮影に特化する撮影者にとって、F2.8は現実的な制約となる。

しかし、A084が星景写真において提示する価値は別にある。それは、日中の風景や室内撮影用レンズとしても機能する構図ツールとしての役割だ。12mmから20mmのズーム域は、広角端での天の川のアーチ構図から、望遠端での前景と空を圧縮したショットまでをカバーする。12mmでの最短撮影距離0.18mは、レンズから数インチの距離にある小さな被写体を星空全体の背景に対して描くといった、前景を強調した没入感のある夜景構図を可能にする。これは16mmの単焦点レンズでは同じ焦点距離でカバーできない領域だ。日中は風景や室内を、夜は星景を撮影するフォトグラファーにとって、このズームの柔軟性は価値提案を根本から変えるものとなる。

■競合レンズとの比較

A084の価格はソニーEマウント版が1,699ドル（約27万5,000円）、ニコンZマウント版が1,799ドル（約29万1,000円）だ。対するソニー「FE 12-24mm F2.8 GM」は約2,999ドル（約48万6,000円）、ニコン「NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S」は約2,399ドル（約38万9,000円）となっている。

最広角はタムロンとソニーが12mm、ニコンが14mm。望遠端はタムロンが20mm、他2本が24mmとなる。重量はタムロンが570g（E）/585g（Z）、ソニーが847g、ニコンが650gだ。前面フィルターネジについては、タムロンとソニーが非搭載（後部ホルダーを使用）であるのに対し、ニコンは112mmの前面ネジを備えている。光学式手ブレ補正はタムロンとソニーが非搭載（ボディ内手ブレ補正に依存）だが、ニコンは搭載している。

動画や静止画で12-24mmの全域を必要とし、3,000ドルの予算があるソニーEマウントユーザーは、引き続きソニーのGMレンズを検討すべきだろう。現在超広角の選択肢がないニコンZユーザーにとっては、このカテゴリーへの最も明確なエントリーポイントとなる。12mmスタートを諦めることなく1,200〜1,300ドル（約19万4,000円〜21万1,000円）を節約したい両システムにおける風景・星景フォトグラファーは、本日のレビュー（最終製品版に基づく）を見る限り、A084の性能がその価格に見合ったものであると実感するはずだ。

■注目ポイントQ&A

●タムロン 12-20mm F2.8は星景写真に向いていますか？

はい、ただし1つ留意点があります。タムロンはA084を星景写真向けに設計しており、XGM非球面レンズによって開放時のサジタルコマフレア（広角撮影の四隅で星が彗星のような形になる収差）を補正しています。PetaPixelのレビュアーも実際の暗い空の条件下でコマ収差の補正を確認しました。留意点はレンズの明るさです。F2.8ではF1.8の単焦点レンズに比べて取り込める光量が約2.4倍少なくなるため、Viltrox 16mm F1.8のような夜景専用の単焦点レンズと比較すると、ISO感度を上げるか露出時間を長くする必要があります。日中に風景や室内も撮影するフォトグラファーにとっては、ズームの柔軟性がこの妥協点を補ってくれます。The Phoblographerのレビューでも触れられているように、暗い空での撮影に特化する場合は、より明るい単焦点レンズの方が適している可能性があります。

●タムロン 12-20mm F2.8はソニー FE 12-24mm F2.8 GMと比べてどうですか？

タムロンのA084は、ソニーのGMレンズの約半額で、重量は277g軽く、ズーム域はわずかに狭くなっています（24mmではなく20mmまで）。望遠側の4mmの短縮は、価格と重量を抑えるための主な光学的なトレードオフです。これは設計上の制約を直接反映しており、A084の1.67倍のズーム倍率はGMの2倍の倍率よりも複雑なガラス構成を必要としないため、570g、1,699ドルで製造できるのです。どちらのレンズも後部フィルターホルダーを使用します。Digital Camera Worldのレビューで詳しく述べられているように、初期のレビュアーは一貫して、タムロンのレンズがGMレンズを大きく下回る価格帯に見合った性能を発揮していると評価しています。

●タムロン 12-20mm F2.8に標準的なねじ込み式フィルターは装着できますか？

いいえ。12mmで122度の画角を実現するために必要な大きく膨らんだ前玉の形状により、前面ねじ込み式の円形フィルターを使用することは物理的に困難です。これは、同クラスのソニーGM、シグマ14-24mm Art、ニコン14-24mmのフィルター装着を制限しているのと同じ幾何学的な理由です。A084には、カットしたゼラチンフィルターやシートフィルター用の後部フィルターホルダーが付属しており、フィルターの寸法はタムロンから提供されています。タムロンはサードパーティメーカーと協力して専用の後部インサートを開発中であると述べていますが、発売時点では利用できません。ワークフロー上必要な場合は、マットボックスを使用して標準的な角型フィルターを保持することができます。

元記事: Tamron 12-20mm f/2.8 Debuts at $1,699: First Constant-Aperture Ultra-Wide to Hit 12mm