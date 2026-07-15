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前日に動いた銘柄 part2ぷらっとホーム、アピリッツ、ワンプラなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2ぷらっとホーム、アピリッツ、ワンプラなど
銘柄名<コード>14日終値⇒前日比
芝浦メカトロニクス＜6590＞ 5420 -210
半導体株安の地合いに押される。
パナHD＜6752＞ 4173 -246
ハイテク株安で利食い売りも集まる。
三井金属＜5706＞ 34390 -890
AI関連の一角として売り対象に。
DMG森精機＜6141＞ 3538 -101
安川電機ショックが設備投資関連に幅広く波及も。
日本マイクロニクス＜6871＞ 16530 -20
半導体株安で戻り売りが優勢。
SMC＜6273＞ 72660 -1160
安川電機ショックの流れが波及も。
アマダ＜6113＞ 2866 -80.5
FA関連の一角として売りが波及。
ミスミグループ本社＜9962＞ 3783 -89
FA関連銘柄も軟調なもの目立つ。
古河電気工業＜5801＞ 3520 -69
フジクラ同様にAI関連株安に押される。
太陽誘電＜6976＞ 11855 -45
AI・半導体株安で引き続き売り優勢。
イビデン＜4062＞ 17980 -710
半導体株引き続き上値重く。
サインポスト＜3996＞ 248 +50
先週末発表の上方修正を引き続き材料視。
ぷらっとホーム＜6836＞ 924 +150
折に触れて値幅取りの対象となりやすく。
アピリッツ＜4174＞ 925 +150
公式ゲームプロジェクト開始の発表を引き続き材料視。
シリコンスタジオ＜3907＞ 755 -150
赤字決算への下方修正や無配転落を嫌気。
ワンプラ＜4199＞ 1053 +150
サンリオ＜8136＞と新作ゲームを共同開発。
エコモット＜3987＞ 592 +8
株主優待制度を拡充。上値は重い、
データHR＜3628＞ 571 -12
13日人気化したが長い上ひげとなり手仕舞い売り誘う。
NPC＜6255＞ 673 +19
第3四半期累計の営業利益が94.1％減で13日売られ押し目買い誘う。
TORICO<7138> 141 -6
13日に75日線上値を阻まれ先高期待萎む。
monoAI<5240> 206 -24
13日まで2日連続ストップ高の買い人気継続。
アクセルM<3624> 72 -5
200日線が上値抵抗線として作用。
ステムリム<4599> 303 +3
カナダで特許登録。
セイワHD<523A> 1475 -138
5日線が上値を抑える形。
シイエヌエス<4076> 1889 +81
営業利益が前期23.4％増・今期40.9％増予想。《CS》
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