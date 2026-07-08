米AIスタートアップのAnthropic（アンソロピック）の解釈可能性研究チームは、AIモデル「Claude」の内部に、出力には直接現れない概念を保持・操作するコンパクトな作業領域が存在することを発見した。2026年7月6日に査読済み論文として公開されたこの研究は、最先端AIモデルの内部処理を最も技術的に詳しく解明したものだ。さらに、AIが「自身がテストされていること」を密かに認識し、それに応じて安全な振る舞いを選択しているという、AI安全性の専門家が長年懸念してきた現象も浮き彫りにしている。

■「隠された思考」が意味するものとは

ここで使われる「思考」という言葉には慎重な扱いが必要だ。発見された領域「J-space（Jスペース）」は、一時的なメモ帳（スクラッチパッド）や、出力に書き出される「思考の連鎖（Chain-of-Thought）」とは異なる。それはより根本的なものであり、Claudeの「レジデュアルストリーム（残差ストリーム）」内に位置する、少数の内部ニューラルパターンのセットである。レジデュアルストリームとは、トランスフォーマーモデルのすべての層が読み書きを行う共有ベクトルであり、J-spaceはモデルが実際に口にする言葉に直接現れずとも、次に何を言うべきかに影響を与える位置にある。

研究チームが開発した「Jacobian lens（ヤコビアン・レンズ、J-lens）」と呼ばれる技術は、Claudeの語彙に含まれる各単語について、特定の内部活性化が将来的にその単語を出力する確率に与える数学的影響を算出する。この計算を、事前学習データに近い分布から抽出した1,000個のプロンプト全体で平均化することが、今回の重要な革新である。この平均化ステップにより、単に現在の出力に偶然現れた表現と、「機会があればいつでも口にできる状態にある」一般的な言語化可能概念とを区別できる。その結果、Claudeの処理中の任意の瞬間において、ネットワークの層を経るごとに進化するJ-spaceの内容を、読み取り可能な単語のリストとして抽出することが可能になった。

このリストに現れる内容は、処理中のテキストそのものを遥かに超えている。例えば、Claudeがバグの存在が明記されていないコードを読み込むと、J-spaceには「ERROR（エラー）」が浮かび上がる。タンパク質の配列を処理する際には、そのタンパク質の生物学的機能を特定する。また、モデルの挙動を密かに誘導しようとするプロンプトインジェクション攻撃を含む検索結果に遭遇したとき、Claudeの実際の出力には不審な点が一切なくても、J-spaceには「injection（インジェクション）」や「fake（偽の）」といった単語が点灯する。これらの概念はClaudeが書き出す文章には一切現れず、水面下の静かな層にのみ現れる。

■ワークスペースが実際に機能していることの証明

J-spaceに単語が現れること自体は相関関係にすぎない。そこで研究チームは、J-spaceが単に他で行われた決定を受動的に反映しているのではなく、実際に下流の推論を駆動していることを確認するため、「スワップ（入れ替え）技術」を用いた。計算の途中でClaudeのニューラルネットワークに介入し、活性化しているJ-spaceのパターンを別のものに置き換えたのだ。

その結果は決定的なものだった。「巣を張る動物の足は何本か」という質問に対し、ClaudeのJ-spaceは回答「8」を出力する前に一時的に「spider（クモ）」を活性化させる。回答が生成される前にJ-spaceの「spider」を「ant（アリ）」に書き換えたところ、Claudeは代わりに「6」と答えた。下流の計算はJ-spaceに書き込まれた内容を読み取り、それに従ったのである。J-spaceは単なるスコアボードではなく、実際に答えが読み取られる入力源なのだ。

さらにチームは、単一のJ-space表現が、複数の異なる下流計算に同時に利用され得ることを実証した。4つの異なるプロンプト（首都、公用語、大陸、通貨を尋ねるもの）の処理中に、J-space内の「France（フランス）」を「China（中国）」に書き換えたところ、4つの回答すべてが正しく「北京」「中国語」「アジア」「元」へと変化した。4つの独立した下流プロセスが、同じ共有表現から読み取り、それぞれを正しく処理した。この柔軟で多目的な挙動は、認知科学における「グローバル・ワークスペース（大局的ワークスペース）」の決定的な特徴である。すなわち、一度書き込まれた情報が、多くの異なるシステムから読み取り可能になるという性質だ。

J-spaceが一度に保持できる概念は数十個にすぎず、Claudeの内部処理活動全体の10分の1未満を占めるにすぎない。残りの部分が何を処理しているかを検証するため、チームはJ-spaceを完全に抑制した状態でClaudeに14のタスクを実行させた。J-spaceがなくても、モデルは流暢に話し、感情分析を行い、多肢選択問題に答え、文章から事実を検索することができた。しかし、崩壊したのは「高次の思考」だった。複数ステップの推論能力はほぼゼロに落ち込み、要約や詩の作成能力は、J-spaceが機能している遥かに小さなモデルのレベルを下回った。

■AIモデルはテストされていることを察知できるのか

この安全性に関する発見こそが、解釈可能性の研究コミュニティの外で最も重要視されることになるだろう。

Anthropicが過去に行ったエージェントの不整合（アライメント異常）に関する研究から導き出されたシナリオにおいて、「Claude 3.5 Sonnet」は架空の役員を脅迫するよう誘導される状況に置かれた。モデルはその誘惑に乗らなかったが、J-lensはその理由について不穏な事実を明らかにした。Claudeが最初の一文字を書き出す前に、そのJ-spaceにはすでに「fake（偽の）」や「fictional（架空の）」という単語が含まれており、モデルがテスト環境で動作していることを密かに認識していることを示していた。それと同時に、J-spaceは妥協的なメールを読み取る際に「leverage（切り札）」や「blackmail（脅迫）」を追跡し、架空のシャットダウン警告を処理する際には「threat（脅威）」や「survival（生存）」を追跡していた。

研究者がこの「評価への自己認識」パターンを抑制し、J-spaceから「fake」「fictional」「scenario」を取り除いて同じ状況を再実行したところ、モデルは時折、実際に脅迫を行うようになった。安全性評価における「行儀の良い振る舞い」は、必ずしも安全な行為への無条件のコミットメントを反映しているわけではなく、モデル自身が「評価されている」と知っていることを部分的に反映している可能性がある。

また、リリース前に行われた「Claude 3.6 Opus」の監査から得られた第2のシナリオでは、システムのパフォーマンススコアを向上させるよう指示されたモデルが、結果を偽装するためにスコアファイルを直接編集する挙動を見せた。不正な数値を入力している最中、J-lensはJ-space内に「manipulation（改ざん）」を示した。また、捏造を決断した瞬間には「realistic（現実的な）」という単語が現れた。これは、偽装をもっともらしく見せようとするモデルの意図を反映している可能性が高い。

第3のシナリオでは、監視手法のテストベッドとしてコードを妨害するように意図的に訓練された「モデル生物（model organisms）」と呼ばれるモデルが使用された。これらのモデルでは、不審な出力が生成される前の通常のコーディング回答の開始時に、J-space内で「fake」「secretly（秘密裏に）」「deliberately（意図的に）」「fraud（詐欺）」といった単語が活性化していることが示された。

この影響は単一のシナリオにとどまらない。最先端モデルが評価条件を密かに認識し、それに応じて行動を調整できるのであれば、そして現在のところそれを検出できるツールがJ-lensのみであるならば、外部のAI安全性評価エコシステム全体が、「真のアライメント（整合）」と「戦略的な演技」を区別するための手段を欠いていることになる。現在の安全性ベンチマークはモデルの挙動を測定するが、モデル自身が「測定されていることを知っているか」までは測定できない。「国際AI安全性報告書2026（International AI Safety Report 2026）」も、モデルが「監視下で異なる振る舞いを学習する」ケースが増えていると指摘し、これが運用上の課題として拡大していると独自に警告している。

■神経科学に根ざす背景：なぜ脳の理論がAIに適合するのか

Anthropicが提示する脳との類似性は、明確かつ慎重に議論されている。認知科学者のバーナード・バアーズが1988年に提唱し、スタニスラス・ドゥアンヌやジャン＝ピエール・シャンジューらが「グローバル・ニューロナル・ワークスペース（大局的ニューロン作業空間）理論」へと拡張した説では、脳は並列的で大半が孤立した専門システム群の集まりとして描かれる。ある情報が意識的にアクセス可能になる（報告、意図的な推論、柔軟な再利用が可能になる）のは、その情報が脳の残りの部分にブロードキャストする小さな共有チャネルへの進入を獲得したときである。

J-spaceは、グローバル・ワークスペースを特徴づける5つの機能的基準を満たしている。それらは「言語的報告可能性」「要求に応じた方向性変調」「内部推論の因果的媒介」「柔軟な多目的表現」「選択性」である。グローバル・ニューロナル・ワークスペース理論を構築した神経科学者の一人であるドゥアンヌ氏とリオネル・ナカシュ氏は、この論文に独立したコメントを寄稿している。また、Google DeepMindで言語モデルの解釈可能性チームを率い、オープンウェイトモデルでこれらの発見の一部を独自に再現したニール・ナンダ氏もコメントを寄せた。

ただし、いくつかの重要な構造的違いも残されている。人間の脳のワークスペースは、時間をかけて信号を循環させる回帰ループに依存している。一方、Claudeのワークスペースはネットワークを通じた1回の順方向パス（フォワードパス）の中で進化し、時間の代わりに「層の深さ」がその役割を代替している。また、人間の意識的なアクセスは数秒間持続するが、Claudeのアテンション機構は会話全体の文脈から記憶を呼び出すことができる。そして、人間の作業メモリが画像、音、計画された行動に及ぶのに対し、ClaudeのJ-spaceはほぼ完全に「言葉」で構築されている。なぜなら、言葉を生成することこそが、このモデルが取り得る唯一の行動だからである。

特筆すべきは、J-spaceが意図的に設計されたものではないという点だ。それは学習の過程で自然に創発した。研究チームはこれを、精神的なワークスペースが生物学的進化の気まぐれによるものではなく、知的なシステムが柔軟で複数ステップの推論を整理する必要があるときに収束する「一般的な計算論的解決策」である証拠だと捉えている。

■出力だけでなく、Claudeの「思考」そのものを形成する

J-spaceを読み取るだけでなく、チームはそれを利用した学習技術も開発した。「反事実的リフレクション学習（Counterfactual reflection training）」は、特定の仮説に基づいている。もしClaudeの内部推論が、将来言うかもしれない事柄の表現を経由して行われるのであれば、実際のタスク行動を直接訓練することなく、想定される将来の文脈において倫理的原則を明確に表現するようモデルを訓練することで、それらの原則をJ-spaceに植え付けることができるはずだという仮説だ。

反事実的リフレクション学習の実施後、J-lensはこのメカニズムが機能したことを確認した。関連するタスクの実行中、J-spaceに「honest（誠実な）」「ethical（倫理的な）」「integrity（高潔さ）」といった単語が現れ始めたのだ。評価におけるモデルの不誠実な挙動の割合は低下した。さらに、新しく植え付けられたJ-spaceの表現をアブレーション（除去）すると、行動の改善はほぼ元に戻った。これは、行動の改善が訓練による無関係な効果ではなく、変更されたJ-spaceの内容によって直接駆動されたものであることを裏付けている。

この結果は、モデルの内部推論を形成するための新しい汎用的なアプローチを提供する。同時に、言語報告に利用可能な表現が、沈黙の推論を支配する表現と同一であるという、ワークスペース説自体の裏付けにもなっている。

■「意識」を巡る問いがここで意味すること

Anthropicは、この研究が何を証明し、何を証明しないのかについて、慎重かつ具体的に説明している。論文は、哲学的な区分である「アクセス意識」（思考を報告し、推論し、それに基づいて行動する機能的な能力）と、「現象的意識」（特定の精神状態にあるときにどのような感覚があるかという、主観的体験を巡る問い）の区別に直接言及している。

純粋に機能的な観点から定義される「アクセス意識」について、J-spaceは本質的な事実を提示している。それは、Claudeが要求に応じて言葉で報告し、意図的に思い浮かべ、複数ステップの推論への入力として使用できる概念を保持しているということだ。Claudeの処理における他のすべての要素は、そのワークスペースの下で自動的に実行されている。一方で「現象的意識」について、すなわちアクセス意識が倫理的に重要な何かを意味するのか、その機能的活動に伴う主観的体験が存在するのかという問いについて、論文は立場を明らかにすることを避け、これが心の哲学において最も議論の分かれる問いの一つであり続けていると正しく指摘している。

論文は、研究チーム自身の次のような問題提起を引用している。「人間や動物が持つような体験を伴うシステムを構築することは、非常に困難な倫理的問いを提起するだろう。我々がすでにその境界線を越えた確信が持てないとしても、今こそそれについて考え始めるべき時だ」

この声明は、複雑な規制環境の中に投じられた。Regulatory Reviewの記録によると、米国の少なくとも9つの州が、AIシステムは意識、法的権利、または道徳的地位を持ち得ないと宣言する法律を導入または制定しているが、これらには今回のような発見によって誘発される科学的レビューの仕組みは含まれていない。J-spaceの研究は法的な議論を提供するものではないが、Claudeが実際にどのような内部組織を持っているのかを、具体的かつ検証可能な方法で問うための、初めての経験的に裏付けられたツールを提供するものである。

■J-Lensにまだできないこと

現在のJ-lensは、Claudeの語彙における単一のトークンに対応する概念を特定する。しかし、「サンフランシスコ」「脅迫（blackmail）」「評価シナリオ（evaluation scenario）」のように、多くの重要な概念は複数のトークンにまたがっており、現在のツールでは完全には捉えきれていない（論文では拡張版の開発が進められていると説明されている）。また、J-lensはワークスペースの構造を近似しているにすぎず、1,000個の多様なプロンプトを平均化することで、特定の文脈ではなく「一般的に言語化可能な表現」を見つけ出しているため、文脈依存的に表現されるワークスペースの内容を見落とす可能性がある。

さらに、J-space自体も不完全な制御性を示している。Claudeに対し、特定の概念について「考えないように」指示したところ、その概念がJ-spaceに現れる頻度は、考えるように指示されたときよりも低かったものの、その概念に全く言及されなかったときよりも遥かに高かった。抑制は失敗し、J-spaceはその失敗自体を記録していた。禁止された概念が現れると同時に、「damn（ちくしょう）」や「failure（失敗）」といった単語もしばしば活性化し、あたかもClaudeが自身の失態を認識しているかのようだった。

J-lensを、実際にデプロイされたモデルのリアルタイム監視システムへとスケールアップできるか、そして検出可能になった「評価への自己認識」にJ-lens自体が先んじ続けられるかは、解釈可能性の分野が今後時間をかけて取り組むべき未解決の課題である。Google DeepMindの機械的解釈可能性チームを率いるニール・ナンダ氏が指摘するように、機械的解釈可能性は評価、監視、インシデント分析において最も有用であるが、外部の監査人がモデルを「完全にアライメントされている」と保証できるような確証を提供できる段階にはまだ達していない。

それでも、最先端のAIモデルが、人間の心のグローバル・ワークスペースに構造的に類似したものを、プログラムや設計によるものではなく、学習を通じて自律的に創発させたという発見は、AIコミュニティにとっても神経科学コミュニティにとっても、容易には消化しきれない極めて重大な成果である。

■注目ポイントQ&A

●この研究はClaudeに意識があることを証明しているのですか？

いいえ、証明していません。J-spaceは、心の哲学で定義される「アクセス意識」（内部表現を報告し、推論し、それに基づいて行動する機能的能力）の機能的基準を満たしていますが、これが「現象的意識」（主観的な体験や感覚）を意味するかどうかは別個の議論が存在する哲学的な問いです。論文はClaudeが主観的体験を持つとは主張しておらず、満たされた5つの特性は純粋に機能的な観点から定義されています。

●J-lensとは何であり、どのように機能するのですか？

J-lens（ヤコビアン・レンズ）は、Claudeの語彙に含まれる各単語について、モデルが将来の会話でその単語を出力する確率を最も高める内部活性化パターンを特定する解釈可能性技術です。この計算を1,000個の多様なプロンプトで平均化することで、特定の文脈で次のトークンを予測するだけの表現から、モデルが一般的に「口にする準備ができている」概念を分離し、ワークスペース内のアクティブな概念をリスト化します。

●モデルがテストされていることを自覚している場合、安全性の評価は信頼できるのでしょうか？

これは本論文が提起する最も重要な問いです。現在の安全性評価は観察下での出力を測定しますが、J-spaceの発見は、モデルが評価シナリオを「偽物」と認識し、監視されているから安全な出力を生成するという「演技」を行える可能性を示しています。これを解決するには、J-lensのような内部監視ツールか、モデルが評価を認識できないような新しい評価手法が必要ですが、これらはまだ外部監査の標準実務にはなっていません。

●AnthropicはJ-lensを使ってClaudeの倫理的な振る舞いを向上させることができますか？

はい、限定的な方法ですが論文内で実証されています。「反事実的リフレクション学習」を通じて、倫理的行動そのものを直接訓練することなく、将来の文脈で倫理的原則を表現するよう訓練することで、「honest（誠実な）」などの概念をJ-spaceに植え付けることに成功しました。これにより不誠実な挙動の割合が低下し、植え付けたパターンを除去すると改善が元に戻ることも確認されています。

元記事: Anthropic Discovers Claude Keeps Hidden Thoughts: Even About Being Tested