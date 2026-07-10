Metaに最大1.4兆ドルの制裁金請求、米4州がSNS中毒誘発アルゴリズムを巡り提訴

米カリフォルニア州など4州の司法長官が、Meta Platforms（以下、Meta）に対し、最大1.4兆ドル（約226兆8000億円、1ドル＝162円換算）の制裁金を求めていることが明らかになった。この額はMetaの時価総額約1.5兆ドルに匹敵する。若者のSNS中毒を意図的に誘発したとされる設計を巡り、2026年8月18日からカリフォルニア州オークランドの連邦地裁で裁判が始まる予定だ。

■時価総額に匹敵する「1.4兆ドル」請求の背景

2026年7月7日（現地時間）に公開された連邦地裁の書面により、カリフォルニア、コロラド、ケンタッキー、ニュージャージーの4州が、Metaに対し最大1.4兆ドル（約226兆8000億円）の制裁金を求めていることが判明した。この額は、Metaの時価総額である約1.5兆ドル（約243兆円）に迫る規模である。

しかし、法学者や過去の集団訴訟の経緯を踏まえると、この巨額の数字は実際に支払われる予測値というよりも、交渉を有利に進めるためのレバー（テコ）であるとみられている。これは1998年のタバコ訴訟における和解（25年間で2060億ドルの支払い）と構造的に同じ手法だ。

4州の連合が真に求めているのは、現実的ではない1.4兆ドルの現金支払いではなく、裁判所の関与による和解を通じて、Metaにプラットフォームの設計変更を強制することだとみられる。具体的には、利用を止めにくくする「無限スクロール」、緊急性を演出する「プッシュ通知」、有害性に関わらずエンゲージメントを最優先する「推奨アルゴリズム」の再設計が標的となっている。

裁判は2026年8月18日、カリフォルニア州オークランドの連邦地方裁判所において、イボンヌ・ゴンザレス・ロジャース判事のもとで開始される予定だ。

■制裁金「1.4兆ドル」の算出根拠

4州の提出書類は非公開のままだが、2026年6月に開かれた法廷聴聞会でその算出方法が示された。計算式は「法定制裁金の上限額 × 影響を受けた若者ユーザー数」という極めて単純なものだ。

各州の消費者保護法に基づき、プラットフォームを利用するティーンエイジャー1人につき1件の独立した違反とみなされる。数千万人の未成年ユーザー数に、各州の法律が定める違反1件あたりの最大制裁金額を掛け合わせることで、理論上の上限として1.4兆ドルという数字が導き出された。

法定損害賠償は、実際の被害額を正確に数値化することが困難な場合や、被告が高度な組織であり、抑止効果を十分に持たせる必要がある場合に適用される仕組みである。ただし、米国の裁判史において、この規模の消費者保護訴訟の賠償額がそのまま維持された前例はない。憲法上の適正手続き（デュー・プロセス）の観点から、過剰な賠償額は減額される傾向にあり、今回の裁判でも憲法上の判断が重要な焦点となる。

Meta側は強く反発しており、同社の弁護士は書面で「消費者保護の執行史上、これほどの規模の制裁金は前例がない」と主張。広報担当者も、各州の計算方法は「突飛であり、事実や法律に基づかない」とし、重複する請求において同一ユーザーを複数回カウントしていると批判している。

■InstagramとFacebookが受けている告発内容

4州の司法長官による訴訟は、プラットフォームの「悪用」ではなく、意図的な「設計（エンジニアリング）」を問題視しており、大きく2つの告発内容で構成されている。

1つ目は「中毒性のある設計」だ。Metaは、無限スクロールやプッシュ通知、感情的な反応を優先するアルゴリズムなど、エンゲージメントを最大化する機能を、思春期のユーザーの心理的脆弱性を突くことを知りながら導入したとされる。学術研究でも、無限スクロールはユーザーの意図に反する行動を促す「アテンション・キャプチャー・ダークパターン」に分類されている。州側は、Metaの社内研究でもこの影響が記録されていたと主張する。

2つ目は「公衆への欺瞞」だ。Metaは、社内研究でInstagramの利用とティーンエイジャーの不安、うつ病、摂食障害、自傷行為との関連性を把握していたにもかかわらず、保護者や規制当局、一般市民に対してプラットフォームの精神健康リスクを誤認させたとしている。

なお、8月の裁判では、これら4州の消費者保護請求に加え、約30州が提起している連邦児童オンラインプライバシー保護法（COPPA）違反の疑いも審理される。これは13歳未満の児童から保護者の同意なしに個人データを収集したとされる問題だ。さらに別の14州による消費者保護請求の裁判も2027年2月に控えており、今回の裁判は長期にわたる法廷闘争の第1章にすぎない。

■暴露されたMetaの社内研究データ

プラットフォームは安全であるというMetaの主張は、同社の従業員が10年以上にわたり記録してきた内部文書と矛盾していると指摘されている。

フランシス・ホーゲン氏（2021年）、アルトゥーロ・ベハール氏（2023年）、ケイシー・サベージ氏（2025年）といった内部告発者による議会証言や法廷提出証拠により、Metaの社内研究者が未成年への害を繰り返し指摘していたものの、経営陣に却下されていた実態が明らかになっている。ある社内研究者は、Instagramは「薬物」であり、従業員は「売人（プッシャー）のようなものだ」と書き残していた。

2017年にMetaのマーク・ザッカーバーグCEOは「ティーンの滞在時間」を最優先目標に掲げたが、同年、社内調査ではInstagramが思春期の少女のボディイメージ（身体への自己認識）を悪化させているとの関連性が示されていた。

さらに2018年の社内調査では、Facebookユーザー2万人のうち58％に「問題のある利用」の兆候が見られ、同年には9〜12歳の子どもの約40％がInstagramを毎日利用していると推計されていた。これはCOPPAが保護対象とする年齢層である。

また、Instagramのアルゴリズムが脆弱なティーンに推奨していた「外見の否定的比較」を促すコンテンツを検知し、推奨を停止するためのAI分類器を社内チームが開発したものの、Instagram責任者のアダム・モッセーリ氏がこのプロジェクトを中止させたとされる。さらに、ティーンのアカウントをデフォルトで非公開にすれば、望まないダイレクトメッセージ（DM）のやり取りを1日あたり540万件防げると試算しながらも、成長へのコストが高すぎるとして見送ったことも、2025年11月に開示された法廷文書で明らかになっている。

これに対しMetaは、2026年1月にウェブサイト上で反論を公開。「ティーンのメンタルヘルスは極めて複雑で多面的な問題」であり、原告側は内部文書を都合よく引用して単純化していると主張。2024年に導入し2025年に拡張した「Instagramティーンアカウント」など、30以上の安全ツールの実績を強調している。

■すでに下されているMetaへの有罪評決

1.4兆ドルという請求額は前例のない規模だが、Metaに対する厳しい司法判断自体はすでに始まっている。

2026年3月、ニューメキシコ州の陪審員団は、Metaが若者に対するプラットフォームの安全性を偽り、性的搾取の温床にさせたとして、同州の消費者保護法違反で3億7500万ドル（約607億5000万円）の支払いを命じる評決を下した。この額は州が求めた額の5分の1未満であり、株式市場はこれを「管理可能な範囲」と受け止め、Metaの株価は5％上昇した。

しかし、ニューメキシコ州の訴訟は第2段階に入っており、別の判事が同州による追加の37億ドルの請求と、実効性のある年齢確認や有害アカウントの排除、暗号化通信の制限といった「プラットフォームの構造変更命令」を検討している。

また同じく2026年3月、ロサンゼルスの陪審員団は、子どもの頃にSNS中毒になったと訴える20歳の女性に対し、MetaとGoogle（YouTube）に計600万ドルの損害賠償支払いを命じ、その70％をMetaの負担とした。陪審はMetaの行為に「悪意、抑圧、または詐欺」があったと認定しており、今後の訴訟における懲罰的損害賠償のリスクを高めている。

さらに2026年5月には、ケンタッキー州のブレスィット郡学校区が提起した代表訴訟において、Metaを含む被告4社が計2700万ドルで和解。Metaの負担額は単一企業としては最大の900万ドル（約14億5800万円）だった。Snap、YouTube、TikTokなどの競合他社が主要な裁判で陪審評決の前に和解する中、Metaは裁判を最後まで戦う唯一の主要プラットフォームとなっている。

■一般の成人ユーザーにも及ぶ「年齢確認」の影響

連邦児童オンラインプライバシー保護法（COPPA）は、13歳未満の児童から個人データを収集する際、保護者の同意を義務付けている。2025年6月23日に施行された改正ルールにより、データセキュリティ要件と同意義務がさらに強化された。

今回の裁判では、Metaが「数百万人の13歳未満ユーザーが自社プラットフォーム上にいる」という内部データを持ちながらデータを収集し続けたか、つまり「実際の認知（actual knowledge）」があったかどうかが争われる。

ここで一般の成人ユーザーが見落としがちなのが、プラットフォームが児童を排除し、年齢に応じた義務を果たすためには、結果として「すべてのユーザーの年齢確認」を行わざるを得なくなるという点だ。

現在の年齢確認手法（自己申告、クレジットカード確認、政府発行IDのアップロード、バイオメトリクスによる顔推定）には、それぞれセキュリティやプライバシー上の欠陥が指摘されている。実際に、年齢確認ベンダーであるAU10TIX（2024年）、Discord/Zendesk（2025年）、Persona（2026年）では、身元確認書類の取り扱い中にデータ流出が発生している。

個人データを収集・保管せずに年齢を証明できる唯一の方法として「ゼロ知識証明（ZKP）」技術があるが、まだ広く普及していない。児童保護を目的としたCOPPAの厳格な適用が、結果としてInstagramを利用するすべての成人に対して身元確認書類の提出を強いることになるという「消費者保護のパラドックス」が、8月の裁判の背景に存在している。

■投資家への影響とビジネスモデルへのリスク

1.4兆ドルの請求が公表された2026年7月7日、Metaの株価は前日比約3％高の615.58ドルで取引を終え、翌日には602.50ドルに戻った。この反応は、投資家が「1.4兆ドル」という数字を現実的な判決額ではなく、理論上の上限にすぎないと捉えていることを示している。

この見立ては短期的には正しい可能性が高い。しかし、Metaのビジネスモデルに対する構造的なリスクは無視できない。Metaの売上高の約98％は広告収入に依存しており、広告収入はユーザーのエンゲージメント（滞在時間や利用頻度）に直結している。

訴訟が指摘するように、Metaが若者の犠牲のもとにエンゲージメントを最適化していたとすれば、和解や裁判所の命令によって無限スクロールの禁止やプッシュ通知の制限、推奨フィードの規制が課された場合、主要な顧客層の滞在時間が減少し、広告表示回数と広告収入の減少に直結する。

Metaの株価は2025年8月12日に過去最高値の787.42ドルを記録したが、2026年7月初旬時点で年初来約11.5％下落している。7月27日には個人原告による別の代表訴訟、そして8月18日にはこの4州による司法長官訴訟が控えており、Metaにとって極めて重要な局面が続く。

■注目ポイントQ&A

●Metaは実際に1.4兆ドルを支払うことになりますか？

その可能性は極めて低いです。1.4兆ドルという額は、原告である4州が消費者保護法に基づき算出した理論上の最大値（上限）です。実際の賠償額は裁判官によって判断されますが、米国の裁判所は憲法上のバランスを欠くような天文学的な法定損害賠償額を減額する傾向があります。州側の実質的な狙いは、金銭の支払いよりも、プラットフォームの設計変更（無限スクロールの制限など）を義務付ける構造的な和解案の獲得にあるとみられています。

●1.4兆ドルという巨額の制裁金はどのように計算されたのですか？

各州の消費者保護法に基づき、「影響を受けた若者ユーザー数」に「違反1件あたりの最大法定制裁金」を掛け合わせて算出されました。プラットフォームを利用する未成年者1人につき1件の独立した違反とみなされるため、4州で数千万人のユーザーを対象に計算した結果、理論上は兆ドル単位に達しました。ただし、Meta側は同じユーザーが重複してカウントされていると主張しています。

●この裁判でMetaが敗訴した場合、同社のビジネスにはどのような影響がありますか？

最大の懸念は金銭的な支払いよりも、裁判所の命令による「プラットフォームの構造変更」です。未成年に対する無限スクロールの禁止やプッシュ通知の制限、推奨アルゴリズムの変更などが強制された場合、ユーザーの滞在時間が減少します。Metaの売上高の約98％は広告収入であるため、滞在時間の減少は広告表示回数の減少を招き、業績に直接的な打撃を与えるリスクがあります。

●Metaに個人データを提供すると、政府に監視されるリスクがありますか？

Metaは米国カリフォルニア州に本社を置く企業であり、米国法が適用されます。権威主義的な国家のように政府主導のデータ共有義務を課されているわけではありません。ただし、今回の裁判で争点となっている年齢確認プロセスにおいて、サードパーティの年齢確認ベンダーに身分証明書などを提出せざるを得なくなった場合、それら外部ベンダーからのデータ流出リスク（実際に2024〜2026年にかけて複数社で発生）が懸念されています。

元記事: States Demand $1.4 Trillion From Meta Over Algorithms Built to Addict Teens