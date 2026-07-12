OpenAIは、スタンドアロンのAIブラウザ「Atlas」の提供を終了することを発表した。ユーザーがデータをエクスポートできる期限は2026年8月9日（現地時間）に設定されている。2025年10月の提供開始からわずか8カ月での幕引きとなり、同社は今後、AIブラウザ機能を既存の製品群へと統合していく方針だ。

■macOS向け実験の域を出なかった「Atlas」

Atlasは2025年10月21日に「ブラウザを再定義する10年に一度のチャンス」として華々しく発表された。Chromiumをベースとし、Webページの要約や画面上の情報に対する質問への回答、さらにはユーザーに代わって複数サイトを横断して自律的にタスクを実行する「エージェントモード」などを搭載していた。

しかし、AtlasはmacOS向けアプリの提供にとどまり、予告されていたWindows、iOS、Android版はパブリックベータ版すらリリースされなかった。Statcounterの2026年6月時点のデータによると、Google Chromeが世界ブラウザ市場の約70％のシェアを握っており、さらにSensor Towerの報告では2026年第1四半期にモバイルのWebトラフィックが全体の50％を超えている。デスクトップ（macOS）限定だったAtlasは、極めて限定的な市場で戦うことを強いられていた。

■「ブラウザは目的地ではなく機能である」という戦略的判断

OpenAIのブラウジング部門を率いるジェームズ・サン氏は2026年7月9日、X（旧Twitter）への投稿でAtlasの終了と、その機能を吸収する新プラットフォーム「ChatGPT Work」を発表した。サン氏は、ユーザーにブラウザ自体を乗り換えさせることは、既存の作業環境に直接機能を組み込むことよりも「はるかに困難だった」と振り返っている。

この決定の背景には、OpenAIのアプリケーション担当CEOであるフィジ・シモ氏による方針転換もある。シモ氏は、中核となる生産性向上支援への注力に向け、社内で「サイドクエスト（本筋ではないプロジェクト）」と呼ばれる開発案件の削減を指示していた。TechCrunchの報道によると、2026年3月にAI動画生成アプリ「Sora」が終了したのも同様の理由によるものだという。

■Atlasを悩ませた「プロンプトインジェクション」の脆弱性

Atlasは誕生直後からセキュリティ上の課題に直面していた。2025年10月の公開から1週間も経たないうちに、セキュリティ研究者らによって「プロンプトインジェクション」の脆弱性が実証された。Webページ内に隠された悪意ある指示をAIアシスタントが読み込むことで、ユーザーの意図しない設定変更や、認証セッションからの資格情報の窃取が行われる危険性が指摘されていた。

OpenAIのCISO（最高情報セキュリティ責任者）であるデイン・スタッキー氏は、これを「未解決のセキュリティ問題」と認めており、同社の2025年12月の勧告でも、プロンプトインジェクションが「完全に解決される可能性は低い」と述べている。UCLインタラクションセンターのジョージ・シャルハブ助教授は、Fortune誌（2025年12月）に対し、プロンプトインジェクションは「データと指示の境界線を崩壊させる」ものであり、AIエージェントが攻撃の起点になり得ると警告していた。

■Atlasに代わる3つのアプローチと「ChatGPT Work」

OpenAIはAtlasの自律的なブラウジング機能を、新たに発表された「ChatGPT Work」を構成する3つのコンポーネントへと再配置する。

1つ目は、ChatGPTデスクトップアプリに搭載される大幅にアップグレードされた内蔵ブラウザだ。複数タブでの閲覧、Webサイトへのログイン、ファイルのダウンロード、パスワードマネージャーとの連携などをサポートし、エージェントが自律的にタスクを完了するために必要な認証機能を備える。

2つ目は、OpenAIのサーバー上でリモート実行される「クラウドブラウザ」だ。これにより、エージェントはユーザーのローカル環境や認証済みアカウントから隔離されたサンドボックス環境でWeb調査やフォーム入力などのタスクを実行できるようになり、セキュリティリスクを低減する。

3つ目は、Google Chrome用の「ChatGPT拡張機能」だ。Chromeのサイドバーから開いているページの内容を把握し、コンテキストに応じた支援を提供する。これはGoogleの「Gemini Side Panel」に直接対抗するものとなる。

これらはすべて、GPT-5.6ファミリーで動作する新しいデスクトップアプリケーション「ChatGPT Work」に統合される。ChatGPT Workは、Slack、Microsoft Teams、Google Drive、SharePoint、メール、カレンダーなどと連携し、オフィスにおける複数ステップの複雑なタスクを処理できるように設計されている。

■データ収集レイヤーにおけるGoogleへの譲歩

スタンドアロンブラウザの開発を断念したことは、戦略的な意味合いも持つ。OpenAIは、ブラウザが蓄積する閲覧履歴やセッションコンテキスト、ユーザーの行動パターンといった貴重なデータレイヤーへの直接的なアクセス権を手放すことになる。GoogleはChromeを通じてこれらのデータを大規模に収集し、広告ビジネスやAIのトレーニングに活用し続けている。

ChatGPTの機能をChrome拡張機能として提供することはユーザーにとって利便性が高い反面、Googleのデータ支配力をさらに強める結果につながるという側面もある。独立系のAIネイティブブラウザ（Perplexityの「Comet」など）が今後、Chromeの牙城を崩せるかどうかが注目される。

■ユーザーが2026年8月9日までにすべきこと

Atlasに保存されているブックマーク、閲覧履歴、開いているタブ、保存されたパスワード、クッキーなどのデータは、他のアプリケーションへ自動的に移行されることはない。OpenAIは、2026年8月9日のサービス終了までに、ブックマークをHTMLファイルとしてエクスポートし、その他の必要なデータも手動でバックアップするよう呼びかけている。

なお、ChatGPTの会話履歴はユーザーのChatGPTアカウントに別途保存されているため、今回のAtlas終了による影響は受けない。詳細な移行手順は、アプリ内通知やメールで順次案内される予定だ。

■注目ポイントQ&A

●Atlasのサービス終了に伴い、保存していたデータはどうなりますか？

ブックマーク、閲覧履歴、保存されたパスワード、開いているタブ、クッキーなどのデータは自動的に移行されません。2026年8月9日の期限までに、ブックマークをHTMLファイルとしてエクスポートするなど、手動でバックアップを行ってください。なお、ChatGPTの会話履歴はアカウントに保存されているため影響ありません。

●なぜOpenAIはAtlasの開発を終了したのですか？

ユーザーに新しいスタンドアロンブラウザへの移行を促すよりも、既存の製品にAIブラウジング機能を組み込む方が効果的だと判断したためです。また、Atlasは8カ月の提供期間中にmacOS版しかリリースできず、マルチプラットフォーム展開する競合に遅れをとっていたことや、社内リソースを中核の生産性向上ツールへ集中させる方針（Soraの終了と同様の directive）も影響しています。

●後継となるChatGPT Workは、セキュリティ面でAtlasより安全ですか？

必ずしもそうとは言えません。ChatGPT Workではブラウザアクセス、コード実行、Slackやメール、Google Driveなどの企業ツールへの接続が単一のエージェント実行環境に統合されるため、攻撃対象領域（アタックサーフェス）が広がります。悪意あるWebページをエージェントが読み込むことで、連携されたすべてのシステムに影響が及ぶプロンプトインジェクションのリスクが残ります。OpenAIは実行前に高リスクなアクションを検証する「Auto-Review」レイヤーなどの対策を導入していますが、プロンプトインジェクションを完全に解決することは困難とされています。

元記事: OpenAI Kills Atlas Browser After 8 Months: What Replaces It and What Users Must Do Now