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明豊エンタープライズ 2026年7月期連結業績予想を修正
記事提供元：フィスコ
*10:04JST 明豊エンタープライズ---2026年7月期連結業績予想を修正
明豊エンタープライズ＜8927＞は10日、最近の業績動向を踏まえ、2025年9月11日に公表した2026年7月期(2025年8月1日-2026年7月31日)通期連結業績予想を修正すると発表した。
売上高は従来予想の376.00億円から366.00億円へ引き下げる一方、営業利益は38.00億円から46.00億円、経常利益は30.00億円から39.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益は20.00億円から25.00億円へそれぞれ引き上げた。1株当たり当期純利益も67.81円から82.17円へ上方修正している。
修正後の業績予想は、売上高が前回予想比2.7％減となる一方、営業利益は21.1％増、経常利益は30.0％増、親会社株主に帰属する当期純利益は25.0％増となる。
業績予想修正の要因として、主力の不動産開発事業において、新築一棟投資用賃貸マンションシリーズ「EL FARO」「LOS ARCOS」「MIJAS」の販売案件が、当初想定を上回る利益率と利益額を確保したことを挙げた。この結果、各段階利益が期初予想を上回る見込みとなった。《KT》
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