米宇宙軍、次世代衛星網「PWSA」の追加打ち上げを実施へ──中核のレーザー通信は未実証

米宇宙軍の次世代衛星コンステレーション「PWSA」を構成する新たな衛星群が、米国時間7月16日に打ち上げられる予定だ。この計画はミサイル防衛システム「ゴールデンドーム」の基盤となる重要なものだが、中核技術である衛星間のレーザー通信網（光メッシュ）は軌道上でまだ実証されていない。2027年の初期戦闘能力獲得に向け、未解決の技術的課題を抱えたままインフラ構築が先行する形となっている。

■木曜日にヴァンデンバーグから打ち上げ

Spaceflight Nowの打ち上げトラッキングによると、トランシェ1・トランスポート層E（T1TL-E）ミッションの打ち上げウィンドウは米国太平洋夏時間（PDT）7月16日午後1時22分（日本時間17日午前5時22分）に開き、47分間の機会の中で午後1時32分（同午前5時32分）の打ち上げを目指している。SpaceXは、カリフォルニア州のヴァンデンバーグ宇宙軍基地にある第4東発射施設（SLC-4E）から南向きの軌道で飛行し、高緯度でのカバレッジを必要とする軍事衛星の標準的なプロファイルである極軌道にペイロードを投入する。

今回使用される第1段ブースター「B1103」は4回目の飛行となる。このブースターは、2026年前半の2回のStarlinkミッションに加え、6月に同じSLC-4Eから打ち上げられた機密の国家安全保障ミッション「NROL-179」でも使用された。分離後、B1103は太平洋上の自律型ドローン船「Of Course I Still Love You」に着陸する予定だ。

宇宙開発局（SDA）は、個々の国家安全保障ミッションのペイロード詳細を制限するという慣例に従い、T1TL-Eに搭載される衛星の数を公式には明らかにしていない。

■PWSAとは何か、なぜ戦略的な賭けなのか

拡散型軍事宇宙アーキテクチャ（PWSA）は、宇宙空間での運用に関する米国防総省の数十年にわたるドクトリンを覆すものだ。冷戦期からその後の大半において、米軍は静止軌道や中軌道にある少数で極めて高価な大型衛星に依存してきた。これらのプラットフォームは1基あたり数十億ドルを要し、製造や交換に何年もかかるうえ、敵対者にとっては明確な標的となり、破壊されれば米国の能力に長期的な空白をもたらすリスクがあった。

2019年にSDAを設立した国防長官の覚書で正式に示されたアプローチは、このモデルを完全に否定している。SDAが公開しているファクトシートで確認された数字によれば、1基あたり約1400万ドル（約22億6800万円、1ドル=162円換算）の標準化された小型衛星を低軌道に数百基展開することで、標的型攻撃によるコンステレーションの機能低下を困難にする。十分に高密度なメッシュであれば、個々のノードが失われても運用への影響は最小限に留まる。また、代替機は数年ではなく数カ月で製造・打ち上げが可能だ。この計算により、消耗戦を通じてネットワークの無力化を図る敵対者の試みを無効化できる。

トランシェ1のコンステレーションは完成時、126基のトランスポート層（通信・データ中継）衛星、28基のトラッキング層（ミサイル追跡）衛星、および4基のミサイル防衛実証機からなる計154基の運用衛星で構成される。トラッキング層は、従来の地上レーダーを回避する極超音速の脅威を含むミサイル発射を検知・追跡するための赤外線センサーを提供する。

York Space Systems、Lockheed Martin Space、Northrop Grumman Space Systemsの3社が、総額約18億ドル（約2916億円）相当のプロトタイプ契約を結んでおり、それぞれ42基のトランスポート層衛星を納入する。コンステレーションが完全展開に達した後は、ノースダコタ州グランドフォークス空軍基地とアラバマ州レッドストーン兵器廠にある2つのSDA宇宙運用センターが管理を担う。

■レーザーメッシュの仕組みと遅延の深刻さ

このアーキテクチャを決定づける技術的特徴が、衛星間光通信リンク（OISL）である。これは、地上の地上中継局を経由せずに、光速に近い速度で衛星間でデータを伝送するレーザー通信端末だ。トランシェ1のトランスポート層衛星はそれぞれ4つのOISLを搭載しており、2つは軌道面内（同じ軌道経路の前方と後方）を向き、2つは軌道面外（隣接する軌道面の衛星）を向いている。また、下向きのOISLバリアントにより、地上の光地上端末との直接リンクも可能になる。この設計により、データが衛星から衛星へ、コンステレーション全体を巡り、地球上のあらゆる場所の地上端末へ数秒で到達できる連続的な光メッシュが構築される。

SDAの光通信端末標準は、York、Lockheed、Northropといった異なる請負業者が製造した衛星間で端末のリンクを確立できるよう、共通のインターフェースプロトコルを義務付けている。トランシェ1のOCTベンダーにはMynaric、Tesat Spacecom、Skyloom、CACIが含まれ、それぞれが低軌道の真空環境で毎秒数ギガビットの伝送が可能な小型レーザートランシーバーを供給している。

レーザー層と並行して、各衛星はKa帯（26.5から40 GHz）の無線周波数トランシーバーも搭載している。Ka帯は、光地上端末に直接アクセスできない航空機、艦船、地上の部隊などのユーザーにサービスを提供し、従来の軍用L帯やUHFシステムと比較して広帯域を提供する。また、別のL帯アンテナは、米国および同盟国の航空機や艦船がリアルタイムでターゲットデータを共有するために使用するNATO標準の戦術データ波形「Link 16」の中継を処理する。この2層設計（高速バックボーン伝送用の光メッシュと、ユーザー直接アクセス用のKa帯）が、アーキテクチャの帯域幅と回復力の鍵となる戦略だ。

では、なぜOISLの遅延がそれほど重要なのか。レーザーメッシュが稼働しなければ、PWSAは独立したKa帯中継ノードの集合体として機能することになる。これは有用ではあるが、旧世代の衛星通信アプローチと根本的に変わらない。メッシュこそが、損傷したり妨害されたりしたノードを自動的に迂回してデータをルーティングできる、真に回復力のあるアーキテクチャを実現する。メッシュこそが、センサーからシューター（迎撃システム）までのパイプラインにおける地上中継による遅延を排除する。そしてメッシュこそが、ゴールデンドーム・ミサイル防衛システムにおいて、極超音速兵器の交戦タイムラインが要求する数秒の間に、宇宙ベースの赤外線センサーから迎撃部隊へとターゲット追跡データを移動させることを可能にする。

2026年3月、SDAのGurpartap GP Sandhoo長官は、トランシェ1の衛星がレーザー・クロスリンクを介して互いに通信できることを実証するスケジュールが少なくとも3カ月遅れていることを公に認めた。技術的なボトルネックとなっているのは、チェックアウト段階での軌道上昇マニューバが、軌道上でのOISLのコミッショニングに必要な正確な相対位置を乱してしまうことだ。秒速7.8キロメートルという軌道速度で、それぞれわずかに異なるバスダイナミクスを持つ異なる請負業者の衛星間で精密な姿勢アライメントを達成するという課題は、当初の計画よりも解決に時間がかかっている。

Sandhoo長官は、すでに軌道上にある衛星のチェックアウトで問題が発見されたため、春先にトランシェ1の打ち上げを戦略的に一時停止していたとも述べた。その一時停止は終了したとみられ、T1TL-Eはトランシェ1キャンペーンの5回目の打ち上げとなる。同局は3月の声明から今後6カ月以内にレーザーメッシュを稼働させるという目標を設定しており、これが達成されれば、最初のOISL稼働は2026年9月頃になる見込みだ。

■メッシュ未稼働でも今回の打ち上げが重要な理由

OISLの遅延はプログラムにとって現実的なリスクである。しかし、T1TL-Eは、メッシュが機能する前にすべての衛星を軌道に乗せる必要があるプログラムを前進させるものだ。ノードがなければメッシュを稼働させることは全くできない。極軌道に投入される各バッチは、現在の状態（孤立したKa帯ノード）と目標状態（機能する光メッシュ）との距離を縮める。

トランシェ1のトランスポート層の最初の2回の打ち上げ（2025年9月に21基のYork Space製衛星を搭載したT1TL-Aと、2025年10月に21基のLockheed Martin製衛星を搭載したT1TL-B）により、合わせて42基の衛星が軌道上に配置された。木曜日のミッションが同じパターンに従えば、コンステレーションはさらに1バッチ分拡大する。SDAは、2027年の初期戦闘能力の目標に向けて展開を完了させるべく、2026年だけでトランシェ1の打ち上げを10回（トランスポート層で6回、トラッキング層で4回）計画している。

運用上の重要性は明白だ。トランシェ1のコンステレーションは、インド太平洋戦域全体でLink 16戦術データ通信とミサイル警告の地域的な持続性を提供することを目的としている。これはまさに、米国の戦闘軍司令官が最優先事項として挙げている運用環境である。初期戦闘能力が宣言されると、PWSAはウォーファイター・イマージョン（戦闘員没入）フェーズに移行し、展開部隊との実践的な訓練や実際の作戦にその能力を統合していく。

■ゴールデンドームが依存する「まだ存在しないメッシュ」

PWSAとゴールデンドームの関係は周辺的なものではなく、構造的なものだ。2026年5月、SDAのSandhoo長官はこの依存関係について直接言及し、マッハ5以上で機動する極超音速ミサイルやブースト段階の弾道ミサイルといった高度な脅威を追跡・迎撃するための遅延要件には、軌道上のレーザーメッシュだけが提供できる、遅延がほぼゼロのセンサー・トゥ・シューター・パイプラインが必要だと述べた。地上中継では数秒の遅れが生じるが、光メッシュでは生じない。

国防総省は2026年4月にゴールデンドームの初期アーキテクチャの青写真を承認し、PWSAを持続的な宇宙ベースのセンサーおよびデータ中継層として統合するシステム設計を確立した。議会はゴールデンドームに積極的に資金を提供しており、2025会計年度の予算法案（One Big Beautiful Bill Act）では関連する取り組みに244億ドル（約3兆9528億円）を割り当て、2026会計年度の国防歳出法案ではSDAの拡散型コンステレーション予算に対する削減案を撤回した。SpaceXだけでも、2026年5月の4日間のうちに、センシング、追跡、データ配信の役割をカバーする64億5000万ドル（約1兆449億円）のゴールデンドーム関連契約を受注している。

OISLの遅延がゴールデンドームのタイムラインに与える影響は、まだ決定的ではない。SDAの広報担当者は、この遅延が2027年の初期戦闘能力目標に大きな影響を与えるとは予想していないと述べている。しかし、政府説明責任局（GAO）は2026年1月の報告書でより慎重な見方を示しており、個々のトランシェの遅延が世界的なミサイル防衛能力のギャップにどのように波及するかを追跡するための、アーキテクチャレベルの統一されたスケジュールがSDAに欠けていると指摘した。

■Falcon 9の再利用性と経済性

PWSAが要求する打ち上げペース（1暦年にトランシェ1のミッションを10回）は、Falcon 9の再利用が日常的になる前に国防総省が依存していた使い捨ての打ち上げ契約では、法外な費用がかかっていたはずだ。木曜日のミッションのブースターB1103は、過去にSLC-4Eから3回のミッションをサポートしており、今回が4回目の飛行となる。2015年にFalcon 9が第1段の回収を実証する前は、国家安全保障関連の打ち上げコストは低軌道への投入で1キログラムあたり1万ドル（約162万円）を超えていた。SpaceXの再利用可能なアーキテクチャは、その数字を1キログラムあたり3000ドル（約48万6000円）をはるかに下回る水準まで押し下げ、単一のプログラムで数百基の衛星を配備するという経済性を初めて財政的に実現可能なものにした。

PWSAを可能にしたのと同じコスト構造は、国家偵察局（NRO）のStarshieldコンステレーションも可能にした。これはStarlinkの機密扱いの政府向け派生型であり、より広範なゴールデンドーム・アーキテクチャの一部としてPWSAと並行して運用される。SDAのバトルネットワークとNROのインテリジェンスメッシュという2つのプログラムは、商業生産ラインで構築された、無力化するには数が多すぎる衛星ネットワークは、個々のプラットフォームがどれほど洗練されていても、それらの集合体よりも戦略的に耐久性があるという、同じ戦略的論理に基づく並行的かつ補完的な賭けを表している。

■2027年までにコンステレーションが達成すべきこと

2027年に初期戦闘能力を宣言するためには、SDAは打ち上げを完了させるだけでなく、OISL光メッシュの稼働、戦闘軍が要求するカバレッジレベルでのLink 16中継の実証、そしてトラッキング層の赤外線センサーとトランスポート層のデータパイプラインの統合という3つのことを達成しなければならない。これにより、ミサイル警告データが軌道上から戦域の司令部へと継続的に流れるようになる。

これら3つはすべてOISLメッシュに依存している。トラッキング層の衛星はそれぞれ3つのOISL（軌道面内および軌道面外の接続用）を搭載しているが、より低い軌道や地上に向けてOISLを向ける要件はない。この設計上の選択により、トラッキング衛星はよりシンプルで安価になったが、センサーデータを地上に中継するためにはトランスポート層のOISLに完全に依存することになる。メッシュがなければ、ミサイル警告データは流れない。

したがって、木曜日の打ち上げは単に衛星を追加することだけが目的ではない。それは、衛星を連携させるというより困難な問題を、アーキテクチャが要求する規模で解決できるようにするためのインフラを十分に構築することなのだ。

■注目ポイントQ&A

●PWSAとは何ですか？どのように機能しますか？

拡散型軍事宇宙アーキテクチャ（PWSA）は、米軍の司令官に地球上のどこでもリアルタイムのデータ接続を提供するために設計された、宇宙開発局（SDA）による低軌道の小型標準化衛星のコンステレーションです。Ka帯無線と光レーザーリンクを使用して通信とターゲットデータを中継する126基のトランスポート層と、ミサイル発射を検知・追跡するための赤外線センサーを備えた28基のトラッキング層の2つの層で構成されています。最大の特徴は、衛星同士を直接レーザーで接続する光メッシュであり、これにより損傷したノードを迂回してデータをルーティングし、地上中継局を経由する際の遅延を排除します。

●OISLレーザーリンクはなぜそれほど重要なのですか？オフラインのままだとどうなりますか？

衛星間光通信リンク（OISL）は、PWSAの回復力の技術的基盤です。これがないと、各衛星は孤立した中継ノードとなり、有用ではありますが、古い衛星通信システムと構造的に変わりません。稼働したOISLによって構築されるメッシュは、妨害されたり無効化されたりしたノードを自動的に迂回するデータルーティング、センサーからシューターまでのパイプラインにおけるほぼゼロの遅延、そしてトラッキング層の赤外線センサーからのミサイル警告データを、地上中継局を経由せずにトランスポート層を通じて地上の司令官に直接流す能力を可能にします。OISLの稼働が大幅に遅れれば、コンステレーションは、極超音速兵器やブースト段階の迎撃においてゴールデンドームのターゲットタイムラインが要求する遅延性能を提供できなくなります。

●PWSAはゴールデンドーム・ミサイル防衛とどのように関連していますか？

2026年4月に完成したゴールデンドームのアーキテクチャでは、PWSAをシステムの持続的な宇宙ベースのセンサーおよびデータ中継層として指定しています。PWSAのトラッキング層にある宇宙ベースの赤外線センサーがミサイル発射を検知し、トランスポート層の光メッシュがそのデータを数秒以内に司令部や迎撃部隊に伝送します。SDAのSandhoo長官は2026年5月にこの関連性を明確に説明し、極超音速の脅威と交戦するための遅延要件は、地上中継局を経由してデータをルーティングするアーキテクチャでは満たせないと述べました。PWSAの光メッシュは、現在構築されている中で唯一の軌道上での解決策です。

●PWSAの現状と、2027年の期限までに必要な状態との間にはどのようなギャップがありますか？

2026年7月現在、トランシェ1のコンステレーションは、最初の2回のトランスポート層の打ち上げによる42基の衛星が軌道上にあり、木曜日のT1TL-Eミッションでさらに追加される予定です。しかし、異なる請負業者の衛星間で軌道上で機能する衛星間光通信リンクのメッシュはまだ実証されていません。ミサイル警告能力の中核となる赤外線センサーを搭載したトラッキング層の衛星もまだ打ち上げられていません。SDAの目標は、2026年末までにトランスポート層の打ち上げの大部分を完了し、2027年初頭に初期戦闘能力を宣言することですが、このタイムラインは、レーザーメッシュの稼働、トラッキング層衛星の展開、そして両層を機能する運用システムとして統合することを約18カ月以内に成功させることに依存しています。

元記事: Space Force Battle Network Expands Thursday: Laser Mesh Not Yet Switched On