*10:09JST システム ディ---UCCコーヒー博物館に「Smart Hello チケット」を導入

システム ディ＜3804＞は8日、UCCジャパン（本社：神戸市）が運営するUCCコーヒー博物館にクラウド型チケット管理システム「Smart Hello チケット」が導入され、2026年7月1日より本格稼働したことを発表した。

近年、博物館や企業ミュージアム、体験型施設では、来館者数の変動に柔軟に対応しながら、チケット販売と入場管理を一体的に運用できるデジタル化ニーズが高まっている。UCCコーヒー博物館においても、2026年7月のリニューアルに伴い、Webによる事前販売の強化に加え、博物館入場チケットやイベント・体験プログラムを含めた販売運用の見直し、および施設運営に適した効率的な運用体制の構築が求められていた。

来館者の利便性向上と施設運営の効率化を両立できることに加え、施設特性に応じた柔軟な運用設計、同様の運営形態を持つ施設で培った導入実績・運用ノウハウ、機能とコストのバランスが評価され、「Smart Hello チケット」が採用された。

「Smart Hello チケット」は、チケット販売を行う集客施設向けのクラウド型チケット管理システムである。Webでの事前販売から、現地窓口・セルフ発券機による当日販売まで、施設の運用に応じたチケット販売を一元的に提供する。

同社は観光施設をはじめ、企業ミュージアムや体験型施設など幅広い集客施設において、チケット販売から入場管理までを支援するソリューションを提供している。今回の件を通じて、このような施設領域への展開をさらに推進するとともに、今後も来場者体験の向上と施設運営の効率化に貢献する。《KT》