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個別銘柄戦略: 三光合成や明光ネットに注目
*09:13JST 個別銘柄戦略: 三光合成や明光ネットに注目
昨日14日の米株式市場でNYダウは9.63ドル高の52,508.27ドル、ナスダック総合指数は233.83pt高の26,107.01pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比385円高の68,185円。為替は1ドル＝162.10-20円。今日の東京市場では、26年5月期営業利益が25.4％増と従来予想の7.8％増を上回った三光合成＜7888＞、営業利益が前期4.2％増・今期13.5％増予想で記念配当実施も発表したイージェイHD＜2153＞、第1四半期営業利益が65.8％増となったTSIHD＜3608＞、第1四半期営業利益は35.9％増となった松屋＜8237＞、第1四半期営業利益が8.9％増となったイズミ＜8273＞、株主優待制度の変更と拡充を発表した明光ネット＜4668＞、東証スタンダードでは、26年5月期営業利益が前期比2.4倍と従来予想の2.2倍を上回ったERIHD＜6083＞、26年5月期営業利益が前期比3.0倍と従来予想の2.8倍を上回ったギークリー＜505A＞などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が0.4％減となったPRTIMES＜3922＞、第1四半期営業利益が32.6％減となったメディアドゥ＜3678＞、通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が18.1％にとどまったIDOM＜7599＞、東証スタンダードでは、営業利益が前期71.9％増だが今期26.0％減予想と発表した室町ケミカル＜4885＞、営業利益が前期22.9％増だが今期1.5％減予想と発表した東海ソフト＜4430＞、営業利益が前期34.9％増だが今期7.1％減予想と発表した中北製作所＜6496＞、通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が10.7％にとどまったNo.1＜3562＞、26年11月期業績予想を下方修正したフィルカンパニー＜3267＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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