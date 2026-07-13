全固体電池の最大の難問がついに解明、EVやスマホの実用化ロードマップはどう変わるか

ドイツのマックス・プランク持続可能材料研究所（MPI-SusMat）などの研究チームが、全固体電池の開発における長年の謎であった「デンドライトによるセラミック電解質の破壊メカニズム」を解明した。この研究成果は2026年4月に学術誌『Nature』に掲載され、同年7月10日のプレスリリースによって改めて注目を集めている。折しも中国が車載用全固体電池の世界初となる国家規格を策定するなか、今回の発見は次世代電池の実用化時期と開発ロードマップを大きく左右するものとみられている。

■柔らかいリチウムが硬いセラミックを破壊するパラドックス

全固体電池は、従来のリチウムイオン電池の可燃性液体電解質を固体のセラミック材料に置き換えるものである。この変更により、発火リスクが排除され、よりエネルギー密度の高い金属リチウム負極の使用が可能になり、現在の電気自動車（EV）の2〜3倍の航続距離を実現できる可能性がある。しかし、固体のセラミック電解質が内部から割れてしまうという問題が長年の課題となっていた。その原因は、グミキャンディよりも柔らかい金属リチウムである。

充電中、リチウム負極からデンドライトと呼ばれる微細な樹枝状結晶が成長し、セラミック電解質を押し分けるように進む。一般的な測定基準において、セラミックはリチウムよりも50倍以上硬い。それにもかかわらず、なぜ柔らかい材料が硬い材料を破壊できるのか、その理由は謎に包まれていた。

この現象を巡っては、長年にわたり2つの説が対立していた。1つは、デンドライトの内部に圧力が蓄積し、セラミックを機械的に破壊するという「機械的圧力説」。もう1つは、セラミックの結晶粒界に沿って電子が漏洩し、新たに生成されたリチウムの核が徐々に連結して導電路を形成するという「電気化学的漏洩説」である。それぞれ異なる対策アプローチが必要となるため、この論争の決着が待たれていた。

■「水流が岩を穿つ」ような静水圧ストレスの特定

MPI-SusMatの研究チームは、上海交通大学の共同研究者とともに、クライオ電子顕微鏡（低温電子顕微鏡）と電気機械モデリングを用いてこの論争に終止符を打った。酸素や水分、あるいは電子ビームそのものが試料を変化させるのを防ぐため、分析のすべての工程は真空かつ極低温下で行われた。

ガーネット型固体電解質（LLZTO：リチウム・ランタン・ジルコニウム・タンタル酸化物）の亀裂内に閉じ込められたリチウムを観察した結果、デンドライトの先端前方に新たなリチウムの蓄積は見られず、電気化学的漏洩説は否定された。

一方で、機械的圧力説が裏付けられたが、そこには重要な詳細が隠されていた。鍵となるのは「静水圧ストレス」である。リチウムがセラミック内にあらかじめ存在するナノスケールの亀裂に入り込み、自由に膨張できなくなると、通常のリチウムのように塑性変形によって圧力を逃がすことができなくなる。その結果、あらゆる方向に均等にかかる極限の静水圧ストレスが発生し、周囲のセラミックに引張応力として伝わる。ガーネット型セラミックは脆性材料であるため、引張応力を受けると変形せずに破砕する。

研究の筆頭著者であり、MPI-SusMatの電池材料化学力学グループを率いるユーウェイ・ジャン（Yuwei Zhang）博士は、この現象を「閉じ込められたリチウムが、岩を貫く連続的なウォータージェットのように作用する」と表現している。リチウム自体が硬いからではなく、狭い空間に閉じ込められることで、材料本来の柔らかさからは想像できないほどの圧力が生じるためである。

■実用化に向けた3つのアプローチと、語られない「第4の課題」

この発見により、具体的な3つの対策ルートが明確になった。1つ目は、亀裂の発生に耐えるより強靭な電解質の開発。2つ目は、デンドライトの成長方向を重要な経路からそらすための微細な空隙（ボイド）の導入。3つ目は、デンドライトの発生自体を抑制する保護コーティングの負極への追加である。現在、MPI-SusMatではこれらのフォローアップ研究が進められている。

しかし、ここには公表された3つのルートでは直接言及されていない「第4の課題」が存在する。それは、製造されたセラミック部品において、ナノスケールの微細な亀裂を完全に排除することは事実上不可能であるという点だ。亀裂の密度や形状を制御する「欠陥制御セラミックプロセス」は、材料の新規発見とは異なる製造上の課題である。

電池技術のアナリストであり電気化学エンジニアのデビッド・L・ウッド3世（David L. Wood III）氏は、全固体電池開発の勝者を決めるのは材料の発見ではなく「製造プロセスの統合」であると指摘している。平均的に強靭なガーネット電解質であっても、欠陥の発生を制御できなければ破壊を防ぐことはできない。なぜなら、圧力を増幅させるのはセラミックの強度だけでなく、亀裂の形状そのものだからである。科学的な謎の解明と、エンジニアリング上の課題解決の間には、まだ大きな隔たりがある。

■中国が初の国家規格を策定、市場の定義を厳格化

今回の研究成果が注目を集めるなか、中国では全固体電池のグローバルな定義づけが進んでいる。TechNodeの報道によると、中国の全国自動車標準化技術委員会は今月、車載用全固体電池に関する世界初の国家規格「GB/T規格（電気自動車用全固体電池 第1部：用語と分類）」をリリースする。国際的な車載グレードの基準が他に存在しないなか、中国の規制当局とメーカーは、この技術の分類や測定基準の定義において先陣を切る形となる。

この新規格では、真の全固体電池と「半固体（固体・液体ハイブリッド）」設計を区別するため、液体の質量減少率0.5%以下という厳しい基準を導入している。これは、中国自動車工程学会が2025年に設定した1%という制限よりもさらに厳しい。液体電解質の含有量が0.5%未満のバッテリーパックのみが「全固体」として認定され、それを超えるものはメーカーのマーケティング表現に関わらず「ハイブリッド」に分類される。これまで半固体電池の航続距離や安全性のデータが、あたかも全固体電池と同等であるかのように消費者に提示されるケースが多かったため、この厳格化は重要な意味を持つ。

さらに今月は、熱暴走時にEVバッテリーパックが発火・爆発しないことを義務付ける中国の国家基準「GB38031-2025」も施行された。これにより、可燃性液体電解質の排除は単なる技術的目標ではなく、規制上の必須要件となっている。

■グローバルメーカーの開発競争と市場予測

中国メーカーは激しい開発競争を繰り広げている。東風汽車はエネルギー密度350 Wh/kg、航続距離1,000km以上を謳う固体・液体ハイブリッド電池を開発し、2026年の商業展開を予定している。第一汽車集団（FAW Group）は、業界初とするリッチリチウムマンガン半固体電池の車載を発表し、エネルギー密度500 Wh/kg以上、142 kWhのパックでCLTC航続距離1,000km以上を実現すると主張している（ただし、これらは自社発表の数値であり、第三者による検証は行われていない）。

中国国外でも動きは活発だ。米クアンタムスケープ（QuantumScape）は、フォルクスワーゲン（VW）に「Bサンプル」セルを出荷し、パイロットラインを稼働させている。ステランティスとファクトリアル・エナジー（Factorial Energy）は、エネルギー密度375 Wh/kgで、室温において18分で15%から90%まで充電可能な半固体セルの実証マイルストーンを達成した。日産自動車、本田技研工業、現代自動車・起亜、VWグループなども、2030年頃の量産化を目指して全固体または半固体のパイロットラインを稼働させている。

ブルームバーグNEF（BNEF）の予測によると、2035年までに全固体電池は世界のEVおよび蓄電池需要の約10%を占める見通しであり、現在または計画中の全固体電池生産能力の83%が中国に集中している。また、マッキンゼーなどの市場分析によると、全固体電池市場は今後10年間で年間約30%の複合年間成長率（CAGR）で成長すると予測されている。

■「全固体」と「半固体」の違いが消費者にとって重要な理由

中国の国家規格による定義の明確化は、誇大広告が溢れる市場において極めて重要である。中国科学院の会員であり清華大学教授の欧陽明高（Ouyang Minggao）氏は2026年中頃、今年生産規模を拡大している車載バッテリーパックはすべて「半固体」または「ハイブリッド」構成であり、依然として液体電解質を含んでいると指摘した。同氏によれば、真の全固体アーキテクチャはまだパイロットラインの最適化段階にあり、プレミアム市場での小規模な商業化であっても2027年以降になる見通しだという。

また、2026年初頭に発表されたJ.P.モルガンの分析でも、実際のテストにおける全固体電池の性能は期待を下回っており、企業が主張する安全性のメリットについてはより厳密な精査が必要であると指摘されている。

消費者がメーカーの主張を評価する際、このカテゴリーの区別は非常に重要となる。2026年や2027年に自動車メーカーが「航続距離1,000kmの全固体電池」を宣伝する場合、その多くは半固体またはハイブリッド設計を指している。これらは従来のリチウムイオン電池に対して大きな進歩ではあるが、材料科学者やエンジニアが定義する本来の「全固体」とは異なる。

調査会社IDTechExのバイスプレジデントであるジェームズ・エドモンドソン（James Edmondson）博士は、全固体電池の本格的な商業普及は2030年代になるとの見方を示している。同氏は、2035年時点のEV向けバッテリー市場全体（約3,800 GWh）に対し、全固体電池の容量は100 GWh強にとどまると予測している。

■製造コストと実用化へのタイムライン

MPI-SusMatの発見は、全固体電池の製造コストという現実的な課題にも直結している。従来の液体リチウムイオン電池の製造ラインを半固体電池の生産用に改修するコストが1 GWhあたり約150万〜200万ドル（約2億4,300万〜3億2,400万円、1ドル=162円換算）であるのに対し、真の全固体電池工場を建設するには、既存のインフラを完全に刷新する必要があり、1 GWhあたり1億1,200万ドル（約181億4,400万円）近くのコストがかかると試算されている。

このコスト差は、単なる材料の価格問題ではなく、年間数百万個のセルにわたってセラミックの微細な欠陥を制御しなければならないという「製造プロセス」の難しさに起因している。研究室の単一セルテストで完璧に機能した電解質シートが、ギガファクトリー規模での量産時に歩留まりの壁に突き当たるのはこのためである。

業界のアナリストが合意する実用化のタイムラインは以下の通りである。

まず、エネルギー密度300〜360 Wh/kgの半固体パックは、現在一部の高級車に搭載されており、2026〜2027年にかけて採用が広がる見通しだ。これらは中国の新規格における「全固体」の定義には当てはまらないが、従来のリチウムイオン電池に比べて安全性と航続距離が向上する。

次に、トヨタ、日産、および一部の中国メーカーが2027〜2028年を目標としているのが、高級車向けの小規模な真の全固体EVの導入である。これらは今回の研究が指摘した製造上の欠陥問題に直面する可能性があり、欠陥制御プロセスが成熟するまでは、研究室レベルの性能を発揮できない可能性もある。

そして、競争力のある価格帯での量産型EV向け全固体電池の普及は、早くても2030年、広く普及して低価格化が進むのは2035年頃になるとみられている。中国の公式ロードマップでは、2035年までにエネルギー密度500 Wh/kgの真の全固体電池の実用化を目標としている。

なお、スマートフォンなどのモバイル機器は、車載用よりも早く全固体電池が採用される可能性がある。セルサイズが小さく、欠陥に対する許容度も管理しやすいため、エネルギー密度の向上による「数日間充電不要なスマホ」の実現が期待されている。

■注目ポイントQ&A

●マックス・プランク研究所の研究チームは、全固体電池について何を解明したのですか？

リチウムデンドライトがセラミック電解質を破壊する原因が、結晶粒界に沿った電子の漏洩ではなく、極限の「静水圧ストレス（機械的圧力）」によるものであることを解明しました。リチウムがセラミックにあらかじめ存在するナノスケールの亀裂に入り込み、自由に膨張できなくなると、周囲のセラミックに強い引張応力が伝わり、脆いセラミックが破壊されます。この発見により、強靭な電解質の開発、亀裂の進展を防ぐ微細な空隙の導入、負極への保護コーティングという3つの具体的な対策ルートが明確になりました。

●なぜセラミック製造における欠陥制御がそれほど重要なのですか？

デンドライトによる破壊は、セラミックの焼結プロセスで不可避的に発生するナノスケールの微細な亀裂（欠陥）にリチウムが侵入することから始まります。そのため、化学的に優れた電解質材料を開発しても、製造時の欠陥を制御できなければ電池は破損してしまいます。ギガファクトリー規模の量産においてこの欠陥を制御することは、材料開発とは別の極めて困難なエンジニアリング課題です。

●「全固体電池」と、すでに実用化されている「半固体電池」の違いは何ですか？

半固体電池（固体・液体ハイブリッド電池）は、一般に5〜15%程度の液体電解質を含んでいます。従来のリチウムイオン電池よりもエネルギー密度や安全性が高く、すでに高級EVなどに搭載され始めています。一方、真の全固体電池は液体電解質を一切含みません。中国が策定した新しい国家規格では、液体の質量減少率0.5%以下を「全固体」と定義し、それを超えるものは「半固体」として厳格に区別しています。

●全固体電池を搭載したEVやスマートフォンはいつ頃手に入りますか？

半固体電池を搭載した高級EVはすでに一部で登場しており、2027〜2028年にかけて普及が進む見込みです。しかし、液体を一切含まない真の全固体電池を搭載したEVの量産化は2030年頃、手頃な価格での普及は2035年頃になると予測されています。スマートフォンなどの小型デバイスは、製造上の許容度が車載用よりも扱いやすいため、より早い段階で全固体電池が採用される可能性があります。

元記事: Solid-State Battery’s Biggest Hurdle Solved: What It Means for EVs and Phones