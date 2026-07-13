Nvidiaを巡る「循環金融」の懸念：CoreWeaveの249億ドル債務が年金基金に及ぼすリスクとは

Nvidiaの市場価値が再び5兆ドルを突破する中、同社の急成長を支える「循環金融（サーキュラー・ファイナンシング）」の仕組みに注目が集まっている。米テックアナリストのベス・キンディグ氏らの分析によると、Nvidiaが資金を投じる新興クラウド企業（ネオクラウド）のCoreWeave社が抱える巨額の債務が、投資適格格付け（A3）を得たことで一般の年金基金や保険会社のポートフォリオに組み込まれ始めているという。本記事では、このGPU担保型債務の構造と、市場がはらむ潜在的なリスクについて解説する。

■GPU市場における「循環金融」の仕組み

テックアナリストのベス・キンディグ氏が指摘した「循環金融」の構造は非常に明快である。Nvidiaは、従来のハイパースケーラー（大手クラウド事業者）の供給不足を埋める「ネオクラウド」と呼ばれるGPU特化型クラウドプロバイダーに自己資本を投資している。その代表例がCoreWeaveとNebiusである。Nvidiaは2026年1月にCoreWeaveへ約20億ドル（約3240億円、1ドル=162円換算）の追加出資を行い、同年3月にはNebiusにも同様に20億ドルを出資したことが公式発表で明らかになっている。

さらに重要なのは、Nvidiaが単なる受動的な投資家ではない点だ。CoreWeaveとの合意に基づき、Nvidiaは2032年4月まで、CoreWeaveの売れ残った演算容量を買い取る契約上の義務（バックストップ契約、初期価値63億ドル＝約1兆206億円）を負っている。つまり、資金援助した事業が万が一破綻した場合、Nvidiaが「最後の顧客」となる仕組みだ。

この資金循環ループは次のように機能する。NvidiaがCoreWeaveにGPUを販売し、CoreWeaveはそのGPUをAI開発チームにレンタルする。そのレンタル料の一部はクラウド売上としてNvidiaに還元され、CoreWeaveが成長すればNvidiaが保有する株式の価値も上昇する。同一の資金がシステム内を何度も循環することで、Nvidiaは製造、金融、そして需要バックストップの各段階でマージンを獲得している。

ウェドブッシュ証券のアナリスト、マシュー・ブライソン氏は、Nvidiaの投資とインフラ構築は「循環投資のテーマに完全に合致している」としつつも、実行次第では「競争優位性（モート）」を築く可能性があると評価している。一方で、みずほ証券の半導体アナリスト、ジョーダン・クライン氏は「自社のGPU購入資金を自ら事前に融資しているように見える」と、より率直に懸念を示している。

■CoreWeaveの財務が示すループの深さ

構造的リスクを理解するには、ネオクラウド側の財務状況を見る必要がある。CoreWeaveの契約バックログ（受注残高）は994億ドル（約16兆1028億円）に達しているが、その財務内容は極めて対照的だ。

CoreWeaveの2026年第1四半期売上高は前年同期比112%増の20.8億ドル（約3370億円）に達した。しかし、77億ドル（約1兆2474億円）の設備投資に対し、営業キャッシュフローは29.8億ドル（約4828億円）にとどまり、同四半期だけでマイナス47.1億ドル（約7630億円）のフリーキャッシュフローを記録した。手元資金は1四半期で約30%減少し、総債務は30億ドル以上増加して約249億ドル（約4兆338億円）に達している。同社は2026年通期の設備投資を300億〜350億ドルと予想しているが、アナリストが予測する営業キャッシュフローは約86.8億ドルであり、170億ドル（約2兆7540億円）を超える資金不足分は、さらなる債務や増資で補う必要があるとみられている。

また、金利負担も重くのしかかっている。2026年第1四半期に支払った利息は5億3600万ドル（約868億円）に上り、これは売上高の25.8%、調整後EBITDAの46.3%に相当する。同社は第2四半期の利息費用を6億9000万ドルと予想しているほか、2026年後半には42億ドルの元本返済も控えている。

一方、アムステルダムに本社を置くNebius（2024年7月にロシアのYandexから完全離脱）は、現金93.7億ドルに対して債務84.5億ドルと比較的良好な状態にある。しかし、同社も2026年の設備投資目標の中央値を22.5億ドルとしており、年内に約20億ドルの支出を予定している。

■GPU担保型債務：誰が引き受け、誰が保有しているのか

CoreWeaveは2026年3月31日、85億ドル（約1兆3770億円）の遅延引き出し型タームローン（DDTL 4.0）を組成した。これは高性能AIインフラを担保とした債務として初めて、ムーディーズから「A3」、DBRSから「A（low）」という投資適格格付けを取得した歴史的な案件となった。

しかし、この債権が投資適格と評価された理由は、ハードウェアそのものの価値ではない。ハイエンドのNvidia製GPUは3年以内に再販価値の約半分を失うとされる。ムーディーズの「A3」格付けが反映しているのは、ハードウェアの耐久性ではなく、クレジットアナリストが「オフテイカー・プライマシー（購入者の信用力最優先）」と呼ぶ構造だ。この仕組みでは、GPUハードウェアとそこから得られる契約収入が「CoreWeave Compute Acquisition Co. VIII, LLC」という特別目的会社（SPV）に収められている。このSPVは、Meta社との142億ドル規模の演算契約（Meta自身の投資適格格付けに裏付けられたもの）を保有している。つまり、ムーディーズがA3を付与したのは、CoreWeaveではなくMetaの信用力を評価した結果である。

この構造が重要なのは、A3格付けを得たことで、投資適格債しか購入できない規制下にある保険会社や年金基金がこの債権を購入できるようになった点だ。2026年3月31日以前は、これらの機関投資家はCoreWeaveの債権を保有できなかったが、現在は保有が可能となっている。このDDTL 4.0は募集額を大幅に上回る需要を集め、ブラックストーン・クレジット＆インシュアランスがアンカー投資家となり、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）、モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、JPモルガンが共同アレンジャーを務めた。

フォーブスの財務アナリスト、ダラ＝アバシ・イタ氏によると、2023年8月時点でCoreWeaveが同様のGPUを担保に借り入れた際の金利は約15%だったが、2026年3月のDDTL 4.0の固定金利分では約5.9%まで低下した。この3年間で9ポイントもの金利圧縮が起きたことは、AIインフラが機関投資家にとって新たな資産クラスとして再分類されたことを示している。独立系アナリストのデーブ・フリーマン氏は、CoreWeaveを「GPUを発電所のように融資し、航空機のように担保化し、短期ローンのように機能する顧客の前払金でバックストップする、レバレッジ型インフラビークルだ」と表現している。

しかし、このシステムには早くも歪みが見え始めている。2026年5月に組成された31億ドルのDDTL 5.0（初の公募シンジケート版）では、ムーディーズの格付けは「Ba2」、フィッチは「BB+」に引き下げられた。担保となった契約が投資適格に満たない顧客2社とのものだったためで、カウンターパーティの質低下が金利上昇を招いた。これは、優良顧客との契約を担保として使い果たすにつれ、今後の債務調達コストが上昇することを示唆している。

■ハイパースケーラーの思惑と会計上のメリット

この循環構造は、ネオクラウドの主要顧客である大手クラウドプラットフォームにも及んでいる。マイクロソフトはネオクラウドとの契約に約600億ドル、Metaは最大622億ドル（2026年4月発表のCoreWeaveとの210億ドル契約、およびNebiusとの最大270億ドル契約を含む）をコミットしており、両社合わせて1220億ドル（約19兆7640億円）以上を投じている。

自社で巨大なインフラを持つメガテック企業が、なぜ多額の債務を抱えるネオクラウドに演算処理をアウトソーシングするのか。速度や稼働率の向上が主な理由とされるが、io-fundの分析は「会計上の動機」を指摘している。ハイパースケーラーがネオクラウドと契約する場合、その費用は貸借対照表（B/S）上の設備投資（capex）ではなく、複数年にわたる「営業費用（opex）」として処理される。これにより、例えばマイクロソフトは2026年に1900億ドルの設備投資を予定しつつも、ネオクラウドを利用することで、キャッシュフロー計算書上の設備投資額を抑えながら容量を拡大できる。

経済的な実態は同じだが、設備投資の負担は消えたわけではなく、CoreWeaveなどのネオクラウド側に移転されただけである。リスクはネオクラウドのB/Sに集中し、AAA格付けを持つマイクロソフトなどの決算書上では目立たない形で分散されている。

■Nvidiaは「2000年のCisco」の再来か？

AIバブルを懸念する声として、2000年のドットコムバブル崩壊時に暴落したCisco Systemsとの比較がよく用いられる。当時、Ciscoのインフラ金融部門は通信キャリアやスタートアップに数十億ドルの融資（ベンダーファイナンス）を行い、買い手に支払能力がない場合でも売上として計上していた。2000年までにCiscoの売上の約10%がこの融資によるものだった。その後、通信事業者の破綻に伴いCiscoの株価はピークから80%以上下落した。

しかし、当時と現在には大きな違いもある。Nvidiaの株価収益率（PER）は実績ベースで約44倍であり、2000年ピーク時のCiscoの472倍に比べればはるかに合理的だ。また、Nvidiaの売上（2026会計年度で2159.4億ドル）は、実際に利益を上げているMetaやマイクロソフトといった超巨大企業からの実需に基づいている。2000年の光ファイバー網が使われずに放置されたのに対し、現在のGPUは実際のワークロードを処理している。

むしろ、より適切な比較対象は「2008年の金融危機」かもしれない。2000年のCiscoのリスクは主に自社のB/Sや株式市場にとどまっていたが、2008年のサブプライムローン問題では、リスクが細分化され格付けされて安全なポートフォリオへと分散された。2026年現在の懸念は、A3格付けを得たGPU担保債権が、教師や消防士、退職者の年金ポートフォリオに組み込まれている点だ。これらの受益者は、Metaが2032年まで契約を履行するというムーディーズの評価が正しいことに自らの資産を委ねていることになる。

■懸念される「破綻のシナリオ」と今後のリスク要因

この循環システムが逆回転を始めた場合、いくつかのボトルネックが指摘されている。

第一に「資金調達コストの上昇」だ。CoreWeaveの主要債務の固定金利部分は米国債利回りに連動しているが、3年物国債利回りは2026年初頭の3.6%未満から4.2%近くまで上昇しており、今後の資金調達の重荷となる。

第二に「契約の質の低下」だ。前述のDDTL 5.0のように、非投資適格の顧客との契約を担保にするケースが増えれば、金利は上昇し、A3格付けの維持は難しくなる。

第三に「売上と設備投資のタイムラグ」だ。CoreWeaveやNebiusは、契約した電力容量（CoreWeaveは契約3.5GWに対し稼働1GW）を実際の稼働インフラに変換するのに時間とコストがかかる。その一方で、GPUのレンタル料金はすでにピーク時から50〜70%下落していると報じられている。

第四に「バックストップの現実化」だ。AI需要の伸び悩みや、Metaが2026年7月に発表した「Meta Compute」のように自社インフラへの回帰が進めば、Nvidiaは63億ドルの契約に基づき、売れ残ったGPU容量を自ら買い取る必要性に迫られ、キャッシュフローが圧迫される可能性がある。

さらに、CoreWeaveは2026年初頭にニュージャージー州の連邦地裁で証券詐欺の集団訴訟（Masaitis v. CoreWeave）を起こされており、データセンターの納期リスクを過小評価していた疑いが持たれている。CoreWeaveは2026年6月22日にNasdaq-100指数に採用されたため、QQQなどのインデックスファンド保有者は、意図せずして同社のリスクにさらされている状態だ。

■Nvidiaは過大評価されているのか？

市場は必ずしも悲観一色ではない。予想PERベースでNvidiaは約21.7倍とS&P 500と同水準で取引されており、これは投資家が同社の成長を市場平均並みと見なしていることを意味する。強気派は、同社の第2四半期の売上高見通し（約910億ドル）や、800億ドルの自社株買い枠、増配姿勢から、経営陣のキャッシュ創出力への自信を評価している。

しかし、今回の分析が明らかにしたのは、Nvidiaの5兆ドルの時価総額が、CoreWeaveの994億ドルのバックログ（その多くは大手テック企業の営業費用処理によるもの）という「循環ループ」に依存しているという事実だ。このループが順調なうちは天才的な仕組みに見えるが、ハイパースケーラーが自社データセンターの構築を優先し、契約更新を停止したときに何が起こるのか、市場は注視し始めている。

■注目ポイントQ&A

●循環金融（サーキュラー・ファイナンシング）とは何ですか？なぜAI投資家にとって懸念材料となるのですか？

Nvidiaが新興クラウド企業（ネオクラウド）に出資し、その企業がその資金や借入金を使ってNvidiaのGPUを購入する仕組みを指します。さらにNvidiaは、売れ残った演算容量を買い取るバックストップ契約も結んでいます。この構造は違法ではありませんが、AI需要が減退した際に、Nvidiaの売上減少、投資価値の毀損、買い取り義務の発生が同時に引き起こされるリスクがあるため懸念されています。

●CoreWeaveの249億ドルの債務は誰が保有していますか？個人の退職金口座も影響を受けますか？

債務は銀行、プライベート・クレジット・ファンド、資産運用会社、保険会社などの機関投資家が保有しています。2026年3月に組成されたDDTL 4.0が「A3」の投資適格格付けを得たため、一般の年金基金や保険ポートフォリオもこの債権を購入できるようになりました。また、Nasdaq-100（QQQ）などのインデックス製品を保有している場合、2026年6月22日の指数採用以降、CoreWeaveの株式リスクにも間接的にさらされています。

●2000年のITバブル（Ciscoの事例）と今回のAIインフラ投資の違いは何ですか？

現在のAIインフラ投資は、Nvidiaが極めて高い収益性を維持していること、需要が実在すること、そして債務がMetaやマイクロソフトといった超巨大企業の長期契約によって裏付けられている点が異なります。ただし、リスクが格付けを通じて一般の年金ポートフォリオ等に分散されている仕組みは、2008年の金融危機（サブプライムローン問題）の構造に類似していると指摘されています。

元記事: Nvidia Circular Financing: $24.9B CoreWeave Debt Puts Pension Funds at Risk