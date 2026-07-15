*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2ぷらっとホーム、アピリッツ、ワンプラなど

銘柄名<コード>14日終値⇒前日比

芝浦メカトロニクス＜6590＞ 5420 -210

半導体株安の地合いに押される。

パナHD＜6752＞ 4173 -246

ハイテク株安で利食い売りも集まる。

三井金属＜5706＞ 34390 -890

AI関連の一角として売り対象に。

DMG森精機＜6141＞ 3538 -101

安川電機ショックが設備投資関連に幅広く波及も。

日本マイクロニクス＜6871＞ 16530 -20

半導体株安で戻り売りが優勢。

SMC＜6273＞ 72660 -1160

安川電機ショックの流れが波及も。

アマダ＜6113＞ 2866 -80.5

FA関連の一角として売りが波及。

ミスミグループ本社＜9962＞ 3783 -89

FA関連銘柄も軟調なもの目立つ。

古河電気工業＜5801＞ 3520 -69

フジクラ同様にAI関連株安に押される。

太陽誘電＜6976＞ 11855 -45

AI・半導体株安で引き続き売り優勢。

イビデン＜4062＞ 17980 -710

半導体株引き続き上値重く。

サインポスト＜3996＞ 248 +50

先週末発表の上方修正を引き続き材料視。

ぷらっとホーム＜6836＞ 924 +150

折に触れて値幅取りの対象となりやすく。

アピリッツ＜4174＞ 925 +150

公式ゲームプロジェクト開始の発表を引き続き材料視。

シリコンスタジオ＜3907＞ 755 -150

赤字決算への下方修正や無配転落を嫌気。

ワンプラ＜4199＞ 1053 +150

サンリオ＜8136＞と新作ゲームを共同開発。

エコモット＜3987＞ 592 +8

株主優待制度を拡充。上値は重い、

データHR＜3628＞ 571 -12

13日人気化したが長い上ひげとなり手仕舞い売り誘う。

NPC＜6255＞ 673 +19

第3四半期累計の営業利益が94.1％減で13日売られ押し目買い誘う。

TORICO<7138> 141 -6

13日に75日線上値を阻まれ先高期待萎む。

monoAI<5240> 206 -24

13日まで2日連続ストップ高の買い人気継続。

アクセルM<3624> 72 -5

200日線が上値抵抗線として作用。

ステムリム<4599> 303 +3

カナダで特許登録。

セイワHD<523A> 1475 -138

5日線が上値を抑える形。

シイエヌエス<4076> 1889 +81

営業利益が前期23.4％増・今期40.9％増予想。《CS》