【LG有機ELセール】C6シリーズが最大700ドル引きに、ただし77/83インチの「C6H」は中身が別物の高輝度タンデムOLED仕様

LGは、同社の直販サイト（LG.com）にて、2026年夏の最大規模となる有機ELテレビ「OLED evo AI C6」およびフラッグシップ「G6」シリーズのセールを開始した。最大700ドル（約11万3,400円）の大幅値引きに加え、通常100〜200ドル相当の専門業者による壁掛け設置サービスが無料で提供される。さらに、77インチまたは83インチのC6モデル、およびG6シリーズの全サイズを対象に、250ドル（約4万500円）分のVisaプリペイドカードがプレゼントされる。キャンペーンは7月中旬まで実施される予定だ。

■C6およびG6シリーズのセール価格一覧

今回の割引は、C6シリーズの全6サイズと、G6シリーズの4サイズに適用される。LGの公式セールページで確認された価格は以下の通りだ（1ドル＝162円換算）。

標準的なWRGB OLED EXパネルを採用する「LG OLED evo AI C6」（42、48、55、65インチ）：

・42インチ：セール価格 1,200ドル（約19万4,400円） / 元値 1,400ドル（200ドル引き）

・48インチ：セール価格 1,200ドル（約19万4,400円） / 元値 1,600ドル（400ドル引き）

・55インチ：セール価格 1,600ドル（約25万9,200円） / 元値 2,000ドル（400ドル引き）

・65インチ：セール価格 2,000ドル（約32万4,000円） / 元値 2,600ドル（600ドル引き）

タンデムOLEDパネルを採用し、250ドルのVisaギフトカードが付属する「LG OLED evo AI C6H」（77、83インチ）：

・77インチ：セール価格 3,000ドル（約48万6,000円） / 元値 3,600ドル（600ドル引き ＋ 250ドルギフトカード）

・83インチ：セール価格 4,800ドル（約77万7,600円） / 元値 5,300ドル（500ドル引き ＋ 250ドルギフトカード）

全サイズに250ドルのVisaギフトカードが付属するフラッグシップ「LG OLED evo AI G6」：

・55インチ：セール価格 2,200ドル（約35万6,400円） / 元値 2,500ドル（300ドル引き ＋ 250ドルギフトカード）

・65インチ：セール価格 3,000ドル（約48万6,000円） / 元値 3,400ドル（400ドル引き ＋ 250ドルギフトカード）

・77インチ：セール価格 4,000ドル（約64万8,000円） / 元値 4,500ドル（500ドル引き ＋ 250ドルギフトカード）

・83インチ：セール価格 6,000ドル（約97万2,000円） / 元値 6,500ドル（500ドル引き ＋ 250ドルギフトカード）

なお、上記の「元値（Pre-Sale Price）」は、本プロモーション開始直前のLG.comにおける販売価格であり、2026年3月の発売時のメーカー希望小売価格（MSRP）とは異なる。C6シリーズは3月4日の予約開始時、42インチが1,399ドル、65インチが2,699ドルで発表されていたため、今回の夏セールは発売時価格からも大幅な値下げとなる。

■同じモデル名に隠された「2つの異なるテレビ」

このセールにおいて最も重要な注意点は、C6というモデル名でありながら、サイズによって中身が全く異なる製品であるということだ。この事実は価格表だけでは伝わりにくい。

42、48、55、65インチのモデルには、従来のCシリーズで長年使われてきたWRGB（ホワイト・レッド・グリーン・ブルー）の4サブピクセル構成を改良した「OLED EX」パネルが採用されている。一方で、77インチと83インチのモデル（型番：C6H）には、フラッグシップモデルであるG6と同じ「プライマリRGB タンデムOLED（Tandem OLED）」パネルが採用されていることが、AVForumsによるLG C6のレビューで確認されている。

この違いは単なる仕様変更にとどまらない。タンデムOLEDは、2つの有機EL発光層を積層（スタック）させることで、それぞれの層の光出力を合成する。その結果、単層のOLED EXパネルを大幅に上回るピークHDR輝度を実現している。C6HとG6にのみ搭載されている「Brightness Booster Pro」技術は、この積層構造を活かして、従来のWRGBパネルが高輝度時に起こしがちだった色抜け（ウォッシュアウト）を防ぎつつ、HDRのハイライトをさらに際立たせる。What Hi-FiによるLG C6のレビューでも、C6Hのより明るく豊かなピーク出力は、近年のCシリーズにおける最も顕著な輝度の進化であると評価されている。

65インチのC6（2,000ドル）と77インチのC6H（3,000ドル）のどちらを選ぶか迷っている購入者にとって、1,000ドルの価格差は単なる画面サイズの違いだけでなく、根本的なパネル技術の違いを意味している。

■C6の心臓部：テレビ向け初の6nmプロセッサ「Alpha 11 AI Processor Gen3」

2026年モデルのC6シリーズは、標準のWRGBモデルを含め、全サイズに「Alpha 11 AI Processor Gen3」が搭載されている。FlatpanelsHDのLG G6ファーストルックによると、これはテレビ用チップとして初めて6nmプロセス技術で製造されたものだ。SoC（システム・オン・チップ）の微細化により、低消費電力でより高い処理能力を発揮できるようになり、テレビの発熱を抑えつつ持続的な高速処理が可能になった。

性能向上は具体的だ。安価なB6シリーズに搭載されている「Alpha 9 Gen 8」チップと比較して、Gen3プロセッサはCPUが50％、GPUが70％高速化し、NPU（ニューラルネットワーク処理装置）は5.6倍高速化している。この高速なNPUにより、2つのAI処理を並行して実行する「デュアルAIエンジン」が実現した。一方のワークロードがシーン認識とピクセルレベルのアップスケーリングを処理し、もう一方が音声解析を行って声の明瞭化や仮想空間オーディオを処理する。これにより、C6はコンテンツのジャンルをリアルタイムで判別し、処理遅延なしに最適なトーンマッピングを適用できるようになった。

また、LGの公式スペックシートによると、HDMI 2.1の48Gbps帯域幅、VESA ClearMR 10000認証、およびAMOLEDパネルのTFT（薄膜トランジスタ）バックプレーンにより、ネイティブ4Kでの165Hzリフレッシュレートに対応している。NVIDIA G-Sync CompatibleおよびAMD FreeSync Premiumの認証も取得しており、PCゲームやPlayStation 5、Xbox Series Xなどのコンソールゲームにおいて、可変リフレッシュレート（VRR）が正常に動作することが検証されている。

ただし、C6には「HDMI 2.2」および「Dolby Vision 2」は搭載されていない。これらは業界全体で普及が始まったばかりの次世代規格だ。現行のコンテンツやゲーム機をプレイする上では影響ないが、5〜7年といった長期的な使用を想定している場合、165Hzを超える将来の超高フレームレートPCゲームや、次世代HDRフォーマットの利用には対応できない可能性がある点に注意が必要だ。FlatpanelsHDの報道によると、HDMI 2.2を搭載した最初のテレビは2027年に登場すると予測されている。

■無料設置特典の仕組みと注意点

無料の専門業者による設置サービスは、付属の専用金具を使用した壁掛け設置、またはスタンド設置のどちらかを選択できる。LGはこの特典について「在庫限り（while supplies last）」としており、設置枠には限りがある。サービス提供エリアが限られている地域に住んでいる購入者は、購入前にLGのプロモーションページで利用可能かどうかを確認することが推奨される。

この設置サービスの価値は金銭的にも大きい。サードパーティの専門業者に壁掛け設置を依頼する場合、通常は金具代とは別に100〜200ドルの作業費がかかり、さらに壁掛け金具自体にもサイズに応じて30〜150ドル程度の実費がかかる。65インチ以上の大型テレビの場合、この無料特典によって実質的に150〜350ドル（約2万4,300円〜5万6,700円）相当の出費を抑えることができるため、本体の値引きに加えて非常に魅力的なメリットとなる。

■C6を買うべきか、値下がりした前世代C5を待つべきか

C6は、前世代モデルであるC5よりも優れたテレビであることは間違いない。TechRadar、What Hi-Fi、AVForumsなどの独立系レビュアーの意見は一致しており、Alpha 11 Gen3プロセッサによって、標準的なWOLED EXパネルからでも大幅に向上したHDR輝度と色正確性を引き出している。AVForumsのキャリブレーション結果では、C6の色誤差を示すDeltaEの平均値は0.9を記録し、これは人間の目で色の違いを判別できないレベルに達している。

しかし、その進化は人によっては「わずかな差」と感じられるかもしれない。Tom's Guideのレビューでは、一般的な視聴環境においてC6はC5よりも「わずかに明るい程度」であり、「平均的な視聴者にとって重要な要素のほとんどにおいて、両者はほぼ同一である」と指摘されている。現在、Best Buyなどの小売店では65インチのC5が過去最安値で販売されているため、65インチのC6を2,000ドルで購入するかどうかは、プロモーションの宣伝文句が示すほど単純な選択ではない。

ただし、77インチと83インチのサイズを検討する場合は話が変わる。C6Hに採用されている「タンデムOLED」パネルは、型落ちのC5シリーズには存在しない技術だ。そのため、この大型サイズを検討するユーザーにとって、C6Hは単なるマイナーアップデートではなく、全く新しい選択肢となる。250ドルのギフトカードと無料設置サービスも加わるため、大型サイズにおけるC6Hのコストパフォーマンスは非常に高い。

なお、セットアップ時の注意点として、LG C6の「webOS 2026」プラットフォームでは、初期設定時にLGの利用規約に同意しなければ、インストールされているストリーミングアプリ（Netflix、YouTube、Disney Plus、Maxなど）にアクセスできない仕様になっている。この挙動は、実機をテストしたmypitshopのレビュアーによって報告されており、任意のAIパーソナライズ機能とは異なり、スマートテレビとしての基本機能を利用するために同意が必須となっている。

■webOS 2026、AI機能、そして視聴データの取り扱い

C6が搭載する「webOS 2026」には、プラットフォームのAI検索および推奨レイヤーとして「Google Gemini」と「Microsoft Copilot」が統合されている。LGはこれらを、パーソナライズされたコンテンツ発見や音声によるテレビ操作のためのツールとしてアピールしている。

一方で、このプラットフォームは「ACR（自動コンテンツ認識）」技術を使用している。これは、ストリーミングサービス、ケーブル入力、または接続された機器から画面に再生されている内容を識別し、コンテンツの推奨や広告配信に利用するものだ。2026年5月、テキサス州のケン・パクストン司法長官は、LGエレクトロニクスとの間で、ACRデータの収集と使用方法について明確な開示を行い、ユーザーにオプトアウト（拒否）の手段を提供することを義務付ける和解を発表した。この和解は、パクストン司法長官がACRを「ユーザーのインフォームドコンセントなしに動作する、招かれざる目に見えないデジタル侵入者」と批判して2025年12月に起こした訴訟に伴うものだ。

データ収集を制限したい購入者は、C6のプライバシー設定からACRを無効にすることができる。webOSの設定メニュー内にある「Live Plus」（LGにおけるACR機能のブランド名）をオフにすることで、コンテンツの識別処理を停止できる。この設定をオフにしても、ストリーミングアプリや音声操作、AI画質・音響機能などは通常通り利用可能だ。テキサス州との和解条件に基づき、LGは初期セットアップ時にこのオプトアウトの選択肢をより目立つように表示することが義務付けられている。

■注目ポイントQ&A

●2026年現在、値下がりしたLG C5よりも新型のLG C6を購入する価値はありますか？

42インチから65インチのサイズを検討している場合、価格差によって判断が分かれます。C6はAlpha 11 Gen3プロセッサにより、HDR輝度と色正確性が向上していますが、複数の独立系レビューでは「世代を超えた飛躍というよりは、洗練されたマイナーチェンジ」と評価されています。現在、65インチのC5は過去最安値で販売されており、依然として非常に評価の高いテレビです。もしC5とC6の価格差が400ドル以上ある場合は、多くのユーザーにとってC5の方がコストパフォーマンスが高いと言えます。ただし、77インチと83インチの購入を検討している場合は比較になりません。C6Hに搭載されている「タンデムOLED」パネルは極めて優れたディスプレイであり、旧型のC5シリーズにはこれに匹敵するモデルが存在しないためです。

●LG C6とC6Hの違いは何ですか？

42、48、55、65インチのモデル（C6）は、シングルレイヤーの「WRGB OLED EX」パネルと「Brightness Booster」を搭載しています。一方、77インチと83インチのモデル（C6H）は、フラッグシップのG6と同じ「プライマリRGB タンデムOLED」パネルを採用しています。これは2つの有機EL発光層を積層することで、大幅に高いピークHDR輝度を実現するもので、LGはこれを「Brightness Booster Pro」と呼んでいます。また、今回のセールにおいて、250ドルのVisaプリペイドカードが付属するのはC6H（77インチ、83インチ）のみとなっています。

●LG C6に焼き付き（バーンイン）のリスクはありますか？また、LGの保証でカバーされますか？

有機ELの焼き付き（静止画を長時間高輝度で表示し続けることで発生する永久的な残像）は、パネルの化学的性質による制限であり、LG製品特有の欠陥ではありません。現代のテレビには、ピクセルシフトや自動輝度制限（ABL）、定期的なピクセルリフレッシュサイクルなどの対策が施されているため、一般的な家庭での視聴環境で焼き付きが発生することは稀です。最もリスクが高いのは、ゲームの固定HUD（ヘッドアップディスプレイ）を最大輝度で何百時間も表示し続けたり、PCモニターとして静止したタスクバーを表示したまま使用したりする場合です。LGを含む一般的なメーカー保証では、焼き付きは「ユーザーの使用に起因する損傷」とみなされ、無償修理の対象外となることが一般的です。この分類については2025年に集団訴訟の和解で争われましたが、焼き付き保証を重視する場合は、購入前にLGの保証規定をよく確認することをお勧めします。

●webOS 2026を搭載したLGスマートテレビで、データのトラッキング（追跡）をオフにするにはどうすればよいですか？

初期セットアップ時に、ストリーミングアプリを利用するために利用規約への同意が求められますが、セットアップ完了後にACR（自動コンテンツ認識）機能を個別に無効化できます。「設定」＞「詳細設定」＞「一般」＞「追加設定」＞「Live Plus」の順に選択し、この機能をオフ（無効）にしてください。これにより、視聴コンテンツの識別処理が停止します。なお、画質や音響のAIパーソナライズ機能は、「設定」＞「詳細設定」＞「一般」＞「AIサービス」から個別に管理できます。

元記事: LG OLED Sale: C6 Drops Up to $700, Free Installation, $250 Gift Card on Larger Sizes