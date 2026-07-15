*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 Sansan、カーブスHD、ありがとうSなど

銘柄名<コード>14日終値⇒前日比

ヴィッツ＜4440＞ 1187 +56

26年8月期業績予想を上方修正。

モリト＜9837＞ 1850 +83

上期営業利益31.2％増。自社株買い・利益配分方針・中期経営計画も発表。

松竹＜9601＞ 11240 +420

第1四半期営業利益58.5％増。

ありがとうS＜3177＞ 4090 +510

第1四半期営業利益95.4％増。

ミクロン精密＜6159＞ 1815 -115

第3四半期累計の営業利益93.3％減。

オキサイド＜6521＞ 3830 -355

通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率は21.3％にとどまる。

カーブスHD＜7085＞ 986 +76

第3四半期の営業増益率は拡大へ。

Sansan＜4443＞ 1850 +155

連続大幅増益見通しを受けて買い安心感。

さくらインターネット＜3778＞ 2973 +139

野村證券では投資判断を格上げ。

オリエンタルランド＜4661＞ 2745 +95

チケット上限価格の引き上げが伝わる。

ラウンドワン＜4680＞ 1320 +64.5

エンタメ関連の一角が強い動きに。

フューチャー＜4722＞ 2053 +113

「AI駆動開発」本格展開発表から上値追い続く。

資生堂＜4911＞ 2943 +143

ディフェンシブへの資金シフトも強まる状況か。

ブックオフGHD＜9278＞ 2206 +118

前期上振れ着地や連続増益見通しを好感。

サンリオ＜8136＞ 1200 +39

ワンダープラネットと新作ゲーム共同開発へ。

日清紡HD＜3105＞ 2275.5 +125

古野電気の好決算が刺激にも。

電通グループ＜4324＞ 3443 +87

特に材料ないが資金シフトの流れ強まるか。

サカタのタネ＜1377＞ 4440 +55

堅調決算や株主還元策を好感へ。

リクルートHD＜6098＞ 12660 +310

AI・半導体関連からの資金シフトも。

クリレスHD＜3387＞ 780 +10

ドトール日レスの第1四半期大幅増益決算が刺激。

安川電機<6506> 5436 -536

引き続き第1四半期の2ケタ減益決算を嫌気。

KOKUSAI ELECTRIC<6525> 10355 -265

サムスン電子の株価伸び悩みなどマイナス視。

武蔵精密工業<7220> 3365 -225

AI関連株の軟調推移が続く。

ローツェ<6323> 4492 -192

13日は半導体関連の中でも底堅い動きだったが。

マネーフォワード<3994> 4830 -241

3-5月期の営業赤字をマイナス視。

フジクラ<5803> 4800 -207

AI関連の中心銘柄として売りが続く。

滋賀銀行<8366> 2784 -83

銀行株買いにも一巡感で利食い売り圧力強まる。

日本電波工業<6779> 3145 -55

AI株安で下落トレンドが続く。《CS》