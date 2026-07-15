まぐまぐ、福証Q-Board上場承認、スタンダードとの重複上場へ、7月21日から

■福岡営業所を起点に九州・周辺地域で事業機会を創出

まぐまぐ<4059>(東証スタンダード)は7月14日、福岡証券取引所Q-Boardへの上場承認を受けたと発表した。上場予定日は7月21日。現在上場する東証スタンダード市場との重複上場となる。

同社はメールマガジンを中心としたコンテンツ配信プラットフォームを運営する。福岡市の営業所を起点に、地域メディアや自治体、地場企業、教育・観光・産業関連団体などと連携し、九州と中国、四国、沖縄で活動するクリエイターや専門家、情報発信企業の開拓を進める。

獲得したクリエイターには、有料メルマガへの移行やWebメディア、動画、音声、イベント、スクールなどを組み合わせた展開を支援する。地域発コンテンツの国内外への発信とストック型収益の強化を図るほか、重複上場を通じて九州での認知度・信用力向上、投資家との対話拡大、株主数の増加、株式流動性の向上につなげる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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