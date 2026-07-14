DRAM価格高騰前の今が買い？Copilot+ PCの注目セール、Acer Swift Go 16 AIが899ドル、Yoga Slim 7xが999ドルに

米Best Buyの「Black Friday in July」セールにおいて、今期注目のCopilot+ PCである「Acer Swift Go 16 AI」が899.99ドル（約14万5,800円）、「Lenovo Yoga Slim 7x」が999.99ドル（約16万2,000円）の特別価格で販売されている。DRAM価格の急激な高騰により、今後のノートPC価格は上昇すると予測されており、値上がり前の現行在庫を安く手に入れる好機となっている。ただし、両モデルの購入を検討するにあたっては、ハードウェアの仕様やメーカーの法的背景に関するいくつかの注意点を理解しておく必要がある。

■DRAM価格高騰の前に購入すべき理由

今回のセールが重要な意味を持つのは、単に割引率が高いからだけではない。現在店頭に並んでいるノートPCはすべて、DRAM価格が記録的な高値に達する前に締結されたメモリ調達契約に基づいて製造されている。

調査会社のGartnerは、2026年末までにDRAMのコストが前年比で130%急騰し、ノートPCの平均価格が17%上昇する可能性があると予測している。また、市場調査会社のTrendForceも、2026年第3四半期の最新見通しにおいて、高コストな代替部品が在庫に流入するにつれて、小売店でのノートPC価格が実際に上昇し始めていることを確認した。現在値引きされているマシンは、価格高騰前の契約下で価格設定された最後の世代であり、次の波で登場する製品は値上がりを避けられないとみられる。

■2026年の「Copilot+ PC」で何ができるのか

「Copilot+ PC」は、Windows 11におけるデバイス上でのAI処理（オンデバイスAI）を可能にするためのMicrosoftによるハードウェア認定規格だ。専用のNPU（ニューラル処理ユニット）による毎秒40兆回（TOPS）以上の処理能力、16GBのRAM、および256GB以上の高速ストレージが最低要件となっている。今回紹介する2機種はいずれもこの基準をクリアしており、AcerのIntel製NPUは最大50 TOPS、Yoga Slim 7xのHexagon NPUは基準の2倍となる80 TOPSに達する。

この性能がもたらす具体的なメリットは、特定のワークフローにおいて顕著だ。「リコール（Recall）」機能は、画面上のアクティビティを検索可能なログとして保存し、自然言語で問い合わせることができる。処理はすべてNPU上で行われ、クラウドへのアップロードは行われず、Windows Helloで保護されたローカル暗号化が施される。多数のブラウザタブやドキュメントを横断してリサーチを行うユーザーにとって、OSにこれまでなかった永続的なローカルメモリとして機能する。

「ライブ字幕（Live Captions）」は、講義や通話、チュートリアルなどのあらゆる音声をリアルタイムで文字起こしし、44の言語からオフラインで翻訳する。「スタジオ効果（Studio Effects）」は、Webカメラを使用するすべてのアプリケーションで、背景のぼかし、オートフレーミング、アイコンタクト補正、ノイズキャンセリングを処理する。「クリックして実行（Click to Do）」は、画面上の要素をShiftクリックするだけで、要約、翻訳、背景削除などのコンテキストに応じたAIアクションを1秒未満の応答速度で起動できる。

ただし、一般的なWeb閲覧やメール、文書作成などの基本作業がすでに快適に行えている環境であれば、Copilot+への移行を急ぐ必要はない。これらの機能は特定のワークフローで真価を発揮するものの、すべてのユーザーにとって必須というわけではない。また、主要な「Microsoft Copilot」チャットボットの利用には、Copilot+認定の有無にかかわらず、依然としてインターネット接続が必要である。

■Acer Swift Go 16 AI：Intel 18A、32GB RAM、そして2つの注意点

定価1,549ドルから899.99ドル（約14万5,800円）へと約650ドル値下げされた「Acer Swift Go 16 AI」は、今回の2機種の中でより大型で、スペックも充実している。この割引により、プレミアム機であったモデルが、ハードウェアの妥協なしに競争力のあるミドルレンジの価格帯で購入可能となっている。

プロセッサには、Intelの18Aプロセスノードで製造されたPanther Lake世代の「Core Ultra 7 355」を採用。これは、RibbonFETゲート・オール・アラウンド・トランジスタとPowerVia裏面電源供給技術をコンピュートタイルに組み合わせた、Intel初のモバイル向けチップだ。CPUタイルはIntel 18A、グラフィックスタイルはIntel 3、I/OタイルはTSMC N6という3チップレット設計を採用しており、各機能を最適なプロセスノードで動作させている。内蔵NPUは最大50 TOPSに達し、CPUに負荷をかけたりバッテリーを浪費したりすることなく、Windows 11のオンデバイスAI機能を快適に実行できる。

この価格帯で際立っているのが、32GBのLPDDR5x RAMだ。32GBの容量があれば、多数のブラウザタブ、Officeアプリ、ビデオ通話、クリエイティブソフトウェアを同時に処理しながら、バックグラウンドでAI機能を実行する十分な余裕が生まれる。これは、複数年にわたる長期使用において実際のパフォーマンスに影響を与える重要な要素だ。

アスペクト比16:10の16インチ2K OLED（有機EL）タッチスクリーンは、この価格帯で主流のIPS液晶パネルから大きく進化している。OLEDパネルはバックライトを必要とせず、ピクセル自体の発光を完全にオフにすることで、IPSパネルでは実現できない圧倒的なコントラスト比を実現する。ディスプレイは120Hzのリフレッシュレートとタッチ入力に対応し、筐体には2.8K IR Webカメラ、専用Copilotキー付きバックライトキーボード、スタイラス対応の大型トラックパッドを備える。

一方で、スペック表からは見えにくい2つの注意点がある。

1つ目は、Core Ultra 7 355の内蔵グラフィックスが4つのXe3コアしか搭載しておらず、Intel Arcブランドではなく「インテル グラフィックス（汎用）」と位置づけられている点だ。ArcクラスのGPUは、10〜12個のXe3コアを搭載する上位のPanther Lake SKU（X7およびX9シリーズ）に採用されている。一般的な事務作業やビデオ通話、軽いクリエイティブ作業には4コアで十分だが、カジュアルゲーム以上の3DゲームやGPUアクセラレーションを使用するレンダリング作業では力不足となる。同じ価格帯で「Intel Arc 140V」を搭載する「Acer Aspire」などのモデルと比較すると、グラフィックス性能は明らかに劣る。

2つ目は、ディスプレイのピーク輝度が250ニットに留まる点だ。屋内での使用には十分だが、直射日光下や明るい屋外環境では視認性が不足する。屋外や窓際での作業が多いユーザーは、この制限を考慮する必要がある。

■Lenovo Yoga Slim 7x：ARM、80 TOPS、そして中国国家情報法の影響

定価1,200ドルから200ドル引きの999.99ドル（約16万2,000円）となった「Lenovo Yoga Slim 7x」は、Acerとは異なるアプローチの製品だ。Acerが画面サイズとスペックの余裕を重視しているのに対し、Yoga Slim 7xは携帯性、極めて長いバッテリー駆動時間、そしてこの価格帯では稀なディスプレイ品質を追求した14インチの薄型軽量モデルである。

プロセッサには、TSMCの3nm N3Pプロセスノードで製造されたQualcommの2026年向け「Snapdragon X2 Plus」を採用。第3世代のOryon CPUアーキテクチャ（10コア、最大4.0 GHz、34MBキャッシュ）を搭載している。Hexagon NPUは80 TOPSの処理能力を誇り、MicrosoftのCopilot+基準のちょうど2倍に達するため、上位のX2 Eliteでなくても、すべてのオンデバイスAI機能がフルスピードで動作する。

X2 Plusと上位のX2 Eliteは、最大9,523 MT/sの128ビットLPDDR5xメモリバスを共有している。両者の主な違いは、マルチスレッド負荷が持続した際のCPU性能だ（12コアのX2 Eliteは最大4.7 GHzに達する）。Windows CentralのCES 2026報道によると、QualcommはX2 Plusのシングルコア性能を初代Snapdragon X Plus比で最大35%向上させたとアピールしている。文書作成、ビデオ通話、ブラウザベースのアプリ、軽い写真編集などの一般的な作業では、PlusとEliteの性能差を体感することはほとんどないだろう。ただし、長時間の動画書き出しやコンパイル、レンダリング作業では、Eliteの追加コアが影響してくる。

この価格帯のウルトラブックにOLEDが搭載されている背景には、Samsung DisplayとLG Displayが中小型OLEDの生産規模を大幅に拡大し、パネルコストが下がったという供給側の要因がある。14インチの2K OLEDタッチスクリーンは、映画館クラスのコントラストと色精度を提供し、IPS液晶と同等の価格で手に入る。本体重量は1.2kg未満で、Wi-Fi 7と3つのUSB-Cポートを搭載。独立したテストでは、1回の充電で約25時間のローカル動画再生が可能であることが一貫して示されている。

購入前に確認すべきARMの互換性については、2026年現在、Windows on ARMはChrome、Edge、Office、Teams、主要なクリエイティブツールなどがネイティブ動作するまでに成熟している。x86向けソフトウェアはQualcommのPrismバイナリ翻訳エミュレータを介して動作するが、約10〜15%のパフォーマンスオーバーヘッドが発生する。また、カーネルレベルのWindowsドライバに依存するアプリケーション（一部のオーディオ制作ツール、古いエンタープライズアプリ、仮想化シナリオなど）は、ARM向けに再コンパイルされていないと動作しない。互換性は「Works on WOA」カタログで確認できるため、特殊なソフトウェアを使用する場合は事前に確認が必要だ。

また、本モデルは16GBのLPDDR5x RAMを搭載しているが、オンボード（はんだ付け）のため後からのアップグレードはできない。一般的な用途には16GBで十分だが、複数の重いローカルAIモデルを同時に実行したり、多数のアプリを同時に立ち上げてマルチタスクを行ったりする場合、長期的な使用において制限を感じる可能性がある。

■中国の国家情報法が意味するもの

Lenovoは北京に本社を置く企業である。中国の法律に基づき、同社が製造する製品には、販売地域やサーバーの所在地にかかわらず、中国政府に対する法的義務が伴う。

中国の「国家情報法（2017年）」第7条は、すべての組織および市民に対し、「法に従って国家情報活動を支持し、これに協力し、これと協調すること」を義務付けている。また、「データセキュリティ法（2021年）」は、政府の求めに応じてデータを提出することを企業に義務付けており、その際に対象ユーザーへ通知することは禁止されている。「サイバーセキュリティ法（2017年）」でも、ネットワーク運営者に対してユーザーデータの国内保存と政府へのアクセス提供を求めている。これらは憶測や理論上のリスクではなく、現行の法的義務であり、Lenovoのプライバシーポリシーや物理サーバーの場所に関係なく適用される。

Yoga Slim 7xにおいて、これらの法的要求の対象となり得るデータカテゴリには、デフォルトで有効になっている「Lenovo Vantage」が収集する利用状況テレメトリ、Lenovoのクラウドサービスに同期されたファイルやデータ、ネットワーク識別データ、Lenovo製ソフトウェアに関連付けられたアカウント情報などが含まれる。デバイス上のローカルデータ（外部に送信されないファイル）にソフトウェアを介して直接アクセスされることはないが、物理的なアクセス要求があった場合にはその限りではない。

なお、2026年版Yoga Slim 7x（Snapdragon X2 Plus搭載モデル）に対する独立したセキュリティ監査の実施は確認されていない。

ユーザーが取れる現実的な対策としては、設定でLenovo Vantageのテレメトリ送信を無効にする、Lenovo IDではなくローカルのWindowsアカウントを使用する、機密データをLenovoのクラウドサービスに同期しない、機密性の高い通信にはVPNを使用する、といった方法が挙げられる。ただし、これらの対策を行っても、Lenovoが負う構造的な法的義務を完全に排除することはできない。米国政府は現在、Lenovo製の消費者向けノートPCを禁止してはいないが（制限は通信機器が対象）、企業や政府機関のIT部門は独自のセキュリティポリシーを適用する必要がある。

■どちらを選ぶべきか：x86かARMか、大画面か軽量か

互換性の懸念がないx86ソフトウェア環境が必要な場合、将来を見据えて32GBのRAMを確保したい場合、あるいはAdobe Creative CloudなどIntel向けに最適化されたソフトウェアを常用する場合は「Acer Swift Go 16 AI」が適している。定価から約650ドル引きという価格は、2026年のCopilot+対応ハードウェアとしては非常に競争力が高い。ただし、4コアのXe3 GPUと250ニットの輝度制限はあらかじめ理解しておく必要がある。

一方で、携帯性とバッテリー駆動時間を最優先し、使用するソフトウェアがARMにネイティブ対応している場合は「Lenovo Yoga Slim 7x」が優れた選択肢となる。購入前にARMの互換性リストを確認し、機密データを扱う場合は中国のデータ共有義務に関するリスクを認識しておく必要がある。999.99ドルという価格で、高品質なOLEDディスプレイと80 TOPSのNPUを手に入れられるのは、他社の上位機種と比較しても非常に魅力的だ。

DRAM価格の高騰を考慮すると、どちらのモデルも「今が買い時」と言える。現在セール対象となっている在庫は、部品価格が高騰する前の契約で製造されたものだ。Dell、HP、Lenovoは2026年後半の在庫について15〜20%の値上げを示唆しており、今年11月のブラックフライデーでの割引は、現在よりも高い基準価格に対して適用されることになる。2025年のメモリ価格が反映された2026年モデルのCopilot+ノートPCを安く手に入れるチャンスは、残り少なくなっている。

■注目ポイントQ&A

●Intel Core Ultra 7 355の「インテル グラフィックス」は、Intel Arcと何が違うのですか？

Core Ultra 7 355に搭載されているのは、4つのXe3コアを持つ汎用グラフィックス（Intel Graphics）であり、上位のPanther Lake SKUに搭載されている10〜12コアの「Intel Arc」ブランドのGPUよりも性能が劣ります。一般的な事務作業やビデオ通話、軽いカジュアルゲームには十分ですが、本格的な3DゲームやGPUアクセラレーションを使用する動画編集などではパフォーマンスの限界に達します。

●Snapdragon X2 PlusはすべてのWindowsアプリを動かせますか？

主要なアプリ（Chrome、Edge、Office、Teams、Zoom、一部のAdobe製品など）はARMにネイティブ対応しており、フルスピードで動作します。x86向けアプリもエミュレータ（Prism）を介して動作しますが、10〜15%の性能低下が発生します。ただし、カーネルレベルのドライバを必要とする特殊な音楽制作ツールや仮想化ソフト、古い企業向けシステムなどは動作しない可能性があるため、購入前に「Works on WOA」カタログで互換性を確認することをお勧めします。

●秋のセールを待つよりも、今購入した方がお得なのはなぜですか？

現在値引きされているノートPCは、DRAM（メモリ）価格が高騰する前の契約で製造された在庫だからです。Gartnerは2026年末までにDRAMコストが前年比130%上昇すると予測しており、メーカー各社はすでに15〜20%の値上げを示唆しています。秋のブラックフライデーの割引は、値上げ後の高い定価に対して適用されるため、結果的に今購入するよりも実質的な支払額が高くなる可能性があります。

●Lenovo製PCにおける中国の国家情報法のリスクに対して、どのような対策が取れますか？

完全にリスクを排除することはできませんが、設定で「Lenovo Vantage」のテレメトリ（利用状況データ送信）を無効にする、Lenovo IDではなくローカルのWindowsアカウントを使用する、Lenovoのクラウドサービスに機密データを同期しない、VPNを利用する、といった対策でデータ露出を最小限に抑えることができます。ただし、機密性の高い政府・企業データを扱う環境では、ハードウェアの仕様に関わらず導入を避けるべき要因となります。

元記事: Acer Swift Go 16 AI at $899 and Yoga Slim 7x at $999: Best Copilot+ Deals Before DRAM Prices Jump