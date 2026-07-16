*08:27JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りはやや抑制される可能性

ユーロ・ドルは、1.2349ドル（2021/01/06）まで買われた後、0.9536（2022/09/28）まで下落したが、米国の利下げや米ドル建て資産に対する信頼感の低下などを背景に2026年1月にかけて1.2081ドルまで戻している。一方、ユーロ・円は114円43銭（2020/5/29）まで値を下げた後は緩やかに上昇し、円安・ドル高の進行やウクライナ戦争の終結期待などによって187円70銭（2026/4/15）まで買われている。欧州中央銀行（ECB）は11日、政策金利を0.25%幅引き上げることを決めた。利上げは2023年9月以来、2年9カ月ぶりとなる。ただ、日本銀行は6月の金融政策決定会合で0.75％から1.0%への利上げを決めており、リスク選好的なユーロ買い・円売りはやや抑制される可能性がある。

【ユーロ売り要因】

・米政策金利は年内上昇の可能性

・欧州経済はスタグフレーションに直面する可能性

・中東紛争の長期化による原油高

【ユーロ買い要因】

・欧州金利の先高観

・原油価格の安定

・中東紛争終結への期待《CS》