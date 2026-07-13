中国発AIの国外流出を阻止――テンセント、Metaから20億ドルで「Manus」買い戻しへ

中国のテック大手テンセント（Tencent）が、自律型AIエージェントのスタートアップ「Manus」の筆頭株主になる方向で交渉を進めていると報じられた。Manusは、米Metaによる20億ドル（約3240億円）での買収合意が、2026年4月に中国政府によって取り消しを命じられたことで注目を集めた企業である。この動きは、中国政府が自律型AIシステムを国家資産として扱い、国外への流出を厳格に阻止する姿勢を明確に示したものとみられている。

■「国家資産」としてのAIエージェント、Metaからの買い戻し交渉

Financial Timesが2026年7月10日に報じ、ReutersとBloombergも同日、独自に確認したところによると、テンセント、ベンチャーキャピタルのZhenFund、およびHSG（旧Sequoia Capital China）からなる中国の初期投資家コンソーシアムが、MetaからManusを同じ20億ドル（約3240億円、1ドル＝162円換算）の評価額で買い戻す交渉を行っているという。テンセントが単独で最大の株式を取得する見通しだが、全体としては少数株主にとどまるとされる。交渉は現在も継続中であり、正式な契約は締結されていない。

この取引は、中国のAIスタートアップがグローバル展開できることを証明するはずだったが、最終的に政府の政策によって差し戻される結果となった。これは市場の原理ではなく、明確な政策的意図によるものであり、今後の中国発AI技術が絡むクロスボーダー取引に重大な影響を与える可能性がある。

■なぜ「エージェント型AI」が中国政府の警戒を招いたのか

Manusが開発するのは、単なるチャットボットではなく、自律的に計画を立て、検索し、外部APIを呼び出し、サードパーティのサービスを横断してタスクを実行する「AIエージェント」である。この技術的な差異が、中国政府（国家発展改革委員会：NDRC）にとって国家安全保障上の重大な懸念事項と判断された。

チャットボットのような言語モデルはプロンプトに対して回答を返すだけだが、AIエージェントは目標を与えられると、自律的にツール（競合分析ツールやEC管理API、社内文書リポジトリなど）を呼び出し、ユーザーに代わって一連のアクションを実行する。企業のメールや財務、人事データベースにアクセスできるAIエージェントは、実質的に組織の内部で継続的に稼働する「情報収集・実行レイヤー」となる。

中国政府にとって、このアーキテクチャは従来の言語モデルとは質的に異なるリスクを意味する。Manusが2025年3月にローンチした汎用エージェントは、ブラウザや文書、サードパーティ製プラットフォームを横断して自律的にタスクを完了できる高い自律性を備えており、これが規制当局の介入を招いたとみられる。

■規制の隙間を埋める「安全審査」の適用

中国の「輸出禁止・制限技術目録」には、AIエージェントや大規模言語モデル（LLM）に関する具体的な項目は存在しない。そのため、NDRCは輸出管理目録ではなく、2021年に施行された「外商投資安全審査（FISR）」メカニズムを用いて取引を阻止した。

FISRは、国家安全保障に影響を与える、または与える可能性のある「重要な情報技術」などの分野への外国投資を審査・取り消す権限をNDRCや商務省に与えるもので、具体的な技術リストに依存しない原則ベースの基準である。

法律事務所O'Melvenyの分析によると、NDRCは「形式より実質」を重視するアプローチをとり、Manusのシンガポール法人という企業構造の奥にある「技術の中国起源性」「創業チームの国籍」「知的財産が開発された中国国内の文脈」を評価したという。また、Morgan Lewisは、この決定が「本拠地よりも起源（origin over domicile）」を運用原則として確立したと指摘しており、オフショア再編を行っても中国起源の技術は中国の規制管轄から逃れられないことが示された。

■買収合意から取り消し命令までの経緯

Manusはもともと、2022年に武漢で肖弘（Xiao Hong）氏が創業した「Butterfly Effect（バタフライ・エフェクト）」の傘下で誕生した。当初はブラウザ拡張機能のAIアシスタント「Monica」でユーザー獲得を狙い、2025年初頭に汎用AIエージェントへとピボットした。2025年3月のローンチ直後には、中国の国営メディアから「次のDeepSeek」と称賛された。

テンセントやHSGが初期投資家として名を連ねる中、2025年4月には米シリコンバレーのベンチャーキャピタルBenchmarkが主導するラウンドで、評価額約5億ドル（約810億円、1ドル＝162円換算）で資金を調達。その後、国際的な投資の獲得と規制リスクの軽減を目的に、本社を北京からシンガポールへ移転した。

しかし、その努力も実を結ばなかった。Metaは2025年12月に20億ドル以上での買収を発表したが、そこには中国系資本の完全な排除が契約条件として含まれていた。これに対し、中国商務省が審査を示唆し、2026年3月には共同創業者の肖弘氏と紀逸超（Ji Yichao）氏に渡航禁止措置が下された。そして2026年4月27日、NDRCは買収の取り消しを命じた。

法律事務所の分析によれば、これは中国のFISRメカニズムが、完了済みのクロスボーダーAI買収案件を阻止・取り消すために公に使用された初の事例であるという。Metaは2026年6月11日までにManusとの業務分離を完了し、データ共有パイプラインを遮断した。

■買い戻し構造が示すものとデータ法上のリスク

提案されている買い戻し案では、テンセントが筆頭株主となるものの少数株主にとどまり、ZhenFundとHSGが再参画する一方、米Benchmarkは参加しない見通しである。Benchmarkの不参加は、創業者が渡航制限を受け、輸出管理違反の疑いで調査が進められている現状において、規制上のリスクを避けるための構造的な判断とみられる。

Manusは現在もシンガポールを拠点に運営を続け、エンジニアは製品開発を継続しているが、テンセントが筆頭株主となることで、企業顧客はデータセキュリティ上の新たなリスクに直面することになる。

中国の国家情報法（2017年施行、第7条）は、すべての組織と市民に対し「国家情報活動への支持、援助、協力」を義務付けている。また、サイバーセキュリティ法、データセキュリティ法、個人情報保護法（PIPL）により、中国系企業はサーバーの物理的な所在地に関わらず、政府によるデータアクセスやローカライズの義務を負う。これらは中国法の下で活動する上での固定された法的条件である。

企業のCRMや財務システムにアクセスするAIエージェントは、まさに中国の安全保障法が対象とする機微なビジネス情報を蓄積するため、導入企業はネットワークの分離やアクセス権限の制限といった実務的な対策を検討する必要がある。

■業界全体への波及効果

Manusの事例は、今後のクロスボーダーAI取引における中国政府の対応モデルになるとみられている。

この一件は、「オフショア移転が規制リスクを回避する」という前提と、「署名・完了した買収は覆らない」という前提の2つを覆した。実際、2026年第1四半期における中国のアルゴリズム・データ関連の海外技術M&A案件の自主撤回率は40%に達しており（製造業は5%）、市場はすでにこのリスクを織り込み始めている。

中国政府は同時期に、AlibabaやDeepSeekのAI研究者に対しても渡航承認義務を課したほか、2026年7月にはAlibaba、ByteDance、Z.aiと最先端AIモデルの海外アクセス制限について協議したと報じられている。中国は、最先端のAI人材、技術、資本構造、市場アクセスを、取引可能な商品ではなく「国家資産」として保持する方針を強めている。

■注目ポイントQ&A

●なぜ中国政府はMetaによるManusの買収を阻止したのですか？

中国の国家発展改革委員会（NDRC）は、Manusの自律型AIエージェント技術が、国家安全保障に影響を与える「重要な情報技術」に該当すると判断したためです。AIエージェントは、ユーザーに代わって自律的に外部システムにアクセスし、情報を蓄積・実行する能力を持つため、単なるチャットボットよりも安全保障上のリスクが高いとみなされました。中国の輸出管理目録に具体的な項目がなかったため、原則ベースの「外商投資安全審査（FISR）」メカニズムが適用されました。

●シンガポールなど海外に本社を移転しても、中国政府の規制から逃れることはできないのですか？

はい、逃れることはできません。今回の決定において、NDRCは「形式より実質」および「本拠地よりも起源（origin over domicile）」の原則を適用しました。技術がどこで開発され、誰が関わったかという「起源」が重視されるため、シンガポールへの本社移転やオフショア再編を行っても、中国の規制管轄から外れることはないと法律事務所などの専門家は分析しています。

●テンセントが筆頭株主になることで、Manusの利用企業にはどのようなデータリスクが生じますか？

テンセントが筆頭株主となることで、Manusは中国の国家情報法（第7条）やデータセキュリティ法などの適用を受ける中国系企業の管理下に置かれます。これらの法律は、政府の要請に応じてデータ提供や協力を義務付けているため、企業のCRMや財務システムにアクセスするAIエージェントが蓄積した機微なビジネス情報が、中国政府にアクセスされる構造的なリスクが生じます。

元記事: Tencent to Lead $2B Manus Buyback as Beijing Treats Agentic AI as Sovereign Asset