*10:07JST システム ディ---サッポロビール博物館に「Smart Hello チケット」を導入

システム ディ＜3804＞は13日、サッポロビール＜2501＞が運営する「サッポロビール博物館」にクラウド型チケット管理システム「Smart Hello チケット」を導入し、2026年7月1日より本格稼働したと発表した。

サッポロビール博物館は、北海道札幌市に位置する日本で最も歴史のあるビール博物館であり、1876年の開拓使によるビール事業を起点としたサッポロビールの歴史や、日本のビール文化を体感できる施設である。

今回の導入では、Webによる事前チケット販売から、現地窓口・セルフ発券による当日販売、ゲート設備と連携した入場管理までを一元化した。これにより、来館前のチケット購入から入場までの流れを円滑化し、来場者の利便性向上と施設スタッフの業務負担軽減を実現している。

また、施設の特性に合わせ、居住地域に応じたチケット区分の表示や、アルコール飲料販売に伴う注意事項の表示など、実運用を踏まえた運用設計を行った。「Smart Hello チケット」は、チケット販売から入場管理までを一体的に提供するクラウド型システムであり、観光施設や企業ミュージアム、体験型施設など幅広い集客施設での活用を進めている。《KT》