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東証業種別ランキング：電気機器が下落率トップ
*15:52JST 東証業種別ランキング：電気機器が下落率トップ
電気機器が下落率トップ。そのほか非鉄金属、ガラス・土石製品、電力・ガス業、建設業なども下落。一方、銀行業が上昇率トップ。そのほかその他製品、精密機器、小売業、陸運業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 銀行業 ／ 737.57 ／ 1.50
2. その他製品 ／ 5,841.96 ／ 1.42
3. 精密機器 ／ 14,111.28 ／ 1.14
4. 小売業 ／ 2,356.81 ／ 1.06
5. 陸運業 ／ 2,267.8 ／ 1.02
6. 鉱業 ／ 991.81 ／ 0.72
7. 鉄鋼 ／ 733.15 ／ 0.69
8. サービス業 ／ 3,792.15 ／ 0.53
9. 海運業 ／ 1,974.18 ／ 0.47
10. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,873.49 ／ 0.44
11. 情報・通信業 ／ 8,024.68 ／ 0.33
12. パルプ・紙 ／ 645.11 ／ 0.31
13. 石油・石炭製品 ／ 2,676.89 ／ 0.11
14. 証券業 ／ 936.41 ／ 0.06
15. 卸売業 ／ 5,504.86 ／ 0.05
16. 水産・農林業 ／ 743.67 ／ -0.02
17. ゴム製品 ／ 5,759.18 ／ -0.13
18. 繊維業 ／ 931.63 ／ -0.16
19. 不動産業 ／ 2,556.25 ／ -0.17
20. 食料品 ／ 2,809.39 ／ -0.17
21. 保険業 ／ 3,873.84 ／ -0.32
22. その他金融業 ／ 1,593.38 ／ -0.33
23. 空運業 ／ 240.6 ／ -0.43
24. 輸送用機器 ／ 4,556.87 ／ -0.54
25. 化学工業 ／ 3,204.89 ／ -0.79
26. 医薬品 ／ 3,839.58 ／ -1.19
27. 金属製品 ／ 2,281.45 ／ -1.32
28. 機械 ／ 5,010.57 ／ -1.52
29. 建設業 ／ 2,668.32 ／ -1.64
30. 電力・ガス業 ／ 655.65 ／ -1.90
31. ガラス・土石製品 ／ 2,527.9 ／ -2.53
32. 非鉄金属 ／ 5,722.08 ／ -2.97
33. 電気機器 ／ 8,633.32 ／ -3.05《CS》
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