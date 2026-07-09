Googleスプレッドシート、Excelの3D棒グラフをそのままインポート可能に――「勝手に2D変換」される問題を解消

Googleは、Microsoft ExcelからGoogleスプレッドシートへファイルをインポートする際、3D棒グラフが警告なしに2Dへ自動変換されていた問題を解消した。2026年7月1日の発表によると、今後はExcelで作成された3D棒グラフが元の立体的な形状を維持したままインポートされるようになる。このアップデートは、無料の個人アカウントを含むすべてのユーザーを対象に順次ロールアウトされる。

■Excelの3Dグラフデータがスプレッドシートで失われていた理由

ExcelのワークブックをGoogleスプレッドシートにインポートした際、グラフの見た目が変わってしまった経験を持つ人は少なくない。Googleはこのほど、長年存在していたこの互換性のギャップを解消した。Googleスプレッドシートは今後、Excelファイル（.xlsx）に含まれる3D棒グラフを、2Dに自動変換することなく元の形式のままインポートする。

これまでの仕様では、インポート時に警告やエラーメッセージが表示されることもなく、後から元に戻す方法もないまま、グラフの再現性が損なわれていた。Excelで作成された3D棒グラフは、スプレッドシートに取り込まれると奥行きが失われ、平坦な別のグラフのように見えてしまっていたが、送信側も受信側もその事実に気づくことができなかった。2026年7月1日の発表により、この挙動は廃止される。

技術的な背景として、Excelは国際標準規格（ECMA-376およびISO 29500）であるOffice Open XML（OOXML）を使用してグラフデータをエンコードしている。すべてのグラフは「DrawingML」を用いた「chartSpace」というXML構造内で定義されており、3Dグラフの場合はその内部にある「view3D」という特定の要素が、X軸・Y軸の回転、奥行きの割合、高さのスケール、直角座標軸フラグ、遠近感の値といった3D効果のすべての幾何学情報をエンコードしている。

従来のスプレッドシートは、インポート時にカテゴリ、値、ラベル、色などのデータ（barChartデータ）は正しく読み取っていたものの、この「view3D」要素のレンダリングを行っていなかった。その結果、データは正確であるにもかかわらず、3Dの幾何学情報が反映されない2D棒グラフが表示されていた。今回の修正により「view3D」のパラメータがインポート時に解析・適用されるようになり、オリジナルと同じレンダリングが可能になった。

市場調査によると、企業の約64%がMicrosoft 365とGoogle Workspaceの両プラットフォームを同時に運用している。このように同一ファイルが両環境を行き来するハイブリッドなエンタープライズ環境において、プラットフォームをまたいだインポート時のグラフ再現性は、例外的な問題ではなく日常的な課題となっている。

■3Dグラフの是非と「再現性」の重要性

データ可視化の専門家コミュニティにおいて、3D棒グラフは一般的に「不適切な手法」とみなされている。手前の棒が奥の棒よりも大きく見える「遠近感による歪み」によって正確な比較が困難になるほか、手前の棒が奥の棒を隠してしまう「遮蔽（しゃへい）」が発生し、一部のデータポイントが見えなくなるリスクがあるためだ。ウィリアム・クリーブランド氏やロバート・マギル氏らの基礎的な研究でも、人間の目は角度や面積よりも、共通の目盛りに沿った位置関係をはるかに正確に判断できることが示されている。Tableau、Power BI、Qlik Senseなどの主要なデータ可視化ツールが3Dグラフをサポートしていないのもこうした理由からだ。

しかし、そのことは今回の修正の価値を損なうものではない。3Dグラフが最適であるかどうかは作成者が判断すべき事柄であり、Googleが取り組んだのは「作成者がデザインした通りのグラフを受信者に見せる」という再現性の確保である。専門家コミュニティの好みがどうであれ、当事者に通知することなく3Dから2Dへ自動変換してしまう挙動は、互換性の欠陥にほかならない。混在環境で働くチームにとって、こうしたサイレント変換はクロスプラットフォーム開発における信頼性を損なう要因となっていた。

■対象ユーザーとロールアウト時期

今回のアップデートは、管理者やエンドユーザーによる設定変更を必要としない。有効化のためのトグルスイッチや管理コントロールは存在せず、Business StarterからEnterpriseまでのすべてのGoogle Workspaceユーザー、および無料の個人向けGoogleアカウントユーザーに自動で適用される。

即時リリース（Rapid Release）ドメインでは、2026年7月1日の発表時点からすでに利用可能となっている。計画的リリース（Scheduled Release）ドメインでは、2026年7月13日から段階的なロールアウトが開始され、その日から15日以内にすべてのカウントで利用可能になる見込みだ（2026年7月下旬頃に完了予定）。

このような全ユーザーへの一斉提供は、すべてのWorkspaceアップデートで一般的というわけではない。例えば、同じ2026年7月に提供されるGemini搭載の数式エラー診断機能などは、「Gemini for Workspace」の有効化が必要であり、2026年7月15日以降に適用される利用制限も存在する。一方で、今回の3Dグラフの修正にはそうした条件はなく、無料アカウントのフリーランサーから、有料プランを契約する大企業のユーザーまで、まったく同じように恩恵を受けることができる。

■進むオフィス互換性向上と残された課題

Googleは、2019年の「Office編集モード」の提供開始を皮切りに、オフィス互換性の向上に取り組んできた。これまでに、ドキュメント、スプレッドシート、スライドにおける.xlsxファイルのネイティブ編集機能や、暗号化されたExcelファイルのサポートを追加してきた。さらに、Gmail内でのOffice編集モード（2026年6月時点でベータ版）も提供している。また「Google Cloud Next 2026」では、従来のExcel VBAスクリプトをGoogle Apps Scriptに変換するGemini搭載のマクロコンバーターや、2026年第4四半期を目標とするGoogleドキュメントの変更履歴（レッドライン）サポートなども発表されている。今回の3D棒グラフの修正も、こうした互換性向上ロードマップの一環である。

ただし、今回の公式発表がカバーしているのは「3D棒グラフ」のみである点には注意が必要だ。OOXMLのグラフスキーマにおいて、3Dレンダリングを定義する「view3D」要素は棒グラフ専用ではなく、3D縦棒グラフ、3D円グラフ、3D折れ線グラフ、3D面グラフなどにも共通して適用される。Googleは、これらの他の3Dグラフタイプも今回の修正に含まれるのか、あるいは従来の2D自動変換のままなのかを明らかにしていない。3D縦棒グラフや3D円グラフを含むExcelファイルを頻繁に共有するユーザーは、自身のドメインにアップデートが適用された後、実際の挙動をテストして確認することが推奨される。

Google Workspaceは、全体で30億人以上のユーザーを抱え、2026年のCloud Next時点での有料顧客数は1300万社を超えている。その多くが、WorkspaceとMicrosoft 365の間で日常的にファイルをやり取りするハイブリッド環境で業務を行っている。こうした環境において、グラフの平坦化やフォーマットの崩れといったサイレント変換の不具合は、プラットフォーム間の信頼を損なう要因となってきた。今回の修正はその代表的な問題を解決するものだが、残された互換性の課題が今後どのようなスケジュールで解消されるかは、Googleの今後のロードマップ開示に委ねられている。

■注目ポイントQ&A

●Googleスプレッドシート上で、新規に3Dグラフを作成することはできますか？

現時点では、Googleスプレッドシート内で3D棒グラフを新規に作成することはできません。2026年7月のアップデートはインポート時の互換性を改善するものであり、Excelで作成された3D棒グラフを含むファイルをインポートした際に、2Dに変換されることなく3Dのまま表示できるようになります。3Dグラフを使用したい場合は、Excel側で作成したファイルをインポートする必要があります。

●アップデート適用後も、インポートしたExcelグラフの見た目が異なるのはなぜですか？

今回の修正は「3D棒グラフ」に特化したものです。3D縦棒グラフ、3D円グラフ、3D折れ線グラフ、3D面グラフなど、他の3Dグラフタイプが今回のアップデートに対応しているかは確認されていません。これらのグラフをインポートした場合は、従来通り2Dに変換される可能性があります。また、フォントや色、グラフ以外の要素のフォーマットの違いにより、インポート後に見た目が完全に一致しない場合もあります。

●この修正は無料のGoogleアカウントにも適用されますか？

はい、有料のGoogle Workspaceプランだけでなく、無料の個人向けGoogleアカウントを含むすべてのユーザーに適用されます。管理者による設定変更などは不要です。即時リリースドメインではすでに有効化されており、計画的リリースドメインでは2026年7月13日から順次ロールアウトされ、約15日以内に完了する予定です。

●今回の修正は、Excelとの完全な互換性を目指す取り組みの一部ですか？

はい。Googleは2019年にOffice編集モードを導入して以来、Officeとの互換性向上を継続的に進めています。最近では、Geminiを活用したVBAマクロ変換やGmail内でのOfficeファイル編集機能などが追加されています。ただし、すべてのグラフタイプやマクロ機能、フォーマット要素においてExcelと完全に同じ機能が提供されているわけではなく、残された課題に関する詳細なロードマップは公開されていません。

元記事: Google Sheets Imports Excel 3D Bar Charts Intact, Ending Silent Downgrade