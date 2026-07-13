タムロン「12-20mm f/2.8 (Model A084)」が7月15日に発表か、ソニー・ニコン向け超広角ズームの噂

タムロンがソニーEマウントおよびニコンZマウントのフルサイズミラーレスカメラ向けに、超広角ズームレンズ「12-20mm f/2.8 Di III（Model A084）」を2026年7月15日（水）に発表すると報じられている。リークされた仕様が事実であれば、業界標準の14mmを下回る12mmからスタートする、市場で唯一のコンパクトな通しF2.8ズームレンズとなる。本記事では、正式発表を前に、リーク情報から判明したスペックや技術的背景、各マウントにおける意義を整理する。

■ソニー・ニコン向けに同時発表か、タムロンの戦略転換

Sony Alpha Rumors、Nikon Rumors、Imaging Resource、Mirrorless Rumorsなどの海外メディアが7月10日以降に報じたリーク資料によると、新レンズ「A084」は2026年7月15日に正式発表される見込みだ。さらに、ソニーEマウントとニコンZマウント向けに同時発売されると報じられている。

これはタムロンが2026年3月にDPReviewとのインタビューで、セクションマネージャーの永井啓氏が「複数マウントの同時立ち上げに移行しつつある」と語った戦略転換を裏付けるものとなる。特にニコンZマウントのユーザーにとっては、今回の同時展開はソニーユーザー以上に大きな意味を持つ可能性がある。

■ニコンZマウントに待望のサードパーティ製超広角F2.8ズーム

ニコンZマウントのユーザーにとって、A084の登場は極めて重要だ。これまでZマウントには、2,400ドル（約38万8,800円）の「NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S」より安価なF2.8超広角ズームの選択肢が存在しなかった。ソニーEマウント向けに約900ドル（約14万5,800円）で「14-24mm f/2.8 DG DN Art」を提供するシグマは、フルサイズZマウント用レンズを展開していない。タムロンの「16-30mm f/2.8 VXD G2」はZマウントでも利用可能だが、広角端は16mmからとなる。そのため、コンパクトな筐体で12mm F2.8を求めるニコンZユーザーには選択肢がなかった。

Mirrorless Rumorsが報じたリーク価格は「1,500ドル（約24万3,000円）を少し上回る程度」とされている。この価格はタムロンから正式発表されたものではなく、変動する可能性があるが、もし正確であれば、ニコン純正レンズの約6割の価格でこの焦点距離を手に入れられることになる。

ただし、ニコンZユーザーには実用上の注意点もある。ニコンは2025年7月、サードパーティ製レンズを装着した状態でのカメラのファームウェアアップデートを控えるよう警告する告知を出しており、Z 8のファームウェア v3.00においてタムロン製レンズとの初期の互換性問題が報告されていた。タムロンのVXDレンズはZ 9やZ 6IIIで安定して動作していると報告されているが、Z 8ユーザーは購入前に最新ファームウェアでの互換性を確認すべきだろう。

一方、ソニーEマウントユーザーにとっては状況が異なる。すでにシグマの「14-24mm f/2.8 DG DN Art」が約900ドル（約14万5,800円）で販売されており、高い評価を得ている。A084の予想価格よりも大幅に安価なため、ソニーEマウントでA084を選ぶ理由は、12mmという超広角端（対角画角121度58分）、広角端で0.18m（7.1インチ）まで寄れる近接撮影能力、そしてソニー純正の「FE 12-24mm f/2.8 GM」に対する軽量さという点に絞られる。

■12mm F2.8を実現する光学設計の挑戦

35mmフルサイズセンサーにおいて、12mmという超広角でF2.8の明るさを維持しつつ十分な描写性能を確保することは、極めて困難な光学設計課題だ。特に問題となるのが「サジタルコマフレア（サジタルコマ収差）」である。これは画面周辺部の点光源（星景写真における星など）が、鳥が羽を広げたような歪んだ形状ににじむ現象で、画角が広がるほど顕著になる。14mmであれば、3〜4枚の非球面レンズを用いることで実用レベルに収差を抑えられるが、対角画角が約122度に達する12mmでは、光線が前玉に極端な角度で入射するため、通常のガラスモールド非球面レンズだけでは補正しきれなくなる。

リークされた資料によると、タムロンはこの課題に対し、12群17枚の光学設計を採用。その中心に1枚の「XGM（大口径ガラスモールド両面非球面）レンズ」を配置し、3枚の「GM（ガラスモールド非球面）レンズ」や色収差・像面湾曲を補正する特殊低分散ガラスでサポートしているという。

XGMとGMの違いは製造精度にある。タムロンは青森県浪岡工場でこれらの非球面レンズを精密な金型と独自の温度・圧力プロセスを用いて製造している。XGMは、このプロセスのなかでも最も高い精度と厳しい製造公差が要求される技術であり、通常のGMレンズでは対応できない高度な収差補正が必要な場合にのみ投入される。A084にXGMが採用されている事実は、このレンズが12mm F2.8というスペックの限界に挑んでいることを示唆している。

タムロンは資料内で、A084のコマ収差補正について「中心から最周辺部まで高いシャープネスを保証する」と説明している。ただし、これはマーケティング上の主張であり、実際の性能は独立したレビューやラボテストによる検証を待つ必要がある。星景写真家は、これまでも同様の謳い文句が周辺部で期待外れに終わる例を目にしてきたため、実際の星野撮影結果を確認するまでは慎重に見極めるべきだ。

また、12mmという前玉の形状から、レンズ前面は凸状に突き出ており、円形フィルターの装着は物理的に不可能である。A084は、ソニーの「FE 12-24mm f/2.8 GM」やシグマの「14-24mm f/2.8 Art」と同様に、薄いゼラチンや樹脂フィルターを装着できるリアフィルターホルダーを搭載している。普段から円形偏光（PL）フィルターや可変NDフィルターを使用している撮影者は、リアマウント用のフィルターシステムへ移行する必要がある。

■星景写真におけるF2.8の妥当性

リーク資料では、A084は主に星景写真向けレンズとして位置づけられている。12mmという焦点距離は、天の川のアーチ全体を1枚に収めるような広大な構図において、14mmよりも明確なアドバンテージを持つ。しかし、星景写真家にとってはF2.8という明るさが十分かどうかも議論の対象となる。

「Milky Way Photographer of the Year 2026」の受賞作分析において、最も多く使用された単焦点レンズは「Viltrox 16mm f/1.8」だった。F1.8の明るさはF2.8の約2.4倍の光量を取り込めるため、ISO感度を下げ、シャッタースピードを速くすることで、よりノイズの少ないクリアな星空を撮影できる。海外のBackcountry Gallery Photography Forumsでも、「本格的に星景を撮るなら、より明るい単焦点レンズがある中でF2.8では物足りないかもしれない」という指摘がなされている。

一方で、A084のようなズームレンズの強みは、日中の風景や室内撮影にも柔軟に対応できる汎用性にある。12mmから20mmのズーム域は、広角端での天の川の撮影から、望遠端での前景を引き寄せた構図までカバーする。さらに、12mm時に0.18mまで寄れる近接撮影能力を活かせば、レンズの直前にある被写体を大きく写しつつ、背景に広大な星空を収めるという、現代のナイトスケープ写真で人気の表現が可能になる。

■VXDオートフォーカスの実力とデザイン仕様

A084は、タムロンの最新リニアモーターフォーカス機構「VXD（Voice-coil eXtreme-torque Drive）」を採用している。これは「16-30mm f/2.8 VXD G2」や「70-180mm f/2.8 VXD G2」など、同社のプレミアムズームレンズ群に搭載されているものと同じ技術だ。電磁式のボイスコイル駆動により、従来のRXDモーターよりも高速なピント合わせ、スムーズな動画追従、そしてフォーカスブリージングの抑制を実現している。

ソニーEマウントにおける独立レビューでは、このVXD技術は一貫して高く評価されている。Imaging Resourceは16-30mm G2に「2025 Editor's Choice」を授与し、優れたシャープネスと高速なAF、簡易防滴構造を評価した。また、compactshooter.comの分析では、VXDの追従性能は多くの被写体においてシグマのHLAモーターを上回るものの、極めて過酷なシナリオではソニー純正のAF性能には及ばないとされている。

ニコンZマウントにおける「28-75mm f/2.8 VXD G2」のテストでも、Lens-Rumors.comのフォーラムユーザーから「極めて信頼性が高く、低照度下でも軽快に動作する」と評されている。ただし、前述の通りニコンZマウントにおけるサードパーティ製レンズのファームウェア互換性については、ソニーEマウントよりも注意が必要だ。

筐体デザインには、タムロンが「Tone Profile Next」と呼ぶ新しいデザイン言語が採用され、現行の鏡筒スタイリングを進化させた外観になるという。リーク情報では、12枚羽根の円形絞り、一体型の花形フード、ロック機構付きのフロントレンズキャップの搭載が確認されている。

なお、A084にはレンズ内手ブレ補正（VC）は搭載されていない。これは16-30mm VXD G2と同様の設計判断であり、ソニーおよびニコンのフルサイズミラーレスカメラが強力なボディ内手ブレ補正（IBIS）を備えているためだ。20mm以下の超広角域ではレンズ内補正の必要性が低く、非搭載にすることで軽量化とコスト削減を優先している。

物理サイズはマウントによってわずかに異なり、ソニーEマウント用が全長119.3mm・質量570g、ニコンZマウント用が全長121.3mm・質量585g、最大径は共通して90mmとなる。ソニー純正の「FE 12-24mm f/2.8 GM」（全長124mm、質量847g）と比較すると、タムロンは大幅に短く、約277g（缶飲料1本分に相当）も軽い。

■7月15日の正式発表まで未確定の要素

2026年7月12日現在、タムロンからの公式発表は行われていない。本記事の情報はすべて7月10日以降にリークされたプレス資料に基づいており、7月15日（水）の正式発表までは以下の点について不確実性が残る。

第一に、実際の販売価格は未確定である。Mirrorless Rumorsが報じた「1,500ドル（約24万3,000円）強」という価格は予測値であり、タムロンが2025年の財務報告書で逆風として言及していた米国の関税環境などを考慮すると、実際の価格設定は異なる可能性がある。

第二に、出荷開始時期や予約開始日についての情報はリーク資料に含まれていない。

第三に、ニコンZマウント用がソニーEマウント用と完全に同時に出荷されるか、あるいは遅れてのリリースになるかも未確認である。タムロンは同時立ち上げを方針としているが、生産状況によってマウントごとに時期がずれる可能性は排除できない。

■注目ポイントQ&A

●タムロン 12-20mm f/2.8のサジタルコマフレア補正は星景撮影に十分ですか？

リークされた資料では、XGMおよびGM非球面レンズの採用によりサジタルコマフレアを良好に補正していると説明されています。しかし、これはメーカー側の主張であり、実際の性能は正式発表後に独立したレビュワーによる実写テスト（星野撮影など）が行われるまで確認できません。12mmという焦点距離は非常に光学設計が難しいため、実際の検証結果を待つことをおすすめします。

●ソニーEマウントにおいて、シグマ 14-24mm f/2.8と比べてどちらが良いですか？

シグマの「14-24mm f/2.8 DG DN Art」は約900ドル（約14万5,800円）で販売されており、非常に高い描写力を持つことで知られています。タムロンのA084は予想価格がそれよりも600〜700ドル（約9万7,200円〜11万3,400円）高くなるとみられますが、広角端が12mmとさらに広く、画角の差（対角画角121度58分対約114度）は風景や星景撮影において大きな違いとなります。12mmの超広角が必要かどうかが選択の基準になります。

●このレンズに手ブレ補正機能は搭載されていますか？

いいえ、レンズ内手ブレ補正は搭載されていません。ソニーおよびニコンのフルサイズミラーレスカメラにはボディ内手ブレ補正（IBIS）が搭載されているため、12-20mmのような超広角域ではレンズ内補正がなくても実用上の影響はほとんどありません。非搭載にすることで、レンズ本体の軽量化と低価格化が図られています。

●なぜこのレンズには円形フィルターが使えないのですか？

12mmという超広角を実現するため、レンズの最前面（前玉）が外側に大きく膨らんだ凸状の形状をしています。この構造上、レンズの前にねじ込み式の円形フィルターを取り付けると周辺部の画角を遮ってしまうため、物理的に装着できません。そのため、レンズ後部にゼラチンなどのシートフィルターを装着できる「リアフィルターホルダー」が備えられています。

元記事: Ultra-Wide Zoom Gap Closes: Tamron A084 Brings 12mm f/2.8 to Sony and Nikon