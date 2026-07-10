XRP Ledger、AIによる自律決済が100万件を突破――Mastercard連携の「XRPL AI Hub」も始動

XRP Ledger（XRPL）におけるAIエージェントによる自律的なマイクロペイメント（微小額決済）が、2026年7月8日に累計100万件を突破した。これに伴い、Rippleが支援するインフラ開発企業のt54.aiは、同ネットワークの地位を確立するためのエコシステムプラットフォーム「XRPL AI Hub」を発表した。本件は、主要ブロックチェーンにおいてAIエージェントによる決済規模が7桁（100万件）に達したことを示す、初の公開データとなる。

■急成長するAIエージェント経済とインフラ整備

今回の2つの発表は、2026年6月から静かに構築されてきた決済アーキテクチャの転換点となる。Rippleは6月10日に「XRPL AI Starter Kit」をローンチし、同日、Mastercardはマシン向け決済イニシアチブ「Agent Pay for Machines」のローンチパートナーとしてRippleを指名した。さらに、Cloudflareが7月1日に独自のx402ベースの「Monetization Gateway」のウェイティングリストを公開している。今回発表された「XRPL AI Hub」と100万件の節目は、これら一連のインフラ構築から得られた初の具体的なトランザクションデータである。

■100万件の決済マイルストーンが示す実態

100万件という決済件数は、t54.aiの「XRPL x402ファシリテーター」（AIエージェントとその決済先サービスに代わって決済検証とオンチェーン決済を処理するリレー層）を経由したすべてのトランザクションを指している。XRPL AI Hubが公開したデータによると、現在121の稼働中の加盟店がネットワークに登録されており、総トランザクション量の77%以上が「Heurist Mesh」「LucyOS」「AskSurf」という3つのインフラプロバイダーを経由していることが、XRPL上のx402決済メトリクスから判明した。

この分布パターンは、支配的なインフラプロバイダーの周囲にエコシステムが形成されつつある初期段階の特徴を示している。残りのトラフィックは数十の小規模なウォレットに分散しており、1ウォレットあたり平均約2,400回のアクティビティを記録している。この密度は、開発者が個別の実験段階から、標準化された自律エージェントのパイプライン展開へと移行したことを示唆している。

XRPLを決済レイヤーとして評価している開発者にとって、これらの数値は意思決定の裏付けとなる初のリアルなトランザクションデータとなる。ネットワークが実際の規模で稼働し、加盟店ディレクトリが機能しており、開発ツールにはリアルタイムの決済ダッシュボード、開発者向けSDK、既存インフラの検索可能なカタログが含まれていることが実証された。

■x402プロトコルの仕組みとXRPLの適性

このエコシステムの中核にあるのが「x402」である。これはLinux Foundation傘下のx402 Foundationが管理するオープンな決済プロトコルであり、1995年からWeb仕様に存在しながらも使われていなかったHTTPステータスコード「402 Payment Required（支払いが必要）」を有効化するものだ。2025年5月にCoinbaseがx402をオープンソース化し、実用化が始まった。

x402のメカニズムは、標準的なHTTPに直接組み込まれている。AIエージェントが有料リソースを要求すると、サーバーは402ステータスとともに、価格、受け入れトークン、受信者アドレス、ブロックチェーンネットワーク、決済期限などの機械読み取り可能な決済指示を返す。エージェントは暗号規格（EIP-3009またはPermit2）を使用して決済承認に署名し、その証明をヘッダーに添付してリクエストを再試行する。ファシリテーターが決済を検証してブロックチェーンに送信すると、サーバーはリソースを返す。このやり取りはすべて標準のHTTPヘッダー内で行われ、チェックアウトページやアカウント作成、人間の承認は一切不要である。

過去30年間失敗してきたマイクロペイメントが今になって機能している理由は、技術の向上ではなく、買い手の性質が根本的に異なるためである。かつてのシステムは、経済学者のニック・サボ氏が指摘した「精神的取引コスト」（いくら微小な額であっても、お金を支払うべきか判断する認知的な摩擦）によって頓挫した。しかし、AIエージェントには精神的取引コストが存在しない。決済は単なる関数呼び出しにすぎず、これが構造的な変化をもたらしている。

XRPLがこのプロトコルに適している理由は、4つの技術的特性にある。第1に、ネットワークの混雑状況に応じて手数料が変動するBaseやSolanaとは異なり、XRPLの取引手数料はネットワーク負荷に関係なく1取引あたり約0.0002ドル（約0.032円、1ドル=162円換算）に固定されている。数千回のマイクロペイメントを実行するAIエージェントにとって、予測可能な手数料設計は必須要件である。第2に、XRPLのコンセンサスプロトコルは決定論的なファイナリティを提供し、取引が確定するか期限切れになるかのどちらかであり、曖昧な保留状態が発生しない。第3に、資金移動の操作がスマートコントラクトのバイトコードではなくプロトコルレイヤーで定義されているため、スマートコントラクトの脆弱性を突いた攻撃手法を排除できる。第4に、XRPL独自の分散型取引所（DEX）により、外部ブリッジを介さずにオンチェーンでの資産スワップが可能である。

さらに、実際の資金を扱うエージェントを導入する企業にとって、XRP Ledgerが2012年の稼働開始以来、一度も取引のロールバック（巻き戻し）を起こさずに連続稼働しているという14年間の信頼性の実績も重要な要素となる。

■XRPL AI Hubの3つのコア機能

Rippleの開発者やXRP Ledger Foundationの支援を受けて2026年7月8日にローンチされた「XRPL AI Hub」は、主に3つの機能で構成されている。

1つ目は「ライブインデックス」であり、XRPL上のx402決済アクティビティを追跡するリアルタイムダッシュボードを提供する。2つ目は「開発者向けリソースライブラリ」で、ドキュメントやSDK、コードレポジトリを統合し、Claude CodeやCursorなどのエージェントフレームワークが開発中にXRPLドキュメントを照会できるようにする。3つ目は「ディレクトリ」で、ネットワーク上で稼働しているAIエージェントや加盟店、プロジェクトの検索可能なカタログである。EthereumベースのAIエージェントプラットフォームである「Virtuals.io」がエコシステムローンチパートナーとして参加しており、同プラットフォームのエージェントはXRPL上でネイティブに取引を行い、XRPやRLUSDで決済される。

また、同ハブはベースとなるx402プロトコルの上に、t54.ai独自の信頼層である「x402 Secure」を導入している。これにはMastercardの「Agent Pay for Machines」から提供された資格情報メカニズム「Mastercard Verifiable Intent」が統合されており、オンチェーン決済の前に、支出を承認した人間または組織の検証可能な署名を付与することができる。競合する他の決済チェーンでは、現時点でこれと同等のプロトコルレベルの信頼統合は提供されていない。

■BaseやSolanaに対するXRPLの優位性と課題

高頻度の自律的なマイクロペイメントという用途において、XRPLには構造的な強みがある。固定手数料モデルは、Base（これまでに1億1,900万件以上のx402取引を処理）やSolana（2026年3月までに約3,500万件を処理）のような混雑時に手数料が変動するネットワークと比較して、運用コストの予測を容易にする。

また、「Mastercard Verifiable Intent」の統合により、企業が求めるコンプライアンス要件を満たしやすくなっている。ニューヨーク州金融サービス局（NYDFS）の認可を受けたステーブルコイン「RLUSD」とMastercardの認証の組み合わせは、パーミッションレスなLayer 2でUSDC決済を行うのとは異なるリスクプロファイルを提供する。

一方で、課題も存在する。SolanaとBaseは2025年5月にx402プロトコルを導入しており、2026年6月に参入したXRPLに対して先行優位性を持っている。既存のx402ツールの多くはBaseやSolanaのUSDCを中心に構築されており、XRPLの100万件という数字とBaseの1億1,900万件という数字の差にそれが表れている。また、XRPLの取引手数料はバリデーターに支払われずバーン（焼却）される仕組みであるため、ネットワークの利用拡大が必ずしもXRPトークンの価値上昇に直結しないという構造的なトークノミクスの課題も指摘されている。

■x402プロトコル自体のセキュリティ懸念

2026年にオハイオ州立大学とマンチェスター大学のセキュリティ研究者が発表した学術論文では、x402プロトコルにおける認可バインディングの弱点やリプレイ保護の不備など、5つの具体的な攻撃ベクトルが指摘されている。また、決済メタデータ（リソースURLや説明など）が平文で送信されるプライバシー上の懸念や、不正決済につながるプロンプトインジェクション攻撃のリスクも報告されている。

これらはXRPL固有のものではなく、x402プロトコル全体に共通するリスクである。t54.aiの「x402 Secure」レイヤーやMastercardの統合技術はこれらのリスクを軽減するが、開発者は本番環境への導入前に公開されている攻撃ドキュメントを確認し、対策を講じる必要がある。

■インフラアップグレード「xrpld v3.2.0」の進捗

XRPL AI Hubのローンチは、XRP Ledgerで進行中の広範なインフラアップグレードと時期が重なっている。crypto.newsの報告によると、2026年7月7日時点で、信頼されたバリデーターの55%以上が「xrpld v3.2.0」ソフトウェアアップグレードを導入した。このリリースでは、コアサーバーソフトウェアの名称が「rippled」から「xrpld」に正式変更され、メモリ使用量の削減や各種プロトコルの修正が行われる。

XRPLのガバナンスルールに基づき、プロトコルの修正案を有効化するには、信頼されたバリデーターの80%以上が2週間連続で承認する必要がある。今回の移行はルーチン的なインフラの成熟化であり、x402の決済フローに直接的な影響を与えるものではない。

■注目ポイントQ&A

●x402プロトコルとは何ですか？なぜAIエージェントの決済を可能にするのですか？

x402は、HTTPステータスコード「402 Payment Required」を実装したオープンな決済規格です。従来の人間向けのマイクロペイメントは、支払うべきか判断する「精神的取引コスト（認知の摩擦）」により普及しませんでしたが、AIエージェントにはその摩擦がありません。決済がプログラムの関数呼び出しとして処理されるため、自律的なエージェント間での高速かつシームレスな決済が可能になります。

●XRPLの固定手数料構造は、AIエージェントの開発者にどのようなメリットをもたらしますか？

BaseやSolanaでは混雑状況によって手数料が変動しますが、XRPLはネットワーク負荷に関係なく1取引あたり約0.0002ドルに固定されています。これにより、数千回の決済を実行するAIエージェントの運用コストを正確に予測・管理できるようになります。

●Mastercard Verifiable Intentは、XRPLの決済に何を付加しますか？

決済が実行される前に、エージェントの支出権限を特定のアイデンティティに紐付け、承認を認証する仕組みです。これにより、XRPL AI Hub上のすべての決済に、支出を承認した人間や組織の検証可能な署名を付与でき、企業が監査可能な承認トレイルを構築できます。

●100万件の決済達成により、XRPLはx402決済のトップチェーンになりましたか？

累計ボリュームではまだトップではありません。Baseは1億1,900万件以上、Solanaは2026年3月時点で約3,500万件を処理しており、12ヶ月早く参入した両チェーンが先行しています。XRPLの100万件は参入後わずか4週間での急成長を示すシグナルであり、今後の企業向け評価サイクルにおいて、固定手数料やMastercard連携などの強みで差別化を図る段階にあります。

元記事: XRP Ledger Hits 1M AI Payments: XRPL Hub Launches With Mastercard Trust Layer