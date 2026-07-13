160年の熱放射の常識に挑戦　大阪公立大ら、熱の向きと記憶を制御する新デバイスを提案

大阪公立大学などの国際研究チームが、160年以上にわたり熱工学の鉄則とされてきた「キルヒホッフの法則」を打破する画期的な素子を開発した。この素子は、特定の方向からの熱（赤外線）の吸収と、その方向への放射の効率を意図的に異ならせる「非相反性」を実現している。さらに、電源を切ってもその制御状態を維持できる「不揮発性メモリ」のような特性を、実用的な角度で世界で初めて両立させたという。

■160年の鉄則「キルヒホッフの法則」を打破する新素子

160年以上にわたり、熱を発生または管理するあらゆる機器を設計するエンジニアは、重力のように確実なルールに従ってきた。それは「ある方向から赤外線を効率よく吸収する表面は、同じ方向へも効率よく赤外線を放射する」という法則だ。これは1860年にグスタフ・キルヒホッフが定式化したものであり、材料工学の世界はそれ以来、この前提に基づいて設計を行ってきた。

しかし、大阪公立大学大学院工学研究科の岡本晃一教授が率いる国際共同研究チームは、このルールを覆す素子を開発した。この研究成果は、学術誌「Laser & Photonics Reviews」に掲載された。開発された素子は、実用的な角度において、電源を切っても設定された構成を失うことなく、熱放射の挙動を再構成（スイッチング）できるという。

■3つの先進機能を1つの素子に統合

論文の筆頭著者の一人である村井俊介助教は、「私たちは熱放射の挙動をより『スマート』にした」と語る。研究チームが目指す長期的な目標は、電子回路が電流を制御するように、熱放射を制御するコンパクトな素子を実現することだという。

今回開発された素子は、これまで個別にしか実現されていなかった「指向性熱制御」「オンデマンド・スイッチング」「不揮発性の状態保持」という3つの機能を、実際の熱管理システムが動作する垂直に近い角度（近法線入射）において、単一の材料積層構造で統合することに成功した。

■キルヒホッフの法則の限界と、これまでの課題

キルヒホッフの熱放射法則は、同一の波長、方向、偏光において、表面の放射率と吸収率が等しくなければならないと定めている。これは、電磁信号が伝送線路を両方向に同一に伝わることを保証する数学的原理「ローレンツの相反定理」から直接導かれる対称性である。この対称性は、時間反転対称性を明示的に破らない限り、マクスウェル方程式に組み込まれた物理的な制約だ。

理論的には、外部磁場をかけるなどして時間反転対称性を破れば、熱力学第二法則に反することなく、ある方向からの放射を吸収しつつ、別の方向へ優先的に放射させることが可能であると2014年時点で指摘されていた。その後、実験的な実証も行われたが、2つの大きな課題があった。第一に、この非相反効果は垂直から60〜70度という極端に傾いた角度でしか現れず、実用的な展開が困難だったこと。第二に、デバイスの電源が切れた瞬間に設定された状態が消失してしまうことだった。

■2つの材料の相乗効果：InAsとGSTの組み合わせ

今回発表された論文「Reconfigurable Giant Nonreciprocity at Near-Normal Incidence via Phase-Change Magneto-Optical Metagratings（相変化磁気光学メタ格子による近法線入射での再構成可能な巨大非相反性）」は、これら2つの課題を同時に解決した。

この素子は、個別にはよく知られているが、実用的な角度での熱制御のために統合されたことのなかった2つの材料クラスを組み合わせている。

1つ目の要素は、ヒ化インジウム（InAs）の導波路層だ。これは外部磁場に対して特定の応答を示すIII-V族半導体である。磁場を波の伝搬方向に対して垂直に配向させる「フォークト配置」にすると、材料の光学応答テンソルに非対称な項が導入される。その結果、一方向に進む赤外線と逆方向に進む赤外線とで導波路層への結合の仕方が異なり、材料レベルでローレンツの相反定理が破れ、吸収と放射の挙動に方向による差が生じる。

2つ目の要素は、ゲルマニウム・アンチモン・テルル（GST）でできた回折格子だ。GSTは書き換え可能な光ディスクや光メモリ研究で広く使われている相変化材料である。短い熱パルスを加えることで、アモルファス（非晶質）状態と結晶状態を切り替えることができ、電源を供給し続けなくてもその状態を維持する。これら2つの状態は光学特性が大きく異なるため、GST層は準備状態に応じて入射光に対して全く異なる界面として機能する。

■実用的な「ほぼ垂直」の角度で動作する理由

これらの層をナノスケールで周期的に配置した「メタ格子（メタグラインティング）」構造が、磁場による時間反転対称性の破れを、実用的な角度領域へと変換する役割を果たす。通常の磁気光学層は、結合には有利だが実用には適さない斜めの角度で最も強く非相反効果を示す。研究チームは、格子の周期と形状を設計することで、ほぼ垂直に入射した光をInAs導波路内の導波モードに回折させ、磁気的な非対称性を、屋根の冷却パネルや人工衛星のセンサー、赤外線放射器などの実用デバイスが動作する角度領域へと変換した。

その結果、垂直からわずか3度という入射角において、穏やかな印加磁場の下で、約0.90という極めて高い非相反吸収コントラスト（|η| ≒ 0.90）が実証された。これほどのコントラストを得るには、従来は60度以上の角度が必要とされていた。

■電源不要で熱放射状態を「記憶」する熱メモリ

この素子の最も画期的な特徴は、GST層によって実現された「熱的挙動を電源なしで固定・保持できる」という点だ。

アモルファス状態のGSTでは、回折格子の光学特性が導波モード共鳴をサポートし、InAs磁気光学層と結合して非相反効果を有効にする。ここにレーザーや電流による短い熱パルスを加えるとGSTが結晶化し、屈折率が大きく変化して共鳴が消失する。さらに高温で急速に融解・急冷するパルスを加えることで、再びアモルファス状態に戻すことができる。どちらの状態でも、その構成を維持するために外部電力を必要としない。

これはフラッシュメモリが不揮発性であるのと同じ原理であり、情報は電気的な状態ではなく、物質の物理的な相状態として保存される。この素子において保存される「情報」とは、表面の熱放射方向（どちらの方向に優先的に放射し、どの方向から優先的に吸収するか）である。これにより、表面自体が持続的な状態として熱的挙動を記憶できるようになり、常に電力を供給し続ける必要がなくなった。

■想定される3つの応用分野

プログラマブルな熱放射技術の応用範囲は広く、研究チームは以下の3つのターゲット分野を挙げている。

1つ目は「建物の熱管理（スマートスキン）」だ。夏には熱を強く放出し、冬には優先的に熱を吸収するように構成し、それを短いスイッチングパルスだけで固定できる表面が実現すれば、現在の再構成不可能な受動的放射冷却コーティングに対して大きな進歩となる。待機電力がゼロであるという不揮発性の特徴が、ここで極めて重要な意味を持つ。

2つ目は「赤外線センシングおよびイメージング」だ。気象観測、暗視システム、環境観測衛星などで、表面の指向性放射プロファイルを精密に制御できれば、ノイズの低減や指向性の向上が可能になる。センサー自体の熱放射を信号経路から遠ざけることで、高感度赤外線システムにおける大きなノイズ源である自己放射を減らすことができる。

3つ目は「赤外線光メモリ」だ。これは最も将来的な応用であり、情報を電荷や光信号ではなく、熱放射状態として記憶する素子である。GSTベースの非相反放射体において熱状態として符号化された情報は、赤外線光によって読み書きされる不揮発性メモリ素子として機能する可能性があり、中赤外線領域で動作する新しい情報ストレージの基盤技術になり得る。

■実用化に向けた今後の課題

非相反熱フォトニクス分野は、2014年の理論確立、そして2023年の実験実証以来、急速に進展してきた。ヒューストン大学、カリフォルニア工科大学（Caltech）、スタンフォード大学などの研究グループが、磁場中の材料やウェイル半金属を用いて放射率と吸収率の間に強い差を生み出せることを示してきたが、近法線入射、能動的な再構成、そして不揮発性の状態保持を単一プラットフォームで両立させたのは今回の大阪公立大らの成果が初めてである。

ただし、今回のデバイスはあくまで原理実証段階（プルーフ・オブ・コンセプト）であり、すぐに製品化できるわけではない。メタ格子構造の作製には電子ビームリソグラフィなどのナノスケール微細加工技術が必要であり、これは研究環境では可能だが、まだ産業スケールでの製造には対応していない。また、非相反効果を切り替えるための外部磁場を小型化するために永久磁石やオンチップ磁気素子との統合が必要となるほか、GSTの相変化を制御するエネルギー管理も課題となる。

岡本教授が掲げる「電子回路素子のように熱放射を制御するコンパクトな独立型デバイス」という目標の実現には、商業化までに現実的には10年以上の開発期間が必要とみられる。しかし、今回の論文は、熱放射の指向性制御、オンデマンドスイッチング、そして不揮発性メモリを実用的な角度で同時に達成できる基盤プラットフォームを確立したという点で、これまでの常識を覆す極めて重要な一歩である。

■注目ポイントQ&A

●デバイスが熱状態を「記憶する」とはどういう意味ですか？

デバイスに搭載されたGST（ゲルマニウム・アンチモン・テルル）という相変化材料に短い熱パルスを加えることで、アモルファス（非晶質）と結晶という2つの安定した状態を切り替えることができます。それぞれの状態によって光学特性が変わり、熱を特定の方向に放出する性質（非相反性）のオン・オフが切り替わります。GSTは電源がなくてもその物理的構造を維持するため、フラッシュメモリがバッテリーなしでデータを保持するのと同じように、最後に設定された熱制御の状態を記憶し続けることができます。

●キルヒホッフの法則を破ることは、従来の熱管理と何が違うのですか？

従来の熱管理材料はすべてキルヒホッフの法則に従っており、同じ方向に対しては同じ効率で熱を吸収・放射します。この法則を破ることで、例えば「ある方向から来た熱は効率よく吸収するが、その方向には熱を逃がさず、別の方向に優先的に放射する」といった、従来の材料では形状やコーティングをどう工夫しても不可能だった熱の「一方向弁」のような制御が、可動部なしで実現可能になります。

●この研究はいつ頃実用化されますか？

今回発表されたデバイスは研究室レベルでの原理実証段階です。ナノメートル規模の微細加工技術や、切り替えのための磁場制御、相変化に必要なエネルギーの管理など、解決すべき技術的課題が多く残されています。研究を率いる岡本晃一教授は、電子部品のように手軽に熱を制御できるコンパクトな独立型デバイスを長期目標として掲げており、専門家の間では商業化までに10年以上の期間が必要であると予測されています。

元記事: Heat Radiation Controlled Like Memory: Osaka Team Breaks Kirchhoff’s Law