現代カード、ステーブルコインによる企業間国際送金に成功──アバランチ活用でわずか7分に短縮

韓国の現代自動車グループ傘下である現代カードが、アバランチ（Avalanche）ネットワークを活用したステーブルコインによる企業間国際送金の実証実験に成功した。米国子会社からメキシコ子会社への送金をわずか約7分で完了し、従来の銀行送金に比べて劇的なスピード向上を実現している。この取り組みは、技術的な検証にとどまらず、複雑な会計処理や各国の法規制をクリアした実用的なモデルとして、他の多国籍企業からも注目を集めている。

■わずか7分で完了した国際送金の実証実験

現代自動車グループの決済・金融サービス部門である現代カードは、2026年7月9日、ステーブルコインを用いた企業間送金の実証実験に成功したと発表した。韓国の大手財閥（チェボル）が実用に耐えうるステーブルコインのグループ内送金を実施したのはこれが初めてである。アバランチ（Avalanche）の開発を主導するアバラボ（Ava Labs）によると、アバランチのネットワーク上で実際の財務決済を公開運用した初の大企業事例になるという。

今回の実験では、現代自動車アメリカ（Hyundai Motor America）が保有する2万ドル（約324万円、1ドル＝162円換算）をテザー（Tether）のステーブルコイン「USDT」に変換し、アバランチのC-Chainを経由して現代自動車メキシコ（Hyundai Motor Mexico）に送金後、再び米ドルへと再変換した。この一連のプロセス（変換、国際送金、検証、再変換）に要した時間は平均してわずか7分だった。従来のコルレス銀行を経由する送金では3〜4時間かかるため、毎日多数 of グループ内決済を行う多国籍企業にとって、これは単なる利便性の向上にとどまらず、運転資金の流動性を劇的に高める構造的な変革を意味している。

■アバランチの技術と法定通貨変換のボトルネック

今回の送金プロセスは非常にシンプルに設計された。まず、スイスを拠点とする決済インフラプロバイダーであり、テザー社から戦略的投資を受けているアクシーム（Axiym）が、米ドルからUSDTへの変換を担当した。アバランチ独自の「Snowman」コンセンサスプロトコルにより、オンチェーン上の取引は2秒未満で確定。その後、メキシコ側でアクシームがUSDTを米ドルに再変換し、現代自動車メキシコの口座に入金した。合計所要時間は約7分である。

アバランチのSnowmanコンセンサスは、ビットコインのような膨大な計算を伴うマイニングや、イーサリアムの確率的な合意形成とは異なり、ランダムに選ばれた少数のバリデーターに繰り返し問い合わせを行うことで高速な合意形成を実現している。オンチェーンの処理自体は数秒で完了するため、全体のボトルネックはブロックチェーンではなく、法定通貨とステーブルコインを相互に変換する「オンランプ・オフランプ」のプロセスにある。アクシームの「Pay Now, Settle Later（今すぐ支払い、後で決済）」アーキテクチャは、既存の企業財務システムに直接組み込むことができ、財務担当者が使い慣れたワークフロー内で流動性の確保や通貨変換を処理できる点が特徴である。アクシームはすでに世界140カ国以上で1億3200万ドル（約213億8400万円）以上の取引実績を誇る。

■技術よりも困難な「会計・コンプライアンス」の壁

現代カードの実証実験が、研究室レベルで終わる多くのブロックチェーンプロジェクトと一線を画すのは、送金に先立って構築された強固なコンプライアンス体制にある。現代カードは、送金を実行する前に、米国とメキシコの両司法管轄区における会計処理、税務リスク、法的地位、規制要件、および内部統制フレームワークについて徹底的な検証を行った。

この検証が必要だった理由は、国際財務報告基準（IFRS）においてステーブルコインが「現金同等物」として認められていないためである。USDTは中央銀行が発行する法定通貨ではないため、ドルからステーブルコインへの変換、およびその逆の処理は、企業のバランスシート（貸借対照表）上で資産の認識イベントとして記録されなければならない。今回の2万ドルも、変換時には短期デジタル資産または金融商品として記録され、送金中の7分間は関係会社間売掛金、そして到着後に再びドル残高として処理され、それぞれの段階で監査人の承認が必要となる。

しかし、この「7分」という極めて短い決済時間は、会計処理上のリスクを軽減するメリットもある。従来の銀行送金のように数時間放置されると、複数の会計締め処理をまたぐリスクが生じるが、7分であれば為替変動リスクや会計上の露出時間を最小限に抑えることができ、監査リスクの大幅な低減につながる。現代カードの担当者は「今回の実証実験（PoC）は、単なる技術テストを超えて、将来の実用化に向けた準備が完了したことを示す重要な一歩である」と述べている。

■欧州での次なる挑戦とMiCA規制への対応

米国・メキシコ間の送金は、両拠点が米ドル建てで取引を行うため、外国為替（FX）の変換プロセスを省略できる比較的容易なルートだった。しかし、2026年7月後半に予定されている現代自動車の欧州子会社間での第2弾の実証実験では、ユーロや英ポンドなどの複数通貨が絡むため、ステーブルコインのインフラが為替変換コストをいかに低く抑えられるかが商業的な焦点となる。

欧州での実験には、米ドル連動型ステーブルコイン「USDC」の発行体であるサークル（Circle）とビザ（Visa）がグローバルパートナーとして参画する。サークルのUSDCは、EUの暗号資産市場規制（MiCA）に完全準拠した電子マネートークンとしての認可を取得している。一方、テザー社のUSDTはMiCAに準拠しておらず、欧州の主要決済プラットフォームでは一般ユーザー向けのUSDTの取り扱いがすでに制限されている。現代自動車の欧州拠点において、USDCやサークルが発行するユーロ連動型ステーブルコインを採用することは、MiCA規制への適合をスムーズにするための戦略的な選択である。現代カードは、将来的には世界中の製造・販売・金融子会社を結ぶグローバルなグループ内決済ネットワーク全体にステーブルコインを導入することを目指している。

■急成長するB2Bステーブルコイン市場とグローバルな潮流

現代自動車グループの動きは、業界のトレンドを先取りしたものだ。マッキンゼーとアルテミス・アナリティクスが2026年2月に発表した共同分析によると、2025年のB2Bステーブルコイン決済額は前年比733%増の約3900億ドル（約63兆1800億円）に達した。この数値は、投機的な取引やカストディ間の移動を除外した、純粋な商取引（サプライヤーへの支払い、グループ内決済など）のみを対象としている。

ブロックチェーンを活用したクロスボーダー送金は、手数料や為替スプレッドを含めた総コストを0.1〜0.5%に抑えることができ、従来のコルレス銀行経由の2〜7%に比べて大幅なコスト削減が可能となる。例えば、年間5000万ドル（約81億円）のグループ内決済を行う企業であれば、年間100万〜300万ドル（約1億6200万〜4億8600万円）のコスト削減が期待できる。

アバラボのアジア太平洋地域（APAC）責任者であるジャスティン・キム氏は「現代自動車の取り組みは、単なる技術実験ではなく、実際の米ドルとUSDTを動かしたリアルな財務管理のユースケースである」と評価している。また、マスターカードがステーブルコイン決済インフラのBVNKを最大18億ドル（約2916億円）で買収することに合意するなど、大手決済ネットワークもこの分野への投資を加速させている。

■韓国国内における規制との緊張関係

現代カードの画期的な取り組みの一方で、韓国国内の規制整備は追いついていない。2026年5月に国会を通過し、同年後半に施行予定 of 改正外国為替取引法では、仮想資産の移転業務を行う企業に対して企画財政部への登録と韓国銀行への取引報告を義務付けている。しかし、グループ内の海外子会社間でのステーブルコイン送金がこの「仮想資産移転業」に該当するかどうかは、今後の大統領令の策定を待つ必要がある。

さらに、ステーブルコインの包括的なライセンス制度を定める「デジタル資産基本法」は、韓国銀行（中央銀行）と金融サービス委員会（FSC）の主導権争いによって停滞している。韓国銀行は銀行主導の発行体を主張する一方、FSCはフィンテック企業の参入を促すために欧州のMiCAを参考にすべきだと主張し、対立が続いている。韓国銀行は民間ステーブルコインよりも中央銀行デジタル通貨（CBDC）や預金トークンを推奨しており、現行の規制下では米ドル連動型ステーブルコインの企業利用は正式に認められていない。そのため、現代カードが構築した実用的なインフラは、韓国内では法的なグレーゾーンに置かれたまま運用が開始されるという、特異な状況が生じている。

■注目ポイントQ&A

●アバランチの「Snowman」コンセンサスは、なぜ銀行送金より高速なのですか？

Snowmanコンセンサスは、少数のバリデーターをランダムにサンプリングして繰り返し投票を行うことで、約2秒という極めて短い時間でオンチェーンの取引を確定させます。これに対し、従来のコルレス銀行を経由する送金は、SWIFTメッセージングや各中継銀行のシステムを経由するため数時間以上の遅延が発生します。

●企業がステーブルコイン送金を導入する際、どのような会計・コンプライアンス上の課題がありますか？

国際財務報告基準（IFRS）において、ステーブルコインは「現金同等物」とは認められていません。そのため、法定通貨からステーブルコインへの変換やその逆の処理は、貸借対照表上で資産の認識イベントとなり、監査人の承認が必要です。また、送金中の関係会社間売掛金の処理や、為替変動リスク、各国の税制、内部統制（ウォレットの権限管理など）への対応も必須となります。

●韓国におけるステーブルコインの規制状況と、今後の見通しはどうなっていますか？

韓国では2026年末に改正外国為替取引法が施行され、クロスボーダーの暗号資産送金が外為監督下に入りますが、グループ内送金が登録対象になるかは未定です。また、ステーブルコイン発行のライセンス制度を定める「デジタル資産基本法」は、発行権限を巡る韓国銀行と金融サービス委員会（FSC）の対立により停滞しています。

●他の多国籍企業も同様のシステムを導入することは可能ですか？

技術的なインフラはすでに商用利用可能です。アバランチのC-ChainやUSDT/USDC、決済インフラのAxiymなどは既存の財務システムに統合できます。ただし、導入にあたっては、IFRS会計処理の設計、各国での税務・法務レビュー、ERPシステムとの連携など、数カ月におよぶ事前のコンプライアンス調整が必要となります。

元記事: Seven Minutes, Three Jurisdictions: Hyundai Card Makes Stablecoin Corporate Wires Real