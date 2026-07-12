新型レンジローバーEV、グッドウッドで量産仕様を初公開：800V急速充電対応も牽引能力にトレードオフ

ジャガー・ランドローバー（JLR）は、英国ウェスト・サセックス州で開催中の「グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード2026」にて、新型「レンジローバー・エレクトリック（Range Rover Electric）」の量産仕様車を一般向けに初公開した。同社にとって世代交代を象徴する最重要モデルであり、2026年10〜12月期に予定されている世界初公開と同時に正式な受注が開始される見込みだ。米国での開始価格は約13万ドル（約2,106万円、1ドル=162円換算）と報じられている。

■3年の開発期間を経て量産仕様が確定

今回のグッドウッドでの公開は、スウェーデンの北極圏からアラブ首長国連邦（UAE）の砂漠に至る過酷な環境で、累計4万5000マイル（約7万2400キロメートル）以上の開発テストを重ねてきた同車を、一般ユーザーが最も間近で確認できる機会となった。外観デザインのみが公開された2026年5月のチェルシー・フラワー・ショーとは異なり、今回は購入者が実際に手にする量産仕様の全容が披露されている。

JLRのチーフ・グロース・オフィサーを務めるレナード・ホールニク氏が2026年6月17日のインベスター・デイで明らかにしたところによると、すでに7万8000人が同車への関心表明（登録）を済ませている。これは手付金を伴う予約ではないものの、ホールニク氏は登録者の70%が現在レンジローバーを所有していない「新規顧客」であると指摘した。JLRの2027年度第1四半期における世界小売販売台数が前年同期比15.3%減となるなか、この関心が実際の販売に結びつけば、同社にとって顧客層の大幅な拡大を意味することになる。

■独自開発の800Vアーキテクチャがもたらすメリット

レンジローバー・エレクトリックの技術的コアとなるのは、自社で完全設計した800Vの電気アーキテクチャだ。既存のティア1サプライヤーから調達せず自社開発を選択したことで、開発スケジュールは約1年延びたものの、結果として67件の特許を取得し、競合他社が容易に模倣できない技術的差別化を実現した。英自動車メディア「Top Gear」のプロトタイプ試乗レポートによると、極端な温度変化に対応できる市販の外部バッテリーが存在しなかったことが自社開発の理由だという。

この800Vアーキテクチャにより、最大350kWのDC急速充電に対応する。対応する超急速充電器を使用すれば、118kWhのニッケル・マンガン・コバルト（NMC）バッテリーパックを約25分で10%から80%まで充電可能だ。ただし、350kW出力に対応した超急速充電器は、2026年中期時点で英国、欧州、米国でもまだ少数派である点には留意する必要がある。なお、JLRのシステムは、バッテリーを2つの400Vバンクに分割して並列充電することで400V充電器にも対応しており、一般的な急速充電器でも問題なく充電できることが、自動車サイト「Electrifying.com」のプロトタイプ検証で確認されている。

パワートレインには、自社製造の永久磁石同期モーターを前後に1基ずつ搭載し、システム総合出力542馬力（404kW）、最大トルク627lb-ft（約850Nm）を発揮する。実用航続距離はWLTPサイクルで300マイル（約483キロメートル）前後と推定されているが、JLRによる最終的な型式認証値はまだ公表されていない。

■寒冷地での充電性能を高める「ThermAssist」

同車で最も高度なエンジニアリングが施されているのは、JLRが「ThermAssist」と呼ぶ熱管理システムだ。このシステムは高度なヒートポンプとして機能し、700以上のパラメータを常時監視してバッテリーと車内の温度を最適に保つ。

英自動車メディア「Autocar」の試乗レポートによると、このシステムはJLRの従来型EV「ジャガー I-PACE」と比較して効率が40%向上している。これにより、マイナス10℃の環境下でも安定したDC急速充電が可能となり、マイナス15℃まではバッテリーの廃熱を回収して車内の暖房に利用できる。寒冷地での航続距離低下はEVオーナー共通の課題であり、寒冷地を主要市場とするレンジローバーにとって、この熱管理システムは極めて重要な技術的成果といえる。

■オフロード性能の維持と、牽引能力における唯一の妥協点

レンジローバー・エレクトリックは、内燃機関（ICE）モデルやプラグインハイブリッド（PHEV）モデルと共通の「MLA-Flex」プラットフォームを採用している。そのため、ボディ構造やツインチャンバー・エアサスペンション、水深850mmの渡河性能など、従来のオフロード性能の多くがそのまま継承されている。

一方で、トラクションコントロールは大幅に進化している。従来のABSベースのシステムが約100ミリ秒間隔でホイールのスリップを検知していたのに対し、新型の「インテリジェント・トルク・マネジメント」システムは電気駆動ユニット内で直接処理を行うことで、反応時間を1ミリ秒に短縮した。これにより、滑りやすい路面や急勾配でのトラクション確保が劇的に向上しているという。

しかし、バッテリーの搭載スペース確保に伴う物理的なトレードオフも存在する。118kWhの大型バッテリーパックを搭載した結果、最大牽引能力は従来の3.5トンから2.5トンへと約28.6%低下した。これは、従来のICEモデルで牽引構造部の取り付けスペースとなっていた場所にバッテリーが配置されたためだ。日常的に重いトレーラーやボートを牽引するユーザーにとっては、購入を検討する上での大きな制約となる。

■JLRの今後のEV展開ロードマップ

JLRは今後18カ月間に5車種の新型EVを投入する計画を立てている。同社のPBバラジCFO（最高財務責任者）がインベスター・デイで語ったロードマップによると、これには「レンジローバー・スポーツ・エレクトリック」、新しい「EMA（Electrified Modular Architecture）」プラットフォームを採用する2車種、そして2026年8月に生産開始予定の「ジャガー Type 01」グランドツアラーが含まれる。

なお、レンジローバー・エレクトリックのバッテリーセルは現在、公表されていない外部サプライヤーから供給されている。英国サマセットに建設予定のJLR自社ギガファクトリーは、サプライチェーンの混乱や建設の遅れにより計画が1年以上遅れており、当面は外部調達に依存する体制が続く見通しだ。

■注目ポイントQ&A

●レンジローバー・エレクトリックはいつ発売されますか？

JLRは、2026年後半に予定されている世界初公開と同時に正式な受注を開始し、2026年10〜12月期に顧客への納車を開始する予定であることを確認しています。生産は英国のソリハル工場で行われ、英国、アイルランド、スウェーデン、ドイツ、オランダなどの欧州市場を皮切りに、主要市場である米国や中国へ順次導入される見通しです。

●電気自動車モデルの牽引能力は、従来のディーゼルモデルなどと同等ですか？

いいえ、同等ではありません。レンジローバー・エレクトリックの最大牽引能力は2.5トンとなっており、従来のICE（内燃機関）モデルやPHEVモデルの3.5トンから約28.6%低下しています。これは118kWhのバッテリーパックを搭載したことによる物理的な構造上の制限であり、ソフトウェアで解決できるものではありません。3.5トンに近い重量のトレーラーやボートを日常的に牽引するユーザーは、引き続きICEモデルやハイブリッドモデルを選択する必要があります。

●開発や発売が遅れた理由は何ですか？

当初は2024年の納車開始を目指していましたが、主な遅延理由は、800Vバッテリーパック、電気モーター、および熱管理システムを既存のサプライヤーから調達せず、すべて自社で完全設計・開発することを選択したためです。JLRの広報担当者がTop Gearに語ったところによると、外部調達を行っていれば1年早く市場に投入できたものの、マイナス40℃からプラス50℃までの極限状態に対応できる市販バッテリーが存在しなかったとのことです。また、2025年8月に発生し、同社に約19億ポンド（約3,876億円、1ポンド=204円換算）の損失をもたらしたとされるサイバー攻撃も、生産準備の遅れに影響を与えました。

元記事: Range Rover Electric Debuts at Goodwood: 800V Charging, One Key Trade-Off