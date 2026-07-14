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東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ
*16:04JST 東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ
鉱業が上昇率トップ。そのほか海運業、化学工業、サービス業、鉄鋼なども上昇。一方、非鉄金属が下落率トップ。そのほか機械、ガラス・土石製品も下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 鉱業 ／ 1,031.15 ／ 3.97
2. 海運業 ／ 2,043.99 ／ 3.54
3. 化学工業 ／ 3,267.58 ／ 1.96
4. サービス業 ／ 3,861.78 ／ 1.84
5. 鉄鋼 ／ 746.35 ／ 1.80
6. 電力・ガス業 ／ 667.26 ／ 1.77
7. 情報・通信業 ／ 8,165.25 ／ 1.75
8. ゴム製品 ／ 5,859.54 ／ 1.74
9. 金属製品 ／ 2,320.45 ／ 1.71
10. 保険業 ／ 3,933.31 ／ 1.54
11. 不動産業 ／ 2,594.69 ／ 1.50
12. パルプ・紙 ／ 653.78 ／ 1.34
13. 卸売業 ／ 5,577.48 ／ 1.32
14. 石油・石炭製品 ／ 2,706.23 ／ 1.10
15. 陸運業 ／ 2,291.35 ／ 1.04
16. 銀行業 ／ 744.74 ／ 0.97
17. 証券業 ／ 945.01 ／ 0.92
18. 繊維業 ／ 939.11 ／ 0.80
19. 輸送用機器 ／ 4,593.04 ／ 0.79
20. その他金融業 ／ 1,605.31 ／ 0.75
21. 水産・農林業 ／ 749.15 ／ 0.74
22. 空運業 ／ 242.28 ／ 0.70
23. 食料品 ／ 2,825.72 ／ 0.58
24. 精密機器 ／ 14,187.79 ／ 0.54
25. 医薬品 ／ 3,856.28 ／ 0.43
26. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,889.54 ／ 0.33
27. 建設業 ／ 2,676.11 ／ 0.29
28. 小売業 ／ 2,362.59 ／ 0.25
29. 電気機器 ／ 8,648.97 ／ 0.18
30. その他製品 ／ 5,843.12 ／ 0.02
31. ガラス・土石製品 ／ 2,526.11 ／ -0.07
32. 機械 ／ 5,001.91 ／ -0.17
33. 非鉄金属 ／ 5,647.4 ／ -1.31《CS》
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