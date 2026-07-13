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7月13日日本国債市場：債券先物は127円09銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:56JST 7月13日日本国債市場：債券先物は127円09銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年9月限
寄付127円40銭 高値127円53銭 安値127円01銭 引け127円09銭
2年 1.424％
5年 1.976％
10年 2.764％
20年 3.725％
13日の債券先物9月限は127円40銭で取引を開始し、127円09銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.22％、10年債は4.58％、30年債は5.08％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.09％、英国債は4.87％、オーストラリア10年債は4.86％、NZ10年債は4.60％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・19:30 印・消費者物価指数(6月) 予想4.2％ 前回3.9％
・20:25 ブ・週次景気動向調査
・中・貿易収支(6月) 予想1201.0億ドル 前回1054.3億ドル
・中・輸出(6月) 予想18.2％ 前回19.4％
・中・輸入(6月) 予想24.7％ 前回27.4％
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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