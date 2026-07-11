*02:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

ドル・円オプション市場はまちまち。リスク警戒感に短期物のオプション買いが優勢となったが、3カ月物以降では売りが優勢となった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

・1カ月物6.55％⇒6.91％（08年＝31.044％）

・3カ月物7.24％⇒7.23％（08年＝31.044％）

・6カ月物7.71％⇒7.71％（08年＝23.92％）

・1年物8.36％⇒8.30％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋1.29％⇒＋1.42％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋0.65％⇒＋0.75％（08年10/27＝+10.65％）

・6カ月物＋0.29％⇒＋0.31％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物－0.02％⇒＋0.0％（08年10/27＝+10.71％）《KY》