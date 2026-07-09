『アサシン クリード4 ブラック フラッグ』リメイク版、海外レビューで高評価もバグや現代編カットに賛否両論

ユービーアイソフトが手がける『アサシン クリード IV ブラック フラッグ』のフルリメイク版『Assassin's Creed Black Flag Resynced』の海外レビューが解禁された。Metacriticで「84」という高スコアを獲得し、海賊ファンタジーとしての魅力や劇的な技術進化が絶賛されている。しかしその一方で、ローンチ初期のバグや現代編ストーリーの削除、ライブサービス要素の導入を巡り、メディアの間で議論が巻き起こっている。

■Metacriticで「84」の高評価、海賊ファンタジーの傑作が復活

PlayStation 5、Xbox Series X/S、PC向けに2026年7月9日に発売される『Assassin's Creed Black Flag Resynced』（以下、Resynced）のレビュー制限が、発売前日にあたる米国東部時間7月8日午前6時に解除された。批評家たちの反応は概ね好意的だが、いくつかの重要な懸念点も示されている。

本作はMetacriticで71人のPS5レビュアーから平均「84」、OpenCriticでは87人の批評家から平均「87」のスコアを獲得し、上位5%の傑作に与えられる「Mighty」評価を得た。エドワード・ケンウェイがカリブ海を舞台に繰り広げる海賊ファンタジーは、ほぼ満場一致で称賛されている。

Dexertoは5つ星満点を与え、「完璧なリメイクであり、シリーズ最高傑作の一つをさらに素晴らしいものにした」と絶賛。Game Informerは10点満点中8.25点をつけ、刷新された海戦を「親しみやすく爆発力がある」と評し、シャンテ（船乗り歌）や島の秘密、西インド諸島の夕日といったオリジナル版の魅力が見事に保存されているとした。

Push Squareは10点満点中8点を与え、「クラシックな体験に忠実でありながら、より良く、より大きく、より派手に進化している」と評価。TheSixthAxisも8点を与え、武器の追加やセカンダリ射撃モードが導入された海戦を「ゲーム史上最高の船上戦闘」と称えた。

一方で、慎重な姿勢を見せるメディアもある。GamesRadar+は5つ星満点中3.5点にとどめ、「忠実でありたいという思いと、調整を加えたいという思いの間で揺れ動いており、エレガントな妥協点を見つけられていない」と指摘。Saudi Gamerは3点（5点満点）とし、「少し焼き上がりが早すぎた（開発期間が足りなかった）ように感じられる」と言及した。

■リマスターを超えた再構築：最新エンジン「Anvil」による劇的進化

本作の開発を主導したUbisoft Singapore（他15の共同開発スタジオが参加）は、最新バージョンの「Anvil」エンジンを採用し、2013年のオリジナル版のコードを一切使用せず、アセット、アニメーション、ライティング、ゲームプレイメカニクスをゼロから構築した。

技術面での最大の変更点は、昨年発売された『アサシン クリード シャドウズ』で初めて導入された「マイクロポリゴン仮想化ジオメトリ」と「レイトレーシング・グローバルイルミネーション（RTGI）」の採用だ。

Epic GamesのNaniteに類似したマイクロポリゴン技術により、GPU駆動の仮想ジオメトリパイプラインを通じて数百万の幾何学的詳細を同時にレンダリングする。これにより、距離によるディテールの急激な変化（ポップイン現象）が解消された。さらにRTGIの導入により、水面や船体の木材、石壁に光がリアルタイムに反射し、天候や時間経過に応じてダイナミックに変化する。オリジナル版がPCで約30GBの容量だったのに対し、本作は約65GBを要求するが、これは物理ベースレンダリング（PBR）アセットや高密度メッシュを反映したものだ。

なお、Xbox Series SではRTGIの要求スペックの関係上、グラフィックモードは1620p（アップスケール）の30FPS固定となり、パフォーマンスモードなどは用意されていない。PS5およびXbox Series Xでは30/40/60FPSから選択可能で、PS5 Proではすべてのモードで拡張レイトレーシングが適用される。

■海戦の近代化とゲームプレイの調整

レビュアーが満場一致で称賛したのが、海戦の進化だ。敵の帆を破壊する散弾や、船体の弱点を撃ち抜く8ポンド砲など、すべての武器クラスにセカンダリ射撃モードが追加された。また、敵船や勢力間に同盟・敵対関係が導入され、行動や装備に影響を与えるようになった。

陸上での戦闘も刷新され、オリジナル版の「攻撃を待ってカウンターボタンを押す」という単調なリズムから、タイミングの良いパリィやチェインテイクダウンを要求するシステムへと変更された。さらに、任意でのしゃがみ移動、カバーからの敵のタグ付け、ストーリー早期でのロープダートの入手などが可能になった。悪名高かった「見つかると即シンクロ解除（ゲームオーバー）」になる尾行ミッションの条件も緩和されている。

■「現代編」の完全削除を巡る議論

オリジナル版『ブラック フラッグ』では、プレイヤーがAbstergo Entertainment社に潜入したUbisoftの開発者として行動する、一人称視点の「現代編」ストーリーが存在した。しかし、今回のリメイク版ではこの現代編が完全に削除されている。

クリエイティブディレクターのジャン・ゲドン氏は、この決定について「2013年当時の現代編は、当時のフランチャイズの状況を反映したものだった」と説明し、現在のシリーズの方向性に合わせたものだとしている。

TheSixthAxisはこの削除を「歴史パートの体験をより豊かにするためのスペースが生まれた」と歓迎した。しかし、GamesRadar+は「シリーズ屈指の現代編ストーリーだった」とし、主要キャラクターのアークが未完のまま放置されていると批判。PC Gamerも、賛否両論あった要素とはいえ、現代編をカットすることは「歴史の改ざん」にあたると強く反発している。

■ローンチ初期のバグとライブサービスへの懸念

「フルリメイク」を謳う本作において、バグの存在は無視できない問題となっている。GamesRadar+は、エドワードが動物の皮を剥いだ後にフリーズする、地面を浮遊する、クエストマーカーがマップ外に消える、倒したはずの敵が蘇生して過去のセーブデータからやり直さざるを得なくなる、といった不具合を報告している。

PC版では、実績やフレンドのアクティビティを監視する「Ubisoft Connect」のオーバーレイが原因で、海戦での砲撃時やハバナのような密集した都市部でマイクロスタッター（一瞬のカクつき）が発生するという。ランチャー設定でオーバーレイを無効にすることで解決するが、ローンチ時の製品としてプレイヤーにこの手間を強いるべきではないとの指摘もある。

さらに、ゲーム内にはライブサービス要素を管理する「Animus Hub」が導入されており、プレミアムコスメティックストア、バトルパス（プロジェクト）、シーズンイベントなどが含まれる。メインキャンペーンは完全にオフラインでプレイ可能だが、これらのオンライン要素はサーバーに依存する。

Ubisoftは2024年にレースゲーム『The Crew』のサーバーを閉鎖し、シングルプレイを含むゲーム全体をプレイ不可能にしてライセンスを剥奪した過去がある。これが欧州での消費者運動「Stop Killing Games」や、フランスの消費者団体による訴訟に発展していることから、本作のオンライン要素に課金することへの懸念を示すレビュアーも存在する。PC版にはDenuvo DRMも搭載されており、将来的な保存性のリスクが指摘されている。

■注目ポイントQ&A

●オリジナル版をプレイ済みの人でも、リメイク版を買う価値はありますか？

オリジナル版のどこに魅力を感じていたかによります。最新エンジン「Anvil」による美しいカリブ海のグラフィックや、より奥深くなった海戦を楽しみたいのであれば、非常に価値のあるリメイクです。一方で、現代編（Abstergoパート）のストーリーが重要だったと感じる人にとっては、その削除が大きな欠落に感じられる可能性があります。また、ローンチ初期のバグが報告されている点にも注意が必要です。

●「Animus Hub」などのオンライン要素は、将来的にプレイできなくなるリスクがありますか？

本作のメインキャンペーンは完全にオフラインでプレイ可能なため、ゲームの根幹がプレイできなくなる心配はありません。ただし、バトルパスやコスメティックストアなどの「Animus Hub」機能はUbisoftのサーバーに依存しています。同社が過去に『The Crew』のサーバーを閉鎖した前例があるため、オンライン専用コンテンツについては、将来的にアクセスできなくなるリスクがゼロではないことを念頭に置く必要があります。

●オリジナル版とリメイク版の技術的な違いは何ですか？

リメイク版はオリジナル版のコードを一切使用せず、ゼロから再構築されています。最新の「レイトレーシング・グローバルイルミネーション（RTGI）」によるリアルタイムな光の表現や、「マイクロポリゴン仮想化ジオメトリ」によるポップイン現象のないシームレスで高精細なグラフィックが特徴です。これに伴い、PC版の必要容量もオリジナル版の約30GBから約65GBへと増加しています。

元記事: Black Flag Resynced Reviews: Pirate Remake Earns 84 on Metacritic Despite Bugs and Cut Story