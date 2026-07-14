*08:02JST 米国株式市場は反落、原油高やAI懸念が再燃

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（13日）

JUL13

Ｏ 69070（ドル建て）

Ｈ 69225

Ｌ 66815

Ｃ 67430 大証比-1820（イブニング比+55）

Vol 6229



JUL13

Ｏ 68940（円建て）

Ｈ 69200

Ｌ 66760

Ｃ 67375 大証比-1875（イブニング比+0）

Vol 28587

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（13日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル162.42円換算）で、アイシン精機＜7203＞、関西

電力＜9433＞、日本郵政＜6178＞などが上昇し、やや買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 14.30 0.00 2323 6

9

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 8.22 0.00 6675 4

3

8035 (TOELY) 住友商事 9.61 -0.08 1561 5.

5

6758 (SONY.N) TDK 19.77 -1.41 3211

8

9432 (NTTYY) KDDI 17.31 -0.01 2811 1.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.88 0.02 936 -17.

7

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.11 -0.31 4728 1

2

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.85 -0.62 6123 -24

1

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -4.06 5006 30

1

4063 (SHECY) 信越化学工業 22.59 -0.23 7338 -

2

8001 (ITOCY) 丸紅 30.25 -0.31 491 -437

1

8316 (SMFG.N) みずほFG 10.49 0.01 8519 10

2

8031 (MITSY) 東京エレク 218.25 -10.01 70896 -40

4

6098 (RCRUY) リクルートHD 15.00 0.00 12182 -16

8

4568 (DSNKY) 第一三共 16.75 -0.34 2721 29.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.30 0.00 2371 118.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.59 -0.10 941 -936.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 28.00 -0.20 1516 -

1

7267 (HMC.N) スズキ 50.16 -0.51 2037 7.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.76 -0.22 6094 -

7

6902 (DNZOY) ファナック 21.27 -0.93 6909 -4

8

4519 (CHGCY) 中外製薬 22.34 -0.56 7257 2

7

4661 (OLCLY) オリエンランド 16.32 0.18 2651

1

8411 (MFG.N) オリックス 39.48 -0.82 6412 2

1

6367 (DKILY) ダイキン工業 15.45 -0.17 25094 10

4

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.49 -0.07 5357 3

9

7741 (HOCPY) キヤノン 26.65 -0.43 4328 1

6

6503 (MIELY) 三菱電機 69.75 -2.89 5664 1

7

6981 (MRAAY) 日東電工 19.82 -0.03 3219 -

2

7751 (CAJPY) 任天堂 10.85 -0.13 7049 -5

7

6273 (SMCAY) SMC 22.72 -0.80 73804 -1

6

7182 (JPPTY) 日産自動車 3.81 -0.11 309 3.

9

6146 (DSCSY) ディスコ 43.50 -1.90 70653 -21

7

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.39 -1.11 2012 -

1

8053 (SSUMY) 三菱商事 27.41 -0.01 4452 1

2

6702 (FJTSY) 富士通 20.37 -0.26 3308

0

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.98 -0.08 3567 -1

2

6178 (JPPHY) 日本郵政 15.30 0.98 2485 15

2

8002 (MARUY) 三井物産 570.06 -0.33 4629 4

9

6723 (RNECY) ルネサス 13.71 -1.24 4454 -1

5

6954 (FANUY) 京セラ 22.31 -0.73 3624 -1

3

8725 (MSADY) 第一生命HD 22.73 -0.56 1846 1

8

8801 (MTSFY) 三菱地所 25.60 -0.46 4158 1

7

6301 (KMTUY) 小松製作所 39.67 -0.30 6443 4

0

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.95 -0.16 3557 -

9

6594 (NJDCY) 日本電産 4.00 -0.08 2599 -4

6

6857 (ATEYY) シスメックス 9.54 0.07 1549 -2.

5

4543 (TRUMY) テルモ 13.62 0.03 2212 -1.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 11.07 -0.03 1798 2

1

（時価総額上位50位、1ドル162.42円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（13日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 15.30 2485 152

6.52

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 5006 301

6.40

9433 (KDDIY) 関西電力 7.30 2371 118.5

5.26

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（13日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9104 (MSLOY) 川崎汽船 14.68 2384 -153 -

6.03

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.85 6123 -241 -

3.79



「米国株式市場概況」（13日）

ＮＹＤＯＷ

終値：52498.64 前日比：-138.37

始値：52676.53 高値：52846.51 安値：52351.12

年初来高値：53055.91 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：25873.18 前日比：-408.43

始値：26088.31 高値：26139.37 安値：25822.10

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7515.34 前日比：-60.05

始値：7547.53 高値：7565.37 安値：7506.41

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 5.108％ 米10年国債 4.624％

米国株式市場は反落。ダウ平均は138.37ドル安の52498.64ドル、ナスダックは408.4

3ポイント安の25873.18で取引を終了した。

対イラン和平の行方が不透明で、寄り付き後、まちまち。先週ナスダック市場に上

場した韓国の半導体メモリー、SKハイニックスの下落が同セクターの重しとなり、

相場の売り圧力となった。さらに、ホルムズ海峡でのイラン船舶航行封鎖を再開す

るトランプ大統領の宣言を受け原油価格が上昇、また、連邦準備制度理事会（FRB）

のウォラー理事が利上げの可能性に言及し金利の上昇もさらなる売り材料となり、

終日軟調に推移し、終了。セクター別ではエネルギーが上昇した一方、半導体・同

製造装置が下落した。

クレジットカード会社のアメリカン・エキスプレス（AXP）や携帯端末のアップル

（AAPL）、クラウドベースの商取引プラットフォームを提供するショッピファイ（S

HOP）はアナリストの投資判断引き上げでそれぞれ上昇。また、石油会社のエクソン

モービル（XOM）

やエネルギー会社のシェブロン（CVX）は原油高に連れ収益増期待にそれぞれ買われ

た。

消費者向け健康用品を扱うケンビュー（KVUE）は控訴裁判所が同社製品タイレノー

ルを巡る自閉症やADHD（注意欠如・多動症）との関連性を主張した民事訴訟を復活

させる判断を下したため下落。人工知能（AI）モバイルアプリのマーケティングを

支援するテクノロジー会社のアップラビン（APP）は「成長ペースが想定下振れる」

とのアナリストの分析を受け、警戒感が強まり、売られた。

FRBのウォラー理事はイベントで、基調的なインフレが広範な物価上昇圧力を示唆す

る場合、近いうちに利上げが必要となる可能性があると指摘した。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》