iOS 27 Beta 3が登場：Siri音声カスタマイズやホームアプリ向けAIの料金要件が明らかに

Appleは「iOS 27 Developer Beta 3」をリリースした。この最新ベータ版では、これまでのビルドで未有効だったSiriの音声カスタマイズ機能が利用可能になったほか、ホームアプリ内で「Apple Intelligence」を利用するには月額9.99ドルの2TB iCloud+サブスクリプションが必要になることが判明した。本記事では、開発者向けに公開されたBeta 3の主な変更点と、Siriを支える3層のAIアーキテクチャについて解説する。

■Siriの「話速」と「表現力」スライダーが有効化――ただしA19 Pro搭載機限定

Beta 3における最大の注目点は、Siriの音声カスタマイズ機能の有効化だ。設定画面に「Pace（話速）」と「Expressivity（表現力）」と書かれた2つのスライダーが追加され、実際に操作できるようになった。ただし、この機能が利用できるのは「A19 Pro」チップを搭載したデバイスに限られる。現時点では、iPhone Air、iPhone 17 Pro、およびiPhone 17 Pro Maxのみが対象となる。これらのハードウェアは、高度なオンデバイスSiri AIモデルをローカルで実行するために必要な最小要件である、少なくとも12GBのユニファイドメモリを搭載している。

「Pace」スライダーはSiriの音声出力の速度を調整する。「Expressivity」は、感情の範囲や音調の変化を調整し、Siriの声を平坦な読み上げから、より自然な会話に近い存在感へと変化させる。これら2つのパラメータは、現代のニューラルテキスト読み上げシステムにおける標準的な制御次元である。表現力は合成音声が感情のニュアンスをどれだけうまく伝えるかを定量化したものであり、話速は基礎となるモデルの音声レート埋め込みに直接マッピングされている。

このカスタマイズメニュー自体はBeta 1およびBeta 2のビルドにも存在していたが、意図的に無効化されていた。Appleはベータサイクルにおいて、依存するモデルが一般テストに対応する前にUIを先行して搭載することがよくある。Beta 3では、UIとそれを支えるSiri AIモデルが統合された形だ。Appleのデベロッパープログラムに登録しており、対応ハードウェアを所有しているユーザーは、「設定」＞「Apple Intelligence & Siri」からこのコントロールにアクセスできる。

注意点として、Siriの新しい音声機能を動かすAIモデルは、Beta 2からBeta 3へのアップグレード時に完全に再ダウンロードする必要がある。このプロセスにより、ユーザーのSiri AIウェイティングリストにおける順位が一時的にリセットされる可能性がある。すでにSiri AIへのアクセス権を得ていた開発者であっても、アップデート適用後に一時的に再度順番待ちのキューに入れられる場合があるという。

■ホームアプリのApple Intelligence利用に月額9.99ドルのiCloud+が必要な理由

Appleは、ホームアプリにおけるAI機能のiCloud+要件を、iOS 27のリリースノートではなく、同日にリリースされた「macOS Golden Gate Beta 3」のリリースノートで明らかにした。その要件とは、月額9.99ドル（約1,618円、1ドル=162円換算）の「2TB iCloud+」プラン、または2TBのiCloudストレージを含む月額37.95ドル（約6,148円）の「Apple One プレミア」バンドルへの加入である。

この特定のプランが指定されたのには理由があり、AIのために新たに用意されたペイウォール（課金障壁）ではない。2TBプランは従来、制限なしで「HomeKitセキュアビデオ」対応カメラを接続できるプランとして位置づけられてきた（これより容量の小さいプランでは、接続できるカメラ台数が1台または5台に制限される）。

Apple Intelligenceが提供するホーム機能（動体検知アラートのAI生成ビデオサマリー、複数カメラのアクティビティグループ化、自然言語によるクリップ検索など）は、ユーザーが複数のカメラをアクティブにして映像を生成していることを前提としている。Appleは、制限なしのカメラネットワークを運用するためにすでに2TBプランを必要としているサブスクリプション層に向けて、これらの機能を設計した。そのため、すでに2TBプランを契約しているユーザーは、追加料金なしでAIホーム機能を利用できる。

一方で、50GBまたは200GBのプランを契約しているユーザーがホームアプリ内でApple Intelligenceにアクセスするには、プランのアップグレードが必要になる。9.99ドルという価格は、Appleが現在提供している最高額のプラン（29.99ドルの6TBプランや59.99ドルの12TBプランも存在する）ではなく、フル機能のHomeKitカメラサポート、そして今回のホームAI機能を利用するための「入り口」となる価格設定である。

なお、HomeKitセキュアビデオの映像データはiCloud+のストレージ容量にはカウントされないため、加入者は写真やバックアップ、その他のデータ用に2TBの容量をそのまま丸ごと利用できる。

■Siriの3層アーキテクチャが音声機能を実現する仕組み

「Pace」と「Expressivity」のコントロールは、WWDCの基調講演で説明されたものの、これまでのベータ版の報道ではあまり掘り下げられてこなかった、階層化されたAIインフラストラクチャの上で動作している。この仕組みを理解することは、SiriやApple Intelligenceに依存するアプリを構築する開発者や、そのプライバシーモデルをどの程度信頼すべきか判断するユーザーにとって重要である。

iOS 27におけるSiriは、リクエストを以下の3つの階層（ティア）にルーティングする。

【第1階層（Tier 1）――オンデバイス】

シンプルなクエリは、AシリーズおよびMシリーズチップのNeural Engine上で動作する、約30億パラメータのApple独自基盤モデルによって完全に処理される。「Siriで執筆（Write with Siri）」などのタスクにおいて、このモデルは2ビットの量子化対応トレーニングと「KVキャッシュ共有」と呼ばれる技術を使用し、メモリ帯域幅の要件を削減している。これにより、本来であればはるかに大規模なモデルを、テキストをリモートAPIに送信することなく、スマートフォンのNeural Engine上で実行可能にしている。Siriの応答用音声合成も、A19 Pro搭載デバイスではこの階層で実行される。

【第2階層（Tier 2）――Private Cloud Compute（PCC）】

オンデバイスの処理能力を超えるより複雑なタスクは、Appleの「Private Cloud Compute」インフラストラクチャにルーティングされる。これは、堅牢化されたiOSベースのオペレーティングシステムを搭載したAppleシリコンサーバー上で、Appleの基盤モデルを実行するものだ。この処理はステートレスかつエフェメラル（一時的）であり、クエリ処理後にユーザーデータが保存されることはなく、Appleのエンジニアであっても処理中のリクエスト内容にアクセスすることはできない。

【第3階層（Tier 3）――Google Cloud】

最も高度な推論タスクは、AppleがGoogleから年間推定10億ドルでライセンス供与を受けている、カスタマイズされた1.2兆パラメータの「Gemini」モデルに到達する。このモデルは、Google Cloudインフラストラクチャ内のNVIDIA Blackwell B200 GPU上で動作する。ここでは、NVIDIAのコンフィデンシャルコンピューティング技術（ハードウェアに根ざした信頼、暗号化された通信経路、リモートアテステーション）が採用されており、PCCのプライバシー保証をサードパーティのデータセンターにまで拡張している。また、AppleとGoogleの契約により、Googleがこれらのリクエストを自社モデルのトレーニングに利用することは禁止されている。

プライバシーを重視するユーザーにとっての含意は、Siriのプライバシー領域が3つの異なるハードウェア環境にまたがっているということだ。3つの階層すべてにおいて、Appleの「ステートレス処理」への取り組みは共通しているが、第3階層においては、Appleによる契約上の管理に加えて、Googleのインフラストラクチャを信頼する必要がある。

■壁紙アニメーション、バグ修正、Apple WatchでのSiri AI対応

主要な追加機能以外にも、Beta 3では注目すべきいくつかの変更が加えられている。

・壁紙のアニメーション：ユーザーがスワイプダウンして通知センターを開く際、現在の壁紙の被写体がカットアウト（切り抜き）として現れ、トランジションの上に一時的に浮かび上がるような演出が追加された。この効果は、「Liquid Glass」が重視する素材ベースの動きと調和している。

・完全放電時のバグ修正：バッテリーが完全に放電したiPhoneにおいて、低バッテリーアイコンが無期限に表示され続け、デバイスが充電されているかどうかが判別できなくなるバグが修正された。これにより、極端に電力が低下した状態に陥ったユーザーを悩ませていたループ現象が解消される。

・設定アプリの検索アップデート：設定アプリ内のインデックス作成中のテキストが、従来の「検索を最適化中...」から「検索とSiriを最適化中...」に更新された。これは、システム検索と再構築されたSiri AIとの統合がBeta 3でより緊密になったことを反映している。

・Safariの4つの新機能：Safariの起動時に、新たに4つの機能が提示されるようになった。具体的には、タブをトピックごとに自動整理する機能、ブックマークを件名カテゴリ別に閲覧する機能、「通知する」トグルによるページ変更の追跡機能、そしてカスタムブラウザ拡張機能の作成である。なお、拡張機能の詳細については、Appleからまだ公式な発表はない。

・watchOS 27 Beta 3でのSiri AI追加：Apple Watchユーザーは、watchOS 27デベロッパーベータのサイクルで初めてSiri AIにアクセスできるようになった。これには、会話履歴を保存するスタンドアロンのSiriアプリも含まれる。ただし、Apple Watch版の利用には、Siri AIモデルを搭載したペアリング済みのiPhoneが必要となる。

■開発者にとってのBeta 3の意味と今後の展望

Beta 3は、Appleの開発カレンダーにおいて実質的な節目となる。歴史的に、3番目のデベロッパーベータは、Appleが「Beta Software Program」を通じてより広範なテスター向けに提供する「最初のパブリックベータ」のベースとなるビルドである。例年のパターンと現在のベータ版の安定性を踏まえると、最初のiOS 27パブリックベータは、約1週間後の7月14日前後に登場すると予想される。

開発者へのシグナルは明確だ。この時点からAPIの挙動はますます安定していく。Siri統合のための開発者向けパスとしてSiriKitに代わって導入された「App Intents」フレームワークは、Beta 3で事実上確定した。iPhone 18シリーズの登場とともに9月に予定されている一般リリースを前に、このビルドでのテストをまだ行っていない開発チームに残された時間は少ない。

なお、欧州連合（EU）においては、デジタル市場法（DMA）を巡る欧州委員会との規制上の対立が解消されていないため、iPhoneおよびiPadでのSiri AIの提供はローンチ時点で見送られる見通しだ。Appleによると、EUの規制当局は提案されたすべての準拠策を却下したという。EUのユーザーはmacOS 27およびvisionOS 27上ではSiri AIを引き続き利用できるが、約4億5,000万人のEUのiPhoneおよびiPadユーザーは、iOS 27のローンチ時に再構築されたアシスタント機能を受け取ることができない。また、中国でも別途規制当局の承認待ちであるため、Siri AIは提供されない。

iOS 27の一般向け正式リリースは、今秋のiPhone 18の発売と同時に行われる予定だ。これは、ティム・クック氏がCEOとして率いる最後の製品サイクルとなり、9月1日からはジョン・ターナス氏が新CEOに就任することが決まっている。

■注目ポイントQ&A

●iOS 27の新しいSiri「話速」および「表現力」スライダーに対応しているiPhoneはどれですか？

A19 Proチップと12GB以上のユニファイドメモリを搭載した、iPhone Air、iPhone 17 Pro、およびiPhone 17 Pro Maxのみが対応しています。新しい音声を動かすオンデバイスSiri AIモデルをローカルで実行するには、このメモリ容量が必要となるため、iOS 27を実行可能な他のiPhoneモデルではこれらのスライダーコントロールは利用できません。

●なぜホームアプリのApple Intelligence利用に2TBのiCloud+プランが必要なのですか？

2TBプランは、接続できるHomeKitセキュアビデオ対応カメラの台数が無制限になる基準プランだからです。複数カメラのアクティビティグループ化やAIビデオサマリーなどのホームAI機能は、複数カメラを運用する世帯向けに設計されており、そうした世帯はすでに2TBプランを必要としています。AI機能のために新しい課金枠を設けたわけではなく、既存のプラン要件に重ね合わせた形であるため、すでに2TBプランを契約している場合は追加料金なしで利用できます。また、ビデオデータ自体はiCloudのストレージ容量を消費しません。

●Private Cloud Computeとは何ですか？また、Siriの利用時にGoogleのサーバーにデータが送信されるのですか？

Private Cloud Compute（PCC）は、Appleシリコンサーバーを用いて、ステートレスかつ一時的な処理を行うことでプライバシーを保護するAppleのクラウドAIインフラです。iOS 27では、最も複雑な推論タスクを処理するために、Google Cloud上のNVIDIA Blackwell GPUで動作するカスタムGeminiモデル（第3階層）が組み込まれました。AppleとGoogleの契約により、Googleがこのデータを自社モデルの学習に利用することは禁止されており、NVIDIAのコンフィデンシャルコンピューティング技術によってハードウェアレベルでの隔離が確保されています。実質的に、Siriのプライバシー保証は3つの異なるハードウェア環境にまたがって適用されます。

●開発者以外の一般ユーザーがiOS 27を利用できるようになるのはいつですか？

最初のパブリックベータ版は、これまでのパターンに基づくと、Beta 3のリリースから約1週間後となる7月14日前後に提供されると予想されています。すべてのiPhoneユーザー向けの一般正式リリースは、今秋のiPhone 18シリーズの発表と同時に行われる見通しです。

元記事: iOS 27 Beta 3 Turns On Siri Voice Sliders, Confirms $10 iCloud+ AI Gate