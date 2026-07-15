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フォーバル 和歌山県のベトナム・インドネシアビジネスミッション業務を受託
記事提供元：フィスコ
*10:15JST フォーバル---和歌山県のベトナム・インドネシアビジネスミッション業務を受託
フォーバル＜8275＞は14日、和歌山県から「ベトナムビジネスミッション」および「インドネシアビジネスミッション」業務を受託したと発表した。
県内企業の海外販路開拓と売上拡大を支援する取り組みで、経済成長が続くベトナムとインドネシア市場への進出を後押しする。現地企業とのマッチングから商談、アフターフォローまで一貫した伴走支援を提供する内容となる。
事業では、2026年9月8日-9日にベトナム・ホーチミン周辺、同年11月10日-11日にインドネシア・ジャカルタ市周辺で、和歌山県内企業と現地企業との個別商談会を開催する予定。
参加企業に対して海外展開状況や取扱製品、強み、精算委託や販路開拓、販売委託、業務提携などの要望をヒアリングした上で、現地法人と連携して商談先候補を選定し、現地で4-5件の商談を実施できるよう調整する。
フォーバルはベトナムとインドネシアに子会社を展開し、ホーチミン、ハノイ、ジャカルタ、チカランに拠点を設置している。いずれも設立から15年以上にわたり事業を展開し、政府機関や地方自治体、現地日本政府機関、経営者団体などとのネットワークを構築してきた実績を持つ。
こうしたネットワークを活用して商談先企業の調査・選定を行うほか、商談後も見込み案件や今後の事業展開に関するコンサルティングを実施し、海外ビジネスの定着まで継続的に支援する。《KT》
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