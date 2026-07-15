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前日に動いた銘柄 part1 Sansan、カーブスHD、ありがとうSなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 Sansan、カーブスHD、ありがとうSなど
銘柄名<コード>14日終値⇒前日比
ヴィッツ＜4440＞ 1187 +56
26年8月期業績予想を上方修正。
モリト＜9837＞ 1850 +83
上期営業利益31.2％増。自社株買い・利益配分方針・中期経営計画も発表。
松竹＜9601＞ 11240 +420
第1四半期営業利益58.5％増。
ありがとうS＜3177＞ 4090 +510
第1四半期営業利益95.4％増。
ミクロン精密＜6159＞ 1815 -115
第3四半期累計の営業利益93.3％減。
オキサイド＜6521＞ 3830 -355
通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率は21.3％にとどまる。
カーブスHD＜7085＞ 986 +76
第3四半期の営業増益率は拡大へ。
Sansan＜4443＞ 1850 +155
連続大幅増益見通しを受けて買い安心感。
さくらインターネット＜3778＞ 2973 +139
野村證券では投資判断を格上げ。
オリエンタルランド＜4661＞ 2745 +95
チケット上限価格の引き上げが伝わる。
ラウンドワン＜4680＞ 1320 +64.5
エンタメ関連の一角が強い動きに。
フューチャー＜4722＞ 2053 +113
「AI駆動開発」本格展開発表から上値追い続く。
資生堂＜4911＞ 2943 +143
ディフェンシブへの資金シフトも強まる状況か。
ブックオフGHD＜9278＞ 2206 +118
前期上振れ着地や連続増益見通しを好感。
サンリオ＜8136＞ 1200 +39
ワンダープラネットと新作ゲーム共同開発へ。
日清紡HD＜3105＞ 2275.5 +125
古野電気の好決算が刺激にも。
電通グループ＜4324＞ 3443 +87
特に材料ないが資金シフトの流れ強まるか。
サカタのタネ＜1377＞ 4440 +55
堅調決算や株主還元策を好感へ。
リクルートHD＜6098＞ 12660 +310
AI・半導体関連からの資金シフトも。
クリレスHD＜3387＞ 780 +10
ドトール日レスの第1四半期大幅増益決算が刺激。
安川電機<6506> 5436 -536
引き続き第1四半期の2ケタ減益決算を嫌気。
KOKUSAI ELECTRIC<6525> 10355 -265
サムスン電子の株価伸び悩みなどマイナス視。
武蔵精密工業<7220> 3365 -225
AI関連株の軟調推移が続く。
ローツェ<6323> 4492 -192
13日は半導体関連の中でも底堅い動きだったが。
マネーフォワード<3994> 4830 -241
3-5月期の営業赤字をマイナス視。
フジクラ<5803> 4800 -207
AI関連の中心銘柄として売りが続く。
滋賀銀行<8366> 2784 -83
銀行株買いにも一巡感で利食い売り圧力強まる。
日本電波工業<6779> 3145 -55
AI株安で下落トレンドが続く。《CS》
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